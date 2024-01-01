其他转化率优化软件 - 最热门应用 - 阿塞拜疆

Web 应用的应用商店
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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
“其他转化率优化软件”通常是指涵盖各种软件工具和平台的杂项类别，这些软件工具和平台提供传统转化率优化 (CRO) 工具之外的附加或专门功能。
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Elicit
elicit.org
人工智能研究助理。 Elicit 是一位 GPT-3 支持的研究助理。 Elicit 可帮助您对数据集进行分类、集思广益研究问题以及搜索出版物。
Exatom
exatom.io
我们帮助您提高现有在线表单的性能。好多了。通常，有两位数百分比的访问者开始与您的表单进行交互，但不会转向转化者。为什么他们会在中途或提交失败后放弃您的网络表单？了解如何提高您的表单性能。 Exatom 表单和字段分析补充了您现有的分析平台，例如 Google Analytics 或 Adobe Analytics，因为它从常规 Web 分析工具停止的地方开始。 Exatom 专注于其他网络分析工具无法提供的表单详细信息。比如每个表单字段的交互和犹豫时间。这使您能够使在线表单表现得更好。无论您的在线表单是为潜在客户开发、电子商务还是评论而设计的。顺便说一下，我们的解决方案是无 cookie ...
Hippoc
hippoc.ai
营销人员和设计师，您是否厌倦了漫长、成本高昂且与收入脱节的广告设计创作过程？ Hippoc Neuro-AI 软件可在几秒钟内准确预测如何优化您的设计，以最大限度地提高点击率、转化率并建立长期的品牌忠诚度（请阅读此博客以获取证明）。无论您是制作社交广告、登陆页面、网站还是横幅，都可以在创建过程中使用 Hippoc，使用建议测试和优化设计，并从第一天起就最大限度地提高转化率。无需任何神经科学方面的专业知识，您现在可以立即：1) 了解您的设计的哪些领域对于创造即时品牌关注和持久的品牌回忆非常有效，以及哪些领域需要调整或消除 2) 对您的设计与竞争对手进行基准测试 3) 消除高度主观的团队辩论哪种设...
Appocalypsis
appocalypsis.com
Appocalypsis 是一款 SaaS 应用程序，可帮助营销人员创建和管理有助于网站转换的小部件。
emojicom
emojicom.io
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ReviewCaddy
reviewcaddy.com
ReviewCaddy 是一款帮助卖家以丰富且互动的方式收集客户对从网站购买的商品的意见的工具，它可以帮助卖家倾听客户的声音并相应地在产品页面上进行更新。
CredSpark
credspark.com
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BIK
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BIK (bik.ai) 是最智能的对话式营销平台，可帮助电子商务企业实现多重投资回报率。该平台使品牌能够使用聊天机器人进行自动化交易，使用 CRM 管理多任务处理，通过活动创建定制广播并获得实时增长洞察。 BIK（bik.ai）以创建以客户为中心的平台为愿景，正在帮助各个细分领域的企业获得137倍的投资回报率，并以“让品牌无限”的口号为全球企业赋能！