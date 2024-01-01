目标和关键结果 (OKR) 软件 - 最热门应用 - 文莱

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目标和关键结果 (OKR) 软件是专门用于在企业内设定、沟通、跟踪和衡量目标和结果的工具。借助 OKR 软件，管理层可以有效地建立和监督团队和个人的目标。这些工具为非正式方法（例如即时消息传递或其他目标签入工具中的评论）提供了有效的替代方法，在这些方法中跟踪进度可能具有挑战性，并且数据很容易丢失。 OKR 软件为团队成员提供了一个专用且集中的平台，用于记录他们的目标进度、识别障碍并报告完成情况，从而使管理层能够衡量整个组织的整体生产力。 一些绩效管理系统结合了 OKR 功能以及这些产品中常见的 360 度反馈和审查机制。此外，OKR 软件与任务管理软件有一些相似之处，尽管它更侧重于确保日常任务与更广泛的团队和公司目标保持一致。
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Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
Asana
asana.com
Asana 是一款网络和移动应用程序，旨在帮助团队组织、跟踪和管理他们的工作。 Forrester, Inc. 报告称“Asana 简化了基于团队的工作管理。”它是由同名公司生产的。 （体式公司） 它由 Facebook 联合创始人达斯汀·莫斯科维茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程师贾斯汀·罗森斯坦 (Justin Rosenstein) 于 2008 年创立，两人都致力于提高 Facebook 员工的生产力。该产品于 2012 年 4 月上市。2018 年 12 月，该公司估值为 15 亿美元。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Fibery
fibery.io
Fibery 是一个产品发现和开发平台。大多数产品策略都是建立在随机分散的数据和意见的基础上的。 Fibery 可以帮助您分析用户反馈或市场信号并确定最重要的见解，以便您知道下一步该做什么。 💡 在 Fibery.io 上开始 14 天免费试用。
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一个拥有一流的客户运营以及团队喜爱的易于使用的项目管理的平台。在一个平台上按时按预算交付工作、消除客户混乱并了解盈利能力。 Teamwork.com 总部位于爱尔兰科克，由之前经营过代理机构的团队创立，在全球拥有超过 20,000 名客户，全球团队由 350 多名员工组成。请访问 teamwork.com 了解更多信息。
Lattice
lattice.com
Lattice 是一个人员管理平台，汇集了所有工具、工作流程和见解，帮助组织在获胜文化中培养敬业且高绩效的员工。通过将持续绩效管理、员工敬业度调查、薪酬管理和职业发展工具整合到一个互联解决方案中，莱迪思可以提供强大的人员分析，供人力资源和人员团队使用，以推动产生有影响力的业务成果。莱迪思连续三年跻身 Inc. 500 家增长最快的私营公司排行榜，并被 99% 的员工评为最佳工作场所，为全球 5,000 多家客户提供服务，包括 Slack、Cruise 和 Reddit。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth 致力于帮助创业领导团队实现他们的目标，为培养组织健康和领导技能提供帮助。我们知道每个客户都是独一无二的，都有自己的梦想、团队和障碍。我们的成长生态系统将确保整个组织的健康和健康，并让每个人都像领导者一样发挥作用。凭借一套灵活的在线业务工具，Bloom 可以提供世界一流的会议软件、项目管理功能、业务计划构建功能、无与伦比的支持和无限的培训，为您独特的旅程提供支持。 Bloom 能为您的组织做些什么？ - 加强会议期间的协作 - 与团队分享公司的愿景 - 跟踪您的 KPI，发现趋势和机会 - 设定和管理短期和长期目标 - 管理流程，节省时间，避免混乱 - 获得无限制的免费...
