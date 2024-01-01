自然语言理解 (NLU) 软件 - 最热门应用 - 阿拉伯联合酋长国

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自然语言理解（NLU）是自然语言处理（NLP）的一个分支，它使用户能够通过利用机器学习算法和统计技术更有效地理解文本。这些算法分析语言输入并生成针对特定任务定制的各种输出，例如词性标记、自动摘要、命名实体识别 (NER)、情感分析、情绪检测、解析、标记化、词形还原、语言检测等。 NLU 可应用于多种场景，包括聊天机器人、翻译工具和社交媒体监控系统，这些系统会在 Facebook 和 Twitter 等平台上搜索相关提及。这些算法通常被归类为深度学习模型，并且通常作为预构建组件集成到人工智能平台中。 对于要归类为自然语言理解的解决方案，它必须满足以下标准： 1. 提供专为人类语言交互设计的深度学习算法。 2. 访问语言数据存储库以优化其针对特定任务或领域的功能。 3. 处理语言输入并生成适合用户需求的有意义的输出。
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Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Hugging Face
huggingface.co
人工智能社区建设未来。构建、训练和部署由机器学习领域的参考开源提供支持的最先进模型。
Synthesys
synthesys.io
Synthesys 平台由当季配音和视频演员以及认识到制作 AI 视听内容需求的语言和 AI 专业人士共同开发。我们相信个性化内容和合成媒体是内容的未来。创建一种快速、轻松地分享有价值的内容的文化是我们使命的一个组成部分。无论是自由职业者、企业还是任何其他人群。 AI 配音和 AI 视频生成器。 制作您的下一个专业视听内容，无需花钱聘请演员、摄像机或音频设备
Cohere
cohere.com
Cohere 是领先的企业人工智能平台。我们世界一流的人工智能独特地适合业务需求，带来前所未有的易用性、可访问性和数据隐私。 Cohere 的平台与云无关，可以通过 API 作为托管服务进行访问，并且可以部署在虚拟私有云 (VPC) 上，甚至可以部署在现场以满足公司数据所在的位置，从而提供最高级别的灵活性和控制。 Cohere 由 Google Brain 校友和开创性 Transformer 研究论文的合著者创立，其使命是利用 AI 来改变企业及其产品，从而以比以往更直观的方式生成、搜索和总结信息。我们得到了众多全球机构和战略投资者的支持，包括 Index Ventures、Oracle、...
J.D. Power
jdpower.com
J.D. Power 是消费者洞察、咨询服务以及数据和分析领域的全球领导者。 J.D. Power 是利用大数据、人工智能 (AI) 和算法建模功能来了解消费者行为的先驱，50 多年来一直致力于提供有关客户与品牌和产品互动的深入行业情报。主要行业的全球领先企业依靠 J.D. Power 来指导其面向客户的战略。
scite.ai
scite.ai
Scite 是一种工具，用于帮助研究人员通过智能引文更好地发现和理解科学文章。 智能引文允许用户通过提供引文上下文和描述其是否为所引用的主张提供支持或对比证据的分类来查看科学论文是如何被引用的。搜索超过 8 亿条智能引文。 Scite 是一个利用深度学习、自然语言处理和专家网络通过评估科学主张的真实性来识别和促进可靠研究的平台。我们可以自动将科学引文分类为支持、反驳或提及，从而使我们能够使用我们称为“scite”的衡量标准来对科学报告、研究人员、机构、期刊和科学领域的准确性进行评分。
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn 是一个文本分析平台，允许公司从文本数据中创造新价值。它提供了一个简单的图形界面，用户可以通过训练机器学习模型（例如情感分析、主题检测、关键词提取等）来创建定制的文本分类和提取分析。 MonkeyLearn 可以通过其直接集成和开放 API 与数百个其他应用程序集成。所有这一切都不需要开发人员或数据科学家！ MonkeyLearn 由 Raul Garreta 创立，并得到了 500 Startups、Uncork Capital、Bling Capital、Garuda Ventures、Long Journey Ventures 以及包括 Alex Solomon ...
