外拨电话跟踪软件 - 最热门应用 - 刚果（金）

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外拨呼叫跟踪软件使用户能够直接呼叫潜在客户，同时记录呼叫和潜在客户数据。该解决方案有助于快速接触潜在客户以利用销售机会。出站呼叫跟踪产品提供用于快速拨号的点击呼叫功能、创建本地号码以提高响应率以及自动发送语音邮件和后续电子邮件。此外，这些产品可以记录通话以用于培训目的，并根据成功销售的可能性对潜在客户进行分类。外拨呼叫跟踪解决方案在内部销售代表和电话营销人员中特别受欢迎。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
OpenPhone
openphone.co
OpenPhone 是一款简单的企业协作电话。它的设计直观有效，是一种可靠且强大的基于云的呼叫和消息传递解决方案，可以改变您的团队管理客户和联系人关系的方式。凭借深度集成和可配置性，OpenPhone 可帮助企业提高生产力并提高客户满意度以推动增长。适用于 Mac、Windows、Web、iOS 和 Android。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。需要注意的 JustCall 顶级功能： ✅ 呼入和呼出呼叫 ✅ 发送和接收短信和彩信 ✅ 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） ✅ 短信工作流程 ✅ 短信机器人 ✅ 多级 IVR ✅ 实时客服协助 ✅ 人工智能- 支持 SMS Copilot ✅ AI 辅导 ✅ 情绪...
CallRail
callrail.com
CallRail 使各种规模的企业都能轻松地将更多潜在客户转变为更好的客户。我们的营销分析和业务通信解决方案为超过 200,000 家企业提供服务，并与领先的营销和销售软件集成，提供实时洞察，帮助我们的客户充满信心地进行营销。
MightyCall
mightycall.com
MightyCall 的呼叫中心由在虚拟电话领域拥有 20 多年专业知识的团队创建，可轻松适应您的业务工作流程。我们的可定制设置可确保解决方案满足您的独特需求，从而简化沟通并提高收入。突出属性：实时反馈工具、专用主管工作区和详细的座席绩效报告可提供高效的管理和深入的绩效分析。有效的呼叫处理：高效的呼叫管理功能和多级 IVR 系统确保对客户询问的顺利、及时的响应。简化的记录保存：语音邮件记录有助于轻松参考和高效跟进。直观的界面：用户友好的界面包含这些强大的功能，简化了导航和操作。坚定不移的支持：我们忠诚的支持团队随时准备协助解决实时入职或任何其他问题，强调我们致力于让您满意。选择 MightyC...
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Outreach
outreach.io
Outreach 是领先的销售执行平台，可帮助面向市场的团队高效地创建并可预测地关闭更多渠道。从勘探到交易管理再到预测，我们的平台利用自动化和人工智能来帮助收入领导者提高整个收入周期中所有上市活动和人员的效率和有效性。 Outreach 是唯一一家在统一平台上提供销售参与、收入情报和收入运营功能的公司。 Zoom、Siemens、Okta、DocuSign 和 McKesson 等超过 5,500 家公司依靠 Outreach 为其营收组织提供支持。 Outreach 是一家私人控股公司，总部位于华盛顿州西雅图，在全球设有办事处。要了解更多信息，请访问 www.outreach.io。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS 是 B2B 公司的现代上市平台。我们拥有最大、最准确、更新最频繁的数据库，包含有关公司和联系人的见解、情报和购买意向数据。我们在该智能之上添加其他工具，例如对话智能 (Chorus)、销售参与 (Engage) 和数据编排 (RingLead)，以帮助您与潜在客户和现有客户互动。通过将所有这些工具与您使用的其他关键系统集成，您的上市团队将做好更充分的准备和装备，以完成更多交易并达到目标。
Adversus
adversus.io
