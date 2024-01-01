其他营销软件 - 最热门应用

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elink.io
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使用 Web 链接构建任何内容。 elink 拥有保存书签和构建网页、电子邮件通讯、RSS 网站小部件、社交生物链接、社交墙、自动化内容等所需的一切。在几分钟内创建内容！
Whatstool Business
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Whatstool Business 是一款一体化 WhatsApp 商业解决方案，我们的产品包括官方 WhatsApp API、聊天机器人、基于 WhatsApp 的 CRM、自动化、与许多工具的集成等。
Short.io
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Short.io 是一个白标签 URL 缩短器，可在品牌域上创建短链接。缩短、定制并与您的受众分享品牌 URL。
Placer.ai
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借助 Placer.ai 的位置智能和人流量洞察，做出更明智的房地产决策并达成更多交易。
Viral Loops
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Viral Loops 是一个病毒式和推荐营销平台，用于发起排名竞赛、抽奖、预发布和推荐计划。
GummySearch
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Reddit 受众研究触手可及。 快速发现客户的痛点、他们需要什么解决方案以及他们渴望支付什么费用。
Revue
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建立忠实的观众。 Revue 使作家和出版商可以轻松发送社论通讯并获得报酬。
Radio.co
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想创建一个广播电台吗？通过一个易于使用的平台自动化您的日程安排、直播和跟踪听众。欢迎来到 Radio.co。
ShareASale
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与 ShareASale 合作，成为我们值得信赖的联属营销网络的一部分。我们的网络为我们的合作伙伴提供营销解决方案。
RocketLink
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将重定向像素、自定义号召性用语、自定义域添加到您共享的任何链接，自定义链接缩略图外观并重定向任何点击的人。
Intellifluence
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Intellifluence 是一项影响者营销服务，使品牌和影响者能够联系、协作并实现他们的目标。
DoubleTick
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Doubletick 是免费且无限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 电子邮件跟踪服务，可在发件箱中提供实时桌面通知和 WhatsApp，例如双勾标记 (✓✓)。单个蓝色勾号 ✓ 表示电子邮件已发送，但收件人尚未打开。双蓝色勾号 ✓✓ 表示您的电子邮件已被收件人打开，灰色勾号表示电子邮件未被跟踪。
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BrandBucket
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原创品牌名称市场，拥有超过 100,000 个专家策划的企业名称可供选择。从我们的团队获取匹配的 .com 和徽标以及免费的品牌建议。
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借助 Chainfuel 强大的电报机器人和网络应用程序，您只需点击几下即可自动保护您的群组免受垃圾邮件发送者和诈骗者的侵害，跟踪您的群组指标，吸引并留住您的用户。
Socialbuzz
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直接在页面上显示媒体和我们的获利功能，而无需将访问者引导至其他页面。美国的创作者经济平台。媒体和货币化。
Capsulink
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Capsulink 是一款 URL 缩短器，旨在保护用户免受流量损失、外部链接损坏和利润损失的影响。
BusinessChat
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BusinessChat 是基于官方 WhatsApp API 构建的电子商务 WhatsApp 营销自动化解决方案。该平台还在 WhatsApp 上提供 CRM 和客户服务平台，以便通过 Whatsapp 更好地进行销售和客户支持管理。 BusinessChat 主要功能： - Whatsapp 批量营销活动 - 通过 WhatsApp 为 Shopify、salla 和 Zid 提供废弃购物车自动化 - Whatsapp 聊天机器人 - WhatsApp 多代理收件箱 BusinessChat 免费工具和资源： - WhatsApp 小部件 - WhatsApp 链接生成器 - What...