Hive
hive.com
Hive 帮助团队更快地行动。 Hive 一流的项目管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果没有，我们将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无限的自定义，Hive 可根据您的条件提供项目管理，保证成功。 Hive 被数千个快速发展的团队用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源配置 - 时间追踪 - 打样和批准 - 记笔记 - 任务管理 - 报告和分析
15Five
15five.com
15Five 的战略绩效管理平台推动行动和影响，帮助企业及其员工蓬勃发展。结合生成式人工智能、定制分析和以人为本的原则，人力资源领导者可以通过 360° 绩效评估、敬业度调查、目标跟踪、经理发展和持续反馈工具（例如指导性一对一和检查）来加快敬业度、绩效和保留率。插入。
Profit.co
profit.co
Profit.co 的 OKR 软件可帮助您的组织使用以 OKR 为中心的方法执行战略。 Profit.co 允许您使用每季度的计划-执行-参与-学习周期更快地进行迭代。您可以在季度初规划和调整 OKR，通过每周签到和审核来跟踪执行情况，使用我们的协作功能促进高水平的员工敬业度，并使用高度结构化的反映和重置流程来改善组织学习。由于 Profit.co 是高度可定制的，任何规模的组织都可以轻松开始使用 OKR。 Profit.co 还内置了战略跟踪、任务管理、员工敬业度和员工发展功能。通过实时报告和仪表板，管理人员可以查看团队的进度并及早发现潜在问题。 Profit.co 与 Slack、Mic...
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思维的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的首席执行官和人力资源团队使用 Leapsome 的平台来实现绩效管理、员工敬业度和学习之间的闭环。作为人才支持平台，Leapsome 结合了目标和 OKR 管理、绩效评估和 360 度、发展框架、员工学习和入职、员工敬业度调查、反馈和表扬、薪酬和晋升以及会议等工具。了解更多：Leapsome.com
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 从任何设备或位置安全地共享内容并与客户和内部团队协作。部门和小型企业需要简单、安全的解决方案来与客户和彼此协作。借助 ShareFile，您可以使用任何设备安全地访问文件、共享数据并创建省时的工作流程。设置简单、快速 - 无需 IT。在任何设备上共享、发送任何大小的文件：无论您是在办公室还是在旅途中，您都可以通过云存储随时随地安全地访问您的文件。了解您的文件始终安全：银行级加密可保护您的文件、电子邮件和附件在传输和静态时的安全。安全协作：审核跟踪和可配置权限，以了解和控制谁在访问您的数据。优化客户和员工入职流程：节省时间的工作流程减少了单点协作中的手动文书工作。安全 ...
Range
range.co
Range 是远程和混合团队相互检查的地方，无论是异步还是实时。按照团队首选的时间表进行高效的签到和会议，让大家都知道： – 了解谁在做什么、谁需要帮助以及他们的感受 – 回答日常团队问题、分享心情并感谢构建信任并加强团队合作的基础 – 连接您使用的工具，如 Slack、Microsoft Teams、GSuite 和 Asana，为您的签到提供支持 对于经理来说，Range 意味着不再进行微观管理，不再进行低效的状态会议，不再想知道工作进展如何继续前进。了解 Twitter、Medium 和 CircleCI 等公司的团队为何使用 Range 来促进出色的团队合作。
Hypercontext
hypercontext.com
超上下文可帮助经理召开更有效的会议，这些会议与他们的 OKR 和审核相关联，并受到 Netflix、Reprise、Centercode、PolicyMe 等公司超过 10 万经理的信任。经理使用我们的应用程序在一个工作流程中运行他们的 1:1 会议、团队会议和 OKR，这将他们的团队实现目标的几率提高了 95%。高管和人力资源部门获得了一个绩效支持平台，他们的经理每天都会使用该平台，帮助建立绩效文化。由人工智能辅助绩效评估和实时目标报告支持。集成到 HRIS、SSO 和您的管理团队正在使用的数千种生产力工具中，例如：Jira、Figma、Asana、Clickup、Linear、Miro、C...
WorkBoard
myworkboard.com
WorkBoard 是企业战略执行和 OKR 软件的领先提供商，为全球各地的公司提供组织范围内的协调和问责制。英特尔、VMware、雷诺、阿斯利康、国家电网、3M、Workday 以及许多其他公司都依赖 WorkBoard 的平台、策略和专业知识来推动可预测、盈利的战略执行。超过 15,000 人获得了 WorkBoard 的 OKR 辅导 Outcome Mindset Methodology™ 认证，并推动了充满活力的战略领导者社区。该公司由 Andreessen Horowitz、软银、GGV、Workday Ventures、Intel Ventures、Capital One Ven...