Adversus 是一款拨出自动拨号器，可帮助简化拨出呼叫、自动化手动流程并提供有价值的见解。 Adversus 允许您通过众多功能自定义拨号策略。在预测拨号、渐进拨号或手动拨号之间进行选择 - 或将它们混合使用！利用 Adversus 的工作流程改进和时间优化工具，让经理和员工的所有白天活动变得更加轻松。
Aircall
aircall.io
Aircall 是一种易于使用、基于云的电话解决方案，其功能专为更好的对话而设计。只需几秒钟即可完成设置，并在当今世界任何地方开始对话。 没有硬件。没有头痛。 Aircall 通过简单的一键式集成融入您现有的工作流程，连接 CRM 系统、帮助台解决方案和其他基本应用程序。
Vonage
vonage.com
Vonage（法定名称 Vonage Holdings Corp.）是一家美国上市商业云通信提供商。该公司成立于 2001 年，总部位于新泽西州霍姆德尔镇，是一家基于互联网协议语音 (VoIP) 的住宅电信服务提供商。 截至 2020 年，Vonage 的综合收入为 12.5 亿美元。通过 2013 年开始的一系列收购，Vonage 以前是一家以消费者为中心的服务提供商，扩大了其在企业对企业市场的影响力。 Vonage 的产品包括统一通信、联络中心应用程序和通信 API。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
PhoneBurner
phoneburner.com
每月为 3000 多个客户提供数百万次对话。通过唯一与 1 级运营商合作的拨号器提高呼叫应答率 + 提高实时连接质量。凭借 15 年为销售团队服务的经验，我们深知通话不会增加收入。对话确实如此。 PhoneBurner 的强力拨号器平衡了速度和质量，提供无延迟的连接，引导销售代表进行更有意义的对话并取得更积极的成果。降低垃圾邮件标记的风险。将实时参与度提高高达 4 倍，不会出现尴尬的蜂鸣声或暂停。通过行业领先的工作流程自动化节省时间。作为您的合作伙伴，PhoneBurner 可帮助您接触更多联系人、最大化潜在客户价值并扩展可增加收入的最佳实践。打电话。发电子邮件。短信。 CRM 和 150 多...
iPlum
iplum.com
iPlum 是面向商务专业人士的移动优先解决方案。它可以在您现有的智能手机上运行，无需更换运营商。您将获得一条具有通话、短信和电话系统功能的单独线路。它使用简单，并有企业安全控制支持。该平台为医疗保健专业人员提供 HIPAA 合规性，为金融和法律部门员工提供移动通信合规性。企业可以为其移动线路获得自动助理、分机、通话录音、转录、自动文本回复等高级功能。优势： • 具有语音网络模式的双呼叫可靠性 iPlum 可以使用您的语音网络以运营商级可靠性路由呼叫，而无需依赖 VoIP 互联网数据，并且仍然将您的 iPlum 号码显示为来电显示，或者您可以使用 Wi-Fi 切换到默认数据网络Fi/3G...
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Ringover
ringover.com
Ringover 是易于使用的多渠道云通信解决方案（通话、短信、视频通话、电子邮件...），旨在增强客户体验并最大限度地提高销售额。借助直观且易于管理的界面，为您的客户和潜在客户提供个性化体验，并提高销售和客户服务团队的工作效率。我们先进的监督和辅导功能使您能够密切监控运营并快速培训您的团队成员。 Ringover 与 80 多种业务工具（CRM、帮助台...）集成，简化任务以提高效率。
Cloudtalk
cloudtalk.com
借助 CloudTalk 的商务呼叫软件，让 CX 成为您的最大优势。直接使用 CloudTalk 呼叫、访问所有客户数据并自动执行任务。使用 CloudTalk 体验商务通话的未来。访问 160 多个国际号码，将呼叫效率提高高达 87%，并节省团队时间来处理真正重要的事情 - 提高客户满意度。使用 CloudTalk 的点击通话功能直接拨打和接听电话。消除重复性任务并自动化您的工作流程。通过轻松的双向同步，在两个系统之间同步联系人详细信息、过去的交互、通话录音和短信。通过超过 35 种集成自定义您的设置和客户体验。选择如何使用高级呼叫记录功能记录呼入、呼出和未接来电。每次通话结束时，使用语音...
