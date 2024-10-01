在线市场优化工具 - 最热门应用 - 古巴

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在线市场优化工具可帮助公司管理和优化其在 Amazon、eBay、Shopify 等网站上的销售。这些工具可用于多种用途，从创建产品列表到管理库存、产品定价或运输选项。分析功能对于卖家更好地了解市场并优化针对潜在消费者的方式也至关重要。这些解决方案中的电子商务工具对于使用这些网站作为其业务的主要在线销售渠道的电子商务专业人士来说最为有利。电子商务顾问也可以使用这些工具来帮助在线零售商提高在亚马逊、eBay 和其他平台上的影响力。 大多数在线市场工具都是作为独立软件产品提供的，但电子商务平台通常包含适用于亚马逊和其他网站的功能或附加组件。与电子商务工具不同，在线市场优化工具旨在与现有市场配合使用。电子商务工具旨在帮助用户优化不属于较大第三方市场的独立电子商务商店。
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Helium 10
helium10.com
Helium 10 是领先的一体化软件平台，受到超过 2,000,000 名电子商务企业家、代理商和全球主流品牌的信赖，通过提供准确的、数据驱动的解决方案来推动他们在亚马逊上的业务增长。 Helium 10 总部位于加利福尼亚州欧文市，为全球企业家提供必要的数据力量、持续教育和社区支持，以最大限度地发挥他们的潜力并在未来的电子商务中蓬勃发展。从机会寻求者到个体创业者，再到全职卖家、企业、代理机构以及中间的每个人，Helium 10 通过建立、发展和扩展有意义且稳定的电子商务业务的手册来支持各个阶段的创业精神。为了最大限度地提高您在亚马逊/沃尔玛的销售额、优化您的业务并销售更多产品，请访问我们的...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亚马逊上领先的一体化销售平台。我们的使命是通过产品研究、市场情报、品牌和列表管理能力等帮助企业家和品牌在亚马逊上建立成功的业务。自 2015 年以来，我们已经帮助了超过 500,000 名客户，并且这一数字还在不断增加。借助 Jungle Scout，您可以： *执行市场和关键词研究 *创建和优化产品列表 *查看趋势产品类别和品牌 *评估新兴搜索趋势 *预测销售和库存需求 *确定您在亚马逊上的竞争对手 *还有更多！
Keepa
keepa.com
Keepa 维护全球最大、最值得信赖的在线商家亚马逊上所有产品的价格历史记录。用户可以单独跟踪自己感兴趣的产品的价格动态，当价格达到预定阈值时，Keepa 会通知他们。除了此跟踪功能外，Keepa 还可以用于浏览全系列亚马逊商品，利用清晰且布局合理的 Keepa 界面以及 Daily Drops 等省钱的搜索功能。
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard 是为亚马逊卖家提供的准确利润分析服务，并提供附加工具：后续邮件活动、库存管理、库存丢失和损坏及其他 FBA 错误的补偿以及列表更改警报。所有这一切起价为每月 15 美元，并提供 1 个月的免费试用。 sellerboard 于 2017 年在德国成立，其用户群迅速扩大到全球超过 14,000 名满意的客户。
Informed Repricer
informed.co
通过价格优化增加利润 - 通过针对所有类型卖家的自动重新定价策略保持竞争力并赚更多钱。 Informed.co 是排名第一的竞争性重新定价平台，可帮助在线企业提高利润并赢得更多购买按钮。
Webgility
webgility.com
Webgility 是灵活、强大的电子商务自动化软件，可将您所有的电子商务商店和市场、销售点系统、运输平台等连接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 无需 IT。自动化可跨销售渠道同步电子商务数据（运输、采购、库存、定价等），并自动安全地将会计数据（税务、客户和订单详细信息）下载到您的 QuickBooks。这一过程实际上消除了耗时的手动数据输入，从而减少了代价高昂的错误。无需担心簿记准确性，采用新的销售渠道和策略，寻找新客户，并充满信心地销售更多产品，因为您知道您可以自动对各个司法管辖区的税收收入进行排序，而不必在订单管理上花...
