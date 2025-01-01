在线新闻编辑室软件 - 最热门应用

找到合适的软件和服务。
使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用程序——这是您管理应用和账户的一体化工具。在多个账户之间轻松切换，按工作流程整理应用，并访问为 Mac 和 Windows 精选的桌面应用目录。
在线新闻编辑室软件为企业提供专用网页，用于通过统一平台托管和传播新闻或媒体内容。这些数字新闻编辑室整合了品牌精选的数字材料，充当有关该组织的准确信息的中心枢纽。公共关系 (PR) 部门利用这些解决方案来分发新闻稿、新闻更新、媒体工具包以及照片和视频等各种多媒体资产，促进受控的品牌传播并提高参与度。记者、客户和目标受众依赖这些新闻编辑室作为有关公司当前信息的可靠来源。
提交新应用
PR.co
pr.co
PR.co是一个在线新闻编辑室和公共关系管理软件，帮助团队发布新闻、管理媒体关系和提高品牌知名度。
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Mynewsdesk 是一个综合公共关系平台，帮助用户创建、分发新闻稿，并监控媒体覆盖与行业趋势，提供分析和报告工具。
Prezly
prezly.com
Prezly是一个综合的公关工具，可以帮助团队管理媒体关系、创建新闻稿、分析内容并与受众建立联系。
Notified
notified.com
Notified是一个活动管理平台，支持现场、虚拟和混合活动，提供注册、内容管理和数据分析等功能。
Onclusive
onclusive.com
Onclusive是一个用于公共关系和沟通的综合平台，提供媒体监控、实时测量和数据分析工具，帮助用户管理品牌声誉和沟通策略。
EQUP
equp.com
EQUP是一款多功能软件，帮助商业人士简化营销、销售、账单和沟通等业务流程，提供行业特定的解决方案，无需额外计划管理多家公司。
Prowly
prowly.com
Prowly是一个PR专业人士的综合工作流自动化解决方案，帮助用户高效管理媒体关系和新闻稿发布，支持记者联系管理和性能监控。
Wiztrust
wiztrust.com
Wiztrust是一款多渠道分发平台，简化内部和外部通信，确保内容真实性和安全性，适用于各行业的组织。
ACCESSWIRE
accesswire.com
ACCESSWIRE应用为通讯专业人士提供高效的新闻发布和媒体传播工具，简化工作流程，增强品牌可见性等。