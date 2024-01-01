其他协作软件 - 最热门应用 - 安道尔

Team-GPT

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Team-GPT 是一个协作平台，2 至 2000 人的团队可以在其工作中采用人工智能。 在一个共享工作空间中学习、协作和掌握 AI。 想象一下这样一个世界：您的团队的集体智慧被人工智能放大，激发创造力，提高生产力并促进创新。 当然，您认识到像 ChatGPT 这样的法学硕士的潜力，但说服您的整个团队并不那么容易。 您希望建立有效的人工智能驱动的工作流程并与每个人分享人工智能见解，但您缺少一个实现这一目标的专用平台。 您甚至想知道，“我的团队是否充分利用了人工智能的潜力？” 认识 GPT 团队。