自然语言生成 (NLG) 软件 - 最热门应用
自然语言生成 (NLG) 站在人工智能的最前沿，将原始数据转化为可理解的叙述和可视化。这些复杂的工具对于处理庞大而复杂的数据集（无论是结构化还是非结构化）的企业来说是不可或缺的资产。 NLG 软件将复杂的信息无缝转换为可操作的报告、动态仪表板和直观的演示，使用户能够做出明智的决策。 NLG 解决方案满足各种用户的需求，从数据科学家和分析师到技术含量较低的专业人士，促进数据解释并培养有意义的见解。通过利用人工智能的力量，NLG 不仅增强了人类的能力，而且在某些情况下还不需要专门的分析职位。 与商业智能和大数据分析平台的集成进一步增强了 NLG 的实用性，简化了工作流程并最大限度地提高了效率。在众多 NLG 软件选项中，找出最适合特定业务需求的软件至关重要。 要考虑纳入自然语言生成类别，产品必须满足以下标准： * 使用深度学习处理数据和信息：利用先进的深度学习技术，该软件应该熟练地分析和解释数据，以提取有意义的见解。 * 生成可操作的见解：NLG 解决方案应超越单纯的数据呈现，提供可操作的建议和见解，推动明智的决策。 * 以易于理解的方式呈现数据：无论对于技术用户还是非技术用户，软件都应该以清晰、简洁、视觉上引人入胜的方式呈现信息，以便于理解和分析。 总之，自然语言生成软件是现代商业环境中的关键工具，使组织能够充分利用其数据资产的潜力。通过采用符合其特定需求和目标的 NLG 解决方案，企业可以在日益数据驱动的世界中获得竞争优势、推动创新并推动可持续增长。
提交新应用
Anyword
anyword.com
通过人工智能精心制作和优化您的文案，获得更多转化并推动更多销售。强大的预测分析会在您发布之前告诉您什么是有效的。
BeyondWords
beyondwords.io
无摩擦的文本转语音发布。 借助 BeyondWords，您和您的团队可以将文本转换为引人入胜的音频。使用我们的一体化音频 CMS 和 AI 语音增强您的发布工作流程，或者创建自定义语音。
Article Forge
articleforge.com
一键获取高质量内容 使用先进的人工智能和深度学习，Article Forge 只需单击一个按钮即可撰写完全独特、SEO 优化的高质量长篇文章。
Persado
persado.com
Persado 的企业人工智能生成语言平台可提供性能更高的内容，十分之九以上。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，...
Trinity Audio
trinityaudio.ai
Trinity Audio 的人工智能驱动解决方案帮助出版商和内容创作者为其受众创造一个智能音频体验的世界，涵盖从创作到发行的音频旅程的每个阶段。 Trinity Audio 是 Neratech 旗下的公司，Neratech 是一家在 TLV 证券交易所上市的公司。 Trinity Audio 是唯一一个能够推动内容所有者战略性发展以提供音频体验的统一平台。该公司的技术将内容从文本即时转换为最自然的声音的音频，不断学习听众的行为，创造未来的智能音频体验，涵盖从创作到分发的音频旅程的每个阶段。 * 将内容从文本转换为具有最自然声音的音频，同时了解听众的行为并创建智能音频体验。 * 编辑和...
Specifio
specif.io
Specifio 使用法律技术中第一个商用海量内容生成器彻底改变了法律文件的创建方式。 Specifio 的服务专注于高价值、大批量的专利申请，只需几分钟即可将律师起草的软件方法权利要求转换为包含系统和方法数据的初稿规范。 Specifio 自动生成的规范提供了一个部分完成的框架，律师或代理人可以通过自己的高附加值编辑有效地完成该框架。从业者甚至可以自定义 Specifio 创建自动草稿的方式，因此结果看起来和读起来都像他们自己的作品。
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics 提供可扩展的电子商务文本自动化软件，可解决电子商务公司内容团队当今面临的挑战。由于该软件基于数据到文本，因此该技术可帮助电子商务公司在机器学习 (ML) 内容创建工具的世界中以多达 110 种语言大规模创建一致且准确的产品描述。 这是怎么来的： AX Semantics 曾经聘请作家以 150 欧元的价格制作一页内容。众包降低了成本，同时对内容的需求却猛增。公司还意识到他们必须在全球经济中竞争，而不仅仅是在地区经济中竞争。经过近十年的历程，我们清楚地认识到，我们需要一种方法来使内容生成更快、更好、更具成本效益。 因此，我们构建了一款可以轻松处理大量内容生成的产品。...
Dropbase
dropbase.io
面向业务运营团队的端到端数据平台。 Dropbase 是一个数据平台，可帮助运营团队在可连接到任何内容的单个强大数据库中导入、验证和管理所有电子表格数据。
textengine.io
textengine.io
textengine.io 是 Retresco 的自助服务 SaaS 平台，可自动将结构化数据转换为文本。该平台由基于人工智能的自然语言生成 (NLG) 技术提供支持，允许用户生成独特、可靠且 100% 准确的内容。 textengine.io 可以生成多种语言的文本，因此您可以探索新的市场和受众，而无需昂贵的语言服务，同时还可以通过自动化内容制作来节省时间和资源。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
Arria NLG
arria.com
体验自然语言生成如何立即影响整个企业的运营效率和成本节约。
Phrasee
phrasee.co
Phrasee 通过企业级控制和大规模优化提供人工智能生成的品牌内容。