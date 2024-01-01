其他社交媒体软件 - 最热门应用

Web 应用的应用商店
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“该产品是做生意的好伙伴吗？”一直被证明是确定用户对其他社交媒体产品满意度的一个关键因素。它反映了产品促进和增强业务运营的程度，培养用户和产品之间的协作和互利意识。 此外，“易用性”是影响用户满意度的关键因素。用户喜欢直观的界面和简化的功能，使他们能够轻松地浏览产品，从而最大限度地提高生产力并最大限度地减少挫败感。 “支持质量”是用户满意度的另一个基本决定因素。及时有效的支持服务可以让用户放心，只要他们遇到挑战或需要澄清，就可以随时获得帮助。该因素极大地提高了用户对产品的信心和整体满意度。 最后，“易于管理”通过确保与管理产品相关的管理任务简单而高效，在用户满意度方面发挥着至关重要的作用。用户重视简化配置、定制和维护流程的管理功能，使他们能够专注于实现自己的目标，而不会出现不必要的复杂情况。 通过优先考虑这四个因素（业务合作、易用性、支持质量和易于管理），其他社交媒体产品可以优化用户满意度并促进用户群的长期参与和忠诚度。
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Pictory
pictory.ai
Pictory 强大的人工智能使您能够使用文本创建和编辑专业品质的视频，无需技术技能或下载软件。
vidIQ
vidiq.com
vidIQ 可帮助您获取在 YouTube 及其他平台上更快增加受众群体所需的工具和知识。
Minea
app.minea.com
Minea 是终极电子商务产品搜索工具。 Minea 跟踪所有网络上的所有广告。 Facebook 广告、影响者产品植入、Snapspy、所有网络都被跟踪。停止为一个网络支付 149 欧元的 adspy 费用，并发现 Minea。
Submagic
submagic.co
使用 AI 支持的字幕提升您的视频 🚀 轻松的字幕、完美的表情符号和智能突出显示的关键字，全部由人工智能生成。
Bio Link
bio.link
生物链接可让您链接到所有页面（网站、商店、博客、社交帖子、视频等），使您的受众更容易发现您的所有内容。 Instagram、Twitter 和 TikTok 等平台仅允许简介中存在一个链接。通过 Bio Link，您可以使用单个链接将所有页面添加到您喜欢的平台。它的速度也非常快，非常优雅，并且针对点击进行了优化，您还可以永远免费享受分析、主题、嵌入等功能。
Smash Balloon
smashballoon.com
完全可定制的 WordPress 社交媒体源插件。显示您的 Facebook、Instagram、Twitter 和 YouTube 源 - 受到 130 万用户的信任。
Predis
predis.ai
ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai！ 人工智能以您的品牌语言生成和共享视频、轮播、单个图像帖子。
Inflact
inflact.com
Instagram 营销工具包 使用智能工具调整您的 Instagram 帐户以适应业务 – 建立目标受众、与客户互动并规划内容。只需 3 个步骤即可帮助潜在客户发现您的产品并建立品牌忠诚度。
Social Champ
socialchamp.io
统治数字空间的社交媒体管理工具。 使用 Social Champ 管理多个社交帐户、创建带有图像或视频的帖子、组织收到的消息、提高投资回报率、跟踪分析、生成报告、简化和自动化内容创建过程。
Ripl
ripl.com
Ripl 使小型企业能够在几分钟内创建具有专业外观的动画视频、拼贴画、幻灯片和分层静态图像帖子，以及立即安排或发布到 Facebook、Instagram、LinkedIn、Twitter 和 YouTube。全部通过简单易用的移动和桌面浏览器应用程序实现。
HeyLink.me
heylink.me
最好的企业和影响者使用的免费生物链接工具。最大限度地发挥每项数字计划的影响。专为移动设备设计。结果是神奇的。
Blog2Social
blog2social.com
WordPress 网站和博客的社交媒体自动化。 在 Twitter、Facebook、LinkedIn、Instagram、Pinterest 等多个社交平台上自动发布、转发、交叉发布和自动安排您的内容。自动将您的 WordPress 内容和博客文章或任何其他来源的文本、图像、链接和视频共享为社交媒体帖子。 Blog2Social 为您提供了许多选项，使您的社交媒体管理更快、更轻松。
Connectio
useconnectio.com
自动化并优化您的 Facebook 广告。
Ad Targeting
adtargeting.io
AdTargeting 是一款 Facebook 兴趣定位工具，可帮助广告商找到数千个隐藏的 Facebook 兴趣。
Lnk.Bio
lnk.bio
Lnk.Bio 是一家黑人女性拥有和领导的初创公司。 它是 Link-in-Bio 领域的 3 个创始人之一，并且： * 就创作者/用户而言，是全球第二大链接生物服务； * 包括域名：Lnk.bio、Lnk.at 和 Ln.ki * Lnk.Bio 是最受欢迎且最强的生物链接 URL，也是自然 Google 搜索的第一个结果； * Lnk.at 是最有效且最受欢迎的 URL，可提高参与度并增加流量； * Ln.ki 是生物链接行业中最短、最可爱的 URL - 只有 4 个字母； * 向 BIPOC、LGBTQIA+、残疾平等活动人士提供免费的 Activist Pro，即使不是在注册的非政府...