AfforAI
afforai.com
Afforai 是一个人工智能聊天机器人，可以搜索、总结和翻译多个来源的信息，以产生值得信赖的研究。将冗长的研究文档提供给一堆干巴巴的合规性要求，并提取您需要的关键发现。 Afforai 是您的第二大脑，帮助您提炼无限的知识来进行值得信赖的研究。研究人员利用我们从数千份文档中搜索、总结和提取信息，不受语言和文化障碍的影响。
Abacus.AI
abacus.ai
世界上第一个人工智能辅助数据科学平台，用于大规模构建机器学习系统和人工智能代理。利用我们的法学硕士和新颖的神经网络技术构建企业人工智能 通过将使用 Abacus.AI 的模型投入生产，包括多家财富 500 强在内的组织在收入、利润和现金流等关键指标上实现了 5-20% 的增长。 Abacus.AI 还在关键应用人工智能领域开展基础研究，我们世界一流的研究实验室定期在 A 级会议上发表文章，包括 NeurIPs、ICML 和 ICLR。
Iris.ai
iris.ai
Iris.ai 是全球领先的人工智能 (AI) 技术研发初创企业之一。这家初创公司成立于 2015 年，提供屡获殊荣的人工智能引擎，用于科学文本理解。该公司使用自然语言处理/机器学习来审查大量研究论文或专利：找到正确的文档，提取所有关键数据或识别最精确的知识片段。应用于文献综述、数据提取、文档摘要、竞争情报或任何其他涉及数千份文档（如论文或专利）的任务，研发专业人员和学生不再将时间浪费在 Iris.ai 工具可以为他们完成的任务上。 Iris.ai 与创新型大学和企业客户合作，为许多促进开放科学和创新的联合研究项目做出了贡献。
Enago Read
read.enago.com
Enago Read（以前称为 Raxter.io）是一款人工智能驱动的在线阅读助手，可帮助学术研究人员在整个研究生命周期中适应不断变化的主观需求，从而提高他们的生产力。 Enago Read 使研究人员能够 (i) 发现、理解和审查与研究相关的资源，(ii) 轻松地将他们新开发的见解与他们之前的评论和当前正在进行的工作联系起来，以及 (iii) 无缝地传播和讨论他们的研究成果。团队内部的发现。 Enago Read 是 Enago 的一部分，Enago 是一家跨国公司，也是咨询和语言服务领域的全球领导者。 Enago 已帮助超过 125 个国家的超过 200 万研究人员提高他们的研究成果和...
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI 是一个生成和改写任何文本的工具。使用 ReText.AI 通过人工智能提高文本质量。
Symbl.ai
symbl.ai
Symbl.ai 是一个对话智能平台，使用先进的深度学习模型为开发人员提供非结构化对话数据的实时转录和见解。 该工具为各个行业提供解决方案，例如收入情报、活动和网络研讨会、远程协作、联络中心和招聘情报。 Symbl.ai 的功能支持自定义跟踪器、摘要、主题建模、转录、对话分析以及用于语音、音频和文本数据的预构建 UI 和组件。 凭借其 API 技术，Symbl.ai 可以对非结构化人类对话进行实时异步语音识别，使该工具能够通过单个 API 调用来添加智能。 此外，该平台还通过批处理/异步请求在不到 400 毫秒的时间内提供实时关键字、短语和意图检测。 Symbl.ai 包含语音到文本...
NLSQL
nlsql.com
NLSQL 是 B2B SaaS，为一线员工提供直观的自然语言界面，帮助他们访问难以访问的企业数据，从而为业务决策提供信息并加速业务决策，为企业带来重大利益。 NLSQL 是第一个云文本到 SQL API，它在用户面前充当网络聊天界面或 MS Teams/Slack 应用程序。它提供了任何人从多个数据源请求任何数据的能力，以便做出正确的业务决策并推动业务更快地向前发展。 除了节省时间和金钱之外，NLSQL 还通过为员工提供数据来带来额外的竞争优势，因此与客户和供应商的谈判可以更加富有成效和有效。 未来企业的成功将把复杂的信息收集与更好的用户体验结合起来，而自然语言用户界面通过允许任何工作...
