点播餐饮软件 - 最热门应用 - 哥伦比亚

Sharebite

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Sharebite 是专为现代劳动力设计的领先食品福利平台。世界上最好的公司使用 Sharebite 来提高员工敬业度。我们的客户包括金融服务（顶级投资银行、私募股权、对冲基金、房地产）、法律（Vault 100 律师事务所）、科技、消费品牌、咨询、媒体、代理、教育、政府领域的领先公司、及其他部门。我们使命的核心是相信我们的每一位利益相关者都必须从 Sharebite 的存在中受益。通过我们与 Feeding America 和 City Harvest 的合作，我们平台上的每笔订单都会产生一笔捐款，以缓解当地社区的儿童饥饿问题。请访问 sharebite.com，详细了解您的公司如何提高员工...