Pinflux
pinflux.in
Pinflux 是一款数字工具，可让您在 Pinterest 上提升业务。 Pinflux 是电子商务、网站、博客甚至社交网络不断增长的流量来源。随着 Pinterest 的发展，您可以使用 Pinflux 来查找内容、自动执行任务并带来大量流量。 Pinterest 的特点： * 查找优质 Pin 图和趋势，为 Pinterest 表获取免费且无限制的流量 * 创建并推广多张牌桌，以吸引最优质的流量 * 自动安排 pin 和帖子 * 自动追踪点赞、分享、关注者并建立 Pinterest 俱乐部以吸引更多访客 * 取消关注您不关注的帐户 * 无需API即可快速轻松安装 * 添加更多描述、链...
Hypage
hypage.com
Hy.page 允许您在您的个人简介链接中进行销售。通过与 Stripe 和 Paypal 集成，您可以收集粉丝捐款、付费请求、销售产品和独家内容的会员资格。
LiveReacting
livereacting.com
运行交互式直播。 LiveReacting 通过向您的直播添加预先录制的视频、游戏、倒计时和民意调查，帮助您获得更多关注者和参与度。
Collabstr
collabstr.com
在几秒钟内找到并雇用有影响力的人。 寻找 Instagram、TikTok 和 YouTube 影响者，为您的品牌创建独特的内容。
Inksprout
inksprout.co
使用人工智能驱动的字幕，在几秒钟内从您的博客制作引人入胜的小型社交视频。
LiveCaster 3
livecaster.in
Livecaster 是一款基于 Windows 的应用程序，允许用户在 Facebook 和 YouTube 以及其他直播视频平台上播放预先录制的视频。它还支持多个社交媒体帐户。通过使用直播视频进行视频营销，获得更多观看次数并吸引更多受众。该流量助推器提供 RTMP 支持，因此您可以在所有直播平台上进行直播。它提供详细的培训和 24/6 实时聊天支持，并且不需要任何第三方应用程序。
PowerIn
powerin.io
PowerIn 是通过 ChatGPT 自动生成评论来提高您在 LinkedIn 上的活动的最佳工具。让您的在线状态处于自动驾驶状态
Trendsmap
trendsmap.com
Twitter 见解可帮助您的业务 - 详细分析全球或按地区的任何主题。创建基于地图的独特可视化效果，显示整个国家、地区或世界的推文活动。我们强大的查询和过滤工具使您能够专注于您感兴趣的特定领域。
Dubb
dubb.com
全球以销售为中心的视频交流平台 - Video Your Self
Dazzlink
dazzl.ink
Dazzlink 是一种链接管理解决方案，允许用户将内容/材料合并到单个链接中。用户可以列出社交媒体链接、创建媒体工具包或在自定义页面上包含任何重要信息。用户还可以添加社交图标、缩略图、视频预览等，并为每个帐户保留多个可以相互链接的页面。
Curator
curator.io
免费向您的网站添加社交源的最简单方法 Curator 是一个永久免费的社交媒体聚合器，可帮助您收集和展示内容。 5 分钟内即可设置您的 Feed。
ShopMyInfluence
shopmyinfluence.com
您的活动必不可少的影响者营销工具。
Dropispy
dropispy.com
Dropispy 是 Dropispy (SaaS) 软件的所有者或被许可人。它是一种产品搜索工具，可为用户提供在社交网络（包括 Facebook）上收集的数百万条广告。 Dropispy 凭借其非常先进的搜索工具，使电商能够找到获胜的产品。
