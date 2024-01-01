在线声誉管理软件 - 最热门应用 - 文莱

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在线声誉管理软件允许公司监控用户的在线评论并通过在线评论平台推广积极的体验。希望通过积极的在线用户评论来推广其品牌的公司将使用在线声誉管理软件来捕获负面体验。这些产品还为用户提供通过电子邮件或广告活动提交新评论的机制。这些产品提供了营销团队用来汇总和解释公司在线声誉的平台。团队通常会利用平台提供的数字表单来开展电子邮件活动并利用新评论。许多产品还拥有监控工具来发现社交媒体上用户的讨论和帖子。这些产品与社交媒体监控软件的不同之处在于，它们旨在收集在线评论，但可以包含社交媒体功能。存在混乱，但与产品审查软件几乎没有交叉。这些工具在电子商务网站上托管客户评论，并且几乎不提供监控或管理功能。
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HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel 是一个面向数字机构和顾问的白标销售和营销平台。功能包括带有 SmartLists 的 CRM、电子邮件、2 向 SMS、整合 SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB 聊天、出站呼叫、呼叫跟踪、通话录音、强力拨号器、表单生成器、调查生成器、漏斗生成器、网站生成器、在线调度、工作流程自动化、报告、Webhooks 等等！代理帐户包括为您的客户提供的无限子（位置）帐户，可以克隆这些帐户以加快设置速度。使用您自己的 Twilio 和 SMTP 凭据来支持您的帐户，让您能够获得电子邮件、电话和短信的批发费率。从 14 天免费试用开始！
Podium
podium.com
Podium 是一款由 AI 提供支持的一体化潜在客户转换和沟通平台，可与您已使用的工具集成。超过 100,000 家企业使用 Podium 来从竞争中脱颖而出。 * Podium 是一种通信工具，可帮助企业进行网站转换和客户互动。 * 评论者经常提到从任何设备访问应用程序的便利性、易用性以及对客户沟通和网站转化的积极影响。 * 用户提到了客户服务响应时间的问题、某些功能的困难以及对定价和合同条款的不满。
Kenect
kenect.com
Kenect 将您企业中的所有客户沟通都集中在一个平台上。我们将您的主要业务热线转换为文本号码，这样您就无需再次提供您的个人号码。开始向客户发送短信，同时生成评论、增加网络销售线索并节省时间。 Kenect 用户平均看到网站线索增加了 200%，在线评论增加了 350%。无论您想与客户视频聊天还是收取短信付款，您都可以通过 Kenect 完成。 - 给您的客户发短信 - 请求在线评论 - 通过短信收款 - 视频聊天 - 在移动设备或桌面设备上使用
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Debutify
debutify.com
Debutify 是现代电子商务品牌的终极一体化解决方案。借助一套转化优化的应用程序，它可以简化任何品牌的启动、管理和扩展。这就是全球许多 DTC 品牌信任 Debutify 的原因。每款 Debutify 产品都经过无缝设计，易于使用，无需代码，但具有丰富的强大功能。这意味着任何人，即使没有技术知识，也可以使用 Debutify 来改善他们的业务。无论是刚刚进入线上市场的品牌还是电商老手，Debutify 都是值得信赖的合作伙伴。无论规模或阶段如何，品牌都可以通过 Debutify 找到适合自己需求的计划。此外，凭借 Debutify 专门的客户支持团队，品牌可以相信任何挑战都将得到及时有效...