Zendesk Sell
zendesk.com
在提供出色的客户体验的同时实现收入目标非常困难。 Zendesk Sell 让一切变得简单。 Zendesk Sell 是一款现代销售 CRM，可帮助您增加收入，设置快速、直观且易于喜爱。 Sell 具有生产力工具、高级分析以及从销售到服务的完整客户视图，通过一个集中的工具提供您的销售团队所需的一切。 Zendesk Sell 是 Zendesk 产品组合的一部分，旨在创造更好的客户体验。 Zendesk 以 30 多种语言为多个行业的超过 160,000 名客户提供服务。 Zendesk 总部位于旧金山，并在全球设有办事处。
Voiso
voiso.com
Voiso 是一种先进的基于云的联络中心解决方案，允许轻松启动、扩展和运行您的联络中心，同时改善业务指标和客户体验。一整套联络中心功能包括本地呼叫体验、智能自动拨号器、人工智能语音识别、座席管理功能、全渠道支持、答录机检测等等。通过将其与主要 CRM 和帮助台系统的即用型集成相结合，Voiso 可以帮助您扩展通信范围，甚至在监管最严格的国家/地区也能接触到您的客户，并在全球范围内发展您的业务。 Voiso 为所有客户提供 24/7 支持。
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk 是一款基于云的联络中心软件，用于大批量销售和客户服务。客户范围从中小型企业到大型企业客户。其他主要客户行业包括：媒体、安全服务、能源、电信、金融服务、市场研究和筹款。我们的智能工具可帮助您最大限度地提高通话效率并帮助您销售更多产品。 LeadDesk 可以独立使用，也可以与 CRM 系统集成。我们的客户通过高效的呼叫处理、无缝的 VoIP/GSM/PBX 连接、集成的联系人列表、联系人数据管理以及高级监控和报告来提高座席工作效率。 LeadDesk 基于云且高度可扩展。销售组织选择 LeadDesk 是因为它们关闭次数更多、没有停机时间、没有启动成本并且运营成本更低。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道推广，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Salesmate
salesmate.io
大多数 CRM 都是僵化的、不灵活的，并且会给组织带来大量资金，而 Salesmate 恰恰解决了这些痛点。 Salesmate 是一种灵活、可定制且经济高效的解决方案，适用于组织中的多个团队。该平台通过提供内置工具、节省集成成本和高度定制功能来解决这些问题。 Salesmate 的核心是 CRM 模块，销售、营销和成功团队可以在其中轻松管理联系人、潜在客户、客户、订阅者和日常活动。有了这些要素，CRM 模块附带了一线团队每天都可以使用的内置工具，例如呼叫、短信、管道管理、交易、对话等等。更高销售业绩的核心原因之一是能够实现运营自动化并节省更多销售时间。这是 Salesmate 提供工作流程和...
Outplay
outplayhq.com
Outplay 是每个成长型销售团队所需的唯一销售参与平台。它可以帮助销售代表从一个地方寻找、参与、跟踪和销售，而无需使用多种工具并支付多种账单。Outplay 提供强大且个性化的多渠道外展、外向销售自动化，可提高效率，提供数据驱动见解的高级报告和更多。 Outplay 与各种 CRM、收件箱等进行双向集成，以帮助销售团队通过单个仪表板预订会议并跟踪绩效。 Outplay 直观的用户界面和行业领先的客户支持使团队能够快速组建和运行，立即开始预订会议。不是下个季度。凭借强大的拨号功能、人工智能驱动的对话智能和数以百万计的领先采购数据库等改变游戏规则的功能，Outplay 无需高昂的价格标签即可改...