SellerLegend
sellerlegend.com
对您的亚马逊销售进行强大的亚马逊分析准备好发现市场上最强大的应用程序：亚马逊卖家在一个地方管理其业务所需的所有金融工具！带我们免费乘车 21 天免费 |无风险 |试用结束前随时取消 重新发现您的 SellerCentral 数据 ... 主页 阅读更多 ”
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市场领先的智能重新定价解决方案，适用于亚马逊和 eBay 卖家，可提高销售额和利润率。
eDesk
edesk.com
eDesk 帮助在线零售商和品牌在其销售的任何地方提供非凡的客户服务。 eDesk 提供一整套屡获殊荣的电子商务工具，以简化客户支持流程和报告，缩短响应时间，从而显着提高生产力和盈利能力。其客户支持软件经过专门设计，旨在为电子商务企业提供所有客户查询的统一视图，通过我们的智能收件箱集中所有支持渠道、社交媒体、网络商店和市场消息。它会根据您的业务需求自动对消息进行优先级排序，并使用基于角色的规则进行分配，因此您的团队可以以 5 倍的速度回复客户，建立忠诚度并推动重复购买。在处理客户查询时，其人工智能自动化会建议最佳答案和翻译，以便您的客服人员可以使用任何本地语言轻松回复。认真从事在线销售的企业可...
smartscout
smartscout.com
SmartScout 是一款提供亚马逊自上而下分析的软件工具。 SmartScout 细分了前 20 个类别和 43,000 个子类别、品牌市场份额，并为您提供 ASIN 表现的关键指标，帮助您做出数据驱动的决策，以发展您的品牌或寻找有利可图的转售机会。 SmartScout 还会向您显示 ASIN 流量数据，以构建可推动结果的广告活动。 SmartScout 还拥有每个卖家及其转售历史的数据库。 SmartScout 为您提供竞争优势，让您能够做出自信的数据驱动决策来发展业务。 SmartScout 是有史以来最具创新性的亚马逊研究工具！
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp 是一个人工智能驱动的电子商务智能平台，可帮助卖家和零售商在全球最大的市场亚马逊上最大限度地发挥潜力。 SellerApp 成立于 2017 年，利用下一代优化和机器学习模型帮助企业通过简单的 SaaS 界面提高盈利能力。我们将数据智能、自动化和专家团队结合起来，帮助您的业务发展。我们致力于利用强大的算法、营销工具、资源和专业知识为世界各地的卖家提供一流的营销解决方案。这个强大的平台帮助企业实现了每月收入增长 75% 的目标，同时整体投资回报率也不断提高。该公司确保在美国、欧洲、东南亚、中东、澳新银行和印度次大陆的交货。 SellerApp 的优势：SellerApp 使亚马...
Perpetua
perpetua.io
Perpetua 的一体化零售媒体平台帮助品牌将广告效果提升到一个新的水平。我们为您提供在亚马逊、沃尔玛、Instacart 等平台上充分发挥广告潜力所需的工具、自动化和控制。
Auctiva
auctiva.com
使用 Auctiva 强大的多渠道电子商务软件开始在 Amazon 和 eBay 上销售更多产品。在一个地方同步库存、处理订单、将产品添加到多个市场！开始免费 30 天。开始销售您自己的物品或代发货。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一个屡获殊荣、发行商优先的视频技术平台，使发行商能够拥有自己的视频内容和货币化策略，以实现最大收益。
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics 是领先的电子商务软件平台，提供一套工具来帮助 eBay 卖家找到有利可图的商品进行销售，然后通过在首页排名来快速销售其商品。自 2016 年以来，ZIK Analytics 已帮助超过 100,000 名像您一样的人启动和发展他们的 eBay 业务。无论您是代发货商、经销商还是批发商，我们都拥有您在 eBay 上开始销售所需的所有工具。每天，我们帮助超过 5,000 名 eBay 卖家（就像您一样）启动、发展和建立他们梦想中的在线业务，并获得按照自己的方式工作的自由和灵活性。我们的会员享受更多与家人和朋友在一起的时间，能够探索世界或建立他们一直想要的生活方式。该公司...