G2
g2.com
G2 是全球最大、最值得信赖的软件市场。每年有超过 9000 万人（包括所有财富 500 强公司的员工）使用 G2 根据真实的同行评审做出更明智的软件决策。数千家各种规模的软件和服务公司与 G2 合作，建立声誉、管理软件支出并发展业务。
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是面向本地品牌和多地点企业的顶级声誉管理和数字客户体验平台。超过 100,000 家企业利用 Birdeye 的人工智能平台与客户无缝互动、提高忠诚度并在当地市场脱颖而出。
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself 是第一个 DIY 在线声誉管理和个人品牌工具。该工具会向您展示您应该使用哪些网络资产/社交媒体资料以及如何优化它们，以便当人们在 Google 上搜索您的名字时，它们会获得良好的排名，从而引导您逐步完成提高在线形象的过程。 BrandYourself 还为那些需要更多实践帮助的人提供定制服务。作为服务的一部分，您将获得一名专门的专家，他将执行定制策略以提高您的在线声誉。 BrandYourself 的三项产品是： 1. DIY 产品（有限使用免费，无限使用每年 99 美元） DIY 产品简化了复杂的在线声誉管理流程，因此您可以自己动手。只需提交您希望人们在 ...
Thryv
thryv.com
Thryv 是一款一体化小型企业管理软件，可帮助您简化业务，以便您可以重新做自己喜欢的事情。借助 Thryv，小企业主可以更好地沟通、解决更多业务挑战并变得更有条理。与 Thryv 合作，超越客户的期望并增强您的在线形象，这一切只需一次登录即可完成。 Thryv 提供一流的支持，全天候 24/7 提供，专家了解小企业主的目标和独特需求。 Thryv 手柄： * 客户沟通 * 估价、发票和付款 * 预约安排 * 声誉管理 * 社交媒体管理等等！ Thryv 可以自动执行任务，并将客户置于业务中心，通过一款易于使用的软件，可以轻松接触更多客户、保持井然有序、更快获得付款并自动生成评论。 Th...
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 的电子商务保留营销平台可帮助各种规模的品牌加强与消费者的关系。 Yotpo 凭借统一的、数据驱动的忠诚度、短信和电子邮件营销、评论、订阅等解决方案，帮助品牌提供致胜、有凝聚力的客户体验，推动电子商务增长。 Yotpo 是福布斯云 100 强公司，在全球设有办事处，包括美国、加拿大、以色列、英国、保加利亚和澳大利亚。
PromoRepublic
promorepublic.com
PromoRepublic 的营销平台通过独特的数据驱动方法帮助特许经营商提高在搜索和社交媒体中的在线知名度。它使特许经营商能够从中央控制中心高效、无缝地管理营销工具、资产和数据。 PromoRepublic 已与 80 多个特许经营品牌、400 多个营销机构取得了成功，改善了 25,000 多个地点的成果，还简化了决策。 这是通过其数据驱动的 Copilot 解决方案实现的，该解决方案充当个人数据分析师，将本地营销数据转化为可操作的业务见解。 无论您是新兴品牌还是成熟的多地点品牌或品牌组合，PromoRepublic 都可以帮助您自动化和优化您的营销工作。 您的品牌如何利用 Prom...
AppFollow
appfollow.io
AppFollow 可以让您轻松理解并提升应用程序的声誉。 AppFollow 是一项与应用商店合作的集成服务。它包括用于审核管理和自动化、有机应用程序性能分析、竞争对手研究、应用程序性能监控和分析的工具。 AppFollow 可以让您轻松理解并提升应用程序的声誉。我们帮助超过 10 万+ 用户利用整个应用程序生命周期中的数据，借助我们工具的强大功能构建成功的应用程序： — 应用程序性能监视器； — 用户评论参与工具； — 应用程序增长加速工具； ——审查管理自动化； — 与 Salesforce、Zendesk、Slack、Helpshift、Tableau 等进行大量集成。
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedReviews 是一个完整的在线评论管理软件，可以自动生成所有客户评论并以评论小部件的形式显示在您的网站上。它是一种先进的在线声誉管理软件，允许企业在一个仪表板上管理所有在线评论。您可以自动化评论流程、对其进行管理、进行评论监控、从一个地点响应客户反馈，并在每次有新评论时接收实时警报。不再需要手动复制粘贴评论。只需向您的社交媒体平台和评论网站帐户提供简单的权限，然后让系统获取您的所有评论。该软件将连接到您的 Google 和 Facebook 帐户，生成评论，您可以监控评论，并选择您想要显示的评论。用户可以在任何网站上以网络收集形式收集评论，并发送电子邮件或短信请求以获取更多信息。通...