Aloware
aloware.com
Aloware 是一款专为中小型企业 (SMB) 设计的全渠道基于云的电话系统和客户参与平台。 Aloware 的主要功能之一是它与各种 CRM（例如 HubSpot、Pipedrive、Zoho 等）以及通信渠道（包括 VoIP 电话、短信和电子邮件）的集成。 这使得中小型企业能够通过单个仪表板管理所有客户对话，从而更轻松地跟踪交互、确定潜在客户和支持请求的优先级，并确保销售和支持团队及时跟进。 Aloware 还拥有符合 TCPA 标准的 Power Dialer，可帮助客服人员最大限度地提高通话效率，而不必担心意外拨打 DNC 号码或被标记为“诈骗”。 Aloware 的最新竞争...
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX™ 平台受到数千家中小企业和大型企业的信赖，并被全球公认为行业领先的云呼叫中心解决方案和客户体验 (CX) 平台。无论客户对话从何处开始或结束，Genesys Cloud CX 都会改变您的客户体验。它将跨团队、工具和交互的见解联系起来，以便您拥有数据来轻松解决客户问题。通过一套数字渠道，随时随地通过任何渠道与您的客户见面。 * 自动化取得成功结果 简化您跨渠道与客户的联系方式。通过整个客户旅程的智能自动化，您可以利用获得的数据和见解在正确的时间采取正确的行动，以创造最佳结果。 * 大规模创新 通过工具为您的员工和呼叫中心代理提供他们所需的信息，以提高参与度...
Salesken
salesken.ai
Salesken.ai 是一个对话式智能平台，可帮助销售团队提高绩效并降低采购成本。该工具在销售代表的谈话过程中为他们提供实时提示，帮助他们更好地吸引客户。该平台通过详细的呼叫分析（包括情绪、反对意见、意图等）让经理和销售代表能够了解每个呼叫。
GoDial
godial.cc
GoDial 是一款自动呼叫应用程序、移动 CRM 和外拨拨号器软件，用于移动电话和外拨呼叫服务。使用 GoDial 在 2 分钟内设置您的外拨呼叫中心。 GoDial 使用手机的 SIM 卡进行拨号，因此云电话或 VoIP 无需付费。
NeoDove
neodove.com
您唯一需要的电话拨号器和 CRM。 功能齐全的拨号器和电话呼叫 CRM，可提高生产力并促进销售。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
FreeAgent CRM 是一款功能齐全的 CRM，可帮助您的团队组织起来，了解日常工作，并通过您的销售团队真正喜欢的强大、易于使用的销售平台完成更多工作。通过即时可见性更智能、更快速地工作，使销售团队能够事半功倍。通过将所有工具集中在一处，加快周期时间、达成更多交易、节省时间、改进业务流程并确保不会出现任何遗漏。借助 FreeAgent CRM，让您的业务摆脱电子表格和电子邮件的束缚，赢得您的工作日。
Yobi
yobi.app
所有客户对话和您的团队都在一个应用程序中Yobi 将所有客户对话从您首选的平台集中到一个收件箱中，无论渠道如何。简单而强大，您可以通过任何渠道与客户交谈，并与世界任何地方的团队共享和查看对话。 Yobi 同步您来自流行 CRM 的所有联系人以及来自 Facebook、Messenger、Twitter、Instagram、HubSpot、Pipedrive 等社交媒体渠道的消息。它可以帮助您通过一个应用程序优化来自电话、短信、笔记和社交媒体平台的客户对话。无论您在哪里工作，Yobi 都可以在 iOS、Android、Windows、Mac OS 和网络上工作。
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是领先的销售通信软件和电源拨号器。他们的平台和电源拨号器可在所有接触点实施您的剧本，帮助您在更短的时间内与多达 3 倍的潜在客户和客户互动，达成更多交易并加速销售。
Tenfold
tenfold.com
Tenfold 的下一代 SaaS CTI 解决方案可让您轻松将现有电话平台与 CRM 集成。借助 Tenfold，您可以通过自动记录对 CRM 的呼叫来实现完整的数据捕获；通过代理屏幕弹出窗口提升您的客户体验，该弹出窗口可立即识别客户并显示相关上下文；并压缩座席工作流程以提高生产力。 Tenfold 与数十家云和本地电话提供商（Avaya、Genesys、Cisco、RingCentral、Nice InContact 等）以及大多数市场领先的 CRM（Salesforce、MS Dynamics、ServiceNow、Zendesk、Netsuite、Sugar、Bullhorn 和 Ti...