Entriwise
entriwise.com
QuickBooks 中的亚马逊卖家自动记账，这是一个全面的解决方案，可将所有亚马逊卖家中心交易：订单、退款、费用、报销等导入 QuickBooks Online、桌面版和企业版 - 支持的软件：QuickBooks 桌面版、企业版和在线版 - 导入详细信息：个人逐项或汇总交易 - 导入频率：每小时、每天、每份报表自动或手动 - 库存跟踪：订单、退款和调整 - 无日记帐分录：正确的 QuickBooks 销售收据、支票等 - 无重复：交易数据库保证不会重复预订- 无差异：进口始终与您的亚马逊报告相符
Seller Terminal
sellerterminal.com
欢迎使用卖家终端，这是您在亚马逊 FBA 生态系统中挽回收入损失的综合解决方案。凭借良好的成功记录，我们已帮助 1000 多家卖家、品牌、聚合商和仓库重新获得对其 FBA 业务的控制权。我们的方法：应对亚马逊的复杂性可能具有挑战性，尤其是在申请退款时。我们了解处理亚马逊物流多收费用、库存差异以及其他可能导致收入损失的问题所带来的挫败感。这就是为什么卖家终端提供全套亚马逊卖家报销服务。我们提供的服务： FBA 多收费用 亚马逊 FBA 退款 重量和尺寸变更 订单数量问题 库存丢失 损坏库存 缺少库存入库货物 客户退货未收到 FBA 退货 多收的 FBA 费用 FBA 移除 工作原理：我们的流程旨...
Zetpy
zetpy.com
一个控制面板即可同步所有信息。 与 Lazada、Shopee、TikTok Shop、Zalora 等顶级电子商务市场以及 Shopify、WooCommerce 和 Magento 等购物车同步产品、库存、客户和订单。
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks 是在亚马逊、沃尔玛、Shopify 和 eBay 上销售的电子商务业务的必备 SAAS 工具。该软件可实现电子商务会计自动化，确保商业账簿始终清晰准确，推动最佳业务决策。
Feedonomics
app.feedonomics.com
凭借其领先的数据馈送管理平台，Feedonomics 帮助品牌和零售商优化并在全球数百个电子商务购物目的地列出其产品目录。我们针对市场和广告渠道的全方位服务解决方案可实现众多流程的自动化，例如提要设置、订单管理和数据保护。 Feedonomics 让您可以自由地专注于业务的其他领域。作为支持产品 Feed 的商家或代理机构，您不必仅仅为了管理产品 Feed 就投入时间和资源来清理产品数据、设置导出、排除错误以及了解最新的 Feed 要求。
easySales
easy-sales.com
easySales 是一个基于云的 SaaS 平台，可自动执行在线商店的电子商务活动，使他们能够轻松地在多个渠道上进行销售，从而降低运营成本并发展业务。它以灵活且用户友好的方式提供基于云的多渠道自动化产品列表和订单管理、实时库存同步、自动翻译和报告。通过内置的 API 集成，easySales 解决了市场平台存在的复杂性以及商家使用的不同平台（例如电子商务平台、计费软件、快递服务、电子邮件和短信以及市场）之间缺乏集成的问题。立即开始 14 天免费试用，体验 easySales 的优势。
PrimeLister
primelister.com
PrimeLister 是一个基于 Saas 的平台，使在线卖家能够以更有效的方式进行更多销售、更有条理并节省时间。通过允许用户只需单击一下即可在多个市场或社交媒体渠道上交叉列出其列表，从而节省时间。允许用户在一个地方管理他们的库存，从而变得更有条理。允许用户重新列出商品将导致销量和互动量的增加。在 Poshmark 上更深入地了解您的衣柜并自动执行繁琐的任务。全部合一。
3DSellers
3dsellers.com
该标记的领先 eBay 销售工具位于 3Dsellers eBay 销售经理平台上。通过 eBay 自动化和列表、订单、消息等的批量操作，获得更多 eBay 销售和反馈并节省时间。借助甚至与 Shopify、Etsy、亚马逊和其他市场集成的帮助台和订单管理器，为您的 eBay 买家提供快速（甚至自动）客户支持。
Stackline
stackline.com
Stackline 的使命是通过拉近品牌和客户之间的距离来推动商业的未来，是第一个面向全球最具创新性品牌的全渠道互联商务平台。 Stackline 专有的神经网络和深度学习系统可呈现并可视化变革性全渠道洞察，推动市场领先的广告效果，并激活购物者旅程的每一步。品牌领导者、产品创新者和效果营销人员相信 Stackline 能够在日益复杂的零售生态系统中推动盈利增长。 Stackline 于 2014 年在西雅图成立，拥有 250 多名互联商务专业人士，为 7,000 个全球品牌创造价值。
