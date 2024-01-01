其他潜在客户开发软件 - 最热门应用 - 刚果（金）

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HelloLeads
helloleads.io
HelloLeads 移动 CRM 使小型企业能够在一个地方跟踪潜在客户和客户。您可以使用这个简单的移动 CRM 应用程序在销售代理之间分配潜在客户、安排跟进、接收及时提醒并密切跟踪销售转化。
Salesrobot
salesrobot.co
在电子邮件和社交媒体上自动化冷外展活动 尝试我们经过验证的销售自动化软件，像我们的 2000 多名用户一样，每天加强您的冷外展工作
SalesMind AI
sales-mind.ai
利用我们专为 LinkedIn 勘探而设计的尖端人工智能工具，简化您的外展工作并达成更多交易。
Scrap.io
scrap.io
Scrap.io 允许您废弃 Google 地图、获取他们的电子邮件并将潜在客户下载到 CSV/Excel 文件中。我们还提供了一个 API，可以非常快速地响应与 Google 地图数据的交互。
Dripify
dripify.io
使用 Dripify 增强 LinkedIn 上的潜在客户开发能力。 多功能 LinkedIn 自动化工具，旨在帮助您的销售团队改善 LinkedIn 勘探并达成更多交易 — 一切都在完全自动驾驶仪上
Hublead
hublead.io
使用我们的 LinkedIn Google Chrome 扩展添加决策者、查找合格的电子邮件并将 LinkedIn 和 Sales Navigator 对话同步到 HubSpot。
Captain Data
captaindata.co
Captain Data 是一个无代码数据提取和自动化平台。借助 Captain Data，您可以提取网络数据，通过多个来源或数据提供商丰富数据，并将其集成到您使用的电子表格或 CRM 等工具中。用例包括寻找潜在客户和公司、丰富潜在客户、自动化 ABM 等。您可以创建工作流程将多个自动化链接在一起，并将 Captain Data 连接到您最喜欢的 SaaS 工具！
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ 是一个销售参与平台，可自动执行勘探、电子邮件推广、电话、任务和社交销售。数千个销售团队使用 PersistIQ 查找潜在客户的电子邮件、发送个性化的外展电子邮件、自动跟进以及预订更多会议。 PersistIQ 的销售外展平台包括： * 多渠道外展序列：电子邮件、电话、Linkedin 外展和任务 * 潜在客户挖掘：查找经过验证的电子邮件以构建潜在客户列表 * 呼叫拨号器：在 PersistIQ 内呼叫潜在客户，使用本地电话号码并保存通话* 自动化触发器：根据电子邮件打开、回复和 CRM 数据触发外展活动 * Gmail 扩展：Gmail 内的电子邮件模板、通知、活动和潜在客...
Nymblr
nimbler.com
Nymblr 是面向销售人员、营销人员和开发人员的 Ultimata B2B 联系人数据平台。通过内置的实时电子邮件验证、工作电子邮件、个人电子邮件甚至手机号码访问高质量的联系人数据。我们以客户至上的方式、标准白标选项、无限用户的全包计划以及对高质量联系数据的承诺使我们与众不同。请访问 www.nymblr.com 免费试用
Manyreach
manyreach.com
Manyreach 是冷外展服务，可让您连接无限的电子邮件帐户，向无限的联系人发送冷电子邮件。它由代理机构、销售团队和个体企业主使用。
TweetDM
tweetdm.com
TweetDM 是一个平台，可让您轻松搜索潜在客户、编制列表并自动在 Twitter 上向他们发送直接消息。 TweetDM 拥有包含超过 15 亿个个人资料的庞大（不断增长的）数据库，可以轻松搜索 Twitter 上的特定角色和利基市场。除此之外，TweetDM 还负责处理您的外展活动，设置 DM 活动以自动联系潜在客户并按照自定义序列进行跟进。
LeadSwift
leadswift.com
LeadSwift 是一个基于云的潜在客户开发和推广平台。只需单击一个按钮，它就可以找到所有本地企业（例如“多伦多的餐厅”），并告诉您向他们销售产品/服务所需的一切 - 包括他们是否有网站问题、正在投放广告、SEO 问题、收视率低、社交资料缺失等等！它还为您提供企业的联系信息，以及在那里工作的特定人员的联系信息（包括他们的姓名、电子邮件地址、角色，甚至社交资料！）。然后，您可以直接通过 LeadSwift 自动执行个性化外展活动，包括任何后续活动。