AppTweak
apptweak.com
AppTweak 是一个由人工智能支持的应用商店营销和情报平台，使移动领导者能够优化其应用在应用商店中的自然和付费表现。 AppTweak 脱颖而出，成为业界最全面的平台，提供 ASO 情报、搜索广告活动管理、应用商店评论管理和市场情报。我们为应用营销人员提供工具、数据和托管服务，帮助他们做出更明智的决策并在竞争中保持领先地位。 AppTweak 的核心是 Atlas AI，这是我们专有的深度学习语言模型，自 2014 年以来一直在应用商店数据上进行训练。这项技术与无与伦比的支持相结合，使 AppTweak 成为 Uber、Zynga 和 The North Face 等移动领导者值得信赖的合...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby 是一个领先的基于云的通信平台，支持商务即时消息，以改善团队协作、提供卓越的客户服务和移动支付请求。它帮助业务服务部门在正确的时间找到正确的人。 Kimoby 利用企业已经掌握的数据和资源，通过即时营销活动、自动提醒、多媒体文件等轻松提高参与度和销量。
Marketing 360
marketing360.com
Marketing 360® 由 Joe 和 JB Kellogg 父子于 2009 年创立，其使命是通过帮助小型企业发展和当地社区发展来做出改变。现在，Marketing 360 位于科罗拉多州柯林斯堡和德克萨斯州奥斯汀，拥有超过 550 名团队成员，并拥有超过 20,000 个活跃的中小型企业客户。 Marketing 360 为小型企业提供从单一平台管理和发展业务所需的所有技术和人才，包括建立专业网站、接受和管理付款、管理潜在客户和客户、预约、监控评论的能力、管理社交媒体、联合企业列表、管理内容营销、开展多渠道数字广告活动等等。不再浪费时间和金钱在多种工具上来管理和发展您的业务。
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
Text Request
textrequest.com
Text Request 是一个商业短信平台，旨在激发客户参与度。我们针对您的日常通信问题精心设计了即插即用的消息传递解决方案，以便您可以消除噪音并随时随地与客户联系。 Text Request 旨在与您一起扩展，从处理几个对话的一个人到发送数百万条消息的数千名员工，再到基于我们的 API 构建的自定义解决方案。请访问 textrequest.com，详细了解我们如何通过会话短信和客户参与来帮助像您这样忙碌的企业领导者。
BrightLocal
brightlocal.com
BrightLocal是一个专门的本地SEO平台。其强大的本地搜索引擎优化工具和报告使代理机构和品牌能够提高本地排名，从本地搜索中产生更多流量和潜在客户，并管理评论/声誉。 iProspect、Mediacom、希尔顿和宜家等超过 5,000 家创新机构和品牌信任 BrightLocal 通过其行业领先的平台提高其本地搜索可见度。这些公司通过 BrightLocal 的 SEO 审核和报告、列表服务和管理工具及其在线声誉管理解决方案来实现这一目标。借助 BrightLocal，客户可以体验更好的本地搜索结果、节省大量时间，以及以更简洁的方式向关键利益相关者展示本地搜索的成功。套餐起价为 39 ...
