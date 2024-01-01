自有媒体软件 - 最热门应用 - 贝宁

Buttondown

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Buttondown 是构建和运行时事通讯的最简单方法。 Buttondown 是一个小巧而优雅的工具，用于制作时事通讯。极简的界面让您轻松写出精彩的电子邮件；自动化就像您希望拥有的编辑助理一样，通过检查拼写错误、损坏的链接或格式错误的图像；便携式订阅小部件使您无论在何处托管网站都可以轻松增加受众。然后 Buttondown 就不再妨碍你了。 Buttondown 的重点是速度和易用性，而不是复杂的功能集或强大的自动化。