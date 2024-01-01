在线备份软件 - 最热门应用 - 奥地利

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在线备份软件是现代数据管理的基本组成部分，提供了保护网络上生成或存储的信息的可靠方法。这些多功能工具广泛应用于各个领域，以保存关键数据和文件。组织依靠在线备份解决方案来保证在发生硬件故障、意外删除或任何其他需要未来数据访问的不可预见情况时的无缝操作。与传统服务器备份技术不同，在线备份解决方案通过互联网运行，将本地或基于网络的文件安全地存储在基于云的存储库中。这确保企业可以从中断中快速恢复，而不会影响数据完整性。 要考虑纳入在线备份类别，产品必须满足以下标准： * 在线或云中安全地存储文件和数据，提供冗余和抵御数据丢失的能力。 * 与各种应用程序无缝集成或与端点同步，以促进自动文件备份过程。 * 提供对备份控件的直观在线访问，使用户能够轻松管理和监控其备份活动
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IONOS
ionos.com
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Multcloud
multcloud.com
MultCloud 是一款免费且易于使用的 Web 应用程序，可让您跨云驱动器传输文件，并支持从单个界面管理多个云驱动器。同步文件，甚至管理 Dropbox、Google Drive、OneDrive、Amazon S3、FTP、SugarSync、WebDav、MEGA 等云存储服务之间的共享文件。支持 26 个以上云驱动器。 MultCloud 具有三大功能：跨云驱动器文件传输、云间文件同步和多云文件管理器。借助它，您可以将文件从一个云驱动器传输到另一个云驱动器，在云服务之间进行集中管理和同步文件。例如，您可以将文件从 Dropbox 移动到 Google Drive，并创建定期（例如...
NinjaRMM
ninjaone.com
RMM 软件可实现 IT 管理自动化、提高技术人员效率并提高您的利润，让您的 IT 团队更加高效。
IDrive
idrive.com
IDrive 将您的所有 PC、Mac、移动设备和服务器保护到一个云备份帐户中。 IDrive 提供许多不同的云或现场备份计划，包括： -IDrive Personal -IDrive Team -IDrive Small Business -IDrive Enterprise -IDrive e2 S3 兼容对象存储 -IDrive 云到云 Microsoft Office 365 和 Google Workspace 备份 -IDrive360 EndPoint -IDrive BMR -IDrive 照片。
Backblaze
backblaze.com
Backblaze 是一家数据存储提供商。它提供两种产品： B2 Cloud Storage - 类似于 Amazon S3 的对象存储服务。 计算机备份 - 一种在线备份工具，允许 Windows 和 macOS 用户将数据备份到异地数据中心。该服务专为企业和最终用户设计，提供无限的存储空间并支持无限的文件大小。
Sync
sync.com
Sync 是一个文件存储和文档协作平台，可帮助团队在云中保持安全、可靠和连接 自 2011 年以来，Sync.com 一直致力于为世界提供安全的协作空间。如今，超过一百万家各种规模的企业使用 Sync 屡获殊荣的云应用程序和突破性的隐私保护功能来分享伟大的想法、存储重要信息并就改变游戏规则的项目进行协作。
OpenDrive
opendrive.com
无限的云存储、任务管理和笔记，让您的业务在云端井井有条。 OpenDrive 允许用户使用网站、驱动器、桌面和移动应用程序管理存储在云中的内容。 第三方应用程序或网站可以通过API访问或管理用户的文件。 历史 OpenDrive 于 2008 年作为虚拟驱动器开始，在过去的几年中成为在线存储、同步、备份和云内容管理的多平台解决方案。 OpenDrive 的战略不仅是成为在线存储、备份和同步软件，而且是一个集中式解决方案，将存储、应用程序和服务（例如任务、社交网络、项目管理）集成在单一界面中，以创建可从任何地方访问的统一体验。 除了销售文件、广告文件、文件搜索引擎、直接热链接、API...
