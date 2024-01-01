按需健康软件 - 最热门应用

按需健康软件提供了一个便利的市场，用户可以无缝预订由前往他们的独立承包商提供的健康服务。这些服务可以由平台上列出的承包商或专门附属于该软件的内部提供商来完成。利用移动应用程序，用户可以选择服务、提供商和合适的时间段来适应他们的日程安排。随后，他们会与一名提供商配对，后者在约定的时间前往提供服务。该软件使企业能够为其员工提供现场健康服务，同时还使健康承包商能够扩大客户群并有效管理他们的日程安排。