NittyGritti
nittygritti.com
NittyGritti 是一种巧妙、智能的方式来击败亚马逊上的流量。我们提供人工智能支持的策划解决方案，以深入了解您的列表页面，并捕获所有可能阻碍您进行转化的小细节。查看每个 ASIN，通过易于阅读和访问的界面对 185 个参数进行评级。与类似产品类别进行比较并创造增强的客户体验。在行业资深人士 Nikita Bhargav 和 Anand Siva 的领导下，我们为美国、印度、英国、新加坡等地的卖家带来了数十年的经验和对亚马逊市场的深入了解。
Chinafy
chinafy.com
Chinafy 是一个基于 SaaS 的平台，可重新设计和重新架构网站，以在中国实现更快的网络性能。它是迄今为止唯一能够在海上实现几乎岸上性能的网络兼容性平台。该平台与网站相连，帮助网站在中国快速、完整、安全地加载。提供在岸选项 Chinafy 的平台可以加速、优化和保护在中国交付的任何互联网财产，而无需添加硬件、手动修改一行代码或添加新的 URL。通过将针对中国的智能资源优化与多负载平衡基础设施相结合，网站能够全面显着提高性能。从页面完全呈现，到整个网站加载更加一致，Chinafied 网站以经济有效、结果驱动的方式降低了跳出率，提高了可用性，并提高了转化率。总部位于香港。 Chinafy ...
GetReviews.ai
getreviews.ai
GetReviews.ai 是一个经过优化的评论渠道，可在 Amazon、Walmart.com、Shopify 等平台上生成评论。
Sellbery
sellbery.com
Sellbery 是在线商店优化不同渠道之间的产品和订单同步的一种简单方法。导入列表并在 Shopify、Amazon、eBay 等平台之间同步所有订单。推出新渠道变得更加容易和快捷。
ProManage
promanage.biz
ProManage 是一个 MaaS（营销即服务）平台，通过三种方式更好地与客户和潜在客户互动、增加评论以及创建统一的客户数据库来指导品牌和企业 与 Google、Microsoft Bing、Meta、Sulekha 等大公司的分销技术合作伙伴关系平台可以在单个界面中管理所有列表。通过实施品牌审核、智能响应管理和采用最佳实践来生成评论来建立声誉。增加参与度 通过 ProManages 统一聊天集成和来自多个平台的查询来接触客户和潜在客户。通过响应模板、自动响应、Chabot 和票证路由启用实用聊天帮助。 ProManage 是一个新兴的 MaaS 平台，通过跨多个平台的可发现性、增强与客户和...
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Ad Badger 是您优化广告活动所需的唯一 Amazon PPC 软件工具。接受最新的亚马逊广告培训并在我们的社区中成长。
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Teikametrics 通过预测人工智能技术和专家服务的无与伦比的组合，使企业能够在亚马逊和沃尔玛上高效增长和扩展。这种根本不同的方法使卖家能够根据最新、最准确的信息优化每个广告并最大化每一美元，从而赢得市场。拥有最大的数据集和专有的预测商务能力意味着您的品牌始终准备好应对市场成功之旅中可能出现的任何曲折。
Roketfy
roketfy.com
Roketfy 是一个提供数据驱动的智能工具和服务的平台，专为希望增加电子商务市场销售额的品牌、小型企业和企业家而设计。
Sellesta
sellesta.ai
Sellesta 是一家全球科技公司，为营销人员和电子商务经理创建人工智能驱动的工具和软件。我们提供满足电子商务市场和网上商店需求的综合工具。我们的目标是帮助各种规模和成熟度水平的企业更好地管理关键的客户旅程步骤，并实现最佳的性能、转化和收入增长。 Sellesta 的优势 Sellesta 是唯一一家在三个主要在线销售环境中支持电子商务增长关键阶段的电子商务工具公司，商家可以在这三个主要在线销售环境中销售其产品：在线广告、网上商店和亚马逊。虽然大多数可用工具都专注于其中之一，但 Sellesta 在一个框架下提供了全包解决方案。我们的工具利用人工智能 (AI) 来制定更有可能转化的高效营销活...