Tweet AI
tweetai.com
提高社交媒体参与度并在 Twitter / X 上发展您的业务 TweetAI.com 可以帮助您： * 单条推文：在几秒钟内激发您的下一条推文。 * 主题：激发您的主题。 * 回复：使用我们的免费 Chrome 扩展程序，只需单击一下即可激发您的回复。 * 重写器：重写您的流行且常青的推文，以添加一点新意。 * 语气：使用自定义语气来匹配您或您的品牌的声音。 从今天开始使用 Tweet AI，永远不会想不出接下来要发什么推文。
Growapp
growapp.digital
IA 支持社交媒体管理工具，用于编写、批准、安排、分析和比较社交媒体上的内容。
SocialAll
socialall.dev
SocialAll 是一项将当前世界上所有流行的社交网络 API 整合为一个统一 API 的服务，以方便程序员使用。 SocialAll支持所有社交网络功能（身份识别、好友、消息、发布、照片/视频）。我们不仅为开发者节省了大量学习API的时间，而且在API变更时也可以进行升级和维护。使用REST API协议（HTTP）与系统/应用程序通信，以便在任何系统/语言上轻松开发。 当 API 发生变化时，错误修复并快速更新。 所有社交功能都有小部件。 SocialAll还有关于一段时间内的用户数量和请求数量的统计系统。
Trend Watchers
trendwatchers.co
趋势观察者向内容创作者通报 30 多个类别的互联网趋势，并向他们展示如何使用我们的病毒视频制作工具从中获利。我们的趋势还可以用于商业创意、直销、搜索引擎优化、社交媒体和许多其他事物。
Buzzoid
buzzoid.com
Buzzoid 是全球领先的高质量 Instagram 关注者、点赞和观看次数提供商。该公司于 2012 年由一群社交媒体专家创立，他们希望帮助其他人发展 Instagram 个人资料，从那时起就成为了行业内的巨头。
Spikerz
spikerz.com
Spikerz 为内容创作者、企业和企业提供社交媒体保护。 Spikerz 相信，保护社交媒体帐户已成为当今的关键任务。不幸的是，黑客攻击、封禁和帐户丢失的数量不断增加，而没有人为完全依赖这些渠道的企业提供帮助。 我们在以下领域提供全面保护： * 黑客和网络攻击 * 平台禁令和暂停 * 身份盗窃和冒充 * 机器人和假粉丝攻击 * 影子禁令和平台条款违规 * 网络钓鱼攻击和诈骗
Somiibo
somiibo.com
Somiibo 是一项优质的社交媒体营销和增长服务，可自动执行您的社交媒体活动，以提升您的在线形象。 Somiibo 在互惠关系的基础上工作，它与其他用户交互以从这些用户那里获取社交信号。 Somiibo 充当您的个人营销机构，推广您的在线品牌，协助您进行互联网营销过程。 Somiibo 由 Ian W. 于 2017 年创立，目前拥有 3 名出色的员工来维持其运营！
Rav
rav.ai
RAV.AI 旨在利用人工智能彻底改变视频编辑和发布。 RAV.AI是一项基于人工智能的视频编辑服务，采用高度先进且专业的音视频处理技术，让您的视频具有专业美感。 该平台允许用户上传原始视频片段，并立即提供经过专业编辑的视频。 该应用程序最受欢迎的功能之一是用户能够使用另一个视频作为灵感视频来编辑其视频。用户可以重新提交带有评论的修订，直到他们对项目 100% 满意为止。 RAV.AI 编辑包括配乐、视觉效果、文本图形、过渡和视频节奏。用户可以分别上传视频、音频、图片文件，为创作提供无限可能。 RAV.AI 不仅是一个编辑服务，而且是一个完整的社交媒体自动化平台。一旦获得最终视频，用户...