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity 为多地点企业和机构创造价值，提供一套工具来改进本地搜索和地图发现，通过直接客户参与（评论、推荐、问答和帖子）建立关系，并发现跨地点的见解以建立竞争优势。声誉很重要。掌控一切。
Broadly
broadly.com
建立强大、持久的在线形象和声誉，帮助您在所在领域脱颖而出。广泛帮助数千家本地企业吸引潜在客户、联系和服务客户以及自动请求评论 - 所有这些都通过一款易于使用的应用程序实现。通过定制的响应式网站、自动网络聊天、简化的文本和电子邮件通信以及灵活的移动支付选项，始终提供五星级的客户体验。我们的应用程序与您已经使用的工具连接，并提供专门的、持续的客户支持。 Broadly 让客户可以轻松找到您、与您合作并称赞您。要了解有关 Broadly 解决方案的更多信息，请访问：https://broadly.com/how-it-works
Yext
yext.com
Yext（纽约证券交易所代码：YEXT）是领先的多地点品牌数字展示平台，在全球拥有数千名客户。借助一个中央平台，品牌可以无缝地提供一致、准确且引人入胜的体验，并与数字世界中任何地方的客户进行有意义的联系。 Yext 的人工智能和机器学习技术为每次客户参与背后的知识提供支持，大规模自动化工作流程，并提供可操作的跨渠道见解，从而实现数据驱动的决策。从 SEO 和网站到社交媒体和声誉管理，Yext 使品牌能够将其数字形象转变为差异化因素。
Vendasta
vendasta.com
Vendasta 为 60,000 多家合作伙伴提供端到端电子商务平台，这些合作伙伴向全球超过 550 万家中小企业 (SMB) 销售数字产品和服务。这些合作伙伴包括营销机构、独立软件供应商 (ISV) 和媒体公司。 Vendasta 平台使这些团体能够轻松地从基于云的技术市场采用新的解决方案，并以自己的品牌向中小型企业客户销售这些解决方案。该平台提供人工智能驱动的营销自动化、销售工具和集成的 CRM，以促进产品进入市场。它还包括项目、订单和计费管理系统，以帮助通过机器人流程自动化进行扩展。中小型企业只需一次登录即可访问以 Vendasta 客户品牌购买的所有解决方案。他们喜欢一个包含处方、上...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite 帮助企业监控、请求和展示他们的在线评论，以帮助增加社会认同并建立与客户的信任。
Signpost
signpost.com
Signpost 是完整的自动化解决方案，用于收集客户反馈、获得更多更好的评论、赢得新客户、获得推荐并增加回头客业务。
NiceJob
nicejob.com
NiceJob 帮助优秀的企业获得应有的声誉、获得最高评价并赢得更多销售额。它是一个声誉营销平台，旨在通过吸引更多潜在客户和完成更多销售来帮助您的企业发展。 NiceJob 通过自动化收集客户评论和推荐的过程来实现这一点，并在所有营销渠道中利用它们来提高转化率、减少客户担忧并帮助您的企业获得最高评价。 * 领先的声誉营销平台。 * 轻松成为顶级企业并赢得更多销售额。 * 受到超过 7000 家企业的评级和信任。 将 Convert 网站添加到任何 NiceJob 计划中。转换网站保证比您现有网站的销售额至少增加 10%，确保您的网站收回成本。 有了 NiceJob，如果您是一名水管工、...
Shopper Approved
shopperapproved.com
自 2010 年以来，Shopper Approved 已帮助超过 25,000 家在线企业收集的评分和评论比任何其他在线评论平台多出 10 倍。我们还是两次获奖的 Inc. 500 强公司、Google 官方评论合作伙伴，并且拥有 A+ BBB 评级。真正让 Shopper Approved 与众不同的是我们独特的能力，能够帮助我们的客户收集比竞争对手多 10 倍的评论，然后在尽可能多的战略位置展示这些评论，从而提高可见性、可信度、流量和收入。转换。与其他评论平台不同，我们对评论和其他形式的用户生成内容（例如问答）采取全面、高度战略性的方法，在进行搜索优化后，我们的客户能够将其网站流量提...