Datto
datto.com
作为专门为 MSP 打造的安全和基于云的软件解决方案的全球领先提供商，Kaseya 旗下公司 Datto 相信，通过正确的技术，中小企业可以实现无限的目标。 Datto 久经考验的统一连续性、网络和业务管理解决方案可推动 MSP 的网络弹性、效率和增长。 Datto 的解决方案通过集成平台提供，帮助其 MSP 合作伙伴的全球生态系统为全球超过 100 万家企业提供服务。从主动动态检测和预防到快速、灵活地从网络事件中恢复，Datto 的解决方案可以防止服务器、虚拟机、云应用程序或数据驻留的任何地方发生代价高昂的停机和数据丢失。
Aruba Cloud
arubacloud.com
Aruba Cloud：用于开发项目的完整云环境。 Aruba Cloud 旨在提供全方位的云服务，无论公司的项目是什么，它都能满足公司的需求。开发虚拟基础设施、归档和共享数据、设置灾难恢复计划、外部化备份，甚至从您的软件开发 SaaS 解决方案，我们的产品是一块空白画布，客户可以在上面表达他们的想法。
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一种简单、强大且易于使用的云文件共享、文件同步和在线备份服务。与 Dropbox 不同，SugarSync 使您能够备份现有的文件夹结构。免费试用 30 天，立即开始！
CBackup
cbackup.com
CBackup 是一种安全的云备份服务，可让您自动将文件从无限的计算机备份到安全的云，将文件从一个云驱动器传输并同步到另一个云驱动器进行备份，并结合多个闲置云存储来存储备份，无需任何成本。
SimpleBackups
simplebackups.com
SimpleBackups 是一种基于云的备份解决方案，可自动执行服务器、数据库和 SaaS 应用程序的备份。 SimpleBackups 提供数据库、服务器、云存储和 SaaS 应用程序备份等各种功能。它允许用户安排 MS SQL 和 MySQL 数据库的增量备份。服务器卷快照创建卷和磁盘的副本。该系统支持隧道传输以及与多个数据库即服务解决方案的集成。 SimpleBackups 在一个简单、安全、美观的仪表板中自动执行所有备份、快照和云存储复制。您可以使用我们的 API 功能进一步实现这种自动化，并从您自己的基础设施管理备份。 您可以为备份（文件、数据库、快照）或云存储同步/复制作业...
Axcient
axcient.com
Axcient 备份和灾难恢复解决方案使 MSP 能够保护一切。 通过一个易于使用的单一平台，Axcient 可帮助您确保客户的安全。接受 Axcient 挑战，了解如何为所有客户的使用案例获得完整的 BDR，而费用比您今天仅用于备份的费用低 50%。
Carbonite
carbonite.com
Carbonite 为企业提供强大的数据保护平台，包括备份、灾难恢复、高可用性和工作负载迁移技术。 Carbonite 数据保护平台通过安全且可扩展的全球云基础设施支持世界各地任何规模的企业。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
Pulseway
pulseway.com
Pulseway 是从任何智能手机或平板电脑远程监控和控制 IT 系统的最简单方法，使忙碌的 IT 管理员能够随时随地解决问题并提高工作效率。 该解决方案于2010年底推出，在全球拥有超过275,000名IT用户。 Pulseway Enterprise Server 被大型企业使用，包括 DELL、Louis Vuitton、西北大学、Conde Nast 和不列颠哥伦比亚理工学院。
Jottacloud
jottacloud.com
Jottacloud 是一家挪威公司，为个人或商业用途提供云存储和在线备份服务。使用 Jottacloud，您可以跨设备上传、备份、同步数据，并与他人共享文件夹、文件或照片。尽管备份和共享不仅限于多媒体文件，但管理和保护照片是 Jottacloud 的主要价值主张。
Livedrive
www2.livedrive.com
Livedrive 是一款屡获殊荣的云存储和在线备份解决方案，适用于企业、消费者和经销商。该公司由 Andrew Michael 于 2008 年创立，现已发展成为全球领先的云存储企业之一。该组织为全球超过 500,000 名付费客户提供云存储服务，并赢得了科技媒体颁发的一系列奖项，包括 Computer Active 最佳在线备份 Buy It 奖和 Web 用户金奖。 Livedrive 提供真正无限的在线备份和云存储。该服务为您的家庭或办公室计算机添加了一个新驱动器，使您可以安全地在线存储数据并从任何地方访问您的文件。我们功能丰富的门户网站使您可以随时随地访问文件，编辑 Office ...
