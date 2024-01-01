记笔记应用程序 - 最热门应用 - 布基纳法索

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笔记应用程序是数字工具，旨在以方便且易于访问的方式捕获、组织和存储信息。用户可以创建、编辑和分类笔记，其中可能包括文本、图像，甚至录音。这些应用程序通常用于记录想法、会议记录、待办事项列表和其他信息片段，从而促进组织和生产力。
提交新应用
Google Keep
google.com
Google Keep 是 Google 开发的一项笔记服务。 Google Keep 于 2013 年 3 月 20 日推出，可在网络上使用，并提供适用于 Android 和 iOS 移动操作系统的移动应用程序。 Keep 提供了多种记笔记工具，包括文本、列表、图像和音频。用户可以设置提醒，该提醒与 Google Now 集成。可以使用光学字符识别来提取图像中的文本，并且可以转录语音记录。该界面允许单列视图或多列视图。注释可以用颜色编码，并且可以应用标签进行组织。后来的更新添加了固定笔记的功能，以及与其他 Keep 用户实时协作处理笔记的功能。 Google Keep 收到的评价褒贬不一。...
iCloud Notes
icloud.com
您可以使用 iCloud.com 上的“备忘录”快速捕捉想法或保存重要或有趣的内容供以后使用，然后在 iPhone、iPad、iPod touch 或 Mac 上的“备忘录”应用中查看这些备忘录。您还可以使用 iCloud.com 上的“备忘录”来查看和编辑您在“备忘录”应用程序中创建的备忘录。
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote 是一款用于自由格式信息收集和多用户协作的笔记程序。它收集用户的笔记、绘图、屏幕剪辑和音频评论。可以通过 Internet 或网络与其他 OneNote 用户共享笔记。 此前，在 2019 版之前，OneNote 主要作为 Microsoft Office 套件的一部分提供。 Microsoft 现在通过 Windows 10、macOS、iOS 和 Android 的应用程序商店将 OneNote 版本作为免费的独立应用程序进行分发。微软还提供了基于 Web 的 OneNote 版本，作为 OneDrive 和 Office for web 的一部分；该...
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款专为记笔记、组织、任务管理和存档而设计的应用程序。它由总部位于加利福尼亚州雷德伍德城的 Evernote Corporation 开发。该应用程序允许用户创建笔记，笔记可以是文本、绘图、照片或保存的网页内容。笔记存储在笔记本中，可以标记、注释、编辑、搜索、提供附件和导出。 Evernote 是跨平台的，适用于 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免费使用，但有每月使用限制，并提供扩展或解除限制的付费计划。
Notebook
zoho.com
跨设备最漂亮的笔记应用程序。
Sticky Notes
onenote.com
Sticky Notes 是 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 中包含的桌面笔记应用程序。该应用程序加载速度快，使用户能够在桌面上使用类似于便利贴的窗口快速记笔记。 粘滞便笺起源于 2002 年的 Windows XP Tablet Edition，并作为 Windows 边栏的小工具包含在 Windows Vista 中。据微软称，截至 2016 年 4 月，每月有 800 万粘滞便笺用户。它内置于 Outlook.com 和 Microsoft Teams 中。
Roam Research
roamresearch.com
与 Word 文档或项目符号列表一样易于使用，并且与图形数据库一样强大，可以查找、收集和连接相关想法。与其他人实时协作，或在本地存储所有数据。
Simplenote
simplenote.com
Simplenote 是一款支持 Markdown 的笔记应用程序。除了跨平台应用程序外，它还可以通过大多数网络浏览器访问。Simplenote 有一个外部可访问的 API，允许编写其他客户端：macOS 仪表板小部件 DashNote； nvPY，跨平台SimpleNote客户端；除其他外。此外，macOS 程序 Notational Velocity 和 Windows 实用程序 ResophNotes 也可以与 Simplenote 同步。
RemNote
remnote.com
用于思考和学习的一体化工具。当然，它是一个记笔记工具。但还有抽认卡、PDF、反向链接等 - 帮助您学习、保持条理和思考。
Bundled Notes
bundlednotes.com
Bundled Notes 是一款美观、直观的跨平台笔记、写作、列表、提醒和待办事项应用程序。
Capacities
capacities.io
一个强大的笔记工具，可以帮助您整理思绪。
Notesnook
notesnook.com
最后，这是一个比 Evernote 更好的笔记替代品，它认真对待您的隐私，同步到无限的设备（免费）并使笔记再次变得简单。
NotesHub
noteshub.app
完全跨平台、与供应商无关、基于 Markdown 的笔记应用程序
Zorbi
zorbi.com
抽认卡可以预测您何时会忘记它们。 Zorbi 使任何人都可以轻松地通过 Chrome 和 Notion 等笔记工具创建抽认卡。
Relanote
relanote.com
一个笔记工具，可以帮助您连接点。 Wiki 或经典层次结构，Relanote 适应您的创意工作流程
Notebase
notabase.io
Notabase 是一款功能强大且易于使用的笔记应用程序。将您的想法联系在一起，更轻松地写作。
Joplin Cloud
joplinapp.org
Joplin 是一款开源笔记应用程序。捕捉您的想法并从任何设备安全地访问它们。 Joplin Cloud 允许您跨设备同步笔记。它还允许您发布笔记，并与您的朋友、家人或同事协作处理笔记本。
NoteGenie
notegenie.ai
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Passfindr
passfindr.com
Passfindr 不仅仅是密码管理器或书签管理器。 Passfindr 将书签重新定义为几乎任何您想要的东西。如果您可以输入它，Passfindr 可以存储它、查找它并加密它，也可以不存储它。 Passfindr 完全致力于可靠性和您的安全。 Passfindr 完全基于网络，不需要任何漏洞，例如本机应用程序、下载的软件、浏览器扩展、附加组件或插件。 Passfindr 也不需要同步！每一次更改、每一次修改、每一个新条目都可以在所有设备上立即使用。 Passfindr 是非选择性的。它适用于任何设备上的任何当前合理的浏览器、任何 Android 版本、Mac OS、iOS 或任何 Micro...