Referrizer
referrizer.com
世界上最先进的营销自动化平台，为您的本地业务提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
UpCity
upcity.com
UpCity 是一种资源，可帮助企业与他们信任的 B2B 服务提供商建立联系。我们在企业和服务提供商之间建立并促进成功的关系。 UpCity 拥有超过 70,000 家上市供应商（从营销机构、会计师事务所到人力资源顾问等），近 200 万家企业（并且还在不断增加）已访问 UpCity 来寻找满足其需求的最佳合作伙伴。我们的使命是促进成功的关系，因此我们创建了专有的数据驱动的推荐性评级，以帮助指导我们在每个本地市场和全国范围内排名和推荐顶级服务提供商。
Appbot
appbot.co
Appbot 为移动团队提供应用程序审查和评级工具，因此您可以在几分钟内了解用户对您的应用程序的感受。 Appbot 受到来自宝马、Twitter、微软和德意志银行等公司的数千名用户的喜爱。 Appbot 监控 iTunes、Google Play、Amazon 和 Microsoft 商店上所有国家/地区的应用商店评论，以及 Amazon 商店上的产品评论和 Alexa 技能。它显示用户情绪、错误和功能请求，并通过本机集成将这些反馈无缝地推送到应用程序开发和支持工作流程中。 Appbot 提供专有的情感分析和自然语言处理工具，以消除大规模理解评论的手动跑腿工作。使用我们的即插即用单词和主题工...
Partoo
partoo.co
在 Partoo，我们的使命是让企业在互联网上更加引人注目，提高他们的电子声誉并帮助他们赢得更多客户。我们的一体化解决方案通过直观的仪表板支持战略决策，使决策者能够衡量投资回报率并培养持久的客户关系。 Partoo 与各行各业的众多本地和国际公司合作，包括中小企业以及麦当劳、丰田、家乐福和 Sports Direct 等大型公司。我们的本地列表解决方案非常简单，使公司能够在本地和品牌级别管理该工具。 Partoo 拥有一支由 400 多名专业人士组成的团队，为 100 多个国家/地区的 400 多家客户提供服务 产品详细信息 Partoo 通过实现其 3 个目标，利用以下产品帮助公司发展：找到...
Famepilot
famepilot.com
Famepilot 是一个由 AI/ML 驱动的云平台，供企业和品牌监控和管理所有在线（搜索、列表、社交、评论网站和在线调查）和线下（本地调查、信息亭、平板电脑上）的客户反馈和纸质表格）渠道。任何规模的企业（从 1 个地点到 10,000 多个地点）都可以利用该平台来提升其客户体验、参与度和声誉。我们收集实时评级和评论，并使用基于人工智能的推荐引擎将其转化为企业可操作的见解。我们相信倾听客户的声音是任何企业取得成功的最基本的活动。 Famepilot 通过在交易后询问客户反馈并帮助企业及时响应来关闭销售周期。 Famepilot 将评论转化为收入。 Famepilot 是在线声誉领域一家战略性...
SpotOn
spoton.com
SpotOn 是发展最快的软件和支付公司之一，提供技术和支持，帮助当地企业及其经营者按照自己的方式取得成功。 SpotOn 以其灵活的云技术和个性化支持而闻名，提供端到端平台来接受付款、增加收入、简化运营并创造卓越的宾客体验。从无缝高效的销售点系统到为快速发展的企业构建的集成管理解决方案，SpotOn 构建的技术能够
Rannkly
rannkly.com
Rannkly 是一个人工智能驱动的平台，通过监控、分析和响应评论和社交媒体来处理在线声誉，方法是仅在一个仪表板上创建和安排交互式帖子。其全新功能通用二维码是一个减少组织和客户手动工作的界面。通过扫描二维码，人们可以查看菜单、给予评论和评分、付款、关注社交媒体平台、填写联系方式以备将来参考等。
URLScore.ai
urlscore.ai
无论您在访问前对网站安全持谨慎态度，还是寻求加强网络威胁检测，Urlscore 都能为您提供帮助。使用我们的网络表单或集成我们的 API 对 URL 进行分类并查明潜在风险，确保更安全的浏览体验。
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO 是企业品牌本地营销领域的领导者，为本地体验 (LX) 平台提供支持，该平台是一套全面、无缝集成的交钥匙本地营销和客户体验 (CX) 解决方案，可在整个品牌范围内大规模提供有影响力的超本地化体验在场。世界领先的多地点品牌（零售商、餐馆、酒店、金融服务、医疗保健等）依靠 Rio SEO 成熟的技术和本地营销专业知识来提高知名度以及积极的、可衡量的在线和实体店流量。 Rio SEO 是 PG Forsta 旗下公司。
Localo
localo.com
使用终极本地 SEO 工具 - Localo 促进客户的业务 使用最强大的本地 SEO 工具增强您代理机构的服务范围，从而大幅提升客户的本地知名度 - Localo。这个强大的基于人工智能的工具旨在为本地企业提供竞争优势，吸引更多本地客户，并通过优化的本地 SEO 策略提高投资回报率。 * 适合所有寻求更快、更有效的方式来管理客户本地 SEO 的营销机构和自由 SEO 顾问。 主要特点和优点： * 智能任务：通过个性化的每周任务和先进的见解在竞争中保持领先地位。提高客户的本地搜索可见度并吸引新客户。 * 排名检查和监控：准确跟踪客户的 Google 本地排名，并做出数据驱动的决策，以...