SkyKick
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SkyKick 是一个云管理平台，可帮助 IT 服务提供商建立更成功的云业务。我们的 SaaS 产品和平台旨在让您轻松高效地在云中实现 IT 工作流程自动化。 云管理器 – 自动化、管理和保护您的云服务台 跨 Microsoft 365 和跨 SaaS 云应用程序的客户安全高效管理的单一窗格。帮助台自动化可帮助 MSP 简化云管理，从而更快、更轻松、更一致地提供服务。通过 Microsoft Teams 等创收服务以及安全评估和修复的自动化，抢占先机。更重要的是，可以轻松地将复杂的工作流程转变为自动化，以便在直观的应用程序中通用，所有这些都有强大的安全层、基于角色的控制和报告的支持。 云备...
Files.fm
files.fm
Files.fm 云存储平台提供用于存储、共享、发布甚至销售各种类型内容的全面解决方案，包括照片、视频、音乐、应用程序、书籍和文档。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
让您的会议和网络研讨会成为您自己的会议和网络研讨会 - 为您的所有组织通信提供白标和定制品牌。简化在线会议、演示和网络研讨会。无需多个平台或单独的帐户 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成这一切。内容共享、共同演示、民意调查、角色分配、白板、聊天、问答、分析、分组讨论室、注册 - 成功会议、网络研讨会和演示所需的一切。
Backupify
backupify.com
Backupify 是 Datto 旗下公司，是云到云备份领域的领导者，使企业能够将数据保护和可访问性最佳实践扩展到云。 Backupify 为 IT 专业人员提供了所需的安全性和控制力，防止用户错误、外部威胁和服务故障导致数据丢失。 由开创这一切的云到云专家提供可靠、自动化、安全的 Microsoft 365 和 Google Workspace 备份。 Backupify 可以轻松地从各种形式的数据丢失中恢复电子邮件、文件、网站和团队，包括意外或恶意删除、取消的员工帐户和勒索软件 - 所有这些都通过易于使用的 Web 仪表板进行。现在保护超过 450 万企业用户，从软件技术公司到学校教职...
ADrive
adrive.com
ADrive为个人、商业和企业级数据提供在线云存储和备份解决方案。
GoodSync
goodsync.com
GoodSync 是一个备份和文件同步程序。它用于在一台计算机上的两个目录之间同步文件，或者在计算机和另一个存储设备（例如另一台计算机、可移动磁盘、闪存驱动器或智能手机）之间或在计算机和远程计算机或服务器之间同步文件。 GoodSync 允许在多个计算设备上维护相同版本的文件。换句话说，当两个设备同步时，用户可以确保文件的最新版本在两个设备上都可用，无论最后修改的位置如何。
Veeam
veeam.com
Veeam 是数据保护和勒索软件恢复领域的全球市场领导者，其使命是让每个组织不仅能够从数据中断或丢失中恢复过来，而且还能向前迈进。 借助 Veeam，组织可以通过混合云的数据安全、数据恢复和数据自由实现根本的弹性。 Veeam 数据平台为云、虚拟、物理、SaaS 和 Kubernetes 环境提供单一解决方案，让 IT 和安全领导者放心，他们的应用程序和数据受到保护并始终可用。 Veeam 总部位于华盛顿州西雅图，在 30 多个国家/地区设有办事处，为全球超过 450,000 名客户提供保护，其中包括 73% 的全球 2000 强客户，这些客户信任 Veeam 来维持其业务运营。
Cohesity
cohesity.com
Cohesity 是人工智能驱动的数据安全和管理领域的领导者。 Cohesity 使跨数据中心、边缘和云的数据安全、保护、管理和获取价值变得轻松。 Cohesity 通过全面的数据安全和管理功能帮助组织防御网络安全威胁，包括不可变的备份快照、基于人工智能的威胁检测、恶意行为监控以及大规模快速恢复。 Cohesity 解决方案可以作为服务交付、自我管理或由 Cohesity 支持的合作伙伴提供。 Cohesity 总部位于加利福尼亚州圣何塞，深受全球最大企业的信赖，其中包括 6 家财富 10 强企业和 42 家财富 100 强企业。 主要特点： * 提高数据弹性：通过统一的数据隔离和保护、备份...