Kixie
kixie.com
Kixie 是一个销售参与平台，通过为 HubSpot、Salesforce、Pipedrive、Zoho 和其他领先的 CRM 提供超可靠、轻松的自动化呼叫和短信来提高销售团队的绩效。只需单击一下即可从 CRM（或 Google Chrome 中的任何网页）拨打电话或发送短信，每次互动都会自动记录在 CRM 中。 Kixie PowerCall Chrome 扩展使销售和其他面向客户的团队能够通过一套高级呼叫和短信功能提高绩效。 Kixie 会自动识别您在 Chrome 中访问的任何网页上的电话号码，并在每个号码旁边放置一个点击通话按钮，以进行一键拨号。电话、短信、处置和活动都会自动记录在您...
DCDial
dcdial.com
我们基于云的联络中心解决方案可帮助公司通过交互式文本和语音接触数百万客户。我们高度可定制的解决方案拥有直观且用户友好的界面，使我们的客户能够快速且相对轻松地设计和部署复杂的通信策略。我们通过自动化业务流程帮助客户提高生产力、效率和盈利能力：销售和营销、日程安排、公告、付款处理等。总部位于佐治亚州亚特兰大。
TalkChief
talkchief.io
Talkchief 是满足您团队所有通信需求的终极解决方案。借助 Talkchief，您可以在一个强大且直观的平台上轻松管理团队的所有聊天、视频通话和文件共享。无论您是在项目上进行协作、召开虚拟会议，还是只是需要快速共享文件，Talkchief 都能满足您的需求。告别同时使用多个通信应用程序，迎接精简、轻松的团队合作。借助 Talkchief，您可以享受一系列旨在使您的团队沟通无缝且高效的功能。从高清视频和音频通话到实时聊天、屏幕共享和文件存储，一切都触手可及。此外，凭借跨设备兼容性，您可以从任何地方访问您的对话和文件，无论您是在台式机、笔记本电脑还是移动设备上。因此，无论您身在何处，都可以保...
Ringy
ringy.com
CRM 建立在最重要的基础之上——沟通！对话推动销售。 Ringy 会为您处理它们。通过您后袋中的自动化销售团队将电话转化为客户。 Ringy 是一款完整的 CRM，旨在支持您的团队、提高绩效并弥合潜在客户培育和交易完成之间的差距。借助 Ringy，成长型企业能够以具有竞争力的价格获得最先进的 CRM 功能。
CommPeak
commpeak.com
发现 CommPeak 的力量：您的终极基于云的通信解决方案 在 CommPeak，我们的使命是彻底改变基于云的业务通信，使其比以往更轻松、更经济。我们致力于为像您这样的个人和企业提供优质的产品和服务，推动成功。以下是 CommPeak 脱颖而出，成为满足您通信需求的终极解决方案的原因： 促进销售的云联络中心解决方案 CommPeak 通过我们高度可定制的基于云的联络中心解决方案简化了业务通信。无论您专注于呼入、呼出还是混合呼叫中心，我们的创新工具都旨在满足您独特的业务需求。借助 CommPeak，您可以享受以下优势： 全球覆盖：通过我们的全球 A-Z SIP 终端服务扩大您的覆盖范围，该服务...