Hidemyacc
hidemyacc.com
多登录反检测浏览器 - 在 01 设备中创建具有不同配置文件的无限帐户，而不是使用多真实设备或虚拟机
Bulk Email Checker
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电子邮件检查器工具基于 SMTP，提供最高的准确性和其他有用信息来验证/验证任何和所有电子邮件地址。请输入电子邮件地址并单击“验证”以查看电子邮件检查器工具的具体工作原理。每天免费测试最多 10 个电子邮件地址。
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欢迎来到艾瑞多姆！探索未注册的品牌商业域名！搜索可用且可品牌化的商业 .com 域名！
Tikao.ai
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Tikao 是一个可持续品牌营销平台，利用在可持续营销框架上训练的人工智能模型的力量。该平台目前服务于可持续时尚、个人护理和食品领域的三 (3) 个类别，提供 (a) 营销有效性（资产）诊断 (b) 创意传播设计（谷歌广告、亚马逊列表（文本、图像、视频） ）、社交广告、网页内容、关键视觉效果、产品详细信息页面）； (c) 所有现有通信资产是否符合欧盟、美国和澳大利亚新兴的绿色清洗法规（索赔检查员）。用户可以通过基于 API 与现有营销技术堆栈的集成来部署 Tikao.ai，以在企业级别进行扩展。
Publisher Discovery
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先进的 AI 驱动的联属营销发现 SaaS 应用程序，用于发布商管理。该平台提供对发布商网站的深入分析以及用于联盟招募的信息和工具。平台内的机器学习可确保结果变得更有针对性，因为它可以了解用户的好恶，从而帮助找到最好的联属网络营销商。如需了解更多信息，请访问 www.publisherdiscovery.com
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Branalyzer 是了解网上真实情况的更便宜、最快且最简单的方法。
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TinyLetter 为那些不寻求高级报告或企业功能的人们提供干净、直接的书写体验。
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Gizzmo 是一款人工智能驱动的内容创建工具，可简化生成高质量联属内容的过程。只需点击几下，您就可以创建引人入胜的产品评论、引人入胜的综述和信息丰富的博客文章，与您的联属网络营销工作无缝集成。 Gizzmo 的与众不同之处在于它能够自动化整个 SEO 优化过程。我们的先进算法会分析关键词、生成相关内容并针对搜索引擎排名进行优化。现在，您可以让 Gizzmo 处理 SEO 方面的工作，同时您可以专注于创建可推动转化的引人注目的内容，从而节省宝贵的时间和资源。 Gizzmo 必须提供以下功能： - 人工智能驱动的内容创建：我们先进的人工智能算法可以轻松生成高质量的联属内容。撰写引人注目的产品评论...
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Approved Social 是一个开拓性平台，旨在彻底改变数字营销活动的开发、批准和启动方式。 Approved Social 的核心是一个协作反馈和审批引擎，使营销团队、代理机构和品牌能够简化创意审批流程、缩短周转时间并提高生产力。主要功能： 实时协作：Approved Social 通过为团队成员和客户提供统一的空间来快速审查和批准营销材料，从而促进实时协作。告别电子邮件链和繁琐的来回。轻松反馈：该平台允许利益相关者直接提供有关广告创意的精确反馈，使沟通清晰、高效且可操作。这就像有一个用于创意讨论的数字白板。版本跟踪：跟踪更改和修订从未如此简单。借助 Approved Social，您...
