目标和关键结果 (OKR) 软件 - 最热门应用

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目标和关键结果 (OKR) 软件是专门用于在企业内设定、沟通、跟踪和衡量目标和结果的工具。借助 OKR 软件，管理层可以有效地建立和监督团队和个人的目标。这些工具为非正式方法（例如即时消息传递或其他目标签入工具中的评论）提供了有效的替代方法，在这些方法中跟踪进度可能具有挑战性，并且数据很容易丢失。 OKR 软件为团队成员提供了一个专用且集中的平台，用于记录他们的目标进度、识别障碍并报告完成情况，从而使管理层能够衡量整个组织的整体生产力。 一些绩效管理系统结合了 OKR 功能以及这些产品中常见的 360 度反馈和审查机制。此外，OKR 软件与任务管理软件有一些相似之处，尽管它更侧重于确保日常任务与更广泛的团队和公司目标保持一致。
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Asana
asana.com
Asana 是一款网络和移动应用程序，旨在帮助团队组织、跟踪和管理他们的工作。 Forrester, Inc. 报告称“Asana 简化了基于团队的工作管理。”它是由同名公司生产的。 （体式公司） 它由 Facebook 联合创始人达斯汀·莫斯科维茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程师贾斯汀·罗森斯坦 (Justin Rosenstein) 于 2008 年创立，两人都致力于提高 Facebook 员工的生产力。该产品于 2012 年 4 月上市。2018 年 12 月，该公司估值为 15 亿美元。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Fibery
fibery.io
无限灵活的工作空间，无需代码即可连接所有公司流程。 创建空间，将它们连接在一起，邀请队友 并做一些很酷的事情。
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以让您的团队全面了解并控制所有任务和项目。项目管理软件从未如此具有协作性。
Teamwork
teamwork.com
借助 Teamwork 的项目管理软件、帮助台、聊天、文档管理软件和 CRM，创建一支能够协同工作的高效团队。
Lattice
lattice.com
Lattice 是一个人员管理平台，帮助人员领导者建立敬业、高绩效的团队，激发获胜文化，并制定数据驱动的战略业务决策。
Hive
hive.com
适用于快速移动团队的第一生产力平台。管理项目、跟踪任务并与各种规模的团队协作。立即开始 14 天免费试用。
15Five
15five.com
15Five 软件通过不断提出问题并开始正确的对话来提高员工的绩效和敬业度。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
当您的员工成长时，您的业务也会增长。 我们相信您和我们企业的成功取决于人。借助我们经过验证的业务工具集，我们将指导您的团队和业务实现持续增长。
Profit.co
profit.co
OKR 软件可帮助您执行战略。专注于目标。衡量你的进步。取得成果。
Leapsome
leapsome.com
Leapsome 是一个一体化的绩效管理平台。 OKR 和目标、绩效评估、反馈、1:1 会议、参与度调查。现在演示。
Range
range.co
促进更好的团队合作。无论您的团队在哪里工作，都可以让您的团队更加紧密联系、更加专注、更加高效。
Hypercontext
hypercontext.com
超上下文（以前称为 Soapbox）可帮助管理者更好地进行一对一、团队会议和讨论。制定议程、管理会议、设定目标并获取反馈——一切尽在一个地方。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 从任何设备或位置安全地共享内容并与客户和内部团队协作。部门和小型企业需要简单、安全的解决方案来与客户和彼此协作。借助 ShareFile，您可以使用任何设备安全地访问文件、共享数据并创建省时的工作流程。设置简单、快速 - 无需 IT。在任何设备上共享、发送任何大小的文件：无论您是在办公室还是在旅途中，您都可以通过云存储随时随地安全地访问您的文件。了解您的文件始终安全：银行级加密可保护您的文件、电子邮件和附件在传输和静态时的安全。安全协作：审核跟踪和可配置权限，以了解和控制谁在访问您的数据。优化客户和员工入职流程：节省时间的工作流程减少了单点协作中的手动文书工作。安全 ...
