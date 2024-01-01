其他营销软件 - 最热门应用 - 刚果（布）

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其他营销产品的用户满意度的主要驱动因素是“该产品是开展业务的良好合作伙伴吗？”、“易于管理”、“易于使用”和“支持质量”。这些因素通过算法来识别，该算法对最有可能预测该类别中的用户满意度的属性进行优先级排序。
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Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business 是一款一体化 WhatsApp 商业解决方案，我们的产品包括官方 WhatsApp API、聊天机器人、基于 WhatsApp 的 CRM、自动化、与许多工具的集成等。 WhatsTool 团队专注于为 WhatsApp 和在 WhatsApp 上开展业务或营销的小型企业构建工具。我们正在构建更多像 WhatsSave 这样的应用程序，帮助企业保留新的号码以利用它们实现增长。
Viloud
viloud.tv
Viloud 是最简单的在线视频平台，用于创建、流式传输您自己的直播、线性和点播电视频道并从中获利。其技术允许用户通过网站、移动应用程序或 Roku 或 Apple TV 等 OTT 平台的嵌入式或第三方播放器播放频道。 Viloud 非常适合希望以实时线性方式轻松流式传输内容的广播公司、营销团队、视频内容所有者和创作者。
elink.io
elink.io
使用 Web 链接构建任何内容。 elink 拥有保存书签和构建网页、电子邮件通讯、RSS 网站小部件、社交生物链接、社交墙、自动化内容等所需的一切。在几分钟内创建内容！
Short.io
short.io
Short.io 是一个自定义域名 URL 缩短器。创建、定制和共享品牌短链接。使用一些高级功能，例如国家/地区/移动定位；设置 UTM 标签、链接过期/隐藏；为开发者申请API；享受免费电子邮件和在线支持。您还可以使用“团队”选项管理与同事的短链接。还可以与 Google Analytics、GTM、Segment、Zapier 和 Facebook Pixel 集成。
GummySearch
gummysearch.com
Reddit 受众研究。发现值得解决的问题，快速验证它们，并从在线社区找到您的第一批客户。
Placer.ai
placer.ai
Placer.ai 为您提供任何地点背后的故事。 Placer.ai 的客流量数据可让您衡量访问量、查看趋势、对竞争对手进行基准测试、发现新受众并找到并赢得理想的租户或房产。零售商、商业地产专业人士、消费品公司、投资者和市政当局依靠 Placer.ai 做出明智的决策和获胜的建议。主要功能包括： - 访问量测量和趋势 - 真实贸易区 - 客户洞察和人口统计 - 客户旅程 - 竞争基准测试 - 连锁和行业分析 - 在线分析平台 - 数据源、自定义报告和 API 注册免费帐户和 Placer。人工智能
Viral Loops
viral-loops.com
通过推荐计划扩大您的受众群体，让客户和订阅者推荐朋友并自动奖励他们，无需代码。基于模板 我们为您准备了受 Dropbox、Airbnb 和 Mailchimp 等优秀公司启发的活动模板。即插即用。无代码 从设置到监控，您的营销活动无需任何代码即可运行和执行。完全可定制 在您的电子邮件和网站中设计并嵌入推荐小部件，为人们提供用于共享的推荐链接。每个元素都可以通过可视化编辑器进行定制。欺诈检测 让垃圾邮件发送者和骗子远离。我们的欺诈检测系统将帮助您识别威胁并保持高质量的推荐，同时为您节省不公正奖励的资源。总部设在加拿大
DoubleTick
doubletick.io
Doubletick 是免费且无限制的 Gmail 和 Google Workspace (G Suite) 电子邮件跟踪服务，可在发件箱中提供实时桌面通知和 WhatsApp，例如双勾标记 (✓✓)。单个蓝色勾号 ✓ 表示电子邮件已发送，但收件人尚未打开。双蓝色勾号 ✓✓ 表示您的电子邮件已被收件人打开，灰色勾号表示电子邮件未被跟踪。
QApop
qapop.com
