全渠道商务软件 - 最热门应用 - 保加利亚

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全渠道商务软件允许客户通过所有可用的购买和影响渠道进行互动，从而使企业能够创造无缝的购买体验。此类软件提供了一个统一平台，配备了管理多个渠道（包括在线、移动、店内和社交媒体）所需的所有工具。它最大化客户接触点，同时最小化后端工作。任何商业企业都可以从全渠道解决方案中受益，特别是那些整合在线和实体渠道的解决方案，而传统上两者的运作方式截然不同。 为了实现最佳性能，全渠道商务软件应与电子商务平台、零售管理系统、ERP 系统和营销软件集成。这些集成的配置将根据平台和用户需求而有所不同，但主要目标是连接所有相关的销售渠道。此外，全渠道软件必须管理在线和店内渠道，这与主要侧重于统一各种电子商务渠道的多渠道零售软件形成鲜明对比。
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
BigCommerce
bigcommerce.com
关于 BigCommerce BigCommerce（纳斯达克股票代码：BIGC）是领先的开放式软件即服务 (SaaS) 电子商务平台，使各种规模的商家能够在线建立、创新和发展业务。 BigCommerce 为商家提供复杂的企业级功能、定制和性能，并且简单易用。 150 个国家和众多行业的数以万计的 B2C 和 B2B 公司使用 BigCommerce 创建美观、有吸引力的在线商店，包括 Ben & Jerry's、Molton Brown、S.C. Johnson、Skullcandy、SoloStove 和 Vodafone。 BigCommerce 总部位于奥斯汀，在伦敦、基辅、旧金山和...
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
DelightChat
delightchat.io
轻松增加销售额并管理支持 - 全渠道客户支持 - 通过一个统一的仪表板回复所有渠道的客户 - WhatsApp、Instagram、Facebook、电子邮件和实时聊天。 - WhatsApp 营销 - 使用官方 WhatsApp API 发送促销广播并增加您的销售额。使用 WhatsApp 自动恢复废弃的购物车、发送订单通知并验证货到付款订单。
Pepperi
pepperi.com
Pepperi 为消费品品牌和批发商提供全面的 B2B 商务平台，以一致地管理其全渠道销售的各个方面。我们的平台独特地将 B2B 电子商务、销售人员自动化、零售执行和路线会计（货车销售）整合到一个集成的移动解决方案中，该解决方案可在所有设备上本地运行，从而最大限度地提高面对面和在线销售，使您能够销售更多、更好、更快B2B 销售。超过 60 个国家/地区的 1000 多个客户跨越不同的垂直领域（快速消费品、美容与化妆品、食品与饮料、眼镜等等）依靠 Pepperi 来规划、执行和分析他们的 B2B 全渠道销售： • 网络和移动 B2B 电子销售商务平台使买家能够随时随地订购 • 通过电子目录、贸易...
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat 为香港、台湾、新加坡、马来西亚和亚太地区的众多零售商提供专业的聊天商务解决方案。作为 WhatsApp 官方商业解决方案提供商以及 Meta 和 LINE 的官方合作伙伴，我们跨社交消息渠道（WhatsApp、Facebook、Instagram、LINE 和网站实时聊天）提供先进的商业解决方案，提高效率、用户行为分析，从而制定再营销策略。 Omnichat 的使命是通过全渠道消息传递、营销自动化、线上线下融合零售、社交客户数据平台、与 ChatGPT 集成的“Omni AI”以及 WhatsApp 目录和支付来释放聊天商务的潜力，Omnichat 为企业提供装备提供无缝的...
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。 例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ...
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 电子商务是一个可组合的解决方案，旨在简化跨多个渠道的复杂产品目录、搜索、定价、订单和客户管理的管理，具有丰富的可扩展性和即时可用性。通过面向未来的平台扩展您的业务，该平台扩展到传统核心商务之外，以简化并加速增长。使用 Kibo 全渠道入门商店快速部署 B2B 和 B2C 全渠道体验，其中包含 Kibo 服务的预构建集成、工作流程和流程，例如搜索、库存、搜索、订单路由，以支持 BOPIS 和送货到商店等计划。使用连接器套件从头开始快速将店面部署到流行框架（例如 React Storefront、Vue Storefront 和 Next.js Commerce 和部署平台）。通过预构建...
