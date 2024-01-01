音乐流媒体服务 - 最热门应用 - 阿拉伯联合酋长国

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音乐流媒体服务是数字平台，允许用户通过互联网访问庞大的音乐内容库。订阅者可以按需收听各种歌曲、专辑和播放列表，无需实际拥有或下载。这些服务通常根据用户偏好、策划的播放列表以及创建自定义播放列表的能力提供个性化推荐。用户通常可以在各种设备上访问内容，包括智能手机、平板电脑和计算机，从而提供方便灵活的音乐享受方式。
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Spotify
open.spotify.com
Spotify 是一项数字音乐服务，可让您访问数百万首歌曲。
YouTube Music
youtube.com
YouTube Music是谷歌子公司YouTube开发的音乐流媒体服务；它为面向音乐流媒体的服务提供了定制界面，允许用户根据流派、播放列表和推荐浏览 YouTube 上的歌曲和音乐视频。 该服务还提供高级层，支持无广告播放、纯音频后台播放以及下载歌曲进行离线播放。 Google Play Music 和 YouTube Premium 的订阅者也可享受这些订阅优惠。该服务最终将取代 Google Play Music，成为谷歌音乐流媒体和购买的主要品牌。
SoundCloud
soundcloud.com
SoundCloud 是一家位于德国柏林的在线音频分发平台和音乐共享网站，用户可以通过该平台上传、推广和共享音频。 SoundCloud 由 Alexander Ljung 和 Eric Wahlforss 于 2007 年创立，现已发展成为最大的音乐流媒体服务之一，全球每月用户数量超过 1.75 亿。 SoundCloud 在该平台上提供免费和付费会员资格，适用于桌面和移动设备。 SoundCloud 通过许多艺术家的成功影响了音乐行业，他们利用该服务开启或推进了自己的职业生涯。 SoundCloud 获得了许多投资者和 Twitter 等其他媒体平台的支持，尽管该流媒体平台本身已经解决...
Apple Music
music.apple.com
Apple Music 是由 Apple Inc. 开发的音乐和视频流媒体服务。用户可以选择音乐点播到其设备，也可以收听现有的播放列表。该服务还包括互联网广播电台 Apple Music 1、Apple Music Hits 和 Apple Music Country，每天 24 小时向 200 多个国家/地区进行现场直播。该服务于2015年6月8日宣布，并于2015年6月30日推出。在该服务需要按月订阅之前，新订阅者可以获得六个月的免费试用期。 Apple Music 最初是一项严格的音乐服务，但在 2016 年开始扩展到视频领域。高管吉米·艾欧文 (Jimmy Iovine) 表示，该服...
TuneIn
tunein.com
TuneIn 是一家美国音频流媒体服务，为超过 6000 万月活跃用户提供实时新闻、广播、体育、音乐和播客。截至 2019 年，TuneIn 每月活跃用户超过 7500 万。 TuneIn 由位于加利福尼亚州旧金山的 TuneIn Inc 公司运营。该公司由 Bill Moore 于 2002 年在德克萨斯州达拉斯创立，当时名为 RadioTime。用户可以在 TuneIn 网站上收听广播、使用移动应用程序、智能扬声器或其他支持的设备。截至 2016 年，TuneIn 还支持超过 55 种车型。 2013年，该公司从Institutional Venture Partners、红杉资本、GV...
酷狗音乐
kugou.com
酷狗音乐在线正版音乐网站，为您提供酷狗音乐播放器下载 、在线音乐试听下载，提供听书、长音频、FM、听小说和MV播放服务。酷狗音乐，就是歌多！小说相声也很多！场景音乐也很多！
Brain.fm
brain.fm
Brain.fm - 专为大脑设计的音乐，可在使用 10 - 15 分钟内增强注意力、放松、冥想、小睡和睡眠。
Wynk Music
wynk.in
Wynk Music 是一款音乐流媒体和下载应用程序，适合各种心情！从 Rahman 到 Rihanna，它拥有超过 280 万首歌曲，涵盖印度和国际音乐。在 Wynk Music 应用程序上流式传输和下载歌曲，并从其庞大的音乐库中发现音乐，涵盖多种流派，包括宝莱坞、流行、摇滚、Bhangra、虔诚、Bhajans、快乐、悲伤、浪漫、派对、寒冷、爱情和旧复古。此外，还可以欣赏旁遮普语、博杰普里语、拉贾斯坦语、马拉地语、孟加拉语、卡纳达语、古吉拉特语、泰米尔语、泰卢固语、马拉雅拉姆语和所有其他南印度语言等地区语言的音乐。总之，我们有适合各种口味的音乐！ 从我们专门为您策划的各种播放列表中享受无...
