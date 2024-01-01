在线新闻编辑室软件 - 最热门应用 - 百慕大

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在线新闻编辑室软件为企业提供专用网页，用于通过统一平台托管和传播新闻或媒体内容。这些数字新闻编辑室整合了品牌精选的数字材料，充当有关该组织的准确信息的中心枢纽。公共关系 (PR) 部门利用这些解决方案来分发新闻稿、新闻更新、媒体工具包以及照片和视频等各种多媒体资产，促进受控的品牌传播并提高参与度。记者、客户和目标受众依赖这些新闻编辑室作为有关公司当前信息的可靠来源。
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Prezly
prezly.com
Prezly 是一款适用于现代内部公关团队和机构的一体化讲故事工具。借助 Prezly，您可以节省处理多种过时工具的时间，例如 Word 文档、带有大量附件的纯文本电子邮件以及越来越长的 Excel 电子表格。在品牌新闻编辑室发布新闻稿，分发和分析内容，并与受众建立牢固的关系。没有算法，没有中间商，没有废话。立即访问 rock.prezly.com/signup 开始 14 天免费试用，无需 CC。
EQUP
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EQUP 是一款一体化软件，可帮助企业主简化营销、销售、计费、沟通等业务流程。有了 EQUP，企业主不必满足于通用解决方案；它为他们的业务问题提供特定行业的解决方案，无论他们是在服务、SAAS 还是电子商务行业。 EQUP 是市场上唯一的 CRM+营销自动化软件，让您可以选择使用单个帐户和单个订阅来管理多个公司。无需购买新计划来管理您的其他业务。 EQUP 的库存池功能允许您在公司之间池化您的电子邮件、用户、交易、标签、任务、约会等，这样就不会遗漏任何功能。在 EQUP 中，您管理和发展业务所需的所有工具都集中在一处，使您可以更轻松地管理业务，而无需学习多个程序并在它们之间切换以获取必要的信息...
Prowly
prowly.com
Prowly 是一款面向公关专业人士的一体化工作流程自动化解决方案，各种规模的公司都可以通过节省日常任务的时间来更有效地管理媒体关系。 Prowly 支持用户讲故事、寻找合适的媒体联系人并在 PR CRM 中组织他们、创建美观的新闻稿、管理电子邮件推介、维护对记者友好的新闻编辑室、媒体监控和准备报道报告。这款经济实惠的公关工具已被来自 70 多个国家/地区的 7,000 多名用户使用。
PR.co
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pr.co 构建设计精美的在线新闻编辑室和软件，帮助公关团队提高媒体曝光度和品牌知名度，并建立积极的声誉。我们的在线新闻编辑室让您公司的里程碑熠熠生辉，让从记者到投资者的任何利益相关者都能轻松地与您的品牌建立联系。我们的软件帮助传播团队发布新闻 (CMS)、管理联系人 (PR CRM)、发送跟踪电子邮件（分发）、管理复杂的编辑工作流程（协作平台）、托管和流式传输虚拟活动以及增加入站公关。 pr.co 是具有社会意识的品牌和共益企业的首选 - 我们很荣幸能与 WeTransfer、Shimano、Dolby、VanMoof、Ace and Tate 以及无国界医生组织合作。我们向非政府组织免费提...
Wiztrust
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通信支持平台。 Wiztrust 是一个多渠道分发平台，旨在简化内部和外部通信。一种可以通过任何渠道向任何利益相关者传播您的内容的工具。 Wiztrust 基于云的解决方案对于迪士尼、安联、毕马威、东方汇理、欧莱雅、BIC、法国巴黎银行、凯捷、施耐德电气和德勤等各行业的公司来说已经变得非常宝贵。
Notified
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Notified Event Cloud 提供世界上最全面的端到端事件技术和相关服务，以支持事件的创建和管理。管理活动的整个生命周期，无论地点、形式、规模或长度如何 - 从单一会议到始终在线的体验。 Noted 使活动策划者、营销人员和传播专业人士能够通过一个平台创建身临其境的体验、提高参与度、挖掘有利可图的见解并最大限度地提高投资回报率。 - 现场活动：简化并自动化您的注册和后端流程，从征集文件到创建议程。 - 虚拟活动：通过品牌大厅、强大的参与工具和内置网络广播解决方案提供身临其境的数字体验。 - 混合活动：通过端到端活动技术、移动应用程序和现场制作服务，将共享体验提升到新的高度 创建沉浸...
ACCESSWIRE
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ACCESSWIRE® 在线分发平台为通信专业人员的日常活动提供了更简单、更高效的工作流程。传播专业人士现在可以使用单一来源来分发新闻稿、建立新闻编辑室并只需按一下按钮即可规划活动。
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Mynewsdesk 成立于 2003 年，为企业提供现代数字公关解决方案，帮助其与记者、影响者、客户和其他重要利益相关者进行互动。这一一体化公关平台可以轻松创建和分发新闻和内容、监控行业和媒体的言论以及跟踪和衡量结果。通过将人工智能和新的、更智能的算法添加到平台中，Mynewsdesk 为客户提供了一个更加自动化的平台来展示您的公关工作的效果。一切都集中在一处，确保新闻稿、活动、照片和视频报道在正确的时间通过正确的渠道传播给正确的受众。适用于整个工作流程的有效公关工具，可节省您的时间并提高效果！创建和发布您的内容 发布新闻稿是接触记者、影响者和其他重要受众的最简单方法之一。 Mynewsde...