QApop 将帮助您利用 Quora 作为营销渠道。借助您的营销工具，您可以： - 发现 Quora 上的最佳问题 - 让人工智能帮助您在几分钟内回答问题 - 通过数百次浏览来跟踪未回答的问题 无论您专注于付费获取还是内容，Quora 都是一个很好的额外营销渠道营销。您可以重复使用博客中的内容并关注相同的关键字。通过 Quora 广告推广您的答案并立即获得结果。
ShareASale
shareasale.com
与 ShareASale 合作，成为我们值得信赖的联属营销网络的一部分。我们的网络为我们的合作伙伴提供营销解决方案。
Radio.co
radio.co
轻松创建、管理和发展您的网络广播电台 - 一切都通过您的浏览器进行。是的，创办广播电台可能很棘手。但 Radio.co 已经构建了最直观、最强大的广播广播平台。所以您无需再担心。曾经。由于我们负责所有技术事宜，因此您可以专注于建设和发展您的电台。 Radio.co：这就是创建广播电台的方式。
Revue
getrevue.co
Revue 是一种内容营销工具，可帮助用户通过电子邮件向关注者通报最有趣的文章和各种内容
Chainfuel
chainfuel.com
借助 Chainfuel 强大的电报机器人和网络应用程序，您只需点击几下即可自动保护您的群组免受垃圾邮件发送者和诈骗者的侵害，跟踪您的群组指标，吸引并留住您的用户。
BrandBucket
brandbucket.com
原创品牌名称市场，拥有超过 100,000 个专家策划的企业名称可供选择。获取匹配的 .com 和徽标，以及我们团队的免费品牌建议。
Eredom
eredom.com
欢迎来到艾瑞多姆！探索未注册的品牌商业域名！搜索可用且可品牌化的商业 .com 域名！
WANotifier
wanotifier.com
WANotifier 是一款一体化 WhatsApp 营销工具，可让您使用 WhatsApp Cloud API 通过以下方式联系 WhatsApp 上的客户：1. 批量营销广播消息，2. 交易通知消息。只需使用我们简单的入门流程通过 API 设置您的电话号码，即可开始使用！无需编码知识。
Intellifluence
intellifluence.com
高成本和过分强调名人代言阻碍了成长型企业体验影响力营销的好处。 Intellifluence 使您能够直接与影响者沟通并在一个地点管理互动，而无需发送电子邮件。通过您真正负担得起的影响者营销解决方案来增加您的销售额。品牌可以从多种经济实惠的计划中进行选择，这些计划提供简单而强大的影响者营销功能，使营销活动快速轻松地开展。每个计划都使品牌能够从我们庞大的、具有不同受众规模的值得信赖的影响者网络中受益。有影响力的人可以免费加入并获得免费产品和/或现金以换取他们的评论。
RocketLink
rocketlink.io
将重定向像素、自定义号召性用语、自定义域添加到您共享的任何链接，自定义链接缩略图外观并重定向任何点击的人。
Socialbuzz
sociabuzz.com
直接在页面上显示媒体和我们的获利功能，而无需将访问者引导至其他页面。美国的创作者经济平台。媒体和货币化。
Hidemyacc
hidemyacc.com
多登录反检测浏览器 - 在 01 设备中创建具有不同配置文件的无限帐户，而不是使用多真实设备或虚拟机
Capsulink
capsulink.com
Capsulink 是一款 URL 缩短器，旨在保护用户免受流量损失、外部链接损坏和利润损失的影响。
Nexweave
nexweave.com
Nexweave 通过在整个客户旅程中提供超个性化图像、GIF、交互式视频网页，帮助企业提高参与度和转化率。超过 1500 个销售和营销团队相信我们可以满足他们的电子邮件、WhatsApp 和登陆页面个性化需求。
BusinessChat
businesschat.io
BusinessChat 是基于官方 WhatsApp API 构建的电子商务 WhatsApp 营销自动化解决方案。该平台还在 WhatsApp 上提供 CRM 和客户服务平台，以便通过 Whatsapp 更好地进行销售和客户支持管理。 BusinessChat 主要功能： - Whatsapp 批量营销活动 - 通过 WhatsApp 为 Shopify、salla 和 Zid 提供废弃购物车自动化 - Whatsapp 聊天机器人 - WhatsApp 多代理收件箱 BusinessChat 免费工具和资源： - WhatsApp 小工具 - WhatsApp 链接生成器 - What...
