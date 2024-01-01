其他人力资源服务提供商 - 最热门应用 - 刚果（布）

Corplife

corplife.at

我们提供专注于附加福利主题的人力资源技术软件。 Corplife 的使命是留住员工并加强雇主与员工之间的关系。雇主可以为员工提供日常生活福利，并为员工提供免税福利。 USP的其中一个特点是Corplife Benefits（员工福利）和Corplife Lunch（免税午餐福利）的特点相结合，因此员工的福利翻倍。人力资源部门获取有关员工的匿名、有价值的信息，以采取预防措施并长期约束您的员工。目前，我们已在 DACH 中运行，有 400 多家企业正在使用我们的软件。