Officevibe
officevibe.com
Workleap Officevibe 提供了用于参与、认可和绩效管理的简单工具。它使人力资源领导者能够与经理合作，快速将反馈转化为具体行动，建立有意义的认可文化，并推动持续的绩效管理。它使公司中的每个人都能对顶尖人才的保留和团队绩效产生切实的影响。 Officevibe 是 Workleap 的一部分，Workleap 是一个让工作体验更简单的平台，在 100 多个国家/地区拥有超过 20,000 名满意的客户。
OnePlan
oneplan.ai
OnePlan 提供支持人工智能的战略组合、财务、资源和工作管理平台，满足每个组织的需求。 OnePlan 与 Microsoft Project、Project for web、Microsoft Planner、Azure DevOps、Jira、Smartsheet 等连接，以完整查看整个企业的所有工作。
Inspire Software
inspiresoftware.com
Inspire 是一个功能强大的软件平台，它使用尖端的人工智能来简化企业战略、促进员工协作并提高绩效。借助 Inspire AI，员工可以在动态工作空间中创建 SMART 目标和 OKR，从而增强责任感并推动明确的业务成果。 Inspire 已被证明可以提高员工敬业度，带来显着的成果，例如收入翻倍和员工流失率降低 35%。利用 Inspire Software 改变您的文化并发挥最佳水平。
Hirebook
hirebook.com
Hirebook 是一个以人为本的平台，可帮助公司通过签到、OKR、KPI 和行动项目来增强其团队的能力，所有这些都与综合会议工具相关联。它允许经理与员工进行交流，提供专门的空间来分享进度和讨论员工发展，并将 OKR 融入到团队所做的一切中，以协调整个公司的战略。 Hirebook 的战略产品对于任何寻求提高参与度的组织来说都是一个成功的组合。
Perdoo
perdoo.com
Perdoo 是排名第一的绩效管理系统，可帮助创建高绩效企业。让每个人都与您的公司战略保持一致。让团队专注于最重要的 OKR 和 KPI。并且，让您的员工在工作中感受并尽力而为。
Apptio
apptio.com
Apptio 是一家总部位于华盛顿州贝尔维尤的公司，成立于 2007 年，致力于开发技术业务管理软件即服务 (SaaS) 应用程序。 Apptio 企业应用程序旨在评估和传达 IT 服务成本，以用于规划、预算和预测目的。 Apptio 的服务为首席信息官提供了管理技术部门的存储、应用、能源使用、网络安全和报告义务的工具。2009 年，该公司是硅谷风险投资公司 Andreessen Horowitz 的第一笔投资。该公司拥有约550家不同规模的客户。2018年11月11日，宣布Apptio将被私募股权公司Vista Equity Partners以19亿美元收购。
Weekdone
weekdone.com
Weekdone 是一款工具，可供企业领导者和团队设定结构化目标、跟踪活动并让每个人齐心协力实现公司愿景。集中注意力并获得实际结果。 Weekdone 自 2013 年以来一直是创新型市场领导者，深受成千上万客户的信赖和喜爱。我们构建了最易于使用的 OKR 软件。使用目标和关键结果，Weekdone 提供了您在整个公司设定和管理目标所需的结构。您的 OKR 始终是可见的并且是首要考虑的，因此员工在开始计划每周活动时知道对他们的期望。自动化的每周和季度状态报告以及实时仪表板为领导者提供全面概览。协作功能、信息透明度和项目管理功能改善了团队内部的沟通。领导者可以鼓励团队成员并提供个性化的反馈。设定...
