笔记软件 - 最热门应用

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笔记软件允许用户以文本格式捕获笔记或想法。与文档创建软件类似，这些工具是为简短文档而设计的。许多笔记解决方案都提供列表创建以及划掉项目或使用复选框等功能。一些工具模拟使用物理笔和纸书写的体验，允许用户手写笔记而不是打字。 这些应用程序为用户提供了一个方便的空间来快速记下想法、计划或其他信息。它们的目的是个性化和非正式的，帮助用户专注于关键信息，而不必担心格式。虽然某些协作工具（例如员工内联网软件）包含笔记功能，但大多数笔记工具都是独立的应用程序。这些通常与内部通信或日历软件等其他工具集成，使您可以轻松地与团队成员共享笔记或将其与特定日期或事件保持一致。
提交新应用
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote 是一款用于自由格式信息收集和多用户协作的笔记程序。它收集用户的笔记、绘图、屏幕剪辑和音频评论。可以通过 Internet 或网络与其他 OneNote 用户共享笔记。 此前，在 2019 版之前，OneNote 主要作为 Microsoft Office 套件的一部分提供。 Microsoft 现在通过 Windows 10、macOS、iOS 和 Android 的应用程序商店将 OneNote 版本作为免费的独立应用程序进行分发。微软还提供了基于 Web 的 OneNote 版本，作为 OneDrive 和 Office for web 的一部分；该版...
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款专为记笔记、组织、任务管理和存档而设计的应用程序。它由总部位于加利福尼亚州雷德伍德城的 Evernote Corporation 开发。该应用程序允许用户创建笔记，笔记可以是文本、绘图、照片或保存的网页内容。笔记存储在笔记本中，可以标记、注释、编辑、搜索、提供附件和导出。 Evernote 是跨平台的，适用于 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免费使用，但有每月使用限制，并提供扩展或解除限制的付费计划。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
Notebook
zoho.com
跨设备最漂亮的笔记应用程序。
Milanote
milanote.com
Milanote 是一个易于使用的工具，可将您的想法和项目组织到可视板中。添加注释、图像、链接和文件，直观地组织它们并与您的团队共享。
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes 是一款私人笔记应用程序，具有无与伦比的简单性、端到端加密、强大的扩展和开源应用程序。
RemNote
remnote.com
用于思考和学习的一体化工具。当然，它是一个记笔记工具。但还有抽认卡、PDF、反向链接等 - 帮助您学习、保持条理和思考。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源 Web 应用程序框架 Ruby on Rails 最初是为 37signals 内部使用而创建的，后来于 2004 年公开发布。2014 年 2 月，该公司采取了新战略，完全专注于其...
Simplenote
simplenote.com
Simplenote 是一款支持 Markdown 的笔记应用程序。除了跨平台应用程序外，它还可以通过大多数网络浏览器访问。Simplenote 有一个外部可访问的 API，允许编写其他客户端：macOS 仪表板小部件 DashNote； nvPY，跨平台SimpleNote客户端；在其他人中。此外，macOS 程序 Notational Velocity 和 Windows 实用程序 ResophNotes 也可以与 Simplenote 同步。
FuseBase
nimbusweb.me
将来自多个来源的信息混乱转变为井然有序的工作场所。让您或您的团队能够通过更少的迭代和更少的会议更快地完成工作。
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Craft
craft.do
Craft 是专为数字设备而设计的，它带回了写作的乐趣。 Craft 是一个用于创建精美文档和笔记并分享您的想法的工具。您在 Craft 中创建的所有内容都可以一键共享。 Craft 支持内联降价、反向链接、代码片段、图像、视频、附加 PDF 文件和丰富的链接预览。
GoodNotes
goodnotes.com
使用世界上最受欢迎的数字纸记下、塑造并分享您的想法。您的前三本笔记本是免费的。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Scrintal
scrintal.com
就像米罗和黑曜石生了孩子一样。使用 Zettelkasten 方法组织和连接您的原子笔记。在一处查看您的所有想法并轻松分享。
Toodledo
toodledo.com
Toodledo 是一款流行且功能强大的在线生产力工具。管理您的待办事项列表、做笔记、跟踪习惯并将想法整理成大纲和列表。
Notejoy
notejoy.com
适合个人和团队的强大笔记应用程序。快速、专注、始终同步。 Notejoy 可在 Mac、PC、iOS、Android 和 Web 上使用。免费注册。
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote 是一款美观、直观的文档软件，可帮助团队协作编写和组织信息。使用令人印象深刻的内容创建和编辑功能以及直观的协作功能来彻底改变在线文档并改进团队处理信息的方式。这个漂亮的文档工具是团队知识库、会议管理、内部沟通、项目文档等等的完美解决方案。
Bordio
bordio.com
在一个板上管理您的所有任务和事件。 Bordio 是一款用于有效时间管理、周计划、任务跟踪和日程安排的在线软件。
Typed
typed.do
易于使用的工作区，可将分散的信息转化为您的知识。
Hive
hive.com
适用于快速移动团队的第一生产力平台。管理项目、跟踪任务并与各种规模的团队协作。立即开始 14 天免费试用。