WorkBoard
myworkboard.com
协调结果、协调有目的的工作并在分布式组织中实现问责制。
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan 提供 Microsoft Office 365 战略组合、财务和资源管理解决方案，满足每个 PMO 的需求。
Officevibe
officevibe.com
发挥出团队中最好的一面。与您的团队成员互动并培养信任的单一平台。应对挑战并增强优势，以便您的团队能够做到最好。
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire Software 是一个集成、全面、持续的绩效管理平台，包括绩效、目标或 OKR、反馈、1:1、认可、学习和脉搏调查，旨在提高战略执行力并创造增长。
Weekdone
weekdone.com
通过基于 OKR 的有效目标设定、每周检查和员工绩效跟踪来协调您的组织。免费管理最多 3 名用户的团队。
Perdoo
perdoo.com
OKR 平台被 70 多个国家/地区雄心勃勃的组织所使用。永远免费。无限的目标。最好的支持和资源。
Apptio
apptio.com
Apptio 是一家总部位于华盛顿州贝尔维尤的公司，成立于 2007 年，致力于开发技术业务管理软件即服务 (SaaS) 应用程序。 Apptio 企业应用程序旨在评估和传达 IT 服务成本，以用于规划、预算和预测目的。 Apptio 的服务为首席信息官提供了管理技术部门的存储、应用、能源使用、网络安全和报告义务的工具。2009 年，该公司是硅谷风险投资公司 Andreessen Horowitz 的第一笔投资。该公司拥有约550家不同规模的客户。2018年11月11日，宣布Apptio将被私募股权公司Vista Equity Partners以19亿美元收购。
Betterworks
betterworks.com
通过协调、承诺和透明度统一您的组织并赋予您的员工执行能力
Swit
swit.io
Swit 是一个全公司范围的团队协作平台，它将团队 CHAT 和任务管理无缝地结合在一个方便的地方。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook 是一个以人为本的平台，帮助公司通过签到、OKR、KPI 和行动项目来增强其团队的能力，所有这些都与综合会议工具相关。它允许经理与员工进行交流，提供专门的空间来分享进度和讨论员工发展，并将 OKR 融入到团队所做的一切中，以协调整个公司的战略。 Hirebook 的战略产品对于任何寻求提高参与度的组织来说都是一个成功的组合。
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox 是一款参与度和绩效软件，可让您通过使用反馈见解和绩效工具指导经理来提高参与度和保留率。
Ally.io
ally.io
Ally.io 提供一流的 OKR 软件。了解您的公司如何衡量目标和跟踪绩效。
Tability
tability.app
从电子表格中获取您的目标。一种更智能、更简单的方法，让您的团队围绕目标和结果进行调整，而不会让您感觉是一件苦差事。
Businessmap
businessmap.io
Businessmap 提供最灵活的软件，以实现结果驱动的企业敏捷性。其无与伦比的功能将三个工具类别整合为一：项目组合管理、通过目标和关键结果 (OKR) 进行的目标管理以及工作管理。这种优化可以实现经济实惠的大规模部署、所有项目和投资组合的可见性以及目标的一致性，从而更快地交付高质量的工作。基于所有流程不断发展的理念，Businessmap 可以快速适应组织中的变化，无论是初创企业还是财富 100 强企业。 Businessmap 配备了业界最先进的功能集和首屈一指的支持团队，是全球 1000 多家公司和 300 多家合作伙伴值得信赖的供应商。
ConectoHub
conectohub.com
OKR 集成敏捷工作管理 - 管理您的工作并将业务成果与公司目标联系起来 - 项目管理 - 任务管理 - 团队管理
dobee
dobee.it
激励动员战略、目标和 OKR！让我们dobee.it！是一种数字工具，在必须将战略转化为行动时创造参与度、透明度、焦点和速度。获得你应得的执行力！
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark 是一个由人工智能驱动的动态工作中心，为团队提供管理项目、人员和流程的组件。借助 MetaSpark 的多功能仪表板、可自定义模板和一系列 AI 工具，塑造独特的工作流程。与 1000 多个应用程序无缝集成，并与您的团队轻松协作，利用 MetaSpark 的协作功能促进有效的团队合作并实现卓越的生产力。每月在管理任务上节省 60 多个小时，使您的团队能够专注于战略和执行。功能： -列表、看板、甘特图 -AI 生成的项目模板 -公司模板 -AI 生成的文档和注释 -目标仪表板 -我的工作仪表板 -评论、@提及和协作工作空间 -认可和奖励
Quantive
quantive.com
将战略转化为结果的最佳平台。 将战略背景、优先事项和进展融入到日常工作中，并充分发挥您的业务潜力。
Frankli
frankli.io
适用于高绩效组织的绩效管理系统和参与平台。将人们与公司、战略以及彼此联系起来。轻松集成。
ACELERA
acelera.io
ACELERA 是一个一体化的敏捷战略和执行平台，以 OKR 方法为核心，使组织的目标与所有合作者保持一致。
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 战略规划 • OKR • KPI • 任务（包括看板） • 项目（包括甘特图） • 白板 • 报告 • 潜在客户 • 客户 • 参与 • 票证 • 表格和调查 • 360° 审核 • 奖励 • 出勤 • 休假• LMS • 通过执行策略并通过策略、OKR 和 KPI 有效实现关键指标，超越您的同行 - 通过单击按钮生成实时报告和 KPI 仪表板，在这个敏捷的商业世界中做出更快、更明智的决策 - 🙂通过奖励系统、每周签到、一对一和内部排名来吸引和激励您的员工和团队 - 通过易于应用和有效的项目（包括甘特图）全面了解您的项目）和任务（包括看板）管理；轻松生成项目发...