exabackup
exabackup.com
对于需要管理大量数据的忙碌专业人士来说，xabackup 是完美的解决方案。我们基于云的服务使客户能够轻松备份重要文件，从而节省宝贵的时间和精力。借助 exabackup，客户不必担心复杂的设置或系统，他们只需选择想要备份的文件，而无需执行任何技术工作。此外，exabackup 还提供无与伦比的保护和安全性。您的所有数据在上传之前都会被压缩，因此您不必担心传输过程中出现任何安全漏洞或速度损失。由于我们只上传更改（增量备份），因此额外的数据不会减慢您的系统速度或使本已很重的文件负载陷入困境。因此，当要确保所有重要文档保持安全时，没有比 exabackup 更好的选择了！
MyPCBackup
mypcbackup.com
MyPCBackup是一款功能齐全的备份软件，旨在服务于企业、中小企业。 MyPCBackup 提供专为 Windows 设计的端到端解决方案。该在线备份系统在一个地方提供备份日志、加密、Web 访问/恢复、备份计划、安全数据存储。
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup 是一款安全且易于使用的备份应用程序，适用于 Airtable、Asana、ClickUp、monday.com 和 Trello 等流行云应用程序。 使用云应用程序来管理您的业务可能非常可怕，因为删除业务关键信息通常非常容易。通过对云数据进行强大、独立的备份，您可以保护您的团队免受意外或恶意删除或其他最坏情况的影响。 主要特点： * 易于使用：与您的云应用程序建立连接，我们会处理其他一切。备份的启动和运行只需 1 分钟。 * 快照：查找和下载不同数据类型的快照，例如任务、项目、评论、自定义字段等。 * 恢复：只需单击几下即可从备份数据创建副本来恢复数据。 * ...
ScalePad Backup Radar US
scalepad.com
ScalePad Backup Radar 是托管服务提供商可以信赖的自动化备份监控平台。它通过突出显示任何备份环境中的差距来消除错误和数据丢失的风险。备份雷达通过对备份进行全面监督，使 MSP 成为客户依赖的数据保护专家。凭借创新的智能票务自动化，Backup Radar 与现有的票务工作流程无缝集成，通过自动分组、附加和备份消除可怕的票务噪音。Backup Radar 拥有 300 多个行业喜爱的 PSA、RMM 和备份应用程序集成，是最完整的备份市场上的监控解决方案。
Druva
druva.com
Druva 是业界领先的数据弹性 SaaS 平台，也是唯一一家能够在最常见的数据风险中提供数据保护并提供 1000 万美元担保的供应商。 Druva 的创新备份和恢复方法改变了数千家企业保护和利用数据的方式。 Druva 数据弹性云通过简单、敏捷的云原生架构消除了对昂贵的硬件、软件和服务的需求，提供了无与伦比的安全性、可用性和规模。
Ottomatik
ottomatik.io
Ottomatik 是一种备份即服务 (BaaS) 类型的服务，这意味着您需要在服务器上安装其代理并从其管理面板管理备份数据。 Ottomatik 是一项付费服务，但仍然有一个免费选项可用，适合只有一台服务器的用户。 因此，通过免费使用，您可以创建最大备份频率为每天一次的备份作业，并且仍然支持将备份数据发送到您的存储帐户，例如 Google Drive、Amazon S3... 不过，对于更关键的网站和服务器，您可以考虑使用专业版套餐，它允许更多的备份作业，最大备份频率为每 5 分钟一次，确保数据实时备份。
NoSky
nosky.io
NoSky 由 AWS 提供支持，是一款具有集中管理、监控和报告功能的全集成云备份解决方案。 在数据不断面临来自黑客、病毒、腐败和勒索软件等邪恶恶棍的威胁的世界中，NoSky 成为保护您宝贵信息的终极超级英雄。凭借由尖端技术驱动的超能力，NoSky 屹立不倒，成为您的数据塔和城堡的守护者，确保它们不受邪恶势力的影响。 * 安全盾牌：NoSky 坚不可摧的盾牌可以保护您的数据免受无情黑客的攻击，使他们无法抵御其强大的防御。 * 病毒消灭能力：NoSky 配备了最新的防病毒功能，可以消灭病毒并让您的数据堡垒免受任何恶意入侵。 * 腐败粉碎者：NoSky 以坚定不移的决心打击腐败，恢复和保护您宝贵...