Convai
convai.com
在游戏和虚拟世界应用程序中为您的角色提供类人的对话功能。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
tinq.ai
tinq.ai
Tinq.ai 是一个 AI 工具包，为开发人员提供自然语言处理 (NLP) 功能以集成到他们的应用程序中。该工具包包括一系列即用型 NLP API 工具，用于执行命名实体识别 (NER)、情感分析、文本分类、摘要、问答、文本生成和语言检测等任务。 它还包括写作助手功能，可通过释义 API 提供人工智能驱动的多语言重写以及抄袭检查器。 该工具包易于与现有软件集成，并且可以通过单个 API 进行访问。它与 Zapier、Gmail、Google Sheets 和 Google Forms 等流行工具集成。 Tinq.ai 受到超过 6,000 名开发人员的信任，每月处理超过 500 万个 ...
Tisane Labs
tisane.ai
Tisane Labs 为用户生成的内容开发文本分析，重点关注滥用和执法/监管应用。
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus 是一款跨平台 Prompt Engineering IDE，可帮助您利用生成式 AI 的强大功能增强应用程序和工作流程。一个强大的游乐场，所有提供者和法学硕士。设备同步、实时协作、完全可追溯性等等...... 使用案例： * 利用人工智能增强应用程序和服务 * 开发人工智能集成 * 利用人工智能实现工作流程自动化
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai 是首屈一指的语言理解人工智能平台。其独特的 NL 混合方法将类人符号理解和机器学习相结合，将语言密集型流程转化为实践知识，提供改进整个组织决策所需的洞察力。通过提供全方位的本地、私有和公共云产品，expert.ai 增强了业务运营，加速和扩展了数据科学能力，并简化了保险、银行和金融、出版和媒体等众多行业的人工智能采用，国防与情报、生命科学与制药、石油天然气与能源等。
Prosa.ai
prosa.ai
我们是一家人工智能公司，开发基于印度尼西亚自然语言处理和深度学习的解决方案。我们的重点是让企业能够更有效地与客户互动，通过创新的人工智能技术简化运营并增加业务价值。
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity 构建自然语言处理产品和 API 来理解非结构化数据并从文本中提取信息。 Plasticity 提供预构建的解决方案来理解非结构化数据和自然语言处理的 API 端点。因此，无论您是在寻找现成的产品还是构建自己的产品，我们都能满足您的需求。如今，我们帮助政府机构和数百家技术、法律和医学公司从文本中提取信息。
GooseAI
goose.ai
GooseAI 是一种完全托管的 NLP 即服务，通过 API 交付。在这方面它与OpenAI不相上下。更重要的是，它与 OpenAI 的补全 API 完全兼容！ 我们最先进的基于 GPT 的语言模型选择和不妥协的速度将使您在开始下一个项目时获得快速启动，或为您当前的提供商提供灵活的替代方案。
Ujeebu
ujeebu.com
大规模网络数据提取 抓取网站，无需担心 JavaScript 执行、无头浏览器或被阻止。 将新闻和博客文章转换为结构化数据等等......
Knots
knots.io
充满信心地实现 Zendesk 自动化。 Knots 为 Zendesk 提供单一自动化解决方案，可通过无代码应用程序或自定义代码交付。今天就开始为您的客服人员精简时间并取悦您的客户。
Kairntech
kairntech.com
从文档到业务影响： 我们解决的问题是如何分析大量文档，以提取技术、科学、军事以及商业、法律、行政或会计事务决策所需的信息。 所有“分析师”都面临这个问题，包括 （1）各个领域的研究人员，每天分析科学信息、专利、会议，寻找发展路线或解决产业问题。 (2) 客户关系分析师使用呼叫中心录音或客户直接发送的电子邮件或民意调查的逐字记录。 (3) 检查公司或组织账目准确性的审计员，其工作导致他们分析各种合同（销售合同、雇佣合同、商业租赁等）。 (4)一些律师，因为他们必须查阅大量的法律或法规文本或判例法。对于负责确保其公司遵守所有法律法规的律师来说也是如此。 (5) 与财产和人员的防卫和保护或司法相...
