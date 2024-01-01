笔记软件 - 最热门应用 - 博茨瓦纳

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笔记软件允许用户以文本格式捕获笔记或想法。与文档创建软件类似，这些工具是为简短文档而设计的。许多笔记解决方案都提供列表创建以及划掉项目或使用复选框等功能。一些工具模拟使用物理笔和纸书写的体验，允许用户手写笔记而不是打字。 这些应用程序为用户提供了一个方便的空间来快速记下想法、计划或其他信息。它们的目的是个性化和非正式的，帮助用户专注于关键信息，而不必担心格式。虽然某些协作工具（例如员工内联网软件）包含笔记功能，但大多数笔记工具都是独立的应用程序。它们通常与内部通信或日历软件等其他工具集成，使您可以轻松地与团队成员共享笔记或将其与特定日期或事件保持一致。
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RemNote
remnote.com
用于思考和学习的一体化工具。当然，它是一个记笔记工具。但还有抽认卡、PDF、反向链接等 - 帮助您学习、保持条理和思考。
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
Notebook
zoho.com
跨设备最漂亮的笔记应用程序。
Scrintal
scrintal.com
Scrintal 是一种视觉笔记和思维导图工具，可帮助人们清晰地思考并进行创造性写作。它是一个在线白板，您可以在其中直观地组织、分组和连接您的想法。因此，您可以在一个地方一目了然地查看笔记的高级概述和详细信息。与其他思维导图相反，您可以根据需要在 Scrintal 中编写和添加任意数量的图像或媒体，并通过反向链接连接每个部分。
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote 是一款用于自由格式信息收集和多用户协作的笔记程序。它收集用户的笔记、绘图、屏幕剪辑和音频评论。可以通过 Internet 或网络与其他 OneNote 用户共享笔记。 此前，在 2019 版之前，OneNote 主要作为 Microsoft Office 套件的一部分提供。 Microsoft 现在通过 Windows 10、macOS、iOS 和 Android 的应用程序商店将 OneNote 版本作为免费的独立应用程序进行分发。微软还提供了基于 Web 的 OneNote 版本，作为 OneDrive 和 Office for web 的一部分；该...
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款专为记笔记、组织、任务管理和存档而设计的应用程序。它由总部位于加利福尼亚州雷德伍德城的 Evernote Corporation 开发。该应用程序允许用户创建笔记，笔记可以是文本、绘图、照片或保存的网页内容。笔记存储在笔记本中，可以标记、注释、编辑、搜索、提供附件和导出。 Evernote 是跨平台的，适用于 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免费使用，但有每月使用限制，并提供扩展或解除限制的付费计划。
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes 是一款私人笔记应用程序，具有无与伦比的简单性、端到端加密、强大的扩展和开源应用程序。
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
Coda
coda.io
Coda 是一款基于云的文档编辑器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 创立。办事处位于贝尔维尤、旧金山和山景城。第一个软件版本1.0于2019年5月推出。此前四年多来，它一直处于内测版本。Coda提供文字处理、电子表格和数据库功能。它是一个将电子表格、演示文稿、应用程序和文档混合在一起的画布。该软件可以与Slack和Gmail等第三方服务集成。2017年，Coda筹集了6000万美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 参与了本轮融资，LinkedIn 联合创始人 Reid Hoffman ...
Milanote
milanote.com
Milanote 是一个易于使用的工具，可将您的想法和项目组织到可视板中。添加注释、图像、链接和文件，直观地组织它们并与您的团队共享。
Simplenote
simplenote.com
Simplenote 是一款支持 Markdown 的笔记应用程序。除了跨平台应用程序外，它还可以通过大多数网络浏览器访问。Simplenote 有一个外部可访问的 API，允许编写其他客户端：macOS 仪表板小部件 DashNote； nvPY，跨平台SimpleNote客户端；除其他外。此外，macOS 程序 Notational Velocity 和 Windows 实用程序 ResophNotes 也可以与 Simplenote 同步。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源Web应用程序框架Ruby on Rails最初是为37signals内部使用而创建的，后来于2004年公开发布。2014年2月，该公司采取了新的战略，完全专注于其旗舰产品，该软件包也...