Warfare Plugins
warfareplugins.com
社交战可以帮助您让观众以尽可能最好的方式分享您的内容 - 您希望分享的方式！
Engage AI
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Engage AI 会为您创建评论，以大规模吸引 LinkedIn 上的潜在客户。节省撰写评论的时间以吸引潜在客户，并通过每个添加的接触点实现更快的转化。
SellitPics
getselli.in
SellitPics 是一款在线软件，可创建自动化的超个性化图像消息，以便您在 Facebook、LinkedIn、电子邮件以及登陆页面上获得更多客户和销售。 SellitPics 的主要特点： * 在社交媒体上向您的潜在客户发送个性化图像消息。 * 发送带有个性化图像的电子邮件并提高您的点击率。 * 使用个性化图像和文本创建超级个性化的登陆页面。 * 让您的潜在客户感到高兴和惊喜并被记住。 * 您的邮件从令人讨厌的垃圾邮件中脱颖而出。永远不会再被封锁。 * 易于使用的界面。您将在几分钟内创建自定义图像。 * 支持大规模个性化。随心所欲地使用。 * 数十个现成的模板。立即开始。 * 访问由...
Pushbio
pushbio.io
Pushbio 是社交媒体营销人员生物创建工具中的链接 借助 Pushbio，您可以在一处展示您的产品、最新促销、博客文章、视频和社交媒体资料，让您的受众轻松发现并参与您的内容。
Promolta
promolta.com
Promolta.com 是一个自助视频分发平台。 Promolta 的专有技术可将您的视频分发到目标博客、网站、游戏、应用程序和社交网络上。
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ViewerApps 提供了促进 Twitch 频道发展的最有效方法。通过消除与传统观众机器人相关的复杂性，它有助于频道的有机扩展。 以下简要概述了 ViewerApps 如何改变您的 Twitch 形象： * 稳定成长服务 * 易于使用的仪表板 * 集成 Twitch 聊天机器人 * 可调节观众计数器 * 波动 * 无程序，无病毒 * 真实统计 * 24/7 实时支持
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VideoSeeder是最强大的视频营销和发布自动化软件，可以为您带来来自多个平台的免费流量。视频联合是一种强大的策略，VideoSeeder 是唯一具有所有优点且没有缺点的联合平台。使用 VideoSeeder 从视频、社交媒体和 SEO 中获得最大流量
UniLink
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UniLink 是一款适用于 Instagram 企业和个人帐户的解决方案，允许编写更具吸引力的标题、添加多个链接并重定向目标受众。 UniLink 可帮助您创建可购物的登陆页面并通过 Google 电子表格接收订单。
TikBuddy
tikbuddy.com
TikBuddy 是一款一体化 TikTok 分析工具包。它帮助创作者发现趋势、分析、优化和建立他们的TikTok和短视频账号。
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我们结合人工智能和训练有素的人类主持人的力量，在社交媒体资料和网站上促进安全和文明的在线讨论。人工智能会自动检测并隐藏有害评论，而人类版主则通过防止误报来保障言论自由。我们带来了一个复杂的社区管理工具，它不仅可以自动调节在线讨论，还可以提供有关您的受众及其情绪的见解。它将所有社交媒体资料和网站的社区管理整合到一处，提供社区的全面概览。
Digital A.I Bot
digital-ai-bot.com
您是否厌倦了整天回答客户同样的重复问题？您是否厌倦了熬夜查看客户的私信？成千上万的数据让你时刻头脑风暴？嗯，不用担心了！我们已创建并从 Facebook 获得了高级权限，因此您无需这样做。当我们的应用程序已经这样做时，为什么要创建自己的应用程序还要经历 Facebook 的拒绝流程或批准。我们简单的拖放编辑器将让您的机器人在几分钟内启动并运行。 chatgpt 准备就绪，您只需提供 Open AI 帐户中的 API 密钥即可。我们提供最完整的 Facebook 和 Instagram 营销工具服务。
Brolly
brolly.com.au
