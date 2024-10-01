目标和关键结果 (OKR) 软件 - 最热门应用 - 哥伦比亚

Devokr

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Devokr 是新一代 OKR 软件，它提供简单且用户友好的屏幕来管理 OKR 并使团队相互协调。组织可以轻松地设计其战略并将其与目标联系起来，以便将这些战略扩展到组织的所有成员。 Devokr 是一个高度可定制且易于使用的平台，可帮助您成功地将 OKR 方法应用于您的业务。通过签到屏幕和一对一会议选项，您可以全年跟踪 OKR 进度，并与您的组织保持一致并保持最新目标。通过创建培育公司战略的 OKR，您可以将您的目标与公司战略联系起来，并将其传播到整个组织。借助我们支持持续反馈方法的软件，您可以提供 360 度反馈并在您的组织中创建反馈文化。与其他已经取得成功的组织一样，当初创公司正确制定战略...