Peoplebox
peoplebox.ai
它为绩效评估、360 度评估、一致目标 (OKR)、1:1、调查、KPI、任务/项目管理、战略会议和人员分析提供单一平台。与其他工具不同，它与 Slack/Teams 的集成不仅仅限于通知，还允许您直接在 Slack/Teams 内进行整个绩效评估、参与度调查和 OKR 签入。使其独一无二的另一个原因是其无与伦比的定制性、直观性和出色的客户支持，可帮助您定制一切。以下是一些功能 - 自动目标和项目跟踪、基于目标的 360 度评论、目标、能力和价值观的自定义权重、最终评级计算的高级公式、校准、9 框、个性化提醒、实时参与洞察、KPI跟踪、专家构建的模板、针对不同团队的单一表单定制以及表单个性化。
Betterworks
betterworks.com
Betterworks 是智能绩效管理软件解决方案的先驱。其灵活的、企业级的 SaaS 平台可帮助员工和组织发挥最大潜力，使用可提高经理效率和员工绩效的工具，从而提高参与度和保留率，并最终实现更好的业务成果。 Betterworks 解决方案结合了生成式人工智能和数据分析，使组织能够做出与绩效、校准、技能发展、职业发展和继任计划相关的智能、基于数据的决策。作为一个全面的、专门构建的绩效管理解决方案，它融合了目标设定、经理与员工对话、反馈、员工参与和认可——所有这些都可以在员工日常工作流程中使用的应用程序中访问，例如电子邮件、日历和消息应用程序。 Betterworks 的模块捕获结构化和非结构...
Tability
tability.app
Tability 是一个人工智能辅助平台，旨在简化目标跟踪流程、激励绩效并帮助用户与其主要目标和 OKR（目标和关键结果）保持一致。 它使用人工智能根据目标制定策略，立即建议可衡量的目标和任务。该工具还生成关键指标，可以根据个人规范进行调整并分配给各个团队成员。 此外，Tability 还提供按需报告、组织内所有目标的可视化、关键计划和任务的跟踪以及快速签入以确保日常重点等功能。 Tability 能够连接到广泛的应用程序，有助于自动签入目标和 OKR，从而更有效地跟踪进度。 与 OpenAI 的集成及其 GPT-3 模型的利用丰富了目标设定过程。该工具可以通过提供人工智能生成的目标和...
Swit
swit.io
Swit 是每个团队的工作中心，它将协作要素整合到一个地方 - 任务、聊天、目标、审批以及与 Google Workspace 和 Microsoft 365 的集成。它是专门为推动员工在重要的地方建立联系而构建的。将您的整个公司聚集在一个统一的平台上，该平台支持沟通、工作管理、任务跟踪、目标设定等等！ Swit 灵活且可扩展，可以满足任何规模的任何组织的需求。将电子邮件拖放到频道中或将其转换为任务卡。将任务卡拖放到频道或 DM 中。将批准或 OKR 直接附加到任务卡。了解为什么 Swit 受到从小企业到企业客户的各种规模的组织的喜爱。
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • 战略规划 • OKR • KPI • 任务（包括看板） • 项目（包括甘特图） • 白板 • 报告 • 潜在客户 • 客户 • 参与 • 票证 • 表格和调查 • 360° 审核 • 奖励 • 出勤 • 休假• LMS • 通过执行策略并通过策略、OKR 和 KPI 有效实现关键指标，超越您的同行 - 通过单击按钮生成实时报告和 KPI 仪表板，在这个敏捷的商业世界中做出更快、更明智的决策 - 🙂通过奖励系统、每周签到、一对一和内部排名来吸引和激励您的员工和团队 - 通过易于应用和有效的项目（包括甘特图）全面了解您的项目）和任务（包括看板）管理；轻松生成项目发...
Ally.io
ally.io
Ally.io 是领先的 OKR 软件，可让团队保持一致、相互联系并专注于正确的结果，同时为领导者提供所需的对正在完成的工作的可见性，无论是面对面还是远程。各种规模的高增长组织都使用 Ally.io 来协调、跟踪和衡量目标和结果。用户可以随时在网络和移动设备上在线定义、共享并跟踪他们的优先级。这可以通过实时识别问题并自动通知团队来帮助用户保持在实现目标的轨道上。我们的 OKR 集成包括 Slack 和 Microsoft Team 等协作工具以及数据和人力资源信息系统 (HRIS) 集成。这使得用户可以使用他们已经使用的工具无缝跟踪和管理他们的表现。 Ally.io 允许用户提供和接收实时反馈...
