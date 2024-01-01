其他商业融资提供商 - 最热门应用 - 阿富汗

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“其他商业金融提供商”通常是指一个杂项类别，涵盖向企业提供专业或利基金融服务的各种金融实体或个人，但可能不太适合银行、另类贷款机构或风险投资公司等传统类别。
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Revolut
revolut.com
一款解决所有金钱问题的应用程序。从您的日常支出，到通过储蓄和投资规划您的未来，Revolut 可以帮助您从资金中获得更多收益。
Revolut Business
revolut.com
一个无边界账户，在一个地方提供强大的个性化工具，让您能够最终控制您的企业财务。
ANZ Australia
anz.com.au
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司是一家澳大利亚跨国银行和金融服务公司，总部位于维多利亚州墨尔本。按资产计算，它是澳大利亚第二大银行，按市值计算，它是澳大利亚第四大银行。
ANZ New Zealand
anz.co.nz
澳大利亚和新西兰银行集团有限公司是一家澳大利亚跨国银行和金融服务公司，总部位于维多利亚州墨尔本。按资产计算，它是澳大利亚第二大银行，按市值计算，它是澳大利亚第四大银行。
Holvi
holvi.com
您的自营职业一站式账户。 银行业务、发票和簿记 – 以及新的商业信用卡。一切都集中在一处，因此您可以专注于重要的事情。这就是工作生活的简化。
Lendio
lendio.com
总部位于犹他州的 Lendio（以前称为 Funding Universe）由 Brock Blake 和 Trent Miskin 于 2011 年创立，是美国一个针对小企业主的免费在线贷款市场。
Wikifolio
wikifolio.com
人才和资本市场专家可以以所有人都可见的方式分享他们的交易想法。每个人都可以通过交易所交易的金融产品选择自己喜欢的产品，无论他们的可用资金和利润如何。
Fidor Bank
fidor.de
Fidor 银行是一家获得德国许可的互联网直接银行，总部位于慕尼黑。该银行通过 Fidor Smart 支票账户瞄准私人和企业客户。 Fidor 银行的概念基于数字银行的原理和机制。
Moonfare
moonfare.com
Moonfare 是一个私募股权投资平台，以较低的最低限额向散户和机构投资者提供顶级基金。
OurCrowd
ourcrowd.com
OurCrowds 经验丰富的投资团队对数千家公司进行了严格的研究，以挖掘跨行业和阶段的前沿机会。
Checkflo
checkflo.com
Checkflo 的简化支票履行服务是满足您所有支票处理、打印和邮寄需求的一站式来源。我们可以降低您的管理成本并提高您的运营效率，所有这些都只需更少的精力和文书工作。 Checkflo 提供会计师友好的工具，通过我们的支票云软件来管理、跟踪和分析您的支票付款、交付等。通过访问我们的安全客户门户，可以 24/7 获取报告。 Checkflo 可以添加您公司的徽标，并将促销文字作为支票的一部分，将普通支票付款转变为营销接触点！ Checkflo 提供了极大的灵活性，能够随时随地发送支票，而无需与纸质支票相关的麻烦。我们的支票印在市场上最先进、最安全的支票纸上，并在同一工作日从我们的总部寄出。对于紧...
Fundbox
fundbox.com
Fundbox 提供快速、轻松的企业融资渠道，最高可达 150,000 美元。了解我们的信用额度和定期贷款选项如何帮助您的企业实现增长。
RateSetter
ratesetter.com
屡获殊荣的个人贷款提供商让您掌控一切。通过不影响您的信用评分的报价获取即时在线个性化费率。
Moula
moula.com.au
Moula 是借钱发展业务的更好方式。他们结合头脑和心灵来识别良好的业务，并可以在 24 小时内批准贷款并提供资金。
Lendino
lendino.dk
Lendino 是一个贷款市场，私人和专业投资者可以直接向信誉良好的公司提供贷款，从而使双方受益。无论作为贷方还是借款人，使用贷款市场都可以节省时间、金钱和麻烦。
Crowdcube
crowdcube.com
Crowdcube 是一个股权众筹平台，为初创企业和成长型企业的企业家与潜在投资者建立联系。 Crowdcube 为投资者提供了所投资公司的真实股权。 Crowdcube 使用基于网络的众筹概念，由志同道合的人们组成的社区将他们的资金和知识汇集在一起来支持一个想法、企业或个人。
Vouch
vouch.us
Vouch Insurance 是一家面向初创公司的新型保险公司。我们由创始人为创始人打造，从头开始重新设计了有关商业保险的一切，以便您可以更快地行动。
Uplyft Capital
uplyftcapital.com
Uplyft Capital 是一家成立于 2012 年的小企业资助者。我们相信通过快速有效地提供营运资金来为成功的小企业主提供支持。我们的技术平台评估现金流、增长和特征，不像银行和信用合作社那样关注个人信用。因此，我们经常能在 24 小时内迅速为业主提供资金。
Tipigo
tipigo.com
Tipigo 利用专业股票分析师的力量，综合大数据和人类专业知识来构建定制的股票投资组合，这些投资组合已被证明优于市场。
Minveo
minveo.de
数字资产管理平台。以技术和数量为基础。由机器学习提供支持。
Kriya
kriya.co
获得保密的、完整分类账的发票贴现设施。它非常适合有定期现金流需求的企业，因为它可以针对您的所有未清发票提供担保。
Hedonova
hedonova.io