NeonPanel
neonpanel.com
NeonPanel 是专为亚马逊卖家设计的综合软件解决方案。它提供了一系列强大的功能和工具来简化和优化亚马逊业务管理的各个方面。从库存管理和成本跟踪到广告和销售分析，NeonPanel 为卖家提供了制定数据驱动决策和推动增长所需的工具。借助 NeonPanel，卖家可以有效地管理库存、跟踪成本和盈利能力、分析广告效果，并获得有关销售和利润率的宝贵见解。该软件还与 QuickBooks Online 无缝集成，可以轻松同步财务数据，以实现更好的会计管理。 NeonPanel 使亚马逊卖家能够控制其业务运营、做出明智的决策并更有效地应对亚马逊销售的复杂性。它提供了一个集中平台来管理其业务的关键方面...
tool4seller
tool4seller.com
Tool4seller 是一款亚马逊卖家工具，可提供数据分析并将其转化为报告、摘要、仪表板和图表，以帮助卖家做出更好的运营决策。主要功能包括：关键词研究、PPC优化、销售趋势、利润分析、FBA库存管理和竞争对手分析。 Web、iOS、Android多种平台可供选择。
ConvertMate
convertmate.io
关于 ConvertMate ConvertMate 是一款 Shopify 应用，可自动为您的 Shopify 商店进行 SEO。忘记长时间寻找关键字，围绕最佳关键字制作您的产品、产品系列和博客页面。 ConvertMate 会自动为您完成此操作。这意味着您可以节省时间，并且可以看到自然流量的改善。商家的有机流量（平均）在 4 个月内增长了 84%。主要特性和功能 ConvertMate 提供以下功能： - SEO 扫描：使用实时 SEO 数据对所有产品和系列进行关键字研究 - AI 更新：更新标题、描述、元标题、元描述、URL 句柄和图像上的替代文本。 ConvertMate 使用性能最佳...
Bookkeep
bookkeep.com
如果您使用 Shopify、Amazon、Square、PayPal 和其他流行的电子商务和 POS 系统，Bookkeep 就是您的秘密武器。我们的工具自动将基于权责发生制的每日销售汇总财务数据发布到 QuickBooks Online、Zoho Books、Xero 或 Sage Intacct，并自动核对付款存款。
DataHawk
datahawk.co
Datahawk 是最敏捷的电子商务业务分析平台，为品牌经理提供最佳的亚马逊数据覆盖范围和深度，并与他们自己的可视化和仪表板工具进行无与伦比的集成。 DataHawk 提供可操作且可定制的见解来优化您的亚马逊形象。我们的平台可自动执行数据收集和工作流程，让您能够专注于真正重要的事情，并通过人工智能和人工指导在竞争中脱颖而出。
ShoppingScraper
shoppingscraper.com
一款简单、智能的电子商务抓取工具，非常适合从网上商店和市场抓取实时价格和搜索结果，无需编码技能。使用我们的网络应用程序每天安排价格和卖家数据。使用我们的 API，您可以访问原始数据，例如您自己的应用程序或报告的卖家价格、类别数据和产品内容。
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator 是一种灵活的商务管理解决方案，可让您跨多个渠道和市场简化、自动化和管理您的产品、列表、定价、库存和订单。 StoreAutomator 客户在第一年不必要的管理任务上花费的时间减少了 50%，销售额快速增长，收入增加。
Cymbio
cym.bio