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前称为 Nimbus）是一款由人工智能驱动的一体化客户协作工具，旨在帮助专业服务简化工作流程并通过客户门户提供出色的客户体验。该平台为专业服务提供数百种先进而直观的功能，用于实时协作、项目和信息管理，甚至内容创建。通过集中沟通、项目进度跟踪和知识管理的白标客户门户，以您的品牌提供服务并提供卓越的个性化客户体验。使用创新的拖放文档生成器来制作具有任何文件格式的交互式超级文档，并嵌入 2000 多个支持的集成。尝试使用 FuseBase（以前称为 Nimbus）团队工作区中的看板、项目跟踪工具、实时编辑和更多功能来实现高效协作。使用先进的 FuseBase（以前称为 Nimbu...
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论...
GoodNotes
goodnotes.com
Goodnotes 是一款数字记事本和 PDF 标记工具。而且它在这两方面都非常擅长。作为记事本，Goodnotes 涵盖了所有基础。使用键盘创建笔记或使用 Apple Pencil 手写。该应用程序可将您的手绘形状转换为几何完美形状。数字笔记本。只需一台实体笔记本的价格即可无限量购买笔记本。 ■ 将手写和打字文本与图像、贴纸、图表和涂鸦结合在一页上。 ■ 使用可自定义的纸张模板创建数字笔记本，包括空白纸、直纹纸、康奈尔纸、清单、计划表等。 ■ 轻松浏览长文档。自动导入PDF目录；否则您自己创建自定义轮廓。 ■ 将所有笔记备份到 Google Drive、Dropbox 或 OneDrive，...
Craft
craft.do
Craft 是一个协作工作空间，您的整个团队可以聚在一起记笔记、创建文档、管理工作并一起构思。 Craft 的每日笔记提供了团队协作的范式转变。通过结构化的每日更新、调整优先级并消除障碍，推动团队的进步——所有这些都在一处完成。 借助内置的人工智能助手，您可以快速产生想法、总结较长的内容或获得编辑文档的帮助。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Toodledo
toodledo.com
Toodledo 是一套非常强大的工具，可以提高您的工作效率并组织您的生活。 Toodledo 不仅仅是一个待办事项列表，它还为您提供了一个写长笔记、制作自定义列表、创建结构化大纲和跟踪您的习惯的地方。您可以与朋友、家人或同事协作，我们将安全地存储您的所有数据并将其同步到您的设备。这只是开始......
Notejoy
notejoy.com
Notejoy 是一款适合您和您的团队的快速且专注的笔记应用程序。 * 以思维速度捕捉：Notejoy 旨在成为从头脑中提取想法的最快方式。 * 以您的思维方式组织：Notejoy 是唯一一款为组织笔记的三种最佳方法提供出色支持的笔记应用程序：嵌套笔记本、嵌套标签和双向链接。 * 像在房间里一样协作：无论您是实时协作还是跨时区协作，Notejoy 总能让您的同事感觉他们就在您身边。 * 搜索你的第二个大脑：利用 Notejoy 极快的快速查找和强大的搜索功能，准确找到你正在寻找的内容。 * 随时随地工作：在您每天使用的设备和应用程序上随身携带 Notejoy。
Bordio
bordio.com
Bordio 是适用于所有行业团队的工作管理软件。在这里您可以添加团队并邀请您的队友、创建项目、管理任务和事件以及组织您的团队合作。无论您是与团队内部的人员合作，还是引入外部合作伙伴和客户，Bordio 都能满足您的需求。它旨在处理从日常任务到大型项目的所有事务，让一切顺利运行，以便您可以专注于真正重要的事情。 Bordio 不仅仅止于组织您的任务；它还可以帮助您管理任务。它可以帮助您有效管理团队的工作量，从而加倍努力。借助可让您跟踪任务和会议所用时间、设置重复任务以及关注每日进度的功能，您可以比以往更轻松地让每个人都步入正轨。另外，由于能够在任务窗口中直接聊天，您将永远不会忘记那些重要的对话...
