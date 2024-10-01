笔记软件 - 最热门应用 - 丹麦

Notejoy

notejoy.com

Notejoy 是一款适合您和您的团队的快速且专注的笔记应用程序。 * 以思维速度捕捉：Notejoy 旨在成为从头脑中提取想法的最快方式。 * 以您的思维方式组织：Notejoy 是唯一一款为组织笔记的三种最佳方法提供出色支持的笔记应用程序：嵌套笔记本、嵌套标签和双向链接。 * 像在房间里一样协作：无论您是实时协作还是跨时区协作，Notejoy 总能让您的同事感觉他们就在您身边。 * 搜索你的第二个大脑：利用 Notejoy 极快的快速查找和强大的搜索功能，准确找到你正在寻找的内容。 * 随时随地工作：在您每天使用的设备和应用程序上随身携带 Notejoy。