Nethopper
nethopper.io
Nethopper 率先推出了 KAOPS，这是一种云原生、以 GitOps 为中心的平台工程框架，可帮助平台和 DevOps 团队快速启动其内部开发人员平台 (IDP)。 Nethopper KAOPS 以 GitOps 为中心的平台工程框架功能包括： * 基础设施自动化 * 容器的 CI/CD 管道 * 持续交付 * 多集群/云应用网络 * 秘密管理 * 具有主动警报的可观察性 * 记录最佳实践。 作为一个以 Git0ps 为中心的平台，Nethopper KAOPS： * 作为一项服务，现在即可使用 * 自动执行手动操作任务 * 通过加速应用程序开发来提高开发人员的生产力 * 适用于...
CloudPockets
cloudpockets.com
加拿大云备份 企业级云备份，可将您的数据 100% 保存在加拿大。 我们专注于加拿大各地的小型企业，提供强大且安全的基于软件的备份客户端，无需硬件或前期成本。这是一种混合备份，允许您在本地以及云中备份，我们的客户端包括 Exchange、SQL、MySQL、Oracle、Lotus Notes 代理，并在 Windows、Mac 或 Linux 上运行。 网站托管 一种网站托管服务，重点关注网络开发人员或设计师客户的需求。我们提供客户的基本支持需求，以便他们可以专注于自己擅长的事情。
Data Deposit Box
datadepositbox.com
Data Deposit Box 是全球领先的云备份和存储提供商之一，为 IT 经销商、托管服务提供商 (MSP) 和中小型企业 (SMB) 提供服务。该公司的专利技术允许中小型企业通过一个易于使用的应用程序备份和管理无限数量的设备（包括 Windows、macOS、iOS、Android、Synology 和 QNAP NAS）。 自 2002 年以来，53 个国家/地区的超过 350,000 名用户和 200 多个合作伙伴信赖 Data Deposit Box 为他们带来安心™保护。该公司的专利技术得到行业领先的 Protectionguarantee™ 的支持。
Xopero
xopero.com
Xopero ONE Backup & Recovery 是一款适用于 VMware 的企业级数据保护解决方案，以其简单性、成本效益和可靠性而脱颖而出，满足最苛刻的虚拟和混合环境的期望。 特征 * 无代理，自动备份 * 先进的备份方案和配置 * 多种存储选项（Xopero Cloud、AWS Storage、Wasabi Cloud、Backblaze B2、Google Cloud Storage、Azure Blob Storage 以及所有 S3 兼容云或本地磁盘资源、SMB、NFS、CIFS） * 重复数据删除和复制 * 多种恢复选项 - 精细恢复备份数据、整台机器、立即启动虚拟机或...
BDRCloud
bdrcloud.com
BDRCloud 是一款全面且经济高效的云备份和恢复软件，可保护 SaaS 应用程序（Microsoft 365、Google Workspace）、服务器（Windows、Linux）、应用程序和数据库（Microsoft Exchange Server、SQL Server、SharePoint Server）和端点（Windows、Mac）。 * 直接到云备份服务：BDRCloud 可以将数据直接传输到云。您可以使用 BDRCloud 针对服务器、端点、Microsoft 365、Google Workspace 和应用程序/数据库的直接到云备份解决方案无缝保护您的数据。 * 云灾难恢...