Uberall
uberall.com
Uberall 是一个多地点营销平台，可以让像您这样的企业轻松被发现、被选择并将搜索转化为销售。我们的解决方案管理着超过 150 万个地点，并且 Uberall 管理的列表出现在 194 个国家/地区，并且还在不断增加。
CallSource
callsource.com
CallSource 是呼叫跟踪、潜在客户管理和业务分析解决方案的行业领导者。最大化您的营销资金并获得可衡量的结果。
Fera
fera.ai
Fera 是一款适用于 Shopify、Wix、BigCommerce 和其他电子商务企业的客户评论应用程序。它可以让您轻松请求和显示来自各种渠道（包括您自己的渠道）的客户评论、照片和视频。
SO Connect
soconnect.com
列表可帮助您的本地企业被更多客户发现。在 50 多个平台上一次性更新您的公司信息，提高您的排名并获得更多网站流量、电话和访问您所在位置的访客。目前，我们为 30 多个国家/地区的 100,000 多个业务地点和 50,000 多个客户提供服务。我们的目标是帮助大型和小型企业与客户互动并管理他们的在线声誉和评论，同时提高各种平台上的本地搜索可见性。我们的专业软件包括： 列表 - 一次性在 50 多个平台上更新您的公司信息。评论 - 在一个中心位置收集和管理更多评论。网站优化器 - 改善您的网站搜索引擎优化并通过无故障的网站赢得更多客户。
Mobal
mobal.io
通过更好的业务概况寻找、赢得并留住更多客户。 Mobal 可以自动化您的业务资料管理，以便您可以专注于更快地取得成果。 Mobals AI 支持的平台是最简单、最快的方法，可以轻松地让您的业务资料在所有主要在线目录中保持良好状态并保持最新状态。
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter 是一家品牌情报公司，通过人工智能驱动的深度倾听重新构想客户联系和声誉管理。我们使多地点品牌能够通过重要时刻的相关见解轻松推动实时影响。 Chatmeter 了解多地点和全渠道声誉管理的挑战，并创建了一个规模化的平台，为从本地所有者到执行领导层的每个人提供端到端的可见性。 Chatmeter 拥有 93% 的客户保留率，是零售、餐饮、医疗保健和金融服务行业等领域的首选品牌声誉合作伙伴。
Pluspoint
pluspoint.io
Pluspoint 通过提供管理客户评论的自动化解决方案，帮助多地点企业和特许经营商提升本地 SEO，吸引更多自然流量。借助它，企业可以通过电子邮件、短信、WhatsApp 和二维码等多种渠道收集客户反馈，通过实时警报拦截负面评论，并在 Google、Facebook、TripAdvisor 等主要平台上获得更多正面评论。
Infuse Reviews
infusereviews.com
