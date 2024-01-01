在线声誉管理软件 - 最热门应用 - 阿塞拜疆

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EmbedReviews 是一个完整的在线评论管理软件，可以自动生成所有客户评论并以评论小部件的形式显示在您的网站上。它是一种先进的在线声誉管理软件，允许企业在一个仪表板上管理所有在线评论。您可以自动化评论流程、对其进行管理、进行评论监控、从一个地点响应客户反馈，并在每次有新评论时接收实时警报。不再需要手动复制粘贴评论。只需向您的社交媒体平台和评论网站帐户提供简单的权限，然后让系统获取您的所有评论。该软件将连接到您的 Google 和 Facebook 帐户，生成评论，您可以监控评论，并选择您想要显示的评论。用户可以在任何网站上以网络收集形式收集评论，并发送电子邮件或短信请求以获取更多信息。通...