Scrapbox
scrapbox.io
闪电般地添加注释、代码和研究。一切都融入到一个想法网络中，在任何规模上都易于使用。单独尝试或与团队一起尝试公共和私人项目。
Supernotes
supernotes.app
记笔记和与朋友协作的最快方式。使用 Markdown、LaTeX、图像、表情符号等创建记事卡。免费开始！
Bloom Growth
bloomgrowth.com
当您的员工成长时，您的业务也会增长。 我们相信您和我们企业的成功取决于人。借助我们经过验证的业务工具集，我们将指导您的团队和业务实现持续增长。
Slite
slite.com
Slite 是一个简单的工具，可以帮助您的整个公司组织起来并保持一致。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
Plectica
plectica.com
可视化绘图软件。一起实时绘制您的想法。对于战略家、教育家、技术专家、设计师、政策制定者和各种思想家！
Grain
grain.com
通过 Zoom 实时录制、转录、剪辑和分享视频。现代团队的必备工具。
Hypernotes
zenkit.com
Hypernotes 是一款面向团队的数字知识管理解决方案，非常适合 wiki、内联网、文档和智能内容。
Fathom
fathom.video
记录、转录并突出显示您通话中的重要时刻。将自动生成的通话记录发送到您的 CRM。
Vowel
vowel.com
召开富有成效的会议的最简单方法。 视频会议、实时会议转录、即时录音以及协作议程 + 笔记 — 全部集中在一处。
Claap
claap.io
减少会议。多做事。 录制屏幕的快速视频，获取上下文反馈并做出决定。协调混合团队的现代方式。
Witful
witful.com
Witful 将您的 Google 日历转变为您的笔记组织系统，使您的会议笔记可轻松搜索且可操作。
MeetingKing
meetingking.com
使用议程模板、文档共享、任务管理、会议记录生成和存档工具管理您的会议。
Mentalyc
mentalyc.com
Mentalyc 是第一个面向心理治疗师的 AI-Scribe，它可以直接从视频通话（远程医疗）中提取治疗笔记，最多可节省治疗师 30% 的工作时间。我们计划进一步扩展到治疗分析领域，帮助治疗师做出更好的决策。我们遵守数据隐私法规，可以作为独立的网络应用程序使用，也可以与其他治疗平台和工具集成。
Matilda Workspace
matilda.io
适合现代团队的全新一体式工作空间 Matilda 秉承统一工作空间的概念，将一套强大的一流应用程序集中在一个地方，使全球各地的团队能够连接、创建、协调、并毫不费力地取悦他们的客户。 Matilda 的使命是简化技术，帮助组织以更少的资源做更多的事情，使其成为初创公司和财富 500 强公司的重要工具。主要功能： - 包含强大的应用程序：Matilda 附带了一套强大的应用程序，包括文档、项目、表格、聊天、客户和 Copilot，确保团队拥有成功所需的所有工具。 - 轻松创建：借助文档，团队可以实时共同编辑，使文档创建和协调变得无缝。此功能旨在通过提供更加集成和高效的体验来取代 Google Do...
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI 是一款智能语音转文本工具和内容中心，可将音频片段转换为可立即发布的文章，充当写作的快速助手。 Flipner AI 引入了一种革命性的文本创作方法，使作家能够随时随地轻松捕捉和组织他们的无数想法。这个创新平台提供了一个独特的内容中心，可以存储文本和音频笔记，通过其用户友好的人工智能工具，促进思想无缝转换和合并为结构化草稿或精美的、随时可用的文档。
Wobo
wobo.app
Wobo 使课程创建者能够设计和构建品牌互动工作簿，吸引并留住学生。课程创建者可以分享关键要点、图表，并为学生提供比简单的问答调查更有趣、更具互动性的工作机会。这是构建、共享和管理数字工作簿的最简单方法。
Instaminutes
instaminutes.com
Instaminutes 可帮助您训练和优化 ChatGPT4，以总结您的通话并只需点击几下即可获得关键见解。
checklist.gg
checklist.gg
checklist.gg 是一款人工智能驱动的清单管理工具，旨在帮助组织每次都正确完成工作。
Amanote
amanote.com
Amanote 是专为高等教育学生开发的笔记制作应用程序。在你的课程材料上记下美丽的美学笔记并更好地学习。
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails 的创建是为了提高您的沟通技巧和效率。通过系统且有目的地使用 OurSails，您可以收集和利用互动中的信息，以改善生活中的协调和协作。它也是组织思想和规划未来沟通的工具，目的是让您的沟通更加有效，让其他人更容易注意到。在 OurSails，我们重视每一位客户对我们的信任，我们会提供一个满足他们在可用性、稳定性和安全性方面需求的平台。我们的专业工程团队不断努力增强用户体验并消除有时可能发生的任何令人讨厌的错误。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一种在线协作和头脑风暴工具，我们正在解决因在多个应用程序之间切换以与您的团队协作而出现的问题。我们通过在单个应用程序下提供白板、看板、流程图、文件、聊天、事件、甘特图等工具来解决这个问题。因此，无需再在不同的应用程序之间切换，并使用 Midlap 完成更多工作。
Kroolo
kroolo.com
Kroolo 正在利用完全集成的生产力平台与尖端人工智能相结合，重塑人们的工作方式。我们相信让生产力变得快速、智能且简单。 Kroolo 不仅仅是一个平台；更是一个平台。它是一个动态工作区，旨在将所有基本工具集中在一个集中工作区中 - 不再需要从一个应用程序跳转到另一个应用程序。我们的平台无缝集成项目、目标、任务、文档和协作，为当今的业务运作方式提供整体解决方案。 主要特征： * 人工智能驱动的效率：Kroolo 的核心在于强大的人工智能编排引擎 Kroo AI。 Kroo AI 配备了 1,000 多个模板，确保项目、目标和文档的创建不仅快如闪电，而且结果高度相关且立即可用，为人工智能驱...