Echo AI
echoai.com
Pathlight 是领先的 GenAI 原生对话智能平台，可帮助企业发现客户对话深处隐藏的见解、机会和风险。 Pathlight 是第一家充分利用大型语言模型 (LLM) 的力量来审查每一次客户对话并以人类级别的准确性揭示隐藏见解的公司。通过将复杂的客户互动提炼为可操作的、高层次的见解和趋势，我们使企业及其领导者能够深入了解其团队与客户之间发生的第一线情况，使他们能够充满信心地做出快速、大胆的决策。
Branalyzer
branalyzer.com
Branalyzer 是一款基于人工智能的一体化工具，可以获取品牌的详细信息。营销自由职业者、代理机构和企业家可以使用 Branalyzer 获取有关互联网上正在发生的事情的深度信息。您的竞争对手在反向链接上花费了多少？他们的转化率、平均订单价值和收入是多少？他们的主要 SEO 指标是什么？不要在不同的工具上浪费时间和金钱。深入分析您的品牌和竞争对手，以提高您的在线形象。 Branalyzer 拥有多种工具来深入分析您的品牌和竞争对手，以提高您的在线形象。 Branalyzer 主要功能： ✔️品牌概要：品牌行业、员工、国家、类别、描述等✔️业务 KPI：预估流量、平均订单价值、转化率、收...
Tikao.ai
tikao.ai
Tikao 是一个可持续品牌营销平台，利用在可持续营销框架上训练的人工智能模型的力量。该平台目前服务于可持续时尚、个人护理和食品领域的三 (3) 个类别，提供 (a) 营销有效性（资产）诊断 (b) 创意传播设计（谷歌广告、亚马逊列表（文本、图像、视频） ）、社交广告、网页内容、关键视觉效果、产品详细信息页面）； (c) 所有现有通信资产是否符合欧盟、美国和澳大利亚新兴的绿色清洗法规（索赔检查员）。用户可以通过基于 API 与现有营销技术堆栈的集成来部署 Tikao.ai，以在企业级别进行扩展。
Bulk Email Checker
bulkemailchecker.com
电子邮件检查器工具基于 SMTP，提供最高的准确性和其他有用信息来验证/验证任何和所有电子邮件地址。请输入电子邮件地址并单击“验证”以查看电子邮件检查器工具的具体工作原理。每天免费测试最多 10 个电子邮件地址。
VALUE SERP
valueserp.com
VALUE SERP 是一种低成本的 SERP API，为 SEO 应用和服务提供干净、准确的 Google SERP 数据。 VALUE SERP 是一种低成本的 SERP API，为 SEO 应用和服务提供干净、准确的 Google SERP 数据。
Shoutcast
shoutcast.com
Shoutcast 提供终极的高级工具和服务套件，以提供优质的广播体验
Gizzmo
gizzmo.ai
Gizzmo 是一款人工智能驱动的内容创建工具，可简化生成高质量联属内容的过程。只需点击几下，您就可以创建引人入胜的产品评论、引人入胜的综述和信息丰富的博客文章，与您的联属网络营销工作无缝集成。 Gizzmo 的与众不同之处在于它能够自动化整个 SEO 优化过程。我们的先进算法会分析关键词、生成相关内容并针对搜索引擎排名进行优化。现在，您可以让 Gizzmo 处理 SEO 方面的工作，同时您可以专注于创建可推动转化的引人注目的内容，从而节省宝贵的时间和资源。 Gizzmo 必须提供以下功能： - 人工智能驱动的内容创建：我们先进的人工智能算法可以轻松生成高质量的联属内容。撰写引人注目的产品评论...
