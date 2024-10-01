在线社区管理软件 - 最热门应用 - 佛得角

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
在线社区管理软件建立了一个虚拟环境，用于促进互动、主持讨论和监督在线社区。在这些数字社区中，参与者可以就共同利益交换意见和见解。 企业利用在线社区管理平台建立一个统一的数字中心，有利于员工或客户之间的建设性对话。这有助于收集有关各种概念、产品或服务的反馈。因此，企业可以有效地处理支持查询、衡量满意度水平、监控参与度、与社区成员建立更深入的联系，并最终获得有价值的见解以增强社区参与。
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Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一个一体化平台，通过提供简单的解决方案，将他们的热情、技能和经验转化为多样化的收入来源，帮助创作者和企业家建立成功的在线业务。借助 Kajabi，任何人都可以构建丰富的在线课程、提供独家会员资格、发展繁荣的社区、创建免费或订阅播客、开发个性化的辅导体验等等。借助 Kajabi，他们还可以获得强大的分析、无缝的销售和营销工具、便捷的支付选项以及无与伦比的客户服务、教育和社区。
Mighty Networks
mightynetworks.com
最受创作者和企业家欢迎的一体化社区平台。 2023 年创作者收入将达到 3.7 亿美元 ✨ 借助 Mighty，您可以在 iOS、Android 和 Web 上以您自己的品牌将您的课程、会员资格和优惠整合到一个强大的社区中。 Mighty 是不同的——一个由新型创新无代码“空间”组成的社区平台，它不仅可以聊天，还可以选择内容、课程、商业和社区功能。为什么这很重要？因为有了 Mighty，您现在可以设计内容、课程、商业和社区并将其扩展为文化。文化是围绕品牌建立参与度、成长、忠诚度和兴奋度的最简单方法。可能性是无限的。我们拭目以待，看看您将使用 Mighty 构建什么。
Nas.io
nas.io
会员资格、数字产品、付费活动等等。专为社区主导的企业而设计。
Heartbeat
heartbeat.chat
Heartbeat 是社区企业的一体化平台。我们汇集了运营盈利、可扩展的社区业务所需的所有工具 - 讨论、聊天、课程、文档、活动页面、语音渠道、分析、推荐计划管理和完整的支付套件 - 全部都在您自己的网站下。
Podia
podia.com
您的网站、电子邮件营销和产品。一切都在一个屋檐下。成千上万像您一样的人使用 Podia 将他们的整个业务整合到一个平台中。波迪亚是免费的。随着您的成长，它拥有您不断成长所需的所有工具。
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt 是一个视频优先的社区平台，旨在帮助以客户为中心的企业面对面地为更多人服务。 StoryPrompt 是同类产品中的首创，它使用异步视频来帮助社区构建者真正与客户建立人性化的联系，加深关系，并收集推荐、评论和其他强大的用户生成内容。
Bettermode
bettermode.com
Bettermode 是一个一体化客户社区平台，可帮助企业简化客户体验、提高客户参与度并建立有意义的关系。通过基于 Bettermode 的社区，产品团队可以收集想法和反馈。客户支持和成功团队建立资源中心和知识库。营销团队与客户沟通、组织活动并扩大内容生成范围。它是一个满足您所有社区需求的平台，提供可嵌入的小部件、现代设计、全面的 API、游戏化、直接消息传递、精细分析、强大的审核工具、与流行工具的集成等等。 Bettermode 的设计工作室可让您使用无代码、基于块的页面构建器构建任何布局，其针对所有常见用例的强大模板可简化社区构建。从我们专业设计的模板中进行选择，或根据您的独特需求创建您自...
Disciple
disciplemedia.com
我们帮助人们在他们拥有和控制的安全空间中建立独立、有价值和值得信赖的社区。借助 Disciple 社区平台，您可以创建多个群组来细分受众、发布内容和视频、直播、销售在线课程和订阅以及使用分析来更好地了解您的社区。您的会员可以创建自己的个人资料，然后使用该信息互相查找、加好友和发送消息。在 Web、iOS 和 Android 上获取您自己的社区平台。
Verint
verint.com
Verint Messaging™ 是一款专门构建的解决方案，用于将消息传递集成到数字客户旅程中，并通过消息传递和社交渠道大规模促进与客户的对话。 Verint 为消息传递渠道提供数字客户参与解决方案，将代理和虚拟助理响应与劳动力自动化、解决方案管理、聊天机器人开发和企业级分析相结合。根据 Forrester 新浪潮：数字优先客户服务解决方案研究 (2020)，Verint Messaging 支持竞争对手中最广泛的消息传递和社交渠道，通过公共社交媒体和选择的私人消息传递渠道为整个客户旅程中的对话提供支持： 消息传送 • WhatsApp • Messenger • Instagram 消息 ...
