按需健康软件 - 最热门应用 - 阿富汗

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按需健康软件提供了一个便利的市场，用户可以无缝预订由前往他们的独立承包商提供的健康服务。这些服务可以由平台上列出的承包商或专门附属于该软件的内部提供商来完成。利用移动应用程序，用户可以选择服务、提供商和合适的时间段来适应他们的日程安排。随后，他们会与一名提供商配对，后者在约定的时间前往提供服务。该软件使企业能够为其员工提供现场健康服务，同时还使健康承包商能够扩大客户群并有效管理他们的日程安排。
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FitOn
fitonapp.com
FitOn Health 是领先的企业健康与保健平台。我们提供整体健康解决方案，例如状况管理课程，以及即时访问世界一流培训师、专家和名人提供的最广泛的锻炼和冥想课程。我们与顶级健康计划和超过 19,000 家企业客户合作，推动一流的参与度，并通过我们的数字平台和广泛的健身工作室和健身房网络提供集成解决方案。我们提供一站式预防性护理服务，帮助您的员工和会员变得更加活跃，并与同事、朋友和家人保持联系，让健康的生活方式充满乐趣和激励。 FitOn Health 拥有超过 1300 万会员，他们的锻炼时间超过 10 亿分钟。
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