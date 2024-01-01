在线社区管理软件 - 最热门应用 - 安哥拉

Rungway

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Rungway 是一个通信和参与平台，帮助公司嵌入互联和包容的文化。通过改变员工分享建议和与管理层互动的方式，员工可以发挥最佳表现，因为他们感到自己被倾听、理解和重视。通过应用程序或网络访问，阶梯每一级的个人都可以以受控匿名的方式分享担忧、想法或寻求建议，使他们能够获得整个组织的经验和支持——无论他们是谁或在哪里。管理层可以轻松地分享建议和树立公司价值观，而企业领导者则可以进行独特的、闻所未闻的对话，并发现有关文化、性别、包容性和协作的见解。该平台的特定目的是根据您的组织文化创建独特的内容和实时、匿名的人才情报。当好的建议被分享时，影响可能是巨大的。讨论通常涵盖职业发展、福祉、应对挑战性情况以...