Quantive
quantive.com
Quantive 使现代组织能够通过战略敏捷性将其雄心壮志变为现实。 Quantive Results 是一个策略执行平台，也是 Quantive 的端到端策略管理解决方案之一。 Quantive Results 旨在灵活和扩展，将战略背景、优先事项和进展嵌入日常结构中，提供更大的重点、一致性和透明度。通过以下方式实现您雄心勃勃的战略目标： • 战略举措 100% 透明度和一致性 • 主动识别风险 • 提高运营效率 • 提高员工敬业度、满意度和保留率 • 战略目标的实时进展 • 减少决策时间 •缩短反馈回路
Businessmap
businessmap.io
Businessmap 提供最灵活的软件，以实现结果驱动的企业敏捷性。其无与伦比的功能将三个工具类别整合为一：项目组合管理、通过目标和关键结果 (OKR) 进行的目标管理以及工作管理。这种优化可以实现经济实惠的大规模部署、所有项目和投资组合的可见性以及目标的一致性，从而更快地交付高质量的工作。基于所有流程不断发展的理念，Businessmap 可以快速适应组织中的变化，无论是初创企业还是财富 100 强企业。 Businessmap 配备了业界最先进的功能集和首屈一指的支持团队，是全球 1000 多家公司和 300 多家合作伙伴值得信赖的供应商。
MetaSpark
metaspark.io
MetaSpark 是一个由人工智能驱动的动态工作中心，为团队提供管理项目、人员和流程的组件。借助 MetaSpark 的多功能仪表板、可自定义模板和一系列 AI 工具，塑造独特的工作流程。与 1000 多个应用程序无缝集成，并与您的团队轻松协作，利用 MetaSpark 的协作功能促进有效的团队合作并实现卓越的生产力。每月在管理任务上节省 60 多个小时，使您的团队能够专注于战略和执行。功能： -列表、看板、甘特图 -AI 生成的项目模板 -公司模板 -AI 生成的文档和注释 -目标仪表板 -我的工作仪表板 -评论、@提及和协作工作空间 -认可和奖励
ConectoHub
conectohub.com
ConectoHub 是面向非技术团队的敏捷 OKR 和工作管理平台。它可以让您集中精力将业务成果与公司目标联系起来。通过与工作管理集成的 OKR 系统，它将帮助您管理团队的策略和绩效。设定目标并将您的目标与日常任务和项目联系起来，并立即查看进度。您还可以关注您的项目、向团队成员分配任务、设置截止日期和优先级。这将帮助您与同事保持一致。
dobee
dobee.it
激励动员战略、目标和 OKR！让我们dobee.it！是一种数字工具，在必须将战略转化为行动时创造参与度、透明度、焦点和速度。获得你应得的执行力！
Simplamo
simplamo.com
Simplamo 是一款现代管理软件，它结合了 BSC、OKR、KPI 和 EOS，使您的组织与业务目标保持一致，帮助您专注于目标并增加收入。 Simplamo 提供了有效执行战略的强大工具：愿景、OKR 和目标、记分卡、组织结构图、会议、问题、待办事项、对话、流程、绩效报告……它提供深入的指导、基础知识和实际示例，帮助您制定策略、确保团队内部保持一致，并通过每周仪表板和报告跟踪进度。免费开始：Simplamo.com
Frankli
frankli.io
适用于高绩效组织的绩效管理系统和参与平台。将人们与公司、战略以及彼此联系起来。轻松集成。
ACELERA
acelera.io
ACELERA 是一个一体化的敏捷战略和执行平台，以 OKR 方法为核心，使组织的目标与所有合作者保持一致。
Maus
maus.com
战略规划和执行可倍增业务价值。 Maus 是一个用于战略、财务和退出规划的一体化平台，可将伟大的想法转化为行动。在一个易于使用的平台中，您可以规划、实施、衡量和发展您的业务。仅仅制定一个计划是不够的。借助 Maus，您可以将战略转变为成功路线图，同时与您的财务和业务价值目标保持一致
DoerHRM
doerhrm.com
DoerHRM 提供了先进的、一流的 OKR 解决方案，具有一组人力资源核心能力，使用户能够在市场上竞争。 DoerHRM 将持续绩效管理、目标设定、员工敬业度和任务管理整合到一个统一的解决方案中，可用于辅导、员工认可、团队发展和组织转型。借助 DoerHRM，组织可以形成洞察力，打造令人羡慕的文化并产生业务影响。
Twiser
twiser.com
