记笔记应用程序 - 最热门应用 - 贝宁

Google Keep

Google Keep 是 Google 开发的一项笔记服务。 Google Keep 于 2013 年 3 月 20 日推出,可在网络上使用,并提供适用于 Android 和 iOS 移动操作系统的移动应用程序。 Keep 提供了多种记笔记工具,包括文本、列表、图像和音频。用户可以设置提醒,该提醒与 Google Now 集成。可以使用光学字符识别来提取图像中的文本,并且可以转录语音记录。该界面允许单列视图或多列视图。注释可以用颜色编码,并且可以应用标签进行组织。后来的更新添加了固定笔记的功能,以及与其他 Keep 用户实时协作处理笔记的功能。 Google Keep 收到的评价褒贬不一。...