Omkar Cloud
omkar.cloud
Omkar 的潜在客户生成平台为销售代表提供了接触合适的潜在客户、达成更多交易并大规模增加收入的能力。凭借包含 2 亿多联系人的庞大 B2B 数据库，团队可以扩展其对外活动并优化其潜在客户生成策略。
LinkedoJet
linkedojet.com
LinkedoJet 是一款领先的基于 SaaS 的潜在客户开发和自动化工具。我们的专家营销顾问专门帮助企业利用 LinkedIn 的力量产生高质量的销售线索。借助我们创新的自动化平台，我们简化了您的潜在客户开发流程，使其更加高效和有效。通过 LinkedoJet 提升您的营销力度并体验无与伦比的成功。
GrafoAI
grafo-ai.com
Grafo AI 是一个网络平台，利用先进的人工智能技术为从事冷外展的专业人士生成个性化消息。只需输入网站或电子邮件地址，用户即可在 15 秒内收到个性化的破冰活动。该平台还允许用户批量导入网站和/或电子邮件地址列表以进行大量处理。
SalesGig
salesgig.com
SalesGig 是一个外包、兼职到全职的销售开发组织，旨在支持我们的 B2B 客户。我们部署经过验证的高速外拨电话推销策略，帮助我们的客户扩大覆盖范围、开展对话并创建强大的销售渠道，以加速销售成果。 SalesGig 的成立是为了帮助中小型公司发挥更大的作用、参与竞争并赢得更多！为了实现这一目标，我们利用世界一流的销售技术，聘请优秀的美国销售开发代表，并利用最好的企业结构、技术和意图数据来高效地填充销售漏斗。我们不是魔术师，但经常创造出感觉像魔术的东西。我们使用数据来讲述故事、迭代消息传递并进行优化以取得成功的结果。底线：我们填充销售漏斗。
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer 是一款基于云的托管电源拨号器，具有现代、移动友好的用户界面。有了 DandyDialer，您无需在任何地方安装任何软件。您只需要一个 SIP / VoIP 中继提供商的帐户，剩下的由我们来处理。
Ohmylead
ohmylead.com
再也不会错过热门的新线索了…… Ohmylead 是将更多潜在客户转化为客户的最快、最简单的方法 - 直接通过您的手机。
Cloudaro
cloudaro.io
Cloudaro 旨在通过简单的搜索即可找到优质的网页设计线索。我们之所以脱颖而出，是因为我们提供针对美国网页设计师的需求量身定制的优质结果。
Tech Tracker
techtracker.io
Techtracker 是互联网技术跟踪服务的领先提供商。借助 Techtracker，客户可以发现任何公司正在使用哪些技术或产品，并在安装时收到实时警报。此外，Techtracker 在网站上添加了关键字扫描功能，以解锁利基帐户，从而比以往更快地显示它们。
SaveMyLeads
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Facebook Lead Ads 通知 CRM、电子邮件或短信。通过电子邮件、短信或与您的 CRM 和电子表格集成实时发送有关新潜在客户的通知。停止一次又一次地从 Facebook 下载 CSV。
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trueleads.com
Trueleads 是一个基于云的平台，可与 LinkedIn 上现有的算法和应用程序进行交互。它将通过自动化搜索和联系选定目标（决策者）的整个过程来帮助您发展 LinkedIn 网络和销售渠道。连接后，Trueleads 将自动开始发送一系列自定义消息和/或 InMail，以确保获得许可的电话或会议。使用 Trueleads 独特的基于云的自动化和人工智能平台，您每月可以联系多达 5000 多名新的目标决策者。为了补充我们强大的人工智能平台，我们知道任何自动化都需要人性化的接触才能成功。 Trueleads 在这里与您一起处理所有变量，以便您获得最佳结果并在 LinkedIn 上保持安全。 ...
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LeadsMotion 将企业直接与经过验证的潜在客户销售商和潜在客户开发专家联系起来，使他们能够购买经过预审的潜在客户，而无需投放广告或设置活动的麻烦。
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