Twiser 是一套多功能人才管理工具，专为各种规模和行业的企业而设计。该平台包含全面的产品，包括： • OKR 目标设定 • 基于人工智能的 OKR 助手 • 能力管理 • 绩效监控和管理 • 继任者规划 • LMS Twiser 的独特之处在于它的适应性。每个功能都可以定制，以反映您组织的独特文化和流程，确保真正定制的人才管理体验。通过 Twiser 提升您的人才战略。
Mooncamp
mooncamp.com
Mooncamp 是一款一体化操作系统，用于培养敏捷、敬业和高绩效的团队 - 无论他们在哪里工作。借助 OKR 和签到等敏捷工具，Mooncamp 致力于帮助各种类型和规模的组织创建快乐的工作场所并拥抱新的工作世界。了解更多信息：mooncamp.com
Kendis
kendis.io
Kendis 是一个数字计划板，用于规划和管理敏捷发布系列、版本和产品组合。在项目或解决方案增量期间为组织提供完美且即时的可视化。 Kendis 与 JIRA 集成并提供实时 2 路同步。 Kendis 板可用于： P.I 规划 (SAFe)、分布式团队规划、依赖性跟踪、发布管理、解决方案培训 (SAFe)、产品组合管理
AchieveIt
achieveit.com
AchieveIt 是领先组织用来连接、管理和执行其最重要的计划和举措的解决方案。
Team Coaches
teamcoach.es
Team Coaches 是世界上最先进的加速器管理平台，它提供了扩展现代加速器和孵化器项目所需的工具。
ITIKsoft
itiksoft.com
Itik 是一款云管理套件，旨在改善公司人员的整合、协调和沟通。该平台由体现在不同模块中的业务咨询方法组成：战略、管理、生产力、人力资本、业务咨询、卓越运营、物流、规划、资源规划、项目、人力资源、运输和一般物流、精益和运营咨询。 Itik 旨在制定战略、控制和监控旨在实现您所有业务目标的计划。它通过向每个负责其活动的人员发出通知来控制操作，从而提高其生产力。您可以通过有利于您的工作环境的评估来了解和提高员工满意度。 Itik 提供高效的管理。目前正在致力于专门为您的公司设计新的、更好的解决方案。
GoalSpan
goalspan.com
GoalSpan 正在为员工反馈和绩效创造未来。这是一个智能工具，用简单直观的数字平台取代了过时的年度审核。每个人都可以轻松设定目标、分享想法并获得实时反馈。这使得员工能够发挥最佳水平，因为他们受到清晰愿景的激励，并了解自己如何为该愿景做出贡献。欢迎成为我们不断发展的社区的一部分，数字性能的世界触手可及。
Jell
jell.com
每日站立会议以团结团队。管理目标和 OKR。与 Slack、MS Teams、Jira、Github、Trello 等集成。免费试用 14 天。
Devokr
devokr.net
Devokr 是新一代 OKR 软件，它提供简单且用户友好的屏幕来管理 OKR 并使团队相互协调。组织可以轻松地设计其战略并将其与目标联系起来，以便将这些战略扩展到组织的所有成员。 Devokr 是一个高度可定制且易于使用的平台，可帮助您成功地将 OKR 方法应用于您的业务。通过签到屏幕和一对一会议选项，您可以全年跟踪 OKR 进度，并与您的组织保持一致并保持最新目标。通过创建培育公司战略的 OKR，您可以将您的目标与公司战略联系起来，并将其传播到整个组织。借助我们支持持续反馈方法的软件，您可以提供 360 度反馈并在您的组织中创建反馈文化。与其他已经取得成功的组织一样，当初创公司正确制定战略...
Workteam
workte.am
Workteam 是一种基于云的员工管理解决方案，致力于通过游戏化策略提高员工敬业度和生产力，从而最大限度地保留组织中的员工。
Waymaker
waymaker.io
Waymaker 是一个绩效智能平台，可帮助领导者打造更好的业务。企业的实时绩效情报意味着每个人都知道自己的立场，领导者可以领导，团队成员得到有效的指导，并且业务会更好。 Waymaker 是一种基于云的解决方案，可解决如何使用 waymaker 的智能诊断来查找和执行组织最高价值优先事项的问题。我们有全面的业务诊断来帮助您更好地规划，专注于CX的诊断可以帮助您更好地销售，EX的诊断可以帮助您更好地雇用，而另一个专注于人员的诊断可以帮助您培养领导者并更好地领导。在几分钟内获得见解，然后使用我们的规划和人工智能驱动的目标设定工具来规划和建立伟大的目标。每个季度或半个月让团队在最重要的事情上保持一...