BigMarker
bigmarker.com
BigMarker 是世界上最可定制的网络研讨会、虚拟和混合活动平台。我们将强大的视频技术与强大的营销和互动体验能力相结合，打造独一无二的品牌活动。世界各地的公司都使用 BigMarker 的一体化平台来创建身临其境的交互式虚拟、混合和网络研讨会活动。 BigMarker 还提供集成、API 和白标服务，使公司能够将强大的交互式视频体验集成到其营销、销售和学习堆栈中。让我们一起打造您梦想的在线活动。 BigMarker 成立于 2010 年，总部位于芝加哥，为全球数千家公司和组织的活动提供支持。
Threado AI
threado.com
您的人工智能副驾驶可帮助您通过 Slack、Discord 和 Web 为客户和社区成员提供最佳支持。免费开始！
Khoros
khoros.com
Khoros Marketing 使客户能够简化复杂的社交营销操作，以建立和保护他们的品牌。 Khoros Marketing 为客户提供： * 社交营销：在易于配置且适应性强的平台中协调、管理、参与和衡量综合社交活动。 * 情报：基于跨公共社交渠道的实时、无限制搜索，通过强大且易于访问的见解，保持市场、竞争对手和受众的领先地位。 * Vault：通过访问和凭证管理在您的社交足迹中保护您的品牌。 * 体验：通过社交 UGC 的力量激发受众参与您的数字资产。 * 主要优势包括： 扩展您的互动：将您的所有团队、渠道和内容整合到一个平台中，以管理集成的社交活动。 * 保护您的品牌：对帐户访问、内容...
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity 是一个云原生、无代码、高性能社区平台，允许： 100% 控制功能、用户、内容和平台数据。借助社交网络技术，保证足够的参与度和保留率。有效、准确地组织社区内容及其分发。使用先进的工具通过获取业务基本信息和指标来监控、分析、解释和接触受众。 SelfCommunity 可以通过 API、Webhooks 和 Frontend SDK 集成到任何外部数字生态系统中。
GroupApp
group.app
您的在线会员社区和课程集于一处！通过统一平台提高参与度、增加收入，并与您已使用的工具集成，而无需雇用开发人员。
Glue Up
glueup.com
Glue Up 是一款一体化 CRM 平台，可帮助您通过活动、会员资格和其他数字工具从一个地方建立和发展您的社区。 Glue Up 的一体化平台集成了最好的 CRM、活动管理、会员管理、电子邮件营销、项目管理、培训管理、调查、财务和其他生产力工具。 Glue Up 的云解决方案附带两款移动应用程序 - 一款适用于组织，一款适用于其社区。这些解决方案非常适合协会、商会、活动组织者和所有希望更好地为社区服务的会员组织——即使面对面会议并不总是可行。自 2020 年大流行以来，Glue Up 还配备了高级参与功能，如快速网络、社区参与解决方案或网络研讨会参与解决方案。
NodeBB
nodebb.org
NodeBB是下一代社区论坛平台。我们以开源软件为基础，帮助数百家公司吸引了他们的客户。
Common Room
commonroom.io
Common Room 可帮助您打造更好的产品、加深关系并更快地成长。
Webex Events
socio.events
Webex Events（以前称为 Socio）是一个端到端活动管理平台，支持沉浸式、直观且包容性的虚拟、混合和现场活动。通过活动应用程序、灵活的注册、签到和徽章打印、线索检索和直播技术来提高标准。 Webex Events 将灵活性与易用性融为一体，因此组织者可以举办支持其目标的引人入胜的活动，无论活动或组织的类型如何。在socio.events 上了解更多信息
Beam.gg
beam.gg
一个游戏化的社区平台，旨在轻松参与。 通过游戏化的力量建立参与度高且忠诚的在线社区并从中获利。
Rungway
rungway.com
Rungway 是一个通信和参与平台，帮助公司嵌入互联和包容的文化。通过改变员工分享建议和与管理层互动的方式，员工可以发挥最佳表现，因为他们感到自己被倾听、理解和重视。通过应用程序或网络访问，阶梯每一级的个人都可以以受控匿名的方式分享担忧、想法或寻求建议，使他们能够获得整个组织的经验和支持——无论他们是谁或在哪里。管理层可以轻松地分享建议和树立公司价值观，而企业领导者则可以进行独特的、闻所未闻的对话，并发现有关文化、性别、包容性和协作的见解。该平台的特定目的是根据您的组织文化创建独特的内容和实时、匿名的人才情报。当好的建议被分享时，影响可能是巨大的。讨论通常涵盖职业发展、福祉、应对挑战性情况以...