Brolly 是澳大利亚第一个社交媒体存档工具，在构建时考虑到了政府合规性。 Brolly 在墨尔本创建，旨在提供简单、创新的存档解决方案，满足合规标准，包括在澳大利亚存储数据，因此您的记录受到澳大利亚数据隐私法的保护。 良好的社交媒体参与意味着进行大量对话。如果您的组织通过其社交渠道提供重要信息，您应该记录它们。 一旦您连接上，布罗利就会开始收集历史和实时内容，因此您无需这样做。通过 24/7 社交记录管理在一处查看所有内容。 Brolly 使其易于导出、受本地支持并且使用起来很愉快。
Brandle
brandle.net
Brandle 致力于为公司提供全面的系统，以管理其品牌属性、身份以及整个网络和所有主要社交网络（包括 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、LinkedIn、VK 等）上的关系。 Brandle 的使命是成为社交媒体治理和网络形象管理的值得信赖的来源，并提供帮助每个企业管理、保护其品牌的功能。
WebPurify
webpurify.com
WebPurify 为世界领先品牌提供可扩展的混合人工智能和人工内容审核解决方案，使社区能够发挥最佳水平。通过无缝过滤符合任何品牌规格的多媒体内容，确保从市场到虚拟世界的数百万客户获得积极的用户体验。 WebPurify 使用人类内容审核团队和人工智能解决方案提供内容审核和审核服务。通过将 WebPurify 的 AI 工具与现场团队相结合，WebPurify 能够为品牌提供最准确的内容审核：每周 7 天、每天 24 小时。无论您的业务需要什么，我们都能为您提供解决方案。 WebPurify 的可扩展混合人工智能和人工内容审核服务包括： * 脏话过滤和文本审核 * 图像审核 * 视频审查和...
Dream100.Ai
dream100.ai
Dream100.ai是一种创新工具，诞生于尖端人工智能技术和Dream100 Engagement的强大战略的交叉点。用于使用人工智能通过类似人类的评论与 Dream100（可以影响特定领域的 Dream 客户的 LinkedIn 创建者）的 LinkedIn 帖子进行互动。由于缺乏信任，大多数 B2B 创始人或服务提供商的冷 DM/邮件回复率低于 1%。为了建立信任并将响应率提高到 30%，他们需要在推销服务之前直接与梦想客户或 Dream100 接触。我们的软件将每天手动参与的时间从 5 小时减少到 1 小时。
Wizdeo Analytics
analytics.wizdeo.com
Wizdeo 是一家领先的 YouTube 数字代理机构，与欧洲顶级品牌合作，迄今为止，共有超过 160 个品牌内容视频为其客户产生了超过 5500 万次自然观看次数。我们与所有行业领域合作，包括快速消费品、游戏、移动应用、玩具和非政府组织。 Wizdeo 的代理和 MCN 业务得到 Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com) 的支持，这是一种专有的大数据工具，可跟踪和分析全球超过 70 万个频道，其中包括 1.7 万个品牌频道、5500 万个视频、4000 万个用户。 Wizdeo Analytics 为创作者和品牌提供自动和个性化的建议，以进一步发展其...
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Stim Social 有助于增加您的曝光度并与 Instagram 上的新客户建立联系。
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Viralpitch 是一个自助式影响者营销平台，它将品牌与社交媒体影响者联系起来以推广其产品或服务。该平台提供了一个市场，品牌可以根据受众人口统计数据、参与率和其他相关指标来浏览和选择影响者。 Viralpitch 上的影响者经过验证，该平台处理合作伙伴关系的所有交易和法律方面。通过利用影响者的影响力和可信度，Viralpitch 使品牌能够吸引新受众并推动其营销活动取得成功。
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Postwise 是一款人工智能驱动的解决方案，可用于制作完美的社交媒体帖子。 通过专门针对世界上表现最好的帖子进行培训的尖端人工智能，提高您在社交媒体上的参与度和影响力。 与成千上万满意的用户一起体验 Postwise AI 魔力的力量。
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Tweetfull 是一款成立于 2013 年的 Twitter 增长自动化软件。十多年来，它一直帮助用户扩大 Twitter 上的受众，使许多人成为各自领域内的影响者。该平台提供了一系列旨在优化和提高参与度的工具，从而实现粉丝的有机增长并提高在线知名度。
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