Cordless
cordless.io
Cordless 是一个基于云的现代化呼叫中心，为客户支持团队提供内置对话智能。 Cordless 为客户支持团队提供了一种一体化解决方案，可以通过电话与客户交谈并从对话中收集深刻的见解。凭借开箱即用的转录、情绪分析、对话自动标记以及与最流行的 CRM 的深度集成，Cordless 使客户支持经理能够更好地进行 QA、确定培训机会，Cordless 是一个基于云的现代化呼叫中心具有内置对话智能的客户支持团队。 Cordless 为客户支持团队提供了一种一体化解决方案，可以通过电话与客户交谈并从对话中收集深刻的见解。凭借开箱即用的转录、情绪分析、对话自动标记以及与最流行的 CRM 的深度集成，C...
Groove
groove.co
Groove 是 Clari 旗下公司，是市场领先的销售参与平台，使销售领导者能够以智能、自适应的方式执行他们的策略。借助 Groove，收入领先者可以利用自动化以更少的资源完成更多的工作，从而在整个客户生命周期中提高效率和效益。 Groove 使 ADP、Google、Uber、iHeartMedia、第一资本和其他大型企业的 75,000 多名用户变得更加高效和有效。要了解更多信息，请访问 https://groove.co。
Shape Software
setshape.com
Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
Uptics
uptics.io
认识Uptics。您的新秘密武器可主导对外销售、预订 3 倍以上的会议并轻松达成更多交易。 Uptics 是一款易于使用的销售软件，可帮助您自动化所有手动、无聊的销售工作，以便您可以专注于重要的事情 - 照顾客户和完成销售。该软件是一款一体化销售自动化平台，可供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
MyOperator
myoperator.com
MyOperator 是印度领先的云通信提供商，为 10,000 多家企业提供服务，包括 NCERT、Amazon、Lenskart、Apollo 和 Myntra。凭借企业专线、360 度营销活动管理、Office IVR、呼叫分析、云呼叫中心、SMS + WhatsApp 活动和 CRM 集成等一系列产品，MyOperator 使您的团队能够将每次呼叫或互动转化为商机。为什么选择我的操作员？ MyOperator 是值得信赖的云电话提供商，为从大型企业到中小型企业的 10,000 多个品牌提供服务，其中包括 Apollo、Dominos 和 Razorpay。它在 Google 上的评分为...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一个销售参与平台，可自动执行勘探、电子邮件推广、电话、任务和社交销售。数千个销售团队使用 PersistIQ 查找潜在客户的电子邮件、发送个性化的外展电子邮件、自动跟进以及预订更多会议。 PersistIQ 的销售外展平台包括： * 多渠道外展序列：电子邮件、电话、Linkedin 外展和任务 * 潜在客户挖掘：查找经过验证的电子邮件以构建潜在客户列表 * 呼叫拨号器：在 PersistIQ 内呼叫潜在客户，使用本地电话号码并保存通话* 自动化触发器：根据电子邮件打开、回复和 CRM 数据触发外展活动 * Gmail 扩展：Gmail 内的电子邮件模板、通知、活动和潜在客...
