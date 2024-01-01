其他协作软件 - 最热门应用 - 瑞士

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
“其他协作”类别专为不适合现有协作和生产力类别的产品而设计。这些产品可能属于新兴领域，开创了新型软件的先河，或者服务于没有很多同行的利基功能。此类别包括流行协作工具的附加组件或连接器，以及促进特定类型协作和通信的专用工具。
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HackMD
hackmd.io
HackMD 是一个面向团队和企业的轻量级知识库，让您的文档负责。我们的用户来自财富 500 强公司、Web3 社区、学术和科研机构。开发人员一直在享受 GitHub 和 Gist 的集成、灵活的代码块和流畅的协作体验。只需创建一个注释，看看它是否适合您：https://hackmd.io/new
SessionLab
sessionlab.com
SessionLab 帮助促进研讨会设计和交付过程更加高效、有效和愉快。它提供了一个现代、强大、一流的协作会议规划器和最全面的促进知识库。
MightyText
mightytext.net
来自计算机的文本。来自计算机的短信。 Android 版 iMessage。来自计算机的 Android 短信。
Team-GPT
team-gpt.com
Team-GPT 是一个协作平台，2 至 2000 人的团队可以在其工作中采用人工智能。 在一个共享工作空间中学习、协作和掌握 AI。 想象一下这样一个世界：您的团队的集体智慧被人工智能放大，激发创造力，提高生产力并促进创新。 当然，您认识到像 ChatGPT 这样的法学硕士的潜力，但说服您的整个团队并不那么容易。 您希望建立有效的人工智能驱动的工作流程并与每个人分享人工智能见解，但您缺少一个实现这一目标的专用平台。 您甚至想知道，“我的团队是否充分利用了人工智能的潜力？” 认识 GPT 团队。
Zeplin
zeplin.io
Zeplin 是一个有组织的工作空间，用于发布最终设计，整个团队可以在这里协作，共同交付精美的产品。我们成立于 2014 年，今天我们很荣幸能够为来自数千个产品团队的 5 多万用户提供支持，包括 Apple、星巴克、Salesforce、亚马逊、微软、奥迪等。我们是一家 Y Combinator 初创公司，也得到了 Elad Gil、Mike Maples、Kevin Hale 等杰出投资者的支持。我们是一个分散的团队，在旧金山、伊斯坦布尔和伦敦设有办事处。
Super
super.so
使用 Notion 构建快速、实用的网站所需的一切。自定义域、主题、密码保护等——无需代码。
Abstract
abstract.com
Abstract 是一个版本控制的设计工作流程管理系统，可实现设计团队和组织利益相关者之间的无缝和开放协作。摘要是您团队所有设计工作的版本控制的事实来源。我们相信设计不应该被锁在文件夹和专有代码中。设计工作应该是可访问的。决策应该在一个地方进行。团队应该被授权一起工作，而不是孤立的。我们的方法为设计师铺平了道路，让他们能够花更少的时间搜索文件和其他“解决方法工作”，而将更多的时间花在工艺和创新上。
Monica
monicahq.com
莫妮卡让您记住有关亲人的一切。
Charli AI
charli.ai
Charli AI 是一款人工智能工具，旨在提供可扩展且可信的人工智能操作，特别关注金融服务。它利用 Ancaeus 平台使团队能够更高效、更准确地执行任务。 其核心产品之一包括人工智能尽职调查，帮助企业做出数据驱动的决策。另一个是智能文档处理功能，它可以自动执行从各种文档中提取、处理和分类非结构化数据的过程。 Charli AI 还提供人工智能合规性和报告功能，旨在确保企业满足监管标准。作为一种人工智能工具，它采用生成和复合人工智能以及基于事实的分析等技术来协助数据解释和预测。 此外，Charli AI 提倡安全、负责任和值得信赖的人工智能实践，确保数据得到正确和道德的处理。包括银行、...
Sympli
sympli.io
Web 和移动产品团队的设计移交、实施和协作。 Sympli 可与 Photoshop、Adobe XD、Sketch、Android Studio 和 Xcode 配合使用。
Additor
additor.io
分发时保持同步！ Additor 可以帮助您的团队基于唯一且真实的事实来源进行异步协作，而不会产生摩擦。您可以组织和共享各种类型的内容，并通过跟踪更改和版本清楚地了解上下文。
Markup.io
markup.io
让您辛勤工作的团队重新获得时间。 MarkUp.io 是一个视觉评论平台，帮助决策者、设计师、营销人员以及中间的每个人都能做到最好。我们直观的界面使创作者和合作者可以轻松地对网站、PDF、视频、图像和其他类型的数字内容提供实时的上下文反馈。 Rosetta Stone、Guru 和 Getty Images 等超过 277,000 家客户已使用 MarkUp.io 来加快内容审核周期并更快地生成优质资产。无论您是企业营销部门的一员，还是希望标准化反馈流程的创意专业人士，MarkUp.io 都可以帮助您快速高效地完成工作。改变您的团队制作内容的方式。立即开始 14 天免费试用 > https...