Cymbio 通过世界上第一个端到端直运和市场平台帮助品牌实现数字销售增长。我们包罗万象的 B2B 自动化中心支持所有系统、协议和供应商，同时将品牌无缝地暴露在全球零售生态系统中。 Cymbio 为 800 多家零售商、市场、百货商店和精品店（例如 Nordstrom、Kohl's、Macy's、Farfetch、Urban Outfitters）提供支持，并为数百个品牌提供服务，包括 Steve Madden、Marchesa、Camper 等。我们很自豪能够在不改变任何当前系统或流程的情况下实现品牌完整零售设置的自动化，简化产品数据、图像、地图、分类、库存同步、订单、计费、跟踪、退货等等。
AsinSeed
asinseed.com
挖掘竞争对手真正的关键字，为他们带来最多的流量。优化关键字的最直接方法节省您的 PPC 成本并提高您的关键字排名。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch 是一种动态营销解决方案，它将数据转换和优化与帮助和建议相结合。它使商家和代理机构能够在电子商务渠道上取得成功。使用 DataFeedWatch 优化您的产品 Feed 文件，并将产品传播到 60 多个国家/地区的不同渠道！通过改进产品 Feed，您还可以提高 Google Shopping、Facebook、Instagram、Amazon、eBay 等渠道上的广告活动效果！优化产品列表可以加快销售速度并提高整体营销活动投资回报率。 DataFeedWatch 使您能够轻松地为购物源创建复杂的规则。 15 天免费试用和 24/7 支持！
Mergado
mergado.com
Mergado 是一款适用于在线商店、营销专家和代理机构的产品源管理工具。许多过滤器和规则允许您修改从在线商店流入比较购物网站（例如 Google 和 Facebook）、市场和其他广告渠道的数据。用于竞价、图像营销和数据分析的应用程序扩展了 Mergado 的可能性，使其成为多功能营销工具。开始 1 个月的免费全功能试用。
SellerLion
sellerlion.com
使用 Sellerlion 提供的印度排名第一的亚马逊评论软件，以具有竞争力的价格为亚马逊卖家获取最佳评论和反馈软件。购买亚马逊反馈应用程序。
Sellerfox
sellerfox.com
Sellerfox 是一款面向亚马逊卖家的一体化分析和优化工具。它简化了跟踪产品和关键字绩效指标的过程，使用户能够发现优化机会并获得竞争优势。该平台提供了一个用户友好的界面，可以整合重要的性能数据，通过减少对多种工具的需求来节省时间和资源。功能包括集中数据视图、全面跟踪、立即使用历史数据以及用于优化列表和提高关键字排名的各种分析工具。
Hivearchive
hivearchive.com
Hivearchive 是一款基于网络的软件应用程序，可帮助亚马逊卖家跟踪其销售、库存和费用。该软件为用户提供实时数据洞察和报告，以便他们能够就其业务做出明智的决策。该软件旨在通过自动化运行亚马逊业务所需的许多任务来节省用户时间。例如，该软件可以自动跟踪销售和库存水平、计算利润率并生成报告。该软件还被设计为用户友好型，因此即使没有经验的用户也可以轻松导航和使用这些功能。 Hivearchive 是一项基于订阅的服务，因此用户需要支付月费才能使用该软件。但是，有一个免费试用期，因此用户可以在订阅之前试用该软件。
Seller.Tools
seller.tools
利用亚马逊数据的全套工具将您的业务推向新的高度。即使是最知名的品牌也依赖过时的数据、工具和流程来运营业务。现在是时候利用亚马逊卖家可用的最具创新性的资源来确保您的业务面向未来，这些资源由在亚马逊上成功的真正卖家构建。只需点击几下即可同步您的帐户以解锁您的亚马逊数据。通过使用最具创新性的工具，开始优化 1% 左右。当您自动化亚马逊业务中最高价值的活动时，请珍惜您的时间。当您像专业人士一样管理您的业务时，知道从哪里可以获得答案和最佳数据。竞争研究可以通过两种方式进行：输入产品名称（关键字或短语）或输入 ASIN 编号。当搜索竞争对手时，用户将看到重要的统计数据/数据，这将帮助他确定某些产品是否可以...