Scale SERP
scaleserp.com
Scale SERP 是适用于 Google 的易于使用、大规模的 SERP API。 Scale SERP 没有吞吐量限制，可以轻松大规模查询 SERP 结果。与数百家使用 Scale SERP 的客户一起获得一致的 Google SERP 数据，而无需网络抓取工具和手动规则的维护开销 - 并且大规模。
Hipolink
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Hipolink 是 Instagram 的微型网站开发服务。它将允许您在一页上添加与您沟通的所有方法。您可以将此链接添加到您的 Instagram 简介中。现在，您的受众将能够通过消息软件、社交网络快速联系您，并直接从 Instagram 获取更多信息。 Hipolink 有一个许多人都可以使用的免费计划，但要充分利用该服务，您需要激活个人或商业计划。我们为您准备了一份礼物： HUNT 是一个促销代码，可激活 14 天的最高资费 您可以在价格和计划页面上使用它 注册服务 Hipolink.net
Publisher Discovery
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先进的 AI 驱动的联属营销发现 SaaS 应用程序，用于发布商管理。该平台提供对发布商网站的深入分析以及联盟招募的信息和工具。平台内的机器学习可确保结果变得更有针对性，因为它可以了解用户的好恶，从而帮助找到最好的联属网络营销商。如需了解更多信息，请访问 www.publisherdiscovery.com
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FeedWind 是完全可定制和免费编码小部件的领先提供商之一，这些小部件可以在几分钟内集成到任何网站上！一些最流行的小部件包括： RSS Facebook 小部件 Twitter 小部件 YouTube 小部件 Google 日历小部件等等。还有什么？您可以开始 14 天免费试用 - 无任何附加条件。
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Growth Champ 是一款社交媒体优化套件，允许用户管理 Twitter、Instagram 和 Pinterest 以增加社交媒体影响力。
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主页反向链接 获得有价值的主页反向链接，每年 50 美元起 我们一直在寻找以低成本获得最有价值的反向链接的最佳方法，以对我们的网站进行排名。换句话说，只需 150 美元，您就可以获得价值 2000 美元域名的反向链接。售后市场是一项为链接放置提供现成插槽的服务。这项服务最酷的一点是，您可以快速获得链接（24 小时内，不包括周末），但您只有在购买后才能看到域名（因为只有老虎机所有者才能看到域名）。
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TinyLetter 为那些不寻求高级报告或企业功能的人们提供干净、直接的书写体验。
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Airtime Pro 是一款功能强大的互联网广播平台，拥有智能自动化系统、DJ 管理以及实时音频流和预定内容之间的无缝转换，无论您是个人表演还是大型媒体，都可以帮助您保持直播状态出路。创办、管理和推广您的广播电台从未如此简单。
Wriber
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Wriber 是一款内容创建软件，使用户能够使用人工智能编写有意义的内容。
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CoolTool 是一个专有的洞察平台，包括企业调查引擎、隐式测试以及用于眼动追踪和情绪测量的人工智能网络摄像头技术。
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GetCurious 使产品公司能够更快地进行更深入的用户研究 该产品允许产品团队在参与者使用目标 Web/应用程序/原型时通过视频、音频和屏幕共享收集见解 通过 UserStudy 的参与者小组可以快速招募参与者，以便团队可以专注于产生见解
Approved Social
approvedsocial.io
Approved Social 是一个开拓性平台，旨在彻底改变数字营销活动的开发、批准和启动方式。 Approved Social 的核心是一个协作反馈和审批引擎，使营销团队、代理机构和品牌能够简化创意审批流程、缩短周转时间并提高生产力。主要功能： 实时协作：Approved Social 通过为团队成员和客户提供统一的空间来快速审查和批准营销材料，从而促进实时协作。告别电子邮件链和繁琐的来回。轻松反馈：该平台允许利益相关者直接提供有关广告创意的精确反馈，使沟通清晰、高效且可操作。这就像有一个用于创意讨论的数字白板。版本跟踪：跟踪更改和修订从未如此简单。借助 Approved Social，您...
SleekFlow
sleekflow.io
SleekFlow 是人工智能驱动的全渠道对话套件，用于客户互动。一体化 SleekFlow 平台可跨每个人常用的消息传递渠道（包括 WhatsApp、Instagram、实时聊天等）创建无缝且个性化的客户旅程。 SleekFlow 致力于通过帮助公司将所有工作流程围绕有意义的对话来塑造通信的未来。从营销和销售到支持团队，SleekFlow 利用其尖端的对话式 AI 功能简化业务运营。通过自动化日常任务、优化客户交互并提供无与伦比的支持，客户至上的解决方案使企业能够实现前所未有的可扩展性和增长。 SleekFlow 位于新加坡、香港、马来西亚、印度尼西亚、巴西和阿联酋。 2022年，这家初创公...