Nexetic
nexetic.com
Nexetic Shield 是一项云备份服务，可为您公司的数据提供无限备份。 我们的备份服务会自动备份您计算机上包含的所有文件和文件更改。 如果您公司的笔记本电脑或台式电脑损坏、丢失或被盗，或者您只是想让时光倒流，只需按一下按钮即可恢复一切。我们备份的所有数据也可以恢复到另一台计算机上。 Shield 完全自主工作。它始终会备份您的数据，无需用户参与。使用 Shield 时，您永远不必担心企业的关键数据丢失。 主要特点 * 连续的台式机和笔记本电脑备份 * 无限数据 – 无限文件版本 * 简单的 1 步恢复 – 回到原始位置 * 零带宽限制 | 最大上传速度 * 已删除文件保留 1 ...
Cove Data Protection
n-able.com
N-able 的 Cove Data Protection 是一项云优先备份和灾难恢复服务，适用于服务器、工作站和 Microsoft 365™，所有这些服务均通过基于 Web 的多租户仪表板进行管理。 Cove 是针对云创建和优化的，因此增量备份最多比传统映像备份产品小 60 倍。这使您可以更频繁地进行备份，并且 SaaS 交付格式减少了管理时间，从而降低了服务交付成本。包括我们的私有云中的存储，数据中心遍布全球。
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
在充满通才的世界中，NetApp 是专家。我们专注于一件事，帮助您的企业充分利用数据。 NetApp 将您所依赖的企业级数据服务引入云中，并将云的简单灵活性引入数据中心。我们行业领先的解决方案适用于不同的客户环境和世界上最大的公共云。作为一家以云为主导、以数据为中心的软件公司，只有 NetApp 能够帮助您构建独特的数据结构、简化和连接您的云，并随时随地向合适的人员安全地交付合适的数据、服务和应用程序。
CloudCasa
cloudcasa.io
CloudCasa 是面向开发、DevOps、平台工程和 IT 运营团队的 Kubernetes 备份、恢复、灾难恢复和迁移服务。它支持 AKS 以及所有其他主要 Kubernetes 发行版和托管服务，包括 EKS、GKE 和 Red Hat OpenShift。借助 CloudCasa，您还可以跨多个集群和云提供商集中管理现有的 Velero 备份安装。只需在集群上安装代理，让 CloudCasa 完成所有保护集群资源和持久数据免受人为错误、安全漏洞和服务故障影响的艰苦工作，从而提供您的业务所需的业务连续性和合规性。
ZipCloud
zipcloud.com
ZipCloud 是一款基于云的在线备份软件。使用 Zip Cloud，您可以在多台计算机之间无缝同步文件，决定要同步的文件和文件夹，并选择要将它们同步到的位置。 Zip Cloud 的在线控制面板使您可以从任何具有互联网连接的设备访问所有备份和同步的文件。 Zip Cloud 使您可以选择在朋友、家人或队友之间共享文件和文件夹，并通过电子邮件、Facebook 或 Twitter 邀请他们。
Opti9
opti9tech.com
Opti9 是一家领先的混合云解决方案提供商，在纽约州花园城、内布拉斯加州奥马哈、堪萨斯州欧弗兰帕克和密苏里州圣路易斯设有办事处，并拥有全球数据中心网络。我们是 AWS 高级咨询合作伙伴和 Veeam Platinum VCSP，专门从事云服务、应用程序开发和现代化、备份和灾难恢复以及托管安全性和合规性。我们的解决方案旨在以最小的业务中断加速数字化转型，以便您可以更快地实现云的全部优势。 Opti9 以业务为先，将经验与创新和新解决方案相结合，以实现“正确的工作负载、正确的云、正确的时间”方法。
Deft
deft.com
Deft 是 Summit 旗下公司，是值得信赖的托管 IT 服务提供商，为中小型企业和财富 500 强企业提供托管 IT 服务。我们成立于 1999 年，在全球顶级数据中心提供屡获殊荣的托管、云、灾难恢复和网络服务。 Deft 于 2024 年被 Summit 收购，将其托管、云和网络服务结合起来，打造 IT 解决方案领域的强大力量。