Feedonomics
app.feedonomics.com
凭借其领先的数据馈送管理平台，Feedonomics 帮助品牌和零售商优化并在全球数百个电子商务购物目的地列出其产品目录。我们针对市场和广告渠道的全方位服务解决方案可实现众多流程的自动化，例如提要设置、订单管理和数据保护。 Feedonomics 让您可以自由地专注于业务的其他领域。作为支持产品 Feed 的商家或代理机构，您不必仅仅为了管理产品 Feed 就投入时间和资源来清理产品数据、设置导出、排除错误以及了解最新的 Feed 要求。
easySales
easy-sales.com
easySales 是一个基于云的 SaaS 平台，可自动执行在线商店的电子商务活动，使他们能够轻松地在多个渠道上进行销售，从而降低运营成本并发展业务。它以灵活且用户友好的方式提供基于云的多渠道自动化产品列表和订单管理、实时库存同步、自动翻译和报告。通过内置的 API 集成，easySales 解决了市场平台存在的复杂性以及商家使用的不同平台（例如电子商务平台、计费软件、快递服务、电子邮件和短信以及市场）之间缺乏集成的问题。立即开始 14 天免费试用，体验 easySales 的优势。
PIPE17
pipe17.com
Pipe17 将商家电子商务业务与不断扩大的市场、3PL、金融系统和 SaaS 应用程序连接起来，形成端到端的自动化运营。商家可以控制和了解其履行周期的每个步骤，可以管理订单和库存流，并轻松添加和更改供应商服务。
Shipedge
shipedge.com
Shipedge 是一种模块化且可扩展的解决方案，可实现复杂电子商务运营的自动化。 Shipedge 完全基于网络，其主要模块是订单管理和仓库管理系统，用于自动化电子商务操作。我们帮助公司创建高效的订单履行管理一个或多个仓库（履行网络）。其他模块包括退货和换货、多承运商运输、供应管理、多渠道集成、订单路由、3PL 计费、移动 WMS 应用程序等等。 Shipedge 的订单管理解决方案 (OMS) 将所有可能的库存来源连接到许多在线销售渠道。 Shipedge 将订单发送到最佳库存位置，决定是商店运输还是提货、履行中心或合作伙伴仓库，包括管理配送中心之间的越库转运。其他模块包括供应商管理、库...
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一种零售运营管理解决方案。我们的客户需要一种真正的 SaaS 解决方案，可以在一个易于使用的应用程序中处理多个销售渠道和产品。我们的解决方案涵盖从采购到报告的所有内容，甚至借助 RetailOps 移动应用程序实现移动化。
Syncware
syncware.com
用于同步多渠道消费产品品牌的订单、发货和库存的自动化软件
ikas
ikas.com
ikas是一个专门为中小企业和企业家设计的创新电子商务平台。其用户友好的界面允许用户轻松创建在线商店，而无需任何技术专业知识。此外，其先进的功能使产品能够通过各种渠道在国际范围内无缝销售，包括市场、实体店和品牌自有的电子商务网站。该平台最显着的功能之一是其多渠道销售功能，有助于在一个统一的仪表板中管理所有订单和库存。只需单击一下，即可使用 ikas 将所有产品高效地转移到自己的电子商务网站。此外，可以利用该平台的高转化率来增强 SEO 性能，从而获得更好的结果并增加利润率。 ikas 提供强大的电子商务基础设施，可以快速高效地创建电子商务网站。该平台拥有无限的产品、流量和网络空间、免费送货集成...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker 是一款多渠道管理软件，可简化 Amazon、eBay、Etsy、Reverb 和 Mirakl 等所有平台的销售，并具有 1,000 多个其他集成。 - 利用我们先进的自动化模块，团队可以将订单处理速度提高 10 倍，并通过我们独特的包装助手和自动操作功能最大限度地减少错误，这些功能可处理发货创建、客户电子邮件、发票生成和标签打印等任务。 - 我们在欧洲、美国和巴西拥有超过 23,000 名活跃用户，为致力于国际扩张的卖家提供专家支持。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
Kooomo
kooomo.com
Kooomo 与客户合作，通过将我们的专业知识和下一代平台结合到经过验证且经济实惠的数字商务云解决方案中，最大限度地利用全球所有数字销售渠道。 Kooomo 的平台由电子商务经理构建，并被列入 Gartner 魔力象限，汇集了数字商务难题的各个部分。凭借灵活的收入分享模式，我们都将获得成功。我们广泛的合作伙伴生态系统拥有世界一流的技术，可确保企业面向未来，跟上不断发展的数字商务格局。 Kooomo 为全球各类客户提供服务，包括 Morrisons、Nutmeg、Havaianas、Butlers Chocolates、Avoca、CP Company、Miss Bikini 和 Blauer ...
