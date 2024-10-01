其他公关软件 - 最热门应用 - 喀麦隆

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Clipsource 的媒体中心是唯一专门为简化媒体和娱乐行业的新闻和内容共享而设计的公关分发平台。这一一体化解决方案可让您轻松向所有重要联系人和利益相关者分发丰富的新闻以及图像、视频、节目目录和时间表更改，从而帮助您确保电视节目、电影和书籍的更多报道。多种共享选项 通过 Media Center，您可以获得按照您想要的方式创建和分发所有内容的工具。在您的个人媒体中心、通过电子邮件、API 或在一个统一的工作流程中的社交渠道上创建和分发新闻稿、新闻或其他富媒体。管理您所有的重要联系人 我们使您可以轻松地组织、分组并向所有重要联系人和利益相关者分发安全内容。管理记者和影响者的访问申请，并在电子邮...