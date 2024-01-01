自然语言生成 (NLG) 软件 - 最热门应用 - 阿拉伯联合酋长国

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自然语言生成 (NLG) 站在人工智能的最前沿，将原始数据转化为可理解的叙述和可视化。这些复杂的工具对于处理庞大而复杂的数据集（无论是结构化还是非结构化）的企业来说是不可或缺的资产。 NLG 软件将复杂的信息无缝转换为可操作的报告、动态仪表板和直观的演示，使用户能够做出明智的决策。 NLG 解决方案满足各种用户的需求，从数据科学家和分析师到技术含量较低的专业人士，促进数据解释并培养有意义的见解。通过利用人工智能的力量，NLG 不仅增强了人类的能力，而且在某些情况下还消除了对专门分析职位的需求。 与商业智能和大数据分析平台的集成进一步增强了 NLG 的实用性，简化了工作流程并最大限度地提高了效率。在众多 NLG 软件选项中，找出最适合特定业务需求的软件至关重要。 要考虑纳入自然语言生成类别，产品必须满足以下标准： * 使用深度学习处理数据和信息：利用先进的深度学习技术，该软件应该熟练地分析和解释数据，以提取有意义的见解。 * 生成可操作的见解：NLG 解决方案应超越单纯的数据呈现，提供可操作的建议和见解，推动明智的决策。 * 以易于理解的方式呈现数据：无论对于技术用户还是非技术用户，软件都应该以清晰、简洁、视觉上引人入胜的方式呈现信息，以便于理解和分析。 总之，自然语言生成软件是现代商业环境中的关键工具，使组织能够充分利用其数据资产的潜力。通过采用符合其特定需求和目标的 NLG 解决方案，企业可以在日益数据驱动的世界中获得竞争优势、推动创新并推动可持续增长。
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Anyword
anyword.com
Anyword 是一个人工智能驱动的复制智能和 Gen AI 平台，亚马逊、Greenhouse 和 IBM 等公司的超过 100 万营销人员使用该平台，使营销人员能够创建可扩展的品牌内容，从而转化并推动销售。 Anyword 经过数十亿营销数据点的训练，为营销人员提供强大的跨渠道预测绩效评分和分析，以实时监控和提高文案绩效。借助 Anyword，营销人员可以生成最适合目标受众并提高绩效的有效文案和消息，从而节省昂贵的 A/B 测试费用和时间。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，...
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无摩擦的文本转语音发布。 借助 BeyondWords，您和您的团队可以将文本转换为引人入胜的音频。使用我们的一体化音频 CMS 和 AI 语音增强您的发布工作流程，或者创建自定义语音。 一体化音频发布平台。为新闻出版商构建语音克隆、音频生成、分发、分析和货币化工具。
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
Article Forge
articleforge.com
使用先进的人工智能和深度学习，Article Forge 只需单击一个按钮即可撰写完全独特、切合主题的高质量文章。创建内容既昂贵又耗时，但事实并非如此。 Article Forge 诞生于五年的人工智能研究，其深度学习模型经过数百万篇文章的训练，因此它几乎可以智能地撰写任何主题。这使得我们的人工智能只需点击一个按钮就可以撰写完整、独特、自然流畅的文章，从而大大减少创建内容所需的时间和金钱。
Persado
persado.com
Persado 帮助数据驱动型企业通过人工智能生成的内容吸引客户，预测哪些内容会引起共鸣，并提高底线绩效。 Persado 是一个内容生成和决策平台，可以比人类单独提供的速度更快地生成高效、个性化的语言。在客户旅程中的每个接触点上，以独特的方式与每个客户产生共鸣的语言，并将激发行动。所产生的见解通过可操作的数据和决策来改变业务，以生成和预测最佳词语，从而实现大规模的语言个性化和巨大的投资回报率。
Dropbase
dropbase.io
面向业务运营团队的端到端数据平台。 Dropbase 是一个数据平台，可帮助运营团队在可连接到任何内容的单个强大数据库中导入、验证和管理所有电子表格数据。
Trinity Audio
trinityaudio.ai
Trinity Audio 的人工智能驱动解决方案帮助出版商和内容创作者为其受众创造一个智能音频体验的世界，涵盖从创作到发行的音频旅程的每个阶段。 Trinity Audio 是 Neratech 旗下的公司，Neratech 是一家在 TLV 证券交易所上市的公司。 Trinity Audio 是唯一一个能够推动内容所有者战略性发展以提供音频体验的统一平台。该公司的技术将内容从文本即时转换为最自然的声音的音频，不断学习听众的行为，创造未来的智能音频体验，涵盖从创作到分发的音频旅程的每个阶段。 * 将内容从文本转换为具有最自然声音的音频，同时了解听众的行为并创建智能音频体验。 * 编辑和...
