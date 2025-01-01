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离职软件通过简化管理任务来简化员工离职和终止的流程。它通过减少文书工作并将离职流程集中到一个界面中，帮助更有效地管理离职员工的过渡。该软件可自动执行各种管理任务，例如生成定制的休假文档、创建退出文档和发出推荐信。此外，它还有助于在员工离职期间维护公司的品牌和声誉。离职软件通常集成到更广泛的人力资源管理系统中，补充了招聘、入职和离职面试等其他功能。
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greytHR
greythr.com
greytHR是一个云端人力资源管理平台，提供员工数据管理、薪资、出勤、休假等功能，旨在简化中小企业的人力资源流程。
Kickresume
kickresume.com
Kickresume是一款帮助求职者创建专业简历和求职信的工具，提供多种模板和AI驱动的简历构建功能。
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey是一个个性化员工发展平台，为企业提供工具，以提升员工的职业成长，同时管理学习计划和发展路径。
GoCo
goco.io
GoCo是一个云基础的人力资源平台，提供员工管理、招聘、绩效管理和薪酬处理的一站式解决方案。
Qualee
qualee.com
Qualee是一款员工体验平台，通过AI支持的工作流和自动化工具简化员工生命周期管理，提升参与度和效率。
ChurnKey
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ChurnKey 是一款客户保留自动化平台，帮助企业减少流失、恢复未付款，提供个性化的取消流程和客户反馈分析。
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