NbliK
nblik.com
NbliK 是一个面向创作者、组织和品牌的一体化社区平台。在这个平台上，品牌可以将白标社区集成到他们的网站/应用程序中，以快速跟踪社区建设，进而实现更高的生命周期价值。
BrilliantDirectories
brilliantdirectories.com
Brilliant Directoryies 是一个完整的交钥匙平台，用于启动会员网站、管理会员、销售订阅、发布内容等。
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
Smart Match App 是一款屡获殊荣的婚介和会员管理软件 CRM，为全球超过 100,000 名用户提供服务。使用专业的配对工具匹配您的客户、安排介绍和约会、接收有价值的约会反馈。智能 CRM 软件具有专业的匹配工具和功能，可以通过一个系统解决重要任务，通过智能工作将您的业务提升到更高的水平。智能匹配 CRM 软件正在被各个行业所使用，从个人关系管理、商业专业匹配到非营利组织管理。 1. 单独匹配客户或让我们的智能算法为您推荐匹配。 2. 只需点击几下，即可使用可选的照片和视频进行个性化介绍。 3. 发送个人和群组电子邮件、短信、通知和提醒。 4. 构建自定义表单，将数据库与营销活动...
Forumbee
forumbee.com
Forumbee 是一个基于云的现代社区平台，允许创建一个包含问答、讨论、想法生成和知识库文章的品牌在线社区。
ProBoards
proboards.com
无限会员、无限线程、无限大小！利用 ProBoards 屡获殊荣的免费论坛托管服务构建您梦想中的讨论论坛。
Orbiit
orbiit.ai
Orbiit 是一个由 AI 驱动的婚介 SaaS 平台，可为大规模的策划介绍提供支持。组织可以无缝地邀请所选受众选择加入定期、个性化的一对一或同侪小组联系，Orbiit 负责处理所有沟通、匹配、安排、反馈收集和分析。使用 Orbiit 报告 87 NPS 的领先公司和社区（例如 Atlassian、First Round Capital、Medical Alley Association 等）为参与者带来了切实的成果，并在这些联系上实现了强劲的投资回报率。
Advocu
advocu.com
Advocu 是开发者关系团队构建、参与、跟踪和扩展开发者倡导或大使计划的完整解决方案。 Advocu 帮助您的团队专注于最重要的事情：发展社区、产生有意义的影响以及衡量项目的价值。花更多的时间在具有战略意义的重要事情上，告别混乱的电子表格！
Groupsite
groupsite.com
以正确的方式建立您的社区。群组网站使您的团队能够进行沟通、协作和建立联系，以推动您的使命、组织、事业或公司。群组网站具有模块化、可定制性、移动性和吸引力。群组站点包括： - 讨论 - 使用类似列表服务的功能进行交流 - 日历 - 收集回复或共享重要日期 - 文件存储 - 存储和评论文件和文档 - 媒体共享 - 在图库中共享照片和视频 - 博客 - 撰写文章，为您提供信息群组 - 成员个人资料 - 让成员网络变得轻松 - 子群组 - 使用您的群组网站创建迷你群组网站 - 分析 - 利用使用数据来跟踪和推动参与 为了推动您的使命，您必须拥有自己的社区。创建了超过 60,000 个 Groupsit...
