其他公关软件 - 最热门应用 - 保加利亚

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本部分包含与公共关系相关的产品，这些产品并不完全适合 G2 Crowd 上的现有软件类别。公共关系涵盖多种工具，包括支持广泛公关和媒体策略的工具，例如公关分发软件和用于简化内容工作流程的内容管理平台。然而，也有一些旨在帮助记者和媒体机构的工具经常被低估。这些工具有助于完成各种任务，包括为记者的询问提供可靠的答案、构建媒体报道组合以及监控公关活动。它们有效地解决了公共关系工具包中的空白。 在任何公关策略中，公共关系工具都起着至关重要的作用。从基础方面开始至关重要，例如了解您的买家角色并为他们量身定制引人入胜的新闻稿。这些基本原则构成了坚实的公关策略的基石。
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Press Kite
presskite.com
创建精美的新闻资料袋，并使用 Press Kite 轻松获得媒体报道。
Screeners.com
screeners.com
Screeners 为审阅者提供了他们所要求的东西：一个用于预览预发布内容的单一、安全、无麻烦的目的地。筛选人员可以让公关团队腾出时间去做他们最擅长的事情——制造轰动效应并确保杀手级报道。花时间与审阅者建立关系，而不是寻找丢失的密码、导入用户或解决播放问题。
Qwoted
qwoted.com
Qwoted 是一个免费平台，可帮助记者在撰写报道时与主题专家（以及代表他们的公关）联系和协作。在我们的私人网络中，记者可以提出问题，审查多个推介，并在您有需要时将对话静音。 Qwoted 会自动创建您的作品集，您可以在 Qwoted 个人资料中了解您的受众是谁、查看您的作品的影响力并衡量您的影响力。公关人员和自我代表消息来源还可以利用 Qwoted 通过我们的应用内消息传递功能消除噪音并向记者推销。
Rolli
rolliapp.com
Rolli 发布了第一个也是唯一一个 Newsroom as a Service™，为记者提供尖端工具来获取经过验证的专家和新闻事件。
RepTrak
reptrak.com
RepTrak 是唯一一款能够 360 度全方位了解动态品牌声誉景观的软件平台（这对您的公司来说是独一无二的），为您的 CCO 和传播领导者提供重要的见解。它提供了一个全面、一体化的仪表板，使领导者能够衡量、监控和管理公司的认知方式。
ClipSource
clipsource.com
Clipsource 的媒体中心是唯一专门为简化媒体和娱乐行业的新闻和内容共享而设计的公关分发平台。这一一体化解决方案可让您轻松向所有重要联系人和利益相关者分发丰富的新闻以及图像、视频、节目目录和时间表更改，从而帮助您确保电视节目、电影和书籍的更多报道。多种共享选项 通过 Media Center，您可以获得按照您想要的方式创建和分发所有内容的工具。在您的个人媒体中心、通过电子邮件、API 或在一个统一的工作流程中的社交渠道上创建和分发新闻稿、新闻或其他富媒体。管理您所有的重要联系人 我们使您可以轻松地组织、分组并向所有重要联系人和利益相关者分发安全内容。管理记者和影响者的访问申请，并在电子邮...
Whitefriar
whitefriar.com
通过一个仪表板获得一级出版物的推荐。您可以利用我们的集成平台简化您的公关工作，确保您的故事轻松到达顶级媒体。
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PressKitHero 获取所有这些信息并为您创建一个托管的新闻资料袋，记者可以在其中找到他们需要撰写的有关您的所有信息。
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