Phrasee
phrasee.co
Phrasee 是一个人工智能驱动的平台，专为企业营销人员设计，用于大规模生成、测试和优化营销内容。该工具使用户能够创建符合品牌标准和安全协议的高性能营销信息。 通过利用人工智能和机器学习，Phrasee 可以实时生成品牌营销信息，最大限度地提高客户参与度。 Phrasee 提供各种特性和功能来帮助营销人员实现他们的目标。 其人工智能内容生成功能允许用户创建品牌营销信息，而人工智能内容优化功能可确保将最好的信息传达给大多数人。 此外，Phrasee 还提供人工智能内容分析，帮助营销人员理解能引起客户共鸣的语言。该工具适用于各种营销渠道，包括电子邮件、推送通知、短信、网络和应用程序以及社交...
Specifio
specif.io
Specifio 使用法律技术中第一个商用海量内容生成器彻底改变了法律文件的创建方式。 Specifio 的服务专注于高价值、大批量的专利申请，只需几分钟即可将律师起草的软件方法权利要求转换为包含系统和方法数据的初稿规范。 Specifio 自动生成的规范提供了一个部分完成的框架，律师或代理人可以通过自己的高附加值编辑有效地完成该框架。从业者甚至可以自定义 Specifio 创建自动草稿的方式，因此结果看起来和读起来都像他们自己的作品。
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics 提供可扩展的电子商务文本自动化软件，可解决电子商务公司内容团队当今面临的挑战。由于该软件基于数据到文本，因此该技术可帮助电子商务公司在机器学习 (ML) 内容创建工具的世界中以多达 110 种语言大规模创建一致且准确的产品描述。 这是怎么来的： AX Semantics 曾经聘请作家以 150 欧元的价格制作一页内容。众包降低了成本，同时对内容的需求却猛增。公司还意识到他们必须在全球经济中竞争，而不仅仅是在地区经济中竞争。经过近十年的历程，我们清楚地认识到，我们需要一种方法来使内容生成更快、更好、更具成本效益。 因此，我们构建了一款可以轻松处理大量内容生成的产...
textengine.io
textengine.io
textengine.io 是 Retresco 的自助服务 SaaS 平台，可自动将结构化数据转换为文本。该平台由基于人工智能的自然语言生成 (NLG) 技术提供支持，允许用户生成独特、可靠且 100% 准确的内容。 textengine.io 可以生成多种语言的文本，因此您可以探索新的市场和受众，而无需昂贵的语言服务，同时还可以通过自动化内容制作来节省时间和资源。
Arria NLG
arria.com
自然语言技术 - 可靠的人工智能 Arria 将语言引入数据，准确地将数据转化为文字，并加速实时、大规模地实施关键数据洞察的能力 - 安全且可审核。 Arria 语言平台是一套自然语言技术产品。该平台包括无代码自然语言应用程序、用于编写和发布自定义自然语言项目的 NLG Studio、针对前五个商业智能平台的开箱即用集成，以及自然语言查询功能和开发人员 SDK。 Arria 已被 Gartner 的 2021 年分析和 BI 技术成熟度曲线和 2021 年自然语言技术技术成熟度曲线指定为样本供应商。随着 NLT 的市场采用步伐不断加快，来自银行、金融服务、保险、制药、消费品、新闻和媒体等...