其他零售软件 - 最热门应用 - 安哥拉

ProjectsForce

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无论您是与 Lowe's、Home Depot、LL Flooring 合作，还是经营独立的安装业务，ProjectsForce 都可以帮助您实现所有服务操作的自动化。它经过独特设计，可与大型零售商集成，并且可轻松定制以匹配您的日常工作流程，从而轻松简化您的业务、节省时间、避免损失并提高客户满意度。它是满足您所有业务需求的一站式商店，提供适合各种规模企业的独特功能。该平台可实现服务运营自动化，从 Lowe's 和 Home Depot 获取每日数据更新，为团队安排工单，计算劳动力成本并提供实时更新。此外，通过多种集成，它使您能够在一个屏幕上获得所有必需的信息。