Infuse Reviews 是一款创新且经济实惠的在线评论管理软件，您可以通过我们易于使用的仪表板请求、回复、显示和分享评论。您还可以创建自动包含在线评论的自定义数字标牌，以及为您的网站动态生成内容的奖励调查。
Amazeful
amazeful.com
Amazeful 是一个针对本地企业的在线声誉管理平台。我们帮助企业收集在线客户评论并被更多潜在客户选择。它是创造销售、增加信任并从竞争对手中脱颖而出的有效工具。该平台的深入报告和分析提供了宝贵的数据，可帮助企业提高在线评级、增加流量并优化客户体验。它是如何运作的？ Amazeful 会向您的客户发送自动消息/电子邮件，邀请他们留下评论。客户在 Google、Facebook 或其他类似网站上留下评论。您将获得一个简单易用的仪表板，其中包含所有评论，可帮助您监控您的在线声誉。评论不仅能够影响消费者的决策，还能增强公司的信誉。将您满意的客户变成 5 星级评论，成为竞争对手的首选！
Ratingful
ratingful.com
通过Ratingful 提高您的在线声誉并获得更多5 星级Google 评论。我们的平台简化了请求客户评论、保护您的评级、突出显示您的热门评论以及监控您的数字声誉的流程。您还可以在不离开我们的平台的情况下回复 Google 和 Facebook 评论，并防止公开展示负面反馈。立即加入Ratingful，吸引更多客户加入您的业务。
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
一个简单的平台来管理您的所有客户评论。我们易于使用的平台可自动执行在线评论管理，从而提高客户满意度。轻松有效地获得更多客户评论、在线找到客户、吸引新客户。为机构和企业轻松扩展和贴上白标。管理客户评论所需的一切都集中在一处！通过我们易于使用的平台享受自动评论获取、管理和广播。抓取您的评论可帮助您更轻松地获得更多评论。抓取您的评论，让客户留下评论变得简单 对于您的客户来说，留下评论永远不应该是一件苦差事。对我们来说，事实并非如此。使用自动渠道通过电子邮件、短信无缝请求评论。这对您来说很容易，对您的客户来说更容易。白标我们的解决方案并管理无限位置我们为代理机构、SEO 和批量用户提供完全的灵活性，因...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp 是针对多地点企业和机构的声誉管理平台。我们将客户的声音转化为客户忠诚度。 GatherUp 是一个平台，可扩展声誉管理的各个方面，从倾听客户的意见到了解客户再到与客户互动，以便您可以改善多个企业的客户体验。我们帮助您收集客户反馈和见解，从而提高您的声誉/业务，以便您可以：1) 改善客户体验 2) 吸引新客户 3) 留住现有客户 我们采用自动化和组织方式，因此您可以在规模——跨多个地点或企业。收集从第一方到第三方评论、NPS 分数和调查的客户反馈 - 评论和反馈生成和监控 - 自动化和集成 分析客户反馈以获得可行的见解 - 情绪分析 - 人工智能辅助的智能见解 - 根据主题组织...