Toky
toky.co
Toky 是一款功能齐全的商务电话系统，可让您的客户和团队使用互联网进行无缝通信。借助来自世界各地的虚拟电话号码，无论您的公司位于何处，都可以随时联系您。与主要 CRM 和其他业务工具的集成不仅使您只需单击一下即可与联系人取得联系，还可以记录您拨打的每个电话的详细信息。凭借丰富的功能（包括通话录音、语音邮件、短信、语音转文本）以及非常实惠的价格，确保满足您企业的通信需求。
TeleCMI
telecmi.com
TeleCMI 是一个新时代的统一云通信平台，高效、灵活，并配备了适合所有类型企业的必要现代功能。它与您最喜欢的 CRM 工具和 API 无缝集成，使您能够简化工作流程并自动执行任务。您还可以通过任何设备联系潜在客户，因为 TeleCMI 将多个渠道的潜在客户合并到一个智能平台中。最重要的是，我们提供无限的通话和短信，使其成为需要保持联系的企业的完美解决方案。对 TeleCMI 的功能感到好奇吗？尝试我们的无风险试用，无需任何承诺。
Phonexa
phonexa.com
Phonexa 是一款用于绩效、联盟和合作伙伴营销的企业级跟踪软件。 Phonexa Suite 是贯穿消费者线索和呼叫生命周期的基础技术，可帮助绩效营销团队提高跨联营公司、合作伙伴和付费渠道的品牌投资回报率。 Phonexa 优先考虑跨客户交互（如点击、通话、表单提交、网站行为等）的基于结果的营销。通过其单一的操作解决方案，Phonexa Suite 为 D2C 发行商、网络、代理机构和品牌提供了前所未有的营销活动访问和控制，消除了潜在客户开发过程中缺乏透明度的情况，并实现了流程自动化。 Phonexa Suite 使客户能够优化无摩擦的客户获取工作并分析推动合格渠道的来源。 Phonexa...
Salesfinity
salesfinity.co
Sales 使用 Salesfinity AI 并行拨号器进行即时客户对话。花更少的时间听拨号音和语音邮件，而花更多的时间与潜在客户交谈。我们的人工智能将自动记录呼叫、研究潜在客户和导航拨号树。
Orum
orum.com
Orum 是人工智能驱动的实时对话平台，可增强销售活动、连接团队并增加收入。
Amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket 是现代销售团队的人工智能平台。借助 Amplemarket，您将神奇地简化发现、吸引和转化下一位客户的方式。 我们的客户评价： * Deel：12个月内从A轮到独角兽。 Amplemarket 如何推动 Deel 实现 20 倍的收入增长。 * Vanta：Vanta 如何利用 Amplemarket 购买意向数据更多更快地达成目标（9 倍投资回报率） 加入 Deel、Rippling、Vanta 等数百家公司的行列，借助 Amplemarket 提升销售水平。 这是你得到的： * 数据原生：轻松找到可帮助您完成交易的数据。 * 内置个性化：通过超个性化消息将您的...
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon.ai 是合规性和人工智能对话智能领域的领导者，是市场上唯一为销售和客户服务团队提供实时对话智能和自动合规性的解决方案。 Gryphon 通过实时智能指导每次对话，为代理和最终用户提供一流的体验。 Gryphon 专有的合规引擎会根据 TCPA、收款、州、联邦和其他谢绝来电列表自动筛选所有出站通信，以便企业可以增加收入，同时避免昂贵的违规费用。 Gryphon 能够通过语音关键字提供实时建议和必要的内容，并通过高级情绪分析让座席立即了解通话质量。 Gryphon.ai 提供每次创建完美对话的能力！
PBXDom
pbxdom.com
PBXDom 云报告可以轻松生成您在世界任何地方的电话或呼叫中心活动的详细报告；无需购买任何额外的软件。您可以通过安装 PBXDom 收集器并将 PBX 或呼叫中心连接到安装此软件的计算机来实现此目的；仅此而已。收集器软件自动从您的呼叫中心或PBX接收您的呼叫信息，然后将该信息发送到PBXDom的服务器，然后我们的服务器分析该信息，以便为您提供各种报告。
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是业界最成功的销售互动平台，每月帮助销售开发团队与超过 15,000,000 名联系人互动。 VanillaSoft 可以单独使用，也可以与现有的传统 CRM 系统结合使用，使销售代表能够在几秒钟内响应新的潜在客户，跨更多渠道与潜在客户更一致地互动，并产生更多合格的销售机会。在全球范围内，数以千计的用户使用 VanillaSoft 基于队列的销售引擎和智能路由来实施销售节奏自动化，从而在领导速度、持久性、生产力和每个代表的收入方面取得了巨大的进步。 VanillaSoft 是一家私营公司，总部位于美国德克萨斯州普莱诺。要了解更多信息，请访问 www.vanillasof...