MeisterNote
meisternote.com
MeisterNote 是一款美观、直观的文档软件，可帮助团队协作编写和组织信息。使用令人印象深刻的内容创建和编辑功能以及直观的协作功能来彻底改变在线文档并改进团队处理信息的方式。这个漂亮的文档工具是团队知识库、会议管理、内部沟通、项目文档等等的完美解决方案。
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Bloom Growth 致力于帮助创业领导团队实现他们的目标，为培养组织健康和领导技能提供帮助。我们知道每个客户都是独一无二的，都有自己的梦想、团队和障碍。我们的成长生态系统将确保整个组织的健康和健康，并让每个人都像领导者一样发挥作用。凭借一套灵活的在线业务工具，Bloom 可以提供世界一流的会议软件、项目管理功能、业务计划构建功能、无与伦比的支持和无限的培训，为您独特的旅程提供支持。 Bloom 能为您的组织做些什么？ - 加强会议期间的协作 - 与团队分享公司的愿景 - 跟踪您的 KPI，发现趋势和机会 - 设定和管理短期和长期目标 - 管理流程，节省时间，避免混乱 - 获得无限制的免费...
Typed
typed.do
Typed 是一款文档协作工具，可简化分散的工作流程，让您作为个人或团队完成更多工作。文档是组合信息的输出，包括内部和外部来源。然而，如今许多编辑未能适应我们的数字工作流程风格。类型化确保从开始到结束的过程可以存储在文档中，以便您和您的团队可以维护上下文。连接团队成员之间的文档，在组织的文档系统中接收推荐的文档，以便每个人都可以节省宝贵的时间和精力，并真正完成工作。
Hive
hive.com
Hive 帮助团队更快地行动。 Hive 一流的项目管理平台包含您需要和想要的所有工具 - 如果没有，我们将为您构建它们。凭借灵活的项目视图和无限的自定义，Hive 可根据您的条件提供项目管理，保证成功。 Hive 被数千个快速发展的团队用来帮助： - 项目管理 - 集成工具 - 资源配置 - 时间追踪 - 打样和批准 - 记笔记 - 任务管理 - 报告和分析
Rewatch
rewatch.com
告别无休止的会议和记笔记。 Rewatch 是唯一结合了人工智能笔记、屏幕录像机和协作视频中心的解决方案，因此您可以消除无用的会议、降低成本并专注于工作。从全体会议到项目更新，Rewatch 让您的团队所需的信息触手可及。通过 Rewatch 保持一致、更快地协作并推动工作。
Scrapbox
scrapbox.io
闪电般地添加注释、代码和研究。一切都融入到一个想法网络中，在任何规模上都易于使用。单独尝试或与团队一起尝试公共和私人项目。
Supernotes
supernotes.app
Supernotes 是一种创建笔记并与团队协作的新方式。快速创建包含从任务列表到数学方程等多种内容的记事卡，并提供完整的 Markdown 和 LaTeX 支持。您可以立即标记您的卡片、查找相关关键字并对您的卡片进行排序。每张记事卡都可以立即共享、评论或协作编辑，让您即使在一起工作时也能保持所有学习的井井有条。
Plectica
plectica.com
可视化绘图软件。一起实时绘制您的想法。对于战略家、教育家、技术专家、设计师、政策制定者和各种思想家！
Slite
slite.com
Slite 是访问可信公司信息的最快方式。在 AI 的支持下，Slite 的知识库使不断壮大的团队能够立即获得所需的答案，甚至无需搜索。从入职指南到所有手记，Slite 将所有类型的公司信息集中在一处。文档保持井井有条，可以进行验证和跟踪，以便每个人都可以在知情的情况下继续工作。使用为公司知识构建的工具取代一体化工作区，并查看它与您的团队的扩展。加入当今超过 200,000 家使用 Slite 作为唯一事实来源的公司。
Fathom
fathom.video
Fathom AI Notetaker 是一款基于人工智能的工具，旨在彻底改变会议期间的笔记记录方式。它专注于即时总结会议，使用户能够专注于对话而不是记录细节。 该工具的工作原理是记录、抄写、突出显示和总结会议期间讨论的要点。会议结束后，Fathom 会提供摘要，这些摘要会在会议结束后在简洁的时间内准备好。除了转录和摘要之外，Fathom 还提供共享会议特定部分的剪辑的选项，这对于向同事或同事提供背景信息非常有用。利益相关者。 除了其功能之外，Fathom 还自动将会议摘要和任务同步到用户的客户关系管理 (CRM) 软件，从而为用户节省大量会议后数据输入任务的时间。 Fathom 旨在兼...