Talkbase
talkbase.io
Talkbase 帮助公司衡量社区为何重要。可视化您的社区对业务的影响，并使用正确的数据构建强大的程序。借助 Talkbase 社区分析，团队可以轻松分析客户在客户获取、入职和保留过程中参与社区的方式和原因。我们将社区对您业务增长的影响可视化到单个成员。通过活动或社区中心等附加参与模块，您可以将数据转化为行动。从 21 天免费试用开始（无需 CC 详细信息）。
Insticator
insticator.com
在 Insticator，我们的使命是创建一个智能、统一的平台，用于收集、聚合出版商的所有第一方数据并从中获利。我们的互动产品套件使出版商和消费者能够在安全、互动的环境中放大他们的声音并表达他们的意见。从由混合人工智能和人工审核支持的评论平台，到让观众能够与直接与他们交谈的内容进行互动的问答和民意调查单元，Insticator 每月从超过 3.5 亿用户那里获取并获取见解。我们庞大的合作伙伴包括 Gannett、《今日美国》、美国职业棒球大联盟、Ancestry、WebMD 以及无数其他合作伙伴。 Insticator 总部位于纽约市，业务遍及全球，在迈阿密、加拿大、印度、菲律宾、乌克兰和英国...
AtomChat
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AtomChat 为您的网站提供快速聊天解决方案。具有实时文本、音频以及视频通话选项。我们是一款随时可用的聊天应用程序/插件，可轻松与 30 多个平台集成，让您的网站聊天在几分钟内做好准备！该插件还为您提供以下功能： 群组或私人文本 - 这使您的用户能够进行一对一对话或启动群组文本链！语音和视频通话 - 现在，您可以在 AtomChat 的帮助下为您的用户提供只需单击按钮即可进行语音或视频通话的功能！我们保证安全可靠的连接，以确保您的用户可以不间断地相互交谈！协作功能 - AtomChat 还配备了一些功能，可帮助您的用户相互协作，让工作变得有趣！您的用户可以使用插件上的白板，也可以彼此共享屏...
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ResLife Portal 是一个住宿生活管理系统，有助于将居民与大学住宿生活工作人员联系起来。您有所作为，我们帮助您追踪。 ResLife Portal 根据 I 级大学校园住宿生活的第一手经验而构建，作为住宿生活管理解决方案，重点关注居民与住宿生活工作人员的互动。事实证明，这些第一手知识对于提供强大的解决方案非常有价值，可以提高住宿生活人员的效率和生产力。 ResLife Portal 是一种基于网络的软件即服务产品，通过互联网托管并交付给您的机构。无需硬件、软件或专门的 IT 人员。 ResLife Portal 是在美国加利福尼亚州雷德兰兹自豪地设计和开发的。
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TINT
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TINT 是社区驱动的营销平台，受到 5,000 多个全球领先品牌的信赖，旨在培育能够激发宣传和参与、促进转化并培养持久品牌忠诚度的社区。 TINT Communities（以前称为 Vesta）为品牌提供一体化解决方案来寻找新客户、拥抱现有客户并在任何地方利用他们的声音。在零方数据和人工智能创新的推动下，TINT 的在线品牌社区可个性化参与并加强消费者与品牌的关系，让您可以轻松大规模地动员您的消费者来推动真实的 UGC 和评论、支持电子商务和零售商，并与您的品牌共同创造。
Magentrix
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PRM 平台中的最佳合作伙伴参与度和合作伙伴支持。使用 PX-first 合作伙伴门户软件与合作伙伴协作并增加渠道销售。
ToucanTech
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ToucanTech 是一款复杂的基于云的软件解决方案，专门为管理和发展校友社区而开发。 ToucanTech 专为各种规模的学校、大学和公司而设计，使组织能够在一个完整的集中平台中管理所有校友和/或社区关系。 ToucanTouch 与社交媒体同步，并与客户管理关系 (CRM) 和其他功能（如指导、筹款、新闻、活动等）集成，通过其出色的系统跨多个应用程序无缝管理数据和任务，让您节省时间和金钱。集成方式： Paypal Stripe GoCardless Facebook Linkedin Google Twitter Instagram SDS Archives Wonde OpenID