deepset Cloud
docs.cloud.deepset.ai
deepset Cloud 是一个用于构建自然语言处理应用程序的企业 SaaS 平台。
AYLIEN
aylien.com
Aylien 是一个人工智能驱动的新闻情报平台，为数据和分析团队提供新闻聚合、搜索和监控功能。该平台旨在帮助企业从全球新闻数据中发现重要见解。 主要特点和优点： * 每天访问 80,000 个新闻来源和 150 万篇 NLP 丰富文章 * 基于实体的搜索和智能内容标记 * 情感分析、趋势分析、情境聚类 * API和SDK易于集成 * 灵活的订阅计划
ADVANCE.AI
advance.ai
荣获新加坡金融管理局和新加坡金融科技协会颁发的 2023 年全球金融科技奖的东盟金融科技奖。 ADVANCE.AI 是东南亚领先的端到端 SaaS 风险管理公司，为企业客户提供 KYC/KYB 数字身份、合规性、欺诈预防和流程自动化服务。 ADVANCE.AI 成立于 2016 年，总部位于新加坡，是人工智能、风险管理和数字借贷解决方案领域的领导者。目前与银行、金融服务、金融科技、支付、零售和电子商务等领域的 500 多家企业客户合作。 ADVANCE.AI 因其创新的人工智能和金融科技解决方案在创造新的增长机会、促进金融包容性和加强整个东盟地区金融服务的提供方面获得认可。 ADVANC...
DatumBox
datumbox.com
Datumbox API 提供大量现成的分类器和自然语言处理服务，可用于广泛的应用程序，包括：情感分析、主题分类、语言检测、主观性分析、垃圾邮件检测、阅读评估、关键字和文本提取等等。所有服务都可以通过我们强大的 REST API 访问，使您可以立即开发自己的智能应用程序。
Udger
udger.com
在什么情况下适合使用 useragent 字符串进行检测？udger.com 服务何时可以为您提供帮助？ * 商业 * 用户体验 * 技术的 * 其他的
Twinword API
twinword.com
Twinword API 提供文本分析软件，使公司和组织能够构建可以读取、分析和处理书面文本的工具。到目前为止，Twinword 已经开发了 13 种不同的自然语言处理 API，包括文本相似度、情感分析和情感分析 API。使用 Twinword API 构建您自己的读取软件。
Spitch
spitch.ai
Spitch 是 B2B 和 B2C 对话式人工智能解决方案的全球提供商，自 2014 年以来总部位于瑞士，业务遍及欧洲和北美许多国家。 Spitch 通过使用自然语言处理 (NLP)、人工智能 (AI) 和机器学习帮助企业更好地了解和服务客户。 Spitch 拥有并不断开发其核心技术。它以虚拟助理、语音生物识别和语音分析等端到端产品的形式推向市场。 Spitch 由一个中央技术堆栈提供，提供了一种独特且真正的全渠道体验 - 语音和文本聊天在解决方案中自动同步，以灵活、无缝的方式提供客户和员工支持服务。 Spitch 理念的核心是致力于为客户提供快速节约成本和改善客户体验的成果，提供...
Klassifier AI
klassifier.com
Klassifier 是一个人工智能平台，它使用机器学习来评估文本（文本分类和票务），以实现企业运营自动化并节省手动数据处理时间。它是一个专门构建的应用程序，用户不需要任何机器学习背景。我们使其易于使用且易于培训。只需简单的步骤，您就可以通过 Klassifier 节省时间。我们的产品通过我们精心构建的 API 与 Excel、Google 文档集成。 * 简单干净的用户界面：：配备人工智能的票证分类工具，具有极其用户友好的界面 * 随处访问我们的数据：它是基于云的应用程序。您只需要一个浏览器即可访问该应用程序。 * 灵活、快速的报告：报告进度，确保 Klassifier 高效工作
HrFlow.ai
hrflow.ai
HrFlow.ai 是一家 API 优先公司，也是领先的人工智能驱动的人力资源数据自动化平台。 该公司帮助超过 1000 家客户（人力资源软件供应商、人才中介机构、大型雇主和猎头公司）在高容量、高频率的劳动力市场中蓬勃发展。 该平台基于对全球数亿条职业路径的分析，提供了一套完整且完全集成的人力资源数据处理产品——例如解析API、标签API、嵌入API、搜索API、评分API和技能提升API。它还提供了超过 200 个连接器的目录，用于构建可以自动化任何业务逻辑的自定义场景。
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