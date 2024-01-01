在线社区管理软件 - 最热门应用

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Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、潜在客户检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
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ResLife Portal 是一个住宿生活管理系统，有助于将居民与大学住宿生活工作人员联系起来。您有所作为，我们帮助您追踪。 ResLife Portal 根据 I 级大学校园住宿生活的第一手经验而构建，作为住宿生活管理解决方案，重点关注居民与住宿生活工作人员的互动。事实证明，这些第一手知识对于提供强大的解决方案非常有价值，可以提高住宿生活人员的效率和生产力。 ResLife Portal 是一种基于网络的软件即服务产品，通过互联网托管并交付给您的机构。无需硬件、软件或专门的 IT 人员。 ResLife Portal 是在美国加利福尼亚州雷德兰兹自豪地设计和开发的。
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Talkbase 帮助公司衡量社区为何重要。可视化您的社区对业务的影响，并使用正确的数据构建强大的程序。借助 Talkbase 社区分析，团队可以轻松分析客户在客户获取、入职和保留过程中参与社区的方式和原因。我们将社区对您业务增长的影响可视化到单个成员。通过活动或社区中心等附加参与模块，您可以将数据转化为行动。从 21 天免费试用开始（无需 CC 详细信息）。
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在 Insticator，我们的使命是创建一个智能、统一的平台，用于收集、聚合出版商的所有第一方数据并从中获利。我们的互动产品套件使出版商和消费者能够在安全、互动的环境中放大他们的声音并表达他们的意见。从由混合人工智能和人工审核支持的评论平台，到让观众能够与直接与他们交谈的内容进行互动的问答和民意调查单元，Insticator 每月从超过 3.5 亿用户那里获取并获取见解。我们庞大的合作伙伴包括 Gannett、《今日美国》、美国职业棒球大联盟、Ancestry、WebMD 以及无数其他合作伙伴。 Insticator 总部位于纽约市，业务遍及全球，在迈阿密、加拿大、印度、菲律宾、乌克兰和英国...
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