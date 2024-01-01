其他零售软件 - 最热门应用 - 中非共和国

Web 应用的应用商店
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“其他零售软件”通常是指支持零售运营各个方面的一系列软件解决方案，但不属于更普遍认可或专业的类别，例如销售点 (POS) 系统、库存管理或电子商务平台。
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Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Salsify
salsify.com
Salsify 帮助 140 多个国家/地区的数千家品牌制造商、分销商和零售商合作，在数字货架上获胜。该公司的产品体验管理 (PXM) 平台使组织能够集中所有产品内容、连接到商业生态系统并实现业务流程自动化，以便在每个销售目的地提供最佳的产品体验。了解玛氏、欧莱雅、可口可乐、博世和 ASICS 等全球最大品牌以及 DoorDash、E.Leclerc、家乐福、Metro 和 Intermarché 等零售商和分销商如何每天使用 Salsify 来提高效率，助力增长，引领数字化货架。欲了解更多信息，请访问：www.salsify.com。
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine 是一款基于云的软件解决方案，可将销售提升到一个新的水平，提供个性化和在线支付选项，旨在让销售变得轻而易举。利用我们可轻松共享、可定制的报价、订单、发票等！商家还可以利用内置工具收集数字签名并跟踪进度，以便从一个统一平台有效管理销售。可与一流的 POS 系统集成，包括 Shopify、Lightspeed、Quickbooks、Square 等！
Fixably
fixably.com
Fixable 是一款基于云的服务管理软件，可帮助您自动化修复流程。我们将 80% 的维修工作流程实现自动化，以便您可以缩短周转时间、改善服务体验并提高客户满意度。我们的智能工作流程基于系统中记录的数百万次维修，可帮助您高效管理维修。 Apple 授权提供商将获得 GSX（全球服务交换）API 集成的额外好处。在一个集中平台上处理物流、库存、付款等，从而节省各个方面的时间。您的经理可以设置可自定义的工作流程、跟踪维修情况并使用自动填充功能输入数据。 Fixablely 允许技术人员通过电子邮件或短信与客户沟通，只需点击几下即可管理服务合同。通过可定制的报告深入了解客户和第三方订单。组织可以...
Finturf
finturf.com
Finturf 与需要 POS 融资解决方案的企业合作。该公司提供易于使用的网络平台，将店内客户连接到广泛的贷款网络。没有融资解决方案的公司知道他们会错过销售机会，因为如果可以现在购买并稍后付款，许多客户就会购买。 Finturf 使规模较小的企业能够轻松帮助客户在结帐时尝试找到贷款。
Narvar
corp.narvar.com
Narvar 是售后领域的领导者和品类创造者，通过退货和换货保留收入，为丝芙兰、欧莱雅、李维斯和 GAP 等 1,300 个全球顶级品牌的利润提供支持，在整个销售过程中将运营成本降低高达 50%订单和履行过程以及购买后沟通和运输网络可见性。通过个性化订单跟踪提高客户终生价值。
ProjectsForce
projectsforce.com
无论您是与 Lowe's、Home Depot、LL Flooring 合作，还是经营独立的安装业务，ProjectsForce 都可以帮助您实现所有服务操作的自动化。它经过独特设计，可与大型零售商集成，并且可轻松定制以匹配您的日常工作流程，从而轻松简化您的业务、节省时间、避免损失并提高客户满意度。它是满足您所有业务需求的一站式商店，提供适合各种规模企业的独特功能。该平台可实现服务运营自动化，从 Lowe's 和 Home Depot 获取每日数据更新，为团队安排工单，计算劳动力成本并提供实时更新。此外，通过多种集成，它使您能够在一个屏幕上获得所有必需的信息。
Petro Outlet
petrooutlet.com
Petro Outlet 是一款面向便利店/天然气零售商、品牌商和分销商的现代化综合后台应用程序。
Delightree
delightree.com
Delightree 是一个一体化特许经营技术平台，专为希望在不损害品牌承诺的情况下扩大规模的新兴特许经营企业而设计，使他们能够轻松开设和管理门店。 Delightree 易于使用的技术使特许经营店能够更快地开设新店、入职和培训团队、通过自动化实现卓越运营，并增加所有团队之间的沟通和参与，从而实现一致的客户体验和特许经营业务增长。
Candid Wholesale
candidwholesale.com
Candid Wholesale 是一套面向批发买家和卖家的集成工具，旨在使 B2B 销售尽可能方便用户，同时又不牺牲功能和灵活性
Auror
auror.co
该零售商平台专注于提高安全性、生产力和盈利能力。 Auror 被数千家商店的领先防损团队所使用。
PayRange
payrange.com
借助 PayRange，您可以为每个消费者接触点提供终极体验。接受移动支付只是一个开始。基于应用程序的服务为简化运营、增加销售额和提高消费者忠诚度打开了新的大门。
EQL
eql.com
EQL 是一种端到端商务解决方案，可帮助品牌为其热门产品打造令人难忘的发布体验，同时让粉丝更轻松地获得他们热衷的产品。长期以来，电子商务技术无法满足最热门产品和体验的需求。结果，机器人和不良行为者从真正的粉丝手中夺走了产品，网站崩溃，零售商面临巨大的运营难题。 EQL 的专用解决方案让品牌重新掌控一切。凭借可无缝扩展以管理高强度网站负载的基础设施、用于击败机器人的专有机器学习算法以及对参与者的最大公平性，您的发布可以将客户变成粉丝。自 2021 年 EQL 首次发布以来，我们已在 4,000 多次发布中帮助了超过 1,000,000 名首次获奖者。我们为广泛的行业提供服务，包括运动鞋、收藏品、...
Zippin
getzippin.com
Zippin 开发了下一代免结帐技术，使零售商能够在其商店中快速部署无摩擦购物。 Zippin 正在申请专利的方法使用人工智能、机器学习和传感器融合技术来创造最佳的消费者体验：永远消除结账队伍和自助扫描仪，让购物者快速进出所购买的商品。 Zippin 的平台通过头顶摄像头和智能货架传感器进行产品和购物者跟踪，即使在拥挤的商店中也能实现最高的准确性。 Zippin 由亚马逊和 SRI 的行业资深人士创立，在零售技术、人工智能和计算机视觉方面拥有深厚的背景，总部位于旧金山，并得到 Maven Ventures 和 Core Ventures Group 的支持。
Promoboxx
promoboxx.com
Promoboxx 是一个软件平台，为品牌提供支持服务，让其独立零售商参与符合品牌要求的数字营销，通过品牌当地零售商的可信渠道吸引合适的消费者，从而推动更好的业务成果。借助 Promoboxx，渠道经理和品牌营销人员可以轻松组织和参与他们的零售商网络；通过当地零售商建立、管理并有选择地资助有机和付费数字活动；然后报告并评估业务成果和 KPI。如今，品牌提供可用资产，但缺乏对零售商如何或是否使用这些资产的见解。相比之下，Promoboxx 通过丰富的、符合品牌要求的零售商营销活动来增加额外收入。 The North Face、New Balance 和雪佛兰等超过 85 个领先品牌已使用 Pro...
SparkPlug
sparkplug.app
SparkPlug 是专为专业零售商、餐厅和 CPG 品牌打造的员工销售激励管理平台。 SparkPlug 直接与实体企业的 POS 系统集成，使实施和扩展激励计划的几乎各个方面实现自动化。 SparkPlug 的激励引擎、托管支出和贸易促销管理工具使零售商和餐馆能够为其一线员工简化和自动化供应商赞助的销售激励措施。