Airtime Pro
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Airtime Pro 是一款功能强大的互联网广播平台，拥有智能自动化系统、DJ 管理以及实时音频流和预定内容之间的无缝转换，无论您是个人表演还是大型媒体，都可以帮助您保持直播状态出口。创办、管理和推广您的广播电台从未如此简单。
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Growth Champ 是一款社交媒体优化套件，允许用户管理 Twitter、Instagram 和 Pinterest 以增加社交媒体影响力。
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Viloud 是最简单的在线视频平台，用于创建、流式传输您自己的直播、线性和点播电视频道并从中获利。其技术允许用户通过网站、移动应用程序或 OTT 平台（如 Roku 或 Apple TV）的嵌入式或第三方播放器流式传输频道。 Viloud 非常适合希望以实时线性方式轻松流式传输内容的广播公司、营销团队、视频内容所有者和创作者。
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主页反向链接 获得有价值的主页反向链接，每年 50 美元起 我们一直在寻找以低成本获得最有价值的反向链接的最佳方法，以对我们的网站进行排名。换句话说，只需 150 美元，您就可以获得价值 2000 美元域名的反向链接。售后市场是一项为链接放置提供现成插槽的服务。这项服务最酷的一点是，您可以快速获得链接（24 小时内，不包括周末），但您只有在购买后才能看到域名（因为只有老虎机所有者才能看到域名）。
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SleekFlow 是人工智能驱动的全渠道对话套件，用于客户互动。一体化 SleekFlow 平台可跨每个人常用的消息传递渠道（包括 WhatsApp、Instagram、实时聊天等）创建无缝且个性化的客户旅程。 SleekFlow 致力于通过帮助公司将所有工作流程围绕有意义的对话来塑造通信的未来。从营销和销售到支持团队，SleekFlow 利用其尖端的对话式 AI 功能简化了业务运营。通过自动化日常任务、优化客户交互并提供无与伦比的支持，客户至上的解决方案使企业能够实现前所未有的可扩展性和增长。 SleekFlow 位于新加坡、香港、马来西亚、印度尼西亚、巴西和阿联酋。 2022年，这家初创...
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链接管理变得简单。 Link Looper 可帮助您管理营销链接并跟踪其效果。非常适合整个营销团队，从社交媒体经理到广告运营。
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Intract 是一个 Web3 分析套件，用于发展 Web3 项目和社区。 Intract 提供基于云的 Web3 营销软件，使项目和社区能够通过数据支持的营销洞察来获取会员。我们的平台包括社区访问、服务和营销管理产品，这些产品免费启动并可扩展以满足您的 Web3 增长需求 - 任何规模 - 前代币或后代币。 ✅ 链上分析 ✅ 代币门控 ✅ Web3 用户归因 ✅ 活动投资回报率跟踪 ✅ 为用户和客户创建角色 ✅ 转化跟踪 ✅ 新用户识别 ✅ 钱包净值识别
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Hipolink 是 Instagram 的微型网站开发服务。它将允许您在一页上添加与您沟通的所有方法。您可以将此链接添加到您的 Instagram 简介中。现在，您的受众将能够通过消息软件、社交网络快速联系您，并直接从 Instagram 获取更多信息。 Hipolink 有一个许多人都可以使用的免费计划，但要充分利用该服务，您需要激活个人或商业计划。我们为您准备了一份礼物： HUNT 是一个促销代码，可激活 14 天的最高资费 您可以在价格和计划页面上使用它 注册服务 Hipolink.net
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Digital Mortar 是一种店内客户跟踪系统，包括视频和摄像头跟踪、数据收集和集成。
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Chatwee 是一款实时聊天和即时消息应用程序，其目标是： - 在线社区 - 虚拟活动 - 心理健康支持提供商 - 团队沟通 - 实时交易 - 教堂服务 - 教育网络研讨会 - 实时视频流，允许用户通过私人、公共和公共场所进行参与信使式的群组对话。它提供了一系列广泛的功能、高级定制选项，并且如果适合您，还附带永久免费计划。轻松安装，几分钟内即可开始使用。立即为您的网站添加一个动态的社交中心，您就会看到参与度的上升！
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CoolTool 是一个专有的洞察平台，包括企业调查引擎、隐式测试以及用于眼动追踪和情绪测量的人工智能网络摄像头技术。
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Dizply 是一款为广告代理商、媒体公司和自由职业者简化广告格式管理和制作流程的应用程序。它允许用户创建包含在线活动所需的所有格式的活动 - HTML5 横幅、静态横幅（jpg、png、gif 等）、HTML 新闻通讯和许多其他格式。
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Wriber 是一款内容创建软件，使用户能够使用人工智能编写有意义的内容。
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悬停时自动提供丰富的链接预览，让访问者留在您的网站上。只需 2 分钟即可在您的网站或博客上安装 Linkz.ai，并在悬停时立即获得自动丰富的链接预览。 Linkz.ai 预览可帮助您的访问者从链接内容中获取上下文，而无需在浏览器选项卡之间跳转，最重要的是，无需离开您的网站。