Hedonova 是一家受 SEC 监管的另类投资基金，让您只需投资一只基金即可投资 12 种以上奇异的另类资产类别。我们的投资专家将您的资金分配给葡萄酒、艺术品、初创企业、加密货币、房地产等资产。您可以将其视为共同基金，不是针对股票，而是针对多种另类投资。
Foundy
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Foundy 是欧洲领先的端到端并购平台，帮助创始人和企业收购者在短短 30 天内完成收购。 您买卖企业的端到端平台。 Foundy 帮助创始人和收购方完成收购的速度比传统并购流程快 3 倍，且更具成本效益。
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类型：无义务优惠、设备融资、业务扩展、快速融资、在线申请
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StackSource 是一个技术支持的商业房地产贷款平台。我们通过简单、透明的流程将正在开发或收购商业地产的投资者与银行、保险公司和私人贷方等融资选择联系起来。
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ProNvest 专门从事退休规划和账户管理。我们通过代表您管理您的退休账户并监控市场来为您完成艰苦的工作。
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MySIPonline 是印度最先进的共同基金投资平台，将所有 AMC 集中在一个屋檐下，拥有一支由 50 多名高素质行业专家和基金分析师组成的团队。它是一个自动化平台，了解每个投资者的需求，并为他们提供便利，以无纸化方式将投资舒适度与风险相匹配。
Gusher
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Gusher 是创建和建立初创公司的简单、快速且轻松的方法。无需投资者。无需资本。如何？ Gusher 使用基于绩效的股权帮助企业家创建和创办初创公司。从技术、媒体和健康到设计、金融和游戏，一切应有尽有。
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成熟的机器人咨询技术将提供给银行、保险公司和其他金融服务提供商。
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Finhaven 平台将加密技术应用于传统上分散且效率低下的资本市场，提供了有利于全球发行人和市场投资者的创新。
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Equitise 是澳大利亚领先的股权众筹平台。其使命是增加澳大利亚和新西兰私营公司获得资本的机会，帮助他们取得成功。
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我们与全国范围内的住宅太阳能安装商合作，通过简化的技术和致力于帮助您发展业务的团队为太阳能和存储提供融资。
Debexpert
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我们帮助银行和其他贷方通过我们的在线贷款市场以最佳市场价格高效地出售其债务组合。我们专门向催收机构、债务购买公司、房地产买家、医疗债务买家、汽车贷款组合买家、对冲基金、家族办公室和其他机构债务买家出售债务。在我们的贷款市场上，他们买卖各种债务投资组合：房地产票据、汽车票据、发薪日投资组合、分期付款投资组合、医疗债务、商业票据、MCA 债务、信用卡投资组合、判决投资组合、破产、学生贷款投资组合等。
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Crowd2Fund 交易所允许投资者买卖其企业股份。
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Companisto 是一个股权众筹平台。 Companisto 是初创公司和成长型公司的投资平台。
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Anaxago 汇集了在房地产和初创企业中寻找新投资方式和独特投资机会的投资者。 Anaxago 致力于开发一种金融模型，帮助经济让个人直接进入未来的企业。通过将一部分储蓄用于资助初创企业，社区参与经济、创新和就业的发展。
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北欧#digital #fundraises市场的领导者将雄心勃勃的欧洲企业与全球投资者联系起来。
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为成长型企业提供按需营运资金。 FundThrough 为企业提供了一个易于使用的在线融资平台，可即时从未付发票中获取资金。融资额度从 500 美元到超过 200 万美元不等，具体取决于企业的销售实力。无论企业处于增长周期的哪个阶段，FundThrough 都可以帮助弥补关键的现金流缺口。
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Kiva 设想了一个金融包容性的世界，所有人都有能力改善自己的生活。
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商业保险是世界上最古老的行业之一。它建立在人际关系而不是技术进步的基础上。它也由历史悠久的玩家主导。到目前为止。 Embroker 是一家数字原生商业保险公司，采用现代技术从头开始建立，旨在消除导致价格上涨并导致令人沮丧的客户体验的低效率问题。从机器学习到人工智能，我们利用最新技术使保单更加量身定制、更加便宜且更容易购买。我们的使命是让您以最优惠的价格获得合适的商业保险变得极其简单。