Quivers
quivers.com
Quivers 提供协作商务解决方案，帮助您的品牌直接履行订单，而无需与零售商竞争。
Omisell
omisell.com
Omisell 的使命是为在线卖家提供简单、无缝的体验。我们提供的服务和解决方案可帮助卖家管理所有线下和线上销售渠道的订单。在 Omisell 系统和数据的支持下，分析销售策略和自动化订单履行变得更加容易。 Omisell 可在所有平台上使用：桌面、移动设备和平板电脑，以提供更好的控制、可见性和效率。
BiCockpit
bicockpit.com
BiCockpit 是一种电子商务软件解决方案，可让您从单个面板快速、简单地管理所有在线市场和电子商务系统的订单和发票程序。 Bicockpit 产品管理工具使用户可以轻松进行跨平台产品转移。产品在电子商务平台和市场之间同步。今天就从驾驶舱开始您的管理！
StoreFeeder
storefeeder.com
StoreFeeder 是一款优质的多渠道零售解决方案，适用于在 eBay、Amazon、Magento、Shopify 等平台上进行销售的企业。
SQQUID
sqquid.com
SQQUID 多渠道销售自动化可帮助零售商增加销售额并降低多个商店地点和在线渠道的订单处理和运输成本。
Twirll
twirll.com
所有业务应用程序都集中在一个云解决方案中，用于酒店、零售 (B2C)、批发 (B2B)、制造和服务业的业务增长、自动化和运营
Accumula
accumula.com
Accumula 的全渠道平台将零售商的线上和线下渠道结合起来，打造无缝的客户体验。我们将电子商务、店内和后台运营集成到一个系统中，最大限度地减少再培训并最大限度地提高销售额。零售商通过 Accumula 实现店内库存在线销售，通过店内发货、路边提货和店内提货增加销售机会，从而增加销售量。
ChannelApe
channelape.com
商业战略库存管理软件 三个核心产品： 1. 洞察 - 为全渠道品牌构建的仪表板、报告和警报 准确了解您在何处拥有什么以及为何拥有。专为商业而构建的商业智能。有关订单、履行情况、库存和产品性能的报告。 2. 工作流程 工作流程为您带来了拖放式 UI 和基于消息的集成工作流程。
Linnworks
linnworks.com
Linnworks 是全渠道零售商的全球增长平台。通过单一平台为您的整个商业运营提供支持。 Linnworks 拥有 100 多个集成（包括 Amazon、eBay、Shopify 和 Walmart 等流行平台），涵盖您所需的一切 - 从订单和库存管理、分析和预测、仓库管理、销售渠道列表和 3PL/履行。为您的团队提供实时库存可视性、无缝集成的销售渠道以及订单路由等数千个关键任务的自动化。请放心，您的库存始终准确，并且每个订单都能正确高效地履行。准备好您需要的一切。稳扎稳打，迎接未来的机遇。无论您有什么抱负，请继续前进并与 Linnworks 一起不断成长。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一种简单的业务工具，可以解决品牌的库存管理难题，并将所有电子商务和批发销售渠道连接到一个集中中心。整合、优化和无缝扩展您的品牌，而您的银行预算可以用于其他需求。在对全渠道订单和库存管理解决方案做出任何决定之前，请先到 Blastramp 总部试一试。我们致力于品牌的一大飞跃！主要特性 - 专为拥有多个销售渠道的小型但成长型品牌而打造 - 强大的库存和订单管理功能 - 集中中心管理从工厂 PO 到退货管理的整个生命周期。 - 以订单为中心的 CRM 功能巩固了品牌员工、供应商、销售代表、3PL/仓库和客户之间的沟通。 - 简单的定价结构（无隐藏费用） 集成：ERP -...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse是一家人工智能驱动的跨境电商集成解决方案软件公司，是希望在国际电商领域取得成功的企业的有力支持者。它提供广泛的服务，包括库存管理、订单管理、物流管理、报告管理、内容管理、退货管理、价格管理、履行管理、发票管理和产品列表，并提供从一个平台轻松控制所有这些功能的机会。单面板。它为客户提供竞争优势，提高运营效率，并帮助他们在国际市场上占据一席之地。 ShopiVerse 通过消除复杂性而可靠，为企业提供快速、成功的国际扩张。