Cloudback
cloudback.it
Cloudback 是保护您的存储库的全面解决方案。 GitHub 存储库、元数据甚至 LFS 的自动每日备份和即时恢复。备份到您想要的任何存储。 * SOC2 正在进行中 * 自动备份 * 采用 AES-256 加密的自给自足的密码保护 ZIP 存档 * 客户存储：S3、OneDrive、Azure、GCP、Wasabi、阿里巴巴等 * 云备份存储：美国、欧盟、英国、亚洲 * 重复数据删除 * 备份复制 * 审核日志 * 即时电子邮件和消息通知：Slack、MS Teams、Discord * AWS S3 对象锁定和标签支持 * 还有更多
SyncBackPro
archiware.com
Archiware 专注于创新、高效、全面、现成的企业对企业解决方案。 Archiware 的产品包含 P5 软件平台中的模块。 P5 软件平台包括四个可组合模块 - 存档、备份和同步。这些允许用户在异构环境中同步、备份和归档数据： * P5同步：复制数据以确保高可用性。 * P5备份：将服务器数据备份到磁盘和磁带。 * P5 Archive：将数据离线移动或迁移到磁盘、磁带或云。 * P5 Data Mover：P5 Archive 模块的扩展，可轻松将数据移动和复制到磁盘、磁带和云。 ARCHIWARE 是一家私营公司，在备份、同步和归档数据管理软件方面拥有 20 多年的经验。 Arc...
Memopal
memopal.com
Memopal 是在线备份、在线存储和同步软件，可将您的文件实时存档到远程服务器。 无论您更换计算机多少次：您始终知道您的数据在哪里。 您可以从任何互联网位置或支持互联网的手机浏览所有文件。您可以与朋友和同事共享太大而无法通过电子邮件发送的文件。
IBackup
ibackup.com
IBackup 是一个简单的在线文件备份解决方案，允许用户将无限的 PC、Mac 和 Linux 设备备份到单个帐户。 IBackup 是集成的在线备份存储解决方案，包括具有自动备份计划、数据压缩、加密、初始完整备份之后的增量备份、版本控制和安全本地备份等功能的应用程序。 IBackup 支持打开文件备份、系统状态备份以及正在运行的服务器和数据库的备份 - MS SQL Server、MS Exchange Server、Hyper-V、MS SharePoint Server 和 Oracle Server。
Zmanda
zmanda.com
Zmanda 是一种经过验证、可靠、高性能的企业备份和恢复解决方案。有了 Zmanda，您无需支付数据备份费用。相反，您可以获得具有 24*7 支持的完整解决方案，且成本比竞争对手低 50%。自1991年起。 Zmanda 受到全球企业、政府和教育机构的信赖。 Zmanda 是基于 OpenAPI V3 标准 API 的开源软件。它被打包在所有主要的企业 Linux 发行版中，包括 Red Hat、Ubuntu、Debian、Rocky Linux 和 Fedora。 Zmanda 使您能够备份到云、NAS 和磁盘。 Zmanda 支持高级功能，例如气隙勒索软件保护、客户端重复数据删除、...
CloudAlly
cloudally.com
CloudAlly 是一家 OpenText 公司，成立于 2011 年，是企业级 SaaS 备份和恢复领域的先驱。我们为 Microsoft 365、Google Workspace、SharePoint/OneDrive、Salesforce、Box.com 和 DropBox.com 提供一套强大的顶级备份和恢复解决方案 为什么选择备份 SaaS？ 您在云上的关键业务数据很容易因人为错误、恶意意图、同步错误和恶意软件攻击而丢失。本机存档选项有时间限制且有限。借助可靠备份和快速恢复的安全网，在云上安全工作。 CloudAlly 可以提供什么帮助？ Office 365、G Suite ...