Intract
intract.io
Intract 是一个 Web3 分析套件，用于发展 Web3 项目和社区。 Intract 提供基于云的 Web3 营销软件，使项目和社区能够通过数据支持的营销洞察来获取会员。我们的平台包括社区访问、服务和营销管理产品，这些产品免费启动并可扩展以满足您的 Web3 增长需求 - 任何规模 - 前代币或后代币。 ✅ 链上分析 ✅ 代币门控 ✅ Web3 用户归因 ✅ 活动投资回报率跟踪 ✅ 为用户和客户创建角色 ✅ 转化跟踪 ✅ 新用户识别 ✅ 钱包净值识别
Clevertone
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Clevertone 是运行您日常任务的按需个人助理。这可以帮助忙碌的个人和家庭重新分配时间并管理日常任务。凭借个性化的方法和与当地专业人士网络的联系，Clevertone 提供量身定制的解决方案来满足您的独特需求。无论您需要办事、安排约会还是管理家务方面的帮助，Clevertone 都可以帮助您完成更多工作并专注于最重要的事情。
LinkSpree
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用于优化网页导航的可视化链接管理平台。 LinkSpree 使用可视化仪表板从一个平台组织、访问和共享您的所有链接。借助私有、共享和公共仪表板，管理您喜爱的网站现在变得非常简单，并且与客户或同事共享它们也非常专业。
Review Robin
getreviewrobin.com
Review Robin 是一款简单的软件工具，可帮助您轻松（甚至自动！）跟进客户并通过电子邮件或短信发送简单的审核请求来请求在线审核。评论 Robin 会引导您的客户完成每一步 - 简化并显着增加您收到客户评论的机会。只需几秒钟，您就可以向您的客户发送评论请求，甚至可以使用 Zapier 通过我们的集成功能自动请求评论。您的客户将收到来自您公司的简短电子邮件或短信，其中包含一个富有洞察力的问题：“您的体验如何？”这将包含一个链接，将引导他们完成整个过程
Geniuslink
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Geniuslink 是世界上最智能的 URL 缩短器。创建链接，根据用户的设备、操作系统、国家/地区甚至点击日期动态地将用户路由到不同的目的地。
Fix Your Funnel
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修复您的漏斗通过 Keap 扩展了 Infusionsoft 的基本功能，包括发短信和通话。功能包括： * 双向短信 * 自动短信对话，以捕获潜在客户 * 营销活动生成器消息 * 可跟踪链接（点击时将标签应用于联系人） * 短信中的图像和联系人卡片附件 * 个性化 * 广播 * 列出带有基于标签的结果的呼叫电话通话，实现电话通话自动化 * 35+ 营销活动构建器增强漏斗机器人 * iPhone 和 Android 应用程序 * 团队成员支持 * Facebook 主要广告导入 * Facebook 自定义受众同步 专为与 Infusionsoft 独家深度合作而设计（无 zapier 内容）
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Beams
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没有人喜欢浪费时间填写无聊的表格！创建音频调查，让人们通过录音进行回应。 Beams AI 聚合了数百万条响应，并将其转化为独特的见解。访问beams.fm 了解更多信息。
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RealMailers 是房地产经纪人的直邮工具。无需离开办公桌即可设计、定位并立即发送明信片。免费地址列表。
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通过评估适合您企业的最新软件获得报酬。作为卖家加入并与超过 50,000 家企业潜在客户建立联系。或者作为买家，并通过评估软件获得报酬。
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Digital Mortar 是一种店内客户跟踪系统，包括视频和摄像头跟踪、数据收集和集成。
Clickvoyant
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目前分析人才缺口为 200B 美元，填补这些职位非常困难。 Clickvoyant 是营销分析领域的 Canva。它允许任何人通过连接他们的原始营销数据来创建具有统计意义的洞察演示。有了 Clickvoyant，任何人都可以成为数据科学家
Chatwee
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Chatwee 是一款实时聊天和即时通讯应用程序，其目标是： - 在线社区 - 虚拟活动 - 心理健康支持提供商 - 团队沟通 - 实时交易 - 教堂服务 - 教育网络研讨会 - 实时视频流，允许用户通过私人、公共和公共场所进行参与信使式的群组对话。它提供了广泛的功能、高级定制选项，并且如果适合您的话还附带永久免费计划。轻松安装，几分钟内即可开始使用。立即向您的网站添加一个动态的社交中心，看看参与度的上升！