Alignment.io
alignment.io
协调团队的更好方法。使用 Alignment 的人工智能辅助战略平台创建、调整和执行您的愿景 让您的团队围绕最重要的事情进行协调：节奏自动化 一致的计时和自动化，使框架以完美的速度运行 记录系统 快速、简单的方式查看所有已发生的事情致力于任务协调 每个团队都致力于通过明确的计划执行任务
OnStrategy
onstrategyhq.com
OnStrategy 是唯一一款包含具有多年实际经验的专业战略专家来构建、实施和管理您的计划的 OKR 和战略软件。大多数首席执行官都在努力应对不断变化的需求，这些需求使他们的长期愿景与每周优先事项保持联系变得混乱。因此，我们创建了一个框架和应用程序，以便轻松调整策略、目标和优先事项。当您的团队直接为整体做出贡献时，您就能始终如一地交付成果。
Possibleworks
possibleworks.com
MaybeWorks 是一个基于 OKR 的中小型企业目标管理系统。专注于使个人和团队与组织优先事项保持一致，以推动正确的结果。我们帮助领导者建立高绩效团队，实时了解重要成果的进展情况。一个即用型平台，旨在通过与 Microsoft 和 G-suit 的开箱即用集成，无缝地成为团队日常工作流程的一部分。在PossibleWorks.com 安排演示。
Asanify
asanify.com
Asanify 是一站式解决方案，可满足您组织的端到端人力资源管理要求。它还提供了无忧且完全自动化的薪资解决方案，非常适合初创公司和快速增长的企业。您可以免费开始使用我们的从雇佣到退休系统。一键式薪资应用程序允许您执行薪资和转账，不仅为您的本地员工，也为全球承包商。我们与 Slack、Excel、Google Suite 和 Whatsapp 的集成使您的 HRMS 访问变得非常方便且适合聊天。我们灵活且完全可配置的平台与 24*7 客户支持相结合，将使您的组织的人员管理变得非常轻松。
WorkDove
workdove.com
WorkDove 的敬业度、绩效和人才管理平台为员工体验提供动力。我们的客户创建敬业、高绩效的团队，并使人才成为推动业务成果的竞争优势。 WorkDove 平台使客户能够调整组织（围绕核心价值观和级联 OKR/目标）、执行并记录定期辅导和发展（签到、IDP）、提高员工参与度和对话（员工情绪/脉搏、认可、调查） 、自动化绩效评估和 360 度反馈，并简化领导继任流程（9 框）。通过将易于使用、功能强大的软件与我们世界一流的客户成功团队相结合，我们与客户建立了持久的关系。作为 ADP Marketplace 金牌合作伙伴，WorkDove 可以通过专用的 ADP Talent Bundle 直接连...
Dragonboat
dragonboat.io
Dragonboat 帮助团队交付可加速业务成果的产品。其屡获殊荣的响应式产品组合平台使团队能够制定战略、确定优先级、计划、交付、衡量和改进他们的产品。借助 Dragonboat，60 个国家/地区的 4,000 多个团队的交付速度提高了 4 倍，成果提高了 81%，规划敏捷性提高了 6 倍。
Mirro
mirro.io
Mirro.io 帮助高增长的中小企业建立透明且蓬勃发展的工作场所文化，促进员工福祉并提高人才保留率。我们的绩效管理平台通过鼓励使命感并刺激全球范围内的社会共享和社区归属感，帮助组织克服混合工作场所的脱节。使用 Mirro 的团队和个人会更快乐、高度投入且生产力更高。作为一个用户友好且高度社交的平台，Mirro 通过认可、OKR、持续反馈和有意义的绩效对话推动团队成员之间每月超过 5,000 次互动。 Tazz、Hochland、Free Now、E Co. 和 noissue 等创新公司。使用 Mirro 增强团队能力并培养健康、稳固的工作关系。