Infrascale
infrascale.com
Infrascale 是一家 DRaaS 公司，利用云来消除停机。该公司成立于 2011 年，旨在让每家公司都能快速、轻松且经济地从灾难中恢复过来。 Infrascale 将智能软件与云的力量相结合，无需复杂、昂贵的硬件即可突破灾难恢复成本障碍。 Infrascale 通过消除停机、提供更高的安全性和始终在线的可用性，让企业有信心应对意外情况。
YesBackup
yesbackup.com
YesBackup 可让您使用 Android 设备随时随地访问备份文件。通过无线或 3G 连接，随时随地浏览和共享您的照片和文档、流式传输您的音乐、同步您的文件以及观看您的视频。 除了所有这些出色的功能之外，您还可以通过应用程序即时写笔记、在移动中画涂鸦以及拍照。将您的照片直接上传到 YesBackup 同步文件夹或直接发布到 Facebook 或 Twitter 并与所有朋友分享。 YesBackup 应用程序将您的文件和照片放在您的指尖，以便您随时需要它们。无论是工作演示还是向您所爱的人展示照片，再也不会没有文档了！ 如果您没有 YesBackup 帐户，请在应用程序内轻松注册并利...
Veritas
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Veritas Technologies 是多云数据管理领域的领导者。超过 80,000 家客户（包括 87% 的财富全球 500 强客户）依靠我们来帮助确保其数据的保护、可恢复性和合规性。 Veritas 因大规模可靠性而享有盛誉，可提供客户所需的弹性，以应对勒索软件等网络攻击造成的破坏。没有其他供应商能够与 Veritas 的执行能力相媲美，通过单一统一的方法支持 800 多个数据源、100 多个操作系统和 1,400 多个存储目标。在我们的云规模技术的支持下，Veritas 今天正在实施其自主数据管理战略，该战略可减少运营开销，同时提供更大的价值。
Zoolz
zoolz.com
Zoolz 是市场领先的云存储提供商。为企业和个人提供经济实惠且安全的云解决方案。
Clumio
clumio.com
Clumio 帮助组织简化 AWS 中的数据保护。其安全的气隙 SaaS 解决方案使组织能够满足严格的合规性要求，在几分钟内备份和恢复数据，并获得更好的可见性以优化云存储成本。 Clumio 作为云原生 SaaS 解决方案构建，无需部署软件或硬件组件即可开始保护 Amazon S3 数据。客户只需通过安全身份验证方法将其 AWS 环境连接到 Clumio 服务即可。数据分类可以通过 Clumio 的保护组功能来实现，该功能允许备份或排除特定的 S3 对象。通过将全局策略应用于保护组，创建合规性驱动的备份，然后通过直观的报告和主动警报进行监控。 Amazon S3 的 Clumio 备份存储...
Arcserve
arcserve.com
Arcserve 提供卓越的解决方案来保护需要全面、全面的数据和勒索软件保护的组织的无价数字资产。 Arcserve 成立于 1983 年，是全球经验最丰富的业务连续性解决方案提供商，通过位于任何位置、本地和云中的应用程序和系统来保护多代 IT 基础设施。全球 150 多个国家/地区的组织依靠 Arcserve 的高效集成技术和专业知识来消除数据丢失和停机时间延长的风险，同时将备份和恢复数据的成本和复杂性降低高达 50%。 Arcserve 总部位于明尼苏达州明尼阿波利斯，在世界各地设有分支机构。
Iron Mountain
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Iron Mountain Incorporated（纽约证券交易所股票代码：IRM）成立于 1951 年，是存储和信息管理服务领域的全球领导者。 Iron Mountain 受到全球超过 225,000 个组织的信赖，在 50 多个国家/地区拥有超过 8500 万平方英尺的房地产网络，在 1,400 多个设施中存储和保护数十亿的宝贵资产，包括关键业务信息、高度敏感的资产数据、文化和历史文物。
CyberFortress
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CyberFortress 是一家全球性公司，致力于让完全备份和快速恢复所有丢失或被盗的数据变得简单，以防止对各种规模的组织造成损害和干扰。 数据存储在安全的地理冗余设施中，我们的解决方案套件使我们的数据恢复专家能够为每个客户创建定制的全面解决方案。 每当客户需要数据恢复时，他们都会从经过认证的专家处获得实时、个性化的支持，全年无休。