其他潜在客户开发软件 - 最热门应用 - 中国

Trueleads

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Trueleads 是一个基于云的平台，可与 LinkedIn 上现有的算法和应用程序进行交互。它将通过自动化搜索和联系选定目标（决策者）的整个过程来帮助您发展 LinkedIn 网络和销售渠道。连接后，Trueleads 将自动开始发送一系列自定义消息和/或 InMail，以确保获得许可的电话或会议。使用 Trueleads 独特的基于云的自动化和人工智能平台，您每月可以联系多达 5000 多名新的目标决策者。为了补充我们强大的人工智能平台，我们知道任何自动化都需要人性化的接触才能成功。 Trueleads 在这里与您一起处理所有变量，以便您获得最佳结果并在 LinkedIn 上保持安全。 ...