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks 确保市场上最快的 B2B 电子商务实现价值。我们致力于通过 StockPort™ 引擎实现客户成功、低代码/无代码简单性以及统一数据完整性，为您提供致力于助您成功的电子商务合作伙伴。
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes 将产品信息管理 (PIM)、饲料/渠道管理和数字货架分析整合到一个中央系统中，从而实现所有销售渠道的整体优化。因此，shopvibes 支持整个欧洲的品牌、制造商和零售商的多渠道销售。借助shopvibes，所有相关产品信息都可以集中数字化管理，并针对所有销售渠道和合作伙伴进行优化。我们基于云的解决方案使所有相关利益相关者能够协同工作。通过中央数据结构，shopvibes 提供独特的功能来提高数据质量。因此，产品数据可以专门针对渠道、销售合作伙伴或品种进行优化。在人工智能的帮助下，为数据优化给出明确的行动建议。数据向所有渠道和合作伙伴的播放是完全自动化的，无需手动准备或处理...
Productsup
productsup.com
Productsup 是领先的产品对消费者 (P2C) 平台，使制造商、品牌、服务提供商和市场能够将商业无政府状态转变为商业成功。 Productsup P2C 平台提供一系列解决方案，例如信息流管理、市场体验和社交商务、产品内容联合以及卖家和供应商入职培训。它每月为 900 多个品牌处理超过 2 万亿个产品，包括宜家、丝芙兰、拜尔斯道夫、Redbubble 和 ALDI，每月处理的数据请求比谷歌的消费者搜索服务还要多。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家领先的商务集成平台，自 2010 年以来一直致力于为品牌、3PL 和大型经销商解决一些电子商务最复杂的集成和自动化问题。我们的使命是让每笔数字商务交易都成为消费者和卖家的理想选择。使用 Ideal Order™ 比率作为黄金标准 KPI，我们的目标是最大限度地提高每个订单的效率、盈利能力和客户满意度。为此，Etail Solutions 创建了大量工具，专门用于管理在线世界中的多对多数据关系： • 我们的集成平台在处理多种协议（API/EDI/平面文件等），聚合和标准化跨来源的数据，并将您的电子商务生态系统无缝集成到一个集成网络中，您可以从一个集中式平台控...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror 是一款多渠道管理软件，专为在线销售的个人和公司而设计。 Listing Mirror 与流行的市场集成，允许您从一个用户界面管理列表、运输和库存。 - 复制产品列表、管理它们并将它们发送到您选择的市场。 - 管理和同步您销售地点之间的库存。 - 连接到您现有的履行流程，包括亚马逊 FBA 和其他 3PL。 - 使用软件中的其他很酷的工具，例如库存预测。 - 在几分钟内同步所有销售渠道，节省大量时间！从产品列表数据到库存管理，我们提供全面的多渠道解决方案，以节省在线销售的时间并减少错误。我们强大的软件可以自动化并利用您的多渠道销售，以便您可以考虑增长。最重要的是，L...
Endear
endearhq.com
Endear 是第一个零售客户关系管理平台，专为店内员工发送和跟踪个性化客户服务而构建。 Endear 与销售点和其他相关应用程序连接，将您的所有客户信息、注释和购买历史记录整合到带有实时报告的统一配置文件中。将其视为客户信息的小黑皮书、向客户发送消息的工具以及跟踪客户的分析 - 全部都在一个易于使用的应用程序中。