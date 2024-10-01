其他合成媒体软件 - 最热门应用 - 塞浦路斯

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其他合成媒体软件是指旨在创建、操作或生成合成媒体内容的各种工具和平台。合成媒体包括使用机器学习、深度学习和自然语言处理等人工智能 (AI) 技术生成或更改的各种形式的媒体，例如图像、视频、音频和文本。
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Arible AI
arible.co
Arible 是一款人工智能头像生成器，只需与人工智能机器人聊天即可创建高质量的照片和肖像。无需相机、摄影师或复杂的编辑！ * 基于您脸部的无限高分辨率肖像 * 1000+头像定制选项 * 通过 Discord 机器人或网络界面灵活使用 * 混合搭配 Arible 开源社区的风格 * 集成人脸捕捉技术 * 逼真的图像与真实照片没有区别 * 比雇用摄影师便宜得多
Questgen.ai
questgen.ai
Questgen 是一款 AI 测验生成器，可生成各种评估，例如多项选择题 (MCQ)、具有多个正确答案的 MCQ、对/错问题、填空题、高阶问题、匹配以下问题以及布鲁姆分类测验等，一键完成。 您可以对生成的工作表进行编辑和修改，然后以多种可用格式（如 PDF、QTI、Moodle XML、CSV、文本等）导出。
Ecomtent
ecomtent.ai
Ecomtent 是一家由 Techstars 支持的公司，帮助品牌利用生成式人工智能创建优化的产品列表。使用 Ecomtent 的自助服务工具，客户可以： * 生成精美的产品生活方式图像 * 从数百个模板即时生成信息图表 * 生成任何语言的优化副本 一切都在几秒钟之内。 精选：Helium 10 Elite |电子商务直播 |卖家会议 |盖蒂达 |打破|英国在线卖家 |卖家大会 |奇妙的日子|人工智能商业峰会 |霓虹脉冲| AMZ线上峰会|人工智能查找器 | ASGTG | 7 位数卖家峰会 |营销视角播客 | ＆ 更多的...
VCAT.AI
vcat.ai
VCAT.AI是一家自动营销视频制作商，基于AI的SaaS解决方案。只需 1 分钟即可制作仅包含产品 URL 的营销视频。不仅有数十个简短的营销视频，还有各种尺寸的横幅图像。 VCAT.AI去年推出了测试版，目前正在快速增长。 我们通过在各个行业建立长期合作伙伴关系并在推出后的短短一年内与多个平台进行整合，展示了我们的增长潜力。 我们现在正准备根据 CES 合作伙伴的需求进行全球扩张。 准备生成视频 AI 解决方案，只需单击一下或输入文本即可生成视频和图像。
Garson.io
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