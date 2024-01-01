其他活动管理软件 - 最热门应用 - 布隆迪

Eventors

eventors.com

与活动策划者和场地建立联系的理想市场 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 无论您是什么供应商，或者您以前从未成为过供应商，这都无关紧要。如果您能为世界提供一些有价值的东西，那么您就可以在 Eventors 上获得报酬。喜欢烧烤吗？为计划烧烤的人们提供您的服务。拥有投影仪？出租它用于公司活动。拍出很棒的照片？宣传您的作品并预订演出。您所要做的就是创建免费列表，我们将为您负责营销。可能性是无限的。 -------------------------------------- 创建您的免费列表。添加您的列表的所有详细信息，包括照片、价格和物流。然后将其广播到我们的市场，向许多希望创建完美活动的人传播...