Bubbles
usebubbles.com
Bubbles 使远程团队能够使用屏幕共享和视频（而不是聊天或电子邮件）相互沟通，从而允许用户相互传达重要的上下文和视觉反馈。
MakeStoryBoard
makestoryboard.com
MakeStoryboard 是一款在线故事板软件，可让您快速轻松地创建和共享故事板。 MakeStoryboard 有一个内置应用程序和几个有用的工具来快速创建故事板。如果您是创作者、视频制作者、编剧、内容经理或任何脚本或图形故事创意的作者，您肯定需要一个方便的助手来为您未来的项目创建逐帧草稿。这就是我们创建 MakeStoryboard 的原因 - 在早期规划阶段为您提供支持。尝试一下 - 在几分钟内自己或与在线团队一起创建故事板！ MakeStoryboard 包含多种用于成熟创意规划的功能。您可以使用以下工具： 故事板工具 – 用于创建故事板框架的基本模块 脚本编辑器 – 用于按时间、...
Ayanza
ayanza.com
智能协作套件 充满挑战的时代要求团队生产力的创新 让团队进入流畅状态并轻松实现目标。整个过程由 Ayanza 指导。
Balloon
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利用 Brandlive 这个打造提升视频体验的平台，将电视的魔力带入您的网络研讨会、活动和会议。无论是每月的网络研讨会、产品发布会、投资者会议还是年度最大的活动，我们都可以帮助公司将任何规模和复杂性的项目从无聊变成值得一看的项目。 Brandlive 提供独特的软件和服务组合，使我们的客户能够创建令人难以置信的内容、体贴供应商并减少支出，同时推动最重要的受众采取行动。访问brandlive.com 了解更多信息。
Remote Social
remotesocial.io
远程社交提供了一套强大的工具，旨在帮助团队建立联系、享受乐趣并建立牢固的关系。
Sendwin
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Sendwin 是一款针对多登录平台开发的生产力工具，可通过一个浏览器管理多个帐户。通过单个浏览器管理您喜爱的网站上的多个帐户。同时登录同一站点上的多个帐户。
Conferfly
conferfly.com
适用于会议室的 Web 应用程序软件，可与 G Suite /Microsoft Office 365 日历配合使用。 Conferencefly 将节省时间、金钱，让您的会议更加高效。欲了解更多信息，请查看 https://conferfly.com
Pointagram
pointagram.com
Pointagram 是一种游戏化工具，可以提高动力和团队成就。让您的团队以目标为导向，并共同庆祝出色的表现。
Echofin
echofin.com
Echofin 是一个面向财务团队的专注于聊天的社区管理平台。他们提供自动订阅管理、集成计费、带有业务分析指标的仪表板和无限的用户/聊天室/历史记录。 Echofin 还提供集成计费解决方案，为那些技术精湛、知识渊博、足以建立交易学校、学院和社区的人士提供卓越的货币化选项。
Skreenbe
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Skreenbe 提供虚拟董事会会议软件来改善您的会议结构。 Skreenbe 适合所有参加在线会议并希望为其日常业务流程添加更多组织、互动和效率的人。忘记一刀切的在线视频会议软件，摆脱无聊的在线会议。利用 Skreenbe 的实时视频会议软件提高品牌知名度、让用户惊叹并提高盈利能力。我们通过个性化品牌方法提供下一代智能混合会议。你的风格，你的方式！从我们的生产力工具中获取灵感。使用预定义的软技能模板集。共享文件、做笔记、创建您自己的脚本和调查问卷。只需单击一下即可上传文档、添加注释并根据整个过程创建全面的最终报告。邀请您的同事获得真正的协作体验，同时减少花在后续会议上的时间。从多种环境中进行...
Pandos
pandos.io
Pandos 是一个面向高等教育和公司的一站式协作学习和发展平台，通过团队组建、任务管理和同行评估等新方法支持基本协作功能。该平台会自动生成学习者的硬技能和软技能档案，并由同行验证。使用学习者建立的个人资料，系统会根据雇主的工作要求推荐人才列表。
Rolepass
rolepass.io
Rolepass 是一个基于云的平台，每当团队成员离开时，用户都可以将职责和责任移交给团队的其他成员。 Rolepass 专注于在团队成员之间创建无缝的知识传递，并减少团队在同事下班时所经历的压力和焦虑。 Rolepass 总部位于加利福尼亚州洛杉矶。
LiveDataset
livedataset.com
Krescendo 的 LiveDataset 是一个可配置的数据管理平台，用于构建自定义在线应用程序以实现高效的业务流程。替换旧系统或基于电子表格的系统。简化信息收集。构建高质量、强大的业务流程，从小型团队到数千名用户。让人们轻松使用数据。
HabitStack
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适合忙碌领导者的目标执行软件。 HabitStack 可以帮助您： - 设定清晰的目标 - 使您的任务与这些目标保持一致 - 每周取得进步 养成高效领导者在忙碌的情况下用来推进重要目标的不寻常习惯。
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EverAfter 的 B2B 客户界面是您的客户在整个组织中部署您的产品时所需的统一主页
Deskfirst
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Deskfirst 提供的在线协作空间的外观和感觉与熟悉的桌面环境类似，使在线协作变得轻松、顺畅且快速。 Deskfirst 消除了技术差距，易于管理，并通过其强大的品牌功能提高了参与度。
Sprocket 365
sprocket365.com
Sprocket 365 是 SharePoint 的扩展，具有自定义构建的 Web 部件库和即用型工具。它简化了开发数字工作场所的过程，消除了复杂编码和漫长的开发过程，从而节省了用户时间。 Sprocket 365 专为 SharePoint 设计，通过用户友好、省时的工具、定期更新和可靠的支持增强数字工作场所，所有这些都针对 Microsoft 365 进行了优化。
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