Grain
grain.com
Grain 是一款由人工智能驱动的会议记录工具，可以让以客户为中心的人员轻松了解和倡导客户的需求。 Grain 连接到 Zoom、Google Meet 或 Microsoft Teams 等会议平台，以自动记笔记、保存记录并从每次客户对话中捕获洞察。与常规会议录音、笔记或收入情报工具不同，Grain 简单、易于访问且适合所有角色。任何人都可以轻松地用自己的声音直接在 Slack、Notion、HubSpot、Salesforce 等工具中分享客户的观点，以创建与客户保持一致的团队和明智的决策。
Hypernotes
zenkit.com
Hypernotes 可让您以自然的方式表达您的知识 – 易于创建、易于扩展，而且 – 也许最重要的是 – 易于他人理解。一切都是相连的，你的知识也是如此：它形成了一个网络。使用 Hypernotes，您可以轻松创建知识的语义网络。无论是个人使用还是企业用途，它都可以帮助您收集知识并与他人分享。 Hypernotes 具有内置任务管理功能，可让您通过分配任务以及使用评论、活动和通知进行协作。当然，您还可以在其他 Zenkit 产品（例如 Base 和 To Do）中查看和管理您的任务。 Hypernotes 完全移动并支持离线访问，因此您可以随时随地创建内容。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款人工智能驱动的视频会议和会议工具。借助人工智能驱动的会议摘要，Vowel 使每次会议都更具包容性和价值，并提供简单、安全和可靠的体验。主持、录制、转录、剪辑、搜索和共享会议 - 无需任何附加组件！主要功能： - 人工智能驱动的会议摘要，挂机后立即可用 - 人工智能驱动的行动项目（实时建议） - MeetingGPT，人工智能驱动的会议问答 - Catch Me Up 会议回顾 - 在以下位置举办愉快的视频会议您的浏览器 - 一键记录和转录，即使是免费计划 - 实时协作处理议程和会议记录（包括行动项目） - 在所有会议内容中搜索说过的每一句话 - Zapier 集成 - 剪辑会...
Claap
claap.io
Claap 是一款一体化视频工作区，将屏幕录制、会议录制和视频 wiki 集于一处。使用 Claap，您可以： - 用短视频代替您的下一次会议。通过注释、话题和视频回复更快地获得反馈 - 使用亮点、文字记录和 AI 笔记记录您的会议。并让您的队友赶上关键时刻。 - 通过专为您的组织设计并与您喜爱的应用程序连接的视频工作区扩展您团队的知识。
Amanote
amanote.com
Amanote 是专为高等教育学生开发的笔记制作应用程序。在你的课程材料上记下美丽的美学笔记并更好地学习。
Midlap
midlap.com
Midlap 是一种在线协作和头脑风暴工具，我们正在解决因在多个应用程序之间切换以与您的团队协作而出现的问题。我们通过在单个应用程序下提供白板、看板、流程图、文件、聊天、事件、甘特图等工具来解决这个问题。因此，无需再在不同的应用程序之间切换，并使用 Midlap 完成更多工作。
Witful
witful.com
Witful 会自动连接并组织您工作日所需的信息。当您打开会议记录时，您可以立即看到所需的所有内容，例如以前和当前的与会者、以前的笔记、待办事项和讨论主题。不再需要费力寻找所需内容或花时间搜索笔记。有了 Witful，您将永远不会再犯错。
MeetingKing
meetingking.com
MeetingKing 是一个允许用户管理、组织、记录和跟进会议的平台。设定议程、开会并完成工作。所有参与者都可以轻松地共同处理议程、共享文档并提供任务更新。
Mentalyc
mentalyc.com
Mentalyc 是第一个面向心理治疗师的 AI-Scribe，它可以直接从视频通话（远程医疗）中提取治疗笔记，最多可节省治疗师 30% 的工作时间。我们计划进一步扩展到治疗分析领域，帮助治疗师做出更好的决策。我们遵守数据隐私法规，可以作为独立的网络应用程序使用，也可以与其他治疗平台和工具集成。