Simplamo
simplamo.com
Simplamo® 是一款集成了强大工具的商业软件，使您的员工在实现共同目标的同时保持快乐
Kendis
kendis.io
Kendis 是一个数字计划板，用于规划和管理敏捷发布系列、版本和产品组合。在项目或解决方案增量期间为组织提供完美且即时的可视化。 Kendis 与 JIRA 集成并提供实时 2 路同步。 Kendis 板可用于： P.I 规划 (SAFe)、分布式团队规划、依赖性跟踪、发布管理、解决方案培训 (SAFe)、产品组合管理
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt 是领先组织用来连接、管理和执行其最重要的计划和举措的解决方案。
Team Coaches
teamcoach.es
Team Coaches 是世界上最先进的加速器管理平台，它提供了扩展现代加速器和孵化器项目所需的工具。
ITIKsoft
itiksoft.com
真正带来改进的管理软件。我们的管理套件通过成为更好地协调、协调和沟通的工具，帮助董事和经理改进管理团队的方式。
GoalSpan
goalspan.com
GoalSpan 为您提供一站式的最佳绩效管理服务。分享想法、制定目标并获得实时反馈。
Jell
jell.com
每日站立会议以团结团队。管理目标和 OKR。与 Slack、MS Teams、Jira、Github、Trello 等集成。免费试用 14 天。
Devokr
devokr.net
Devokr 是新一代 OKR 软件，它提供简单且用户友好的屏幕来管理 OKR 并使团队相互协调。组织可以轻松地设计其战略并将其与目标联系起来，以便将这些战略扩展到组织的所有成员。 Devokr 是一个高度可定制且易于使用的平台，可帮助您成功地将 OKR 方法应用于您的业务。通过签到屏幕和一对一会议选项，您可以全年跟踪 OKR 进度，并与您的组织保持一致并保持最新目标。通过创建培育公司战略的 OKR，您可以将您的目标与公司战略联系起来，并将其传播到整个组织。借助我们支持持续反馈方法的软件，您可以提供 360 度反馈并在您的组织中创建反馈文化。与其他已经取得成功的组织一样，当初创公司正确制定战略...
Workteam
workte.am
工作团队目标管理旨在帮助员工规划自己的目标并将其与公司目标保持一致。
Waymaker
waymaker.io
Waymaker 是一个绩效智能平台，可帮助领导者打造更好的业务。企业的实时绩效情报意味着每个人都知道自己的立场，领导者可以领导，团队成员得到有效的指导，并且业务会更好。 Waymaker 是一种基于云的解决方案，可解决如何使用 waymaker 的智能诊断来查找和执行组织最高价值优先事项的问题。我们有全面的业务诊断来帮助您更好地规划，专注于CX的诊断可以帮助您更好地销售，EX的诊断可以帮助您更好地雇用，而另一个专注于人员的诊断可以帮助您培养领导者并更好地领导。在几分钟内获得见解，然后使用我们的规划和人工智能驱动的目标设定工具来规划和建立伟大的目标。每个季度或半个月让团队在最重要的事情上保持一...