SellerGeni
sellergeni.com
面向在亚马逊上销售的企业的电子商务平台 SellerGeni 为世界上最聪明的电子商务企业提供增长优化和列表增强。 SellerGeni 用户创建目标 - 预先构建的活动结构，旨在执行只需点击几下即可启动的任何策略。
PPC Storm
ppcstorm.com
PPC Storm 是亚马逊卖家或服务提供商的强大 PPC 管理工具。作为执行与亚马逊高效 PPC 管理相关的所有“繁重工作”的引擎。可以选择利用自动化代表您执行可定制的操作，并制定适合您业务的规则，或者直接在平台内批量管理您的所有亚马逊广告，并可以直接访问您的所有广告报告和历史数据指尖！不再需要花时间从亚马逊下载多个报告来理解您的数据 - PPC Storm 会自动检索、存储和显示趋势分析，以便您拥有做出最佳广告决策所需的所有信息。
ZonBase
zonbase.com
我们的目标是创建一款价格实惠、易于使用的软件，帮助成千上万加入亚马逊的新卖家找到获胜的产品。但他们决定不仅仅专注于产品研究，他们的软件将包含亚马逊卖家在亚马逊上占据主导地位所需的所有必要工具。这催生了 Zonbase，这是一款基于网络的一体化软件，由 13 个强大的工具组成，旨在帮助亚马逊卖家（无论是新手还是经验丰富）启动和扩展业务。
InsightLeap
insightleap.com
InsightLeap 为在亚马逊供应商中心销售的品牌和代理商提供全面的数据分析和价格监控平台。 InsightLeap 平台每天都会抓取您的 Amazon.com 产品列表，以便随时通知您列表、第 3 方优惠、购买框所有权、补货代码更改等的任何更改。我们是一支由具有产品意识的软件工程师组成的斗志旺盛的团队，并且很乐意接受定制功能请求。立即访问我们的网站了解更多信息并预订个性化产品演示！
Link My Books
linkmybooks.com
Link My Books 帮助在亚马逊和 eBay 上销售的企业实现簿记自动化。每次您从 Amazon 或 eBay 收到付款时，我们都会自动导入构成该付款的所有交易的详细信息。我们检查每笔交易的税务详细信息，并创建一份汇总发票，详细列出您的所有销售、退款、费用和增值税或税款，以确保所有内容均得到准确核算。 Link My Books 直接连接到您的销售渠道（例如 Amazon 和 eBay）以及您的会计软件（例如 Xero 和 QuickBooks）。经过 15 分钟的快速指导设置后，您可以轻松轻松地将汇总发票发布到 Xero 或 QuickBooks，该发票将与您银行收到的存款精确匹配 ...
Levanta
levanta.io
Levanta 是亚马逊卖家的第一个联盟平台，通过直接的出版商、联盟和影响者合作伙伴关系促进增长并释放外部流量。这种方法使卖家能够为他们的商店带来高质量的流量，与领先的创作者建立合作伙伴关系，并通过仅按实际销售而非点击付费来有效管理营销成本。卖家还可以利用外部流量来提高商店在亚马逊上的自然搜索排名，从而提高知名度。使用 Levanta 的亚马逊卖家也可能有资格获得亚马逊的品牌推荐奖金，获得来自外部渠道的销售回扣，进一步优化他们的收入流，而无需诉诸传统的基于点击的广告。
ChannelReply
channelreply.com
ChannelReply 使电子商务卖家能够比以往更轻松地连接和管理 Amazon、eBay、Walmart、Shopify 和 Back Market 的客户服务消息 - 所有这些都无需离开您最喜欢的帮助台。不再需要登录和退出不同的市场仪表板。不再浪费时间搜索客户订单数据。集成：Zendesk、Freshdesk、Gorgias、Help Scout、Re:amaze 支持：eBay、Amazon、Shopify、沃尔玛、Back Market * 查看关键买家和订单数据以及客户消息。 * 发送回复并自动回复，而不会违反严格的市场规则。 * 跟上市场 SLA 标准。 * 处理客户退货和退款。...
MerchantWords
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MerchantWords 是全球最广泛的购物者关键字搜索数据数据库。我们从世界上最大的产品搜索引擎：亚马逊收集搜索。这使我们能够了解购物者（您的客户）的想法，并告知您如何制定强大而敏捷的策略来扩展您的业务。自 2012 年以来，我们的数据已帮助超过 100,000 名企业家发现新机会、成功发布产品，并在亚马逊及其他平台上开展有利可图的广告活动。我们的产品包括我们的亚马逊数据工具套件；全方位的关键词研究和列表优化服务；以及面向企业客户的 API 解决方案。
AMZ Alert
amzalert.com
智能亚马逊产品警报 - Buybox 劫持者、产品压制、差评、价格变化、诈骗者等的即时通知，让您晚上高枕无忧！智能自动化技术® 可以处理您最讨厌做的耗时任务，并将其置于自动驾驶状态。
Kapoq
kapoq.com
Kapoq 是管理亚马逊上多个品牌的更智能方式，为代理机构、聚合商和品牌提供了竞争优势。我们的端到端管理平台具有六个互连模块，可帮助团队识别关键数据点之间的差距，并高效采取行动，以提高品牌绩效。广告、库存、客户体验、内容、会计和分析，全部无缝集成。