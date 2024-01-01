其他人力资源服务提供商 - 最热门应用 - 中非共和国

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ReachLink
reachlink.com
ReachLink 是一个行为健康平台，提供创新和全面的心理健康护理，旨在满足个人需求，确保获得正确的支持并准确追踪。这得益于 ReachLink 的数字平台和与面对面治疗一样有效的优质护理。 ReachLink For Enterprises 为寻求为其员工和其他服务人群提供心理健康服务的组织提供量身定制的解决方案。
Sawayo
sawayo.de
Sawayo 软件支持公司履行雇主和企业家义务。该工具可以通过实时返回控制和防审计归档来管理文档，通过 Sawayo 应用程序合法地记录员工的工作时间，以及通过假期计划进行人事管理。该程序允许团队成员通过应用程序对文档以及文档存档进行数字签名以供查看。集成的工作时间记录、文档和合同管理使公司能够轻松、省时且合法地实施各种合规要求。
CU Health
cuhealth.com.au
CU Health 提供基于证据的企业医疗保健，为澳大利亚企业提供健康与福祉一体化。
Tava Health
tavahealth.com
Tava Health 是一家综合性心理健康服务机构，为雇主及其雇员提供便捷、优质、可用的心理健康资源。
Corplife
corplife.at
我们提供专注于附加福利主题的人力资源技术软件。 Corplife 的使命是留住员工并加强雇主与员工之间的关系。雇主可以为员工提供日常生活福利，并为员工提供免税福利。 USP的其中一个特点是Corplife Benefits（员工福利）和Corplife Lunch（免税午餐福利）的特点相结合，因此员工的福利翻倍。人力资源部门获取有关员工的匿名、有价值的信息，以采取预防措施并长期约束您的员工。目前，我们已在 DACH 中运行，有 400 多家企业正在使用我们的软件。
Runa HR
runahr.com
Runa HR 是为墨西哥中小型企业提供服务的主要自动化薪资平台，托管在云端。有了 Runa，任何人，无论是否有薪资经验，都可以在短短 15 分钟内向员工支付工资。