Maus
maus.com
战略规划和执行可倍增业务价值。 Maus 是一个用于战略、财务和退出规划的一体化平台，可将伟大的想法转化为行动。在一个易于使用的平台中，您可以规划、实施、衡量和发展您的业务。仅仅制定一个计划是不够的。借助 Maus，您可以将战略转变为成功路线图，同时与您的财务和业务价值目标保持一致
Alignment.io
alignment.io
协调团队的更好方法。使用 Alignment 的人工智能辅助战略平台创建、协调和执行您的愿景 让您的团队围绕最重要的事情进行协调：节奏自动化 一致的计时和自动化，使框架以完美的速度运行 记录系统 快速、简单的方式查看所有已发生的事情致力于任务协调 每个团队都致力于通过明确的计划执行任务
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy 是唯一一款包含具有多年实际经验的专业战略专家来构建、实施和管理您的计划的 OKR 和战略软件。大多数首席执行官都在努力应对不断变化的需求，这些需求使他们的长期愿景与每周优先事项保持联系变得混乱。因此，我们创建了一个框架和应用程序，以便轻松调整策略、目标和优先事项。当您的团队直接为整体做出贡献时，您就能始终如一地交付成果。
DoerHRM
doerhrm.com
DoerHRM 提供了先进的、一流的 OKR 解决方案，具有一组人力资源核心能力，使用户能够在市场上竞争。 DoerHRM 将持续绩效管理、目标设定、员工敬业度和任务管理整合到一个统一的解决方案中，可用于辅导、员工认可、团队发展和组织转型。借助 DoerHRM，组织可以形成洞察力，打造令人羡慕的文化并产生业务影响。
Possibleworks
possibleworks.com
MaybeWorks 是一个基于 OKR 的中小型企业目标管理系统。专注于使个人和团队与组织优先事项保持一致，以推动正确的结果。我们帮助领导者建立高绩效团队，实时了解重要成果的进展情况。一个即用型平台，旨在通过与 Microsoft 和 G-suit 的开箱即用集成，无缝地成为团队日常工作流程的一部分。在PossibleWorks.com 安排演示。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解决方案，可满足您组织的端到端人力资源管理要求。它还提供了无忧且完全自动化的薪资解决方案，非常适合初创公司和快速增长的企业。您可以免费开始使用我们的从雇佣到退休系统。一键式薪资应用程序允许您执行薪资和转账，不仅为您的本地员工，也为全球承包商。我们与 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的集成使您的 HRMS 访问变得非常方便且适合聊天。我们灵活且完全可配置的平台与 24*7 客户支持相结合，将使您的组织的人员管理变得非常轻松。
WorkDove
workdove.com
WorkDove 的敬业度、绩效和人才管理平台为员工体验提供动力。我们的客户创建敬业、高绩效的团队，并使人才成为推动业务成果的竞争优势。 WorkDove 平台使客户能够调整组织（围绕核心价值观和级联 OKR/目标）、执行并记录定期辅导和发展（签到、IDP）、提高员工参与度和对话（员工情绪/脉搏、认可、调查） 、自动化绩效评估和 360 度反馈，并简化领导继任流程（9 框）。通过将易于使用、功能强大的软件与我们世界一流的客户成功团队相结合，我们与客户建立了持久的关系。作为 ADP Marketplace 金牌合作伙伴，WorkDove 可以通过专用的 ADP Talent Bundle 直接连...
Dragonboat
dragonboat.io
Dragonboat 帮助团队交付可加速业务成果的产品。其屡获殊荣的响应式产品组合平台使团队能够制定战略、确定优先级、计划、交付、衡量和改进他们的产品。借助 Dragonboat，60 个国家/地区的 4,000 多个团队的交付速度提高了 4 倍，成果提高了 81%，规划敏捷性提高了 6 倍。
Twiser
twiser.com
Twiser 是一套多功能人才管理工具，专为各种规模和行业的企业而设计。该平台包含全面的产品，包括： • OKR 目标设定 • 基于人工智能的 OKR 助手 • 能力管理 • 绩效监控和管理 • 继任者规划 • LMS Twiser 的独特之处在于它的适应性。每个功能都可以定制，以反映您组织的独特文化和流程，确保真正定制的人才管理体验。通过 Twiser 提升您的人才战略。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 帮助高增长的中小企业建立透明且蓬勃发展的工作场所文化，促进员工福祉并提高人才保留率。我们的绩效管理平台通过鼓励使命感并刺激全球范围内的社会共享和社区归属感，帮助组织克服混合工作场所的脱节。使用 Mirro 的团队和个人会更快乐、高度投入且生产力更高。作为一个用户友好且高度社交的平台，Mirro 通过认可、OKR、持续反馈和有意义的绩效对话推动团队成员之间每月超过 5,000 次互动。 Tazz、Hochland、Free Now、E Co. 和 noissue 等创新公司。使用 Mirro 增强团队能力并培养健康、稳固的工作关系。
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp 是一款一体化操作系统，可用于培养敏捷、敬业和高绩效的团队 - 无论他们在哪里工作。借助 OKR 和签到等敏捷工具，Mooncamp 致力于帮助各种类型和规模的组织创建快乐的工作场所并拥抱新的工作世界。了解更多信息：mooncamp.com