Wobo
wobo.app
Wobo 使课程创建者能够设计和构建品牌互动工作簿，吸引并留住学生。课程创建者可以分享关键要点、图表，并为学生提供比简单的问答调查更有趣、更具互动性的工作机会。这是构建、共享和管理数字工作簿的最简单方法。
checklist.gg
checklist.gg
Checklist.gg 是一款人工智能驱动的清单管理工具，旨在简化任务、流程和标准操作程序 (SOP) 管理。它由先进的人工智能引擎提供支持，使用户能够根据特定要求快速生成清单、流程和 SOP。 该工具提供任务管理功能，用于创建、编辑和跟踪清单和 SOP 的进度。工作流程管理功能包括分配任务和监控实时进度。 用户还可以通过实时编辑和共享清单和 SOP 来促进跨团队协作。该工具与各种平台集成，有助于轻松合并到现有工作流程中。 此外，它还提供了跨各个行业的预建清单库。 Checklist.gg 还允许自定义清单、流程和 SOP 以满足特定需求。 它针对希望减少任务重复性并促进持续改进策略...
Matilda Workspace
matilda.io
适合现代团队的全新一体式工作空间 Matilda 秉承统一工作空间的概念，将一套强大的一流应用程序集中在一个地方，使全球各地的团队能够连接、创建、协调、并毫不费力地取悦他们的客户。 Matilda 的使命是简化技术，帮助组织以更少的资源做更多的事情，使其成为初创公司和财富 500 强公司的重要工具。主要功能： - 包含强大的应用程序：Matilda 附带了一套强大的应用程序，包括文档、项目、表格、聊天、客户和 Copilot，确保团队拥有成功所需的所有工具。 - 轻松创建：借助文档，团队可以实时共同编辑，使文档创建和协调变得无缝。此功能旨在通过提供更加集成和高效的体验来取代 Google Do...
Kroolo
kroolo.com
Kroolo 正在利用完全集成的生产力平台与尖端人工智能相结合，重塑人们的工作方式。我们相信让生产力变得快速、智能且简单。 Kroolo 不仅仅是一个平台；更是一个平台。它是一个动态工作区，旨在将所有基本工具集中在一个集中工作区中 - 不再需要从一个应用程序跳转到另一个应用程序。我们的平台无缝集成项目、目标、任务、文档和协作，为当今的业务运作方式提供整体解决方案。 主要特点： * 人工智能驱动的效率：Kroolo 的核心在于强大的人工智能编排引擎 Kroo AI。 Kroo AI 配备了 1,000 多个模板，确保项目、目标和文档的创建不仅快如闪电，而且结果高度相关且立即可用，为人工智能驱...
Flipner AI
flipner.com
Flipner AI 是一款智能语音转文本工具和内容中心，可将音频片段转换为可立即发布的文章，充当写作的快速助手。 Flipner AI 引入了一种革命性的文本创作方法，使作家能够随时随地轻松捕捉和组织他们的无数想法。这个创新平台提供了一个独特的内容中心，可以存储文本和音频笔记，通过其用户友好的人工智能工具，促进思想无缝转换和合并为结构化草稿或精美的、随时可用的文档。
Instaminutes
instaminutes.com
Instaminutes 可帮助您训练和优化 ChatGPT4，以总结您的通话并只需点击几下即可获得关键见解。
OurSails
oursails.com
https://oursails.com/ OurSails 的创建是为了提高您的沟通技巧和效率。通过系统且有目的地使用 OurSails，您可以收集和利用互动中的信息，以改善生活中的协调和协作。它也是组织思想和规划未来沟通的工具，目的是让您的沟通更加有效，让其他人更容易注意到。在 OurSails，我们重视每一位客户对我们的信任，我们会提供一个满足他们在可用性、稳定性和安全性方面需求的平台。我们的专业工程团队不断努力增强用户体验并消除有时可能发生的任何令人讨厌的错误。