Sellular
sellular.com
Sellular 是一个专为快速增长的中型企业设计的销售参与平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地赢得更多交易。领导者可以高枕无忧，因为他们知道他们正在将业务所需的所有数据捕获到 Salesforce CRM 中，并全面了解所有交易。体验一个易于实施、具有灵活的合同条款、优惠的价格和卓越的客户服务的平台。
Teliqon
teliqon.io
云通信高水平服务，提供DID虚拟号码、SIP中继、创建云PBX等业务解决方案。我们提供各种一流的电信工具和服务来增加您的销售额。我们的卓越协助使您在各个阶段都能轻松建立和发展业务。企业可以使用我们的云 PBX 解决方案拓展与客户沟通的新方向。您的员工可以在任何地方进行操作并通过虚拟号码 (DID) 呼叫任何目的地，这使得业务可以在任何时间和地点进行，无需任何额外的硬件或特殊设置。对于 SIP 中继，我们的直接和转接运营商互连的综合网络使我们的客户能够同时获得灵活的定价和卓越的语音质量。适用于需要与任何地区或国家的客户进行安全电话通信的任何类型的企业（从小型到大型）的安全解决方案。
FreJun
frejun.com
FreJun 是一个云电话平台，可自动执行您的商务呼叫。用户可以使用唯一的虚拟号码拨打外线业务电话，并使用同一号码接听来电。通过虚拟号码拨打的电话可以被记录并与任何工作流程工具（例如 CRM 和 ATS）集成。生成详细的呼叫分析和人工智能见解以提高团队绩效。 FreJun 还提供了独特的自动呼叫功能（自动拨号器），用户可以自动呼叫号码列表。通过将 FreJun 与您的工作流程工具结合使用，整个联系系统可以在 5-10 分钟内实现自动化。
Koncert
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Koncert 是一个人工智能驱动的平台，旨在通过为销售流程提供一套工具来提高销售成功率。该平台包括 Koncert Dialers，这是一套根据团队需求定制的四个独特的销售拨号器：AI Parallel Dialer、AIFlow Dialer、Agent-Assisted Dialer 和 Click to Call Dialer。 这些拨号器有助于智能地管理销售电话的过滤、连接和跟踪。该平台还推出了 Koncert Cadence，这是一种跨不同渠道（包括电话、电子邮件、视频和社交媒体）运行的多渠道销售排序器，用于实现多样化的推广。 此外，Koncert 还具有远程销售地板这一智能功...
Tendril
tendril.us
Tendril Connect 是一款销售加速工具，专注于座席辅助拨号。我们熟练的代理团队会仔细查看客户提供的潜在客户列表。特工们浏览电话树，留下预先录制的语音邮件，并与接待员交谈，直到达到预定目标。一旦确定了目标潜在客户，该平台就可以无缝地瞬间转移给等待的销售人员。据客户报告，通过使用 Tendril Connect，在 1 小时的会话中看到了超过 150 个拨号。与决策者进行 8-10 次实时对话，还剩 50 多个语音信箱。很多时候，我们可以在一小时的会议中完成两天的勘探工作。
Bloobirds
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Bloobirds 是排名第一的提高销售效率的 Salesforce 应用程序。 Bloobirds 在三分钟内将您的 Salesforce 转变为适合您的销售团队的出色软件。通过无缝集成拨号器、电子邮件和 LinkedIn，Bloobirds 提供了一套全面的生产力工具，包括节奏和模板，旨在将 Salesforce 变成销售代表最喜欢的工具。 Bloobirds 促进 Salesforce 的更有效利用，促进所有活动的无缝跟踪和记录，从而实现更好的数据管理和轻松的报告。