Great Recruiters
greatrecruiters.com
我们帮助人力资源公司最大限度地提高其评论、推荐、声誉和招聘人员的投资回报率，从而加速其发展。
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
数以千计的全球领先品牌和零售商信赖 Bazaarvoice 技术、服务和专业知识来增加收入、扩大影响力、获得可行的见解并培养忠实的拥护者。根据 Forrester Consulting 代表 Bazaarvoice 进行的一项新委托研究，与 Bazaarvoice 合作的企业有望获得 400% 的投资回报。该研究采访了九家不同公司的决策者，他们都有与 Bazaarvoice 合作的经验，发现初始投资只需三个月或更短的时间即可收回。了解与 Bazaarvoice 合作对您的业务意味着什么。请在官方下载部分阅读下面的完整研究。 Bazaarvoice 广泛的全球零售、社交和搜索联合网络、对产品充满...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io 是评论收集和电子商务营销解决方案的领先提供商。建立您的在线声誉，鼓励消费者忠诚度，并通过真实的客户反馈将您的业务模式与市场需求联系起来。我们的无合同价格计划完全可定制，并且全部以行业领先的创新作为标准： • 消费者信任和转化——通过真实、经过验证的客户产品或服务评论来提高两者。 • 自动化——使用可定制的电子邮件模板、电子邮件内表格或免费短信邀请来推动您的评论活动。 • 全面的在线声誉管理——展示整个网络的评论，从产品登陆页面到社交媒体、Google、Bing 等。 • 内容创建——利用我们易于使用的社交证明功能将评论转化为具有高影响力的内容。 • 卖家评级 – 作为 G...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review 是一款适用于中小型企业的最先进的评论和声誉管理软件。我们的自动化且易于使用的界面可帮助企业主在自动驾驶仪上收集真实的客户评论。通过为我的评论评分，您可以在 Google、Facebook 等评论网站以及许多其他对您的业务重要的评论网站上获得更多 5 星评论。每当您收到新评论时，您都会收到通知，并且您可以在我们的平台内一站式管理所有评论。通过我们的自动电子邮件和短信活动，审核请求将变得轻而易举。
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ProManage 是一个 MaaS（营销即服务）平台，通过三种方式更好地与客户和潜在客户互动、增加评论以及创建统一的客户数据库来指导品牌和企业 与 Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等大公司的分销技术合作伙伴关系平台可以在单个界面中管理所有列表。通过实施品牌审核、智能响应管理和采用最佳实践来生成评论来建立声誉。增加参与度 通过 ProManages 统一聊天集成和来自多个平台的查询来接触客户和潜在客户。通过响应模板、自动响应、Chabot 和票证路由启用实用聊天帮助。 ProManage 是一个新兴的 MaaS 平台，通过跨多个平台的可发现性、增强与客户和...
FreshLime
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FreshLime 是面向本地企业的客户互动平台，可通过文本、聊天和电子邮件方便地与潜在客户和客户进行互动，并且所有这些都在一个地方进行组织。我们让您的企业客户做好 24/7/365 任何互动的准备。
Experience.com
experience.com
自 2015 年以来，Experience.com 一直致力于提供世界一流的人工智能驱动的在线声誉、评论和在线状态管理解决方案，帮助公司和专业人士增强在线状态以及客户和员工的参与度。 Experience.com 的集成 SaaS 平台以帮助数百万组织发展和改进为共同使命，继续引领行业走在数字营销创新的前沿。
SproutLoud
sproutloud.com
SproutLoud 是领先的分布式营销平台，帮助品牌到本地团队通过渠道合作伙伴、地点和一线员工进行有效的营销和销售。 SproutLoud 的人工智能平台将数字资产管理、渠道激励、合作营销基金和最后一英里营销履行相结合，让您可以轻松地通过传统、数字和社交媒体策略协作部署本地化、合规的内容。 SproutLoud 是唯一专门为多层分销行业打造的平台，使品牌能够影响最接近为消费者提供服务的各方的行为。 SproutLoud 的软件提高了上市速度、品牌合规性以及数百或数千本地用户规模的监管合规性。借助 SproutLoud，客户可以通过数据驱动的决策快速响应当地市场状况。
Rannko
rannko.com
Rannko 处于数字声誉管理的前沿，帮助大大小小的企业主发展品牌并提高公众认知。将您的客户变成您自己的品牌大使。 Rannko 专注于“本地第一”，能够通过我们直观易用的平台帮助您的业务蓬勃发展，该平台具有三个关键产品：评论管理、Meerkat 社交媒体和 PowerListings 管理。 Rannko 是您的枢纽、中央指挥部和在线个人助理，汇集了声誉、社交和网络。主要产品： 评论管理 - 使维护在线状态以及与客户的互动变得简单而有效。将多个平台的评论整合到一个时间线。我们的评论管理系统只需点击鼠标即可轻松获得 5 星级客户满意度。 Meerkat Social - 在所有社交网络上进行...