Yandex Music
music.yandex.com
Yandex Music 是 Yandex 开发的音乐流媒体服务。用户选择音乐作品、专辑、音乐曲目集以按需流式传输到他们的设备并接收个性化推荐。该服务还可以作为移动应用程序提供，其版本与 iOS、Android 兼容。 亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、以色列、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦提供服务。订阅只能从上述支持的国家/地区支付，但该服务可在所有其他国家/地区使用。 截至 2017 年 10 月，Yandex Music 上提供了超过 4000 万首音乐曲目。大约有 2000 万人每月至少使用一次该服务。Yandex Music...
JioSaavn
jiosaavn.com
使用 JioSaavn 随时随地免费在线收听最新和流行的宝莱坞印地语歌曲。在线下载或收听无限量的新老印地语歌曲。在 JioSaavn 上搜索最热门、每周前 15 名、印地语电影歌曲等。
Apple Music Beta
music.apple.com
让定义您的歌曲、专辑和艺术家充满您的世界。无限制地访问您认识和喜爱的艺术家的数百万首曲目、精选播放列表和原创内容。体验无损音频，并通过采用杜比全景声 (Dolby Atmos) 的空间音频聆听周围的声音。超过 9000 万首歌曲，全部无广告。
Zing MP3
zingmp3.vn
Zing MP3 是一款免费的音乐应用程序，具有许多出色的功能，可帮助您在移动设备上获得最佳的音乐体验。 Zing MP3为您带来丰富、高品质的在线音乐商店，音乐种类齐全，不断更新最热门的新内容，按专辑、视频、艺术家、排行榜类别、前100名和热门音乐主题排列。 Zing MP3是一项音乐流媒体服务，于2007年8月推出，目前包含2个版本：iOS、Android和Windows Phone平台上的网站和应用程序。智能手机上的 Zing MP3 应用程序是过去几年越南下载最频繁的应用程序之一。
Pandora
pandora.com
Pandora 是 Sirius XM Holdings 旗下的美国订阅式音乐流媒体服务。该服务总部位于加利福尼亚州奥克兰，重点提供基于“音乐基因组计划”的推荐，这是一种按音乐特征对单首歌曲进行分类的方法。该服务最初作为互联网广播服务在消费市场推出，它将根据这些特征和用户喜欢的歌曲生成个性化频道；该服务有广告支持层和基于订阅的版本。 2017年，该服务推出了Pandora Premium，这是该服务的按需版本，更符合当代竞争对手的需求。 该公司成立于 2000 年，当时名为 Savage Beast Technologies，最初构想为一家 B2B 公司，向零售商授权音乐基因组项目作为推荐平...
TIDAL
tidal.com
TIDAL 是由艺术家为艺术家创建的下一个创新流媒体平台，旨在为音乐行业带来价值。我们为艺术家提供掌控他们的职业生涯并与粉丝建立更深入联系所需的产品、资源、服务和内容。 TIDAL 在 60 多个国家/地区推出，继续帮助艺术家打破经济障碍，继续创造文化领域的新事物。 TIDAL 隶属于 Block, Inc.（纽约证券交易所股票代码：SQ），这是一家专注于金融服务的全球科技公司。
LINE MUSIC
line.me
LINE MUSIC 是一项免费音乐服务，无需付费或注册即可欣赏 8300 万首日语和西方歌曲，从最新排名到音乐视频和卡拉 OK，您可以享受所有您想要的音乐！也正在举行！
Amazon Music
amazon.com
亚马逊音乐（以前称为亚马逊 MP3）是亚马逊运营的音乐流媒体平台和在线音乐商店。于 2007 年 9 月 25 日推出公开测试版，并于 2008 年 1 月成为第一家销售来自四大音乐唱片公司（EMI、Universal、Warner 和 Sony BMG）以及许多独立人士。所有曲目最初均以 256 kbps 可变比特率 MP3 格式出售，没有针对每个客户的水印或 DRM；然而，一些曲目现在带有水印。与唱片公司的许可协议限制了音乐可以销售的国家。继美国之后，Amazon MP3于2008年12月3日在英国推出，2009年4月1日在德国推出，6月10日在法国推出， 2009年。德语版于2009年1...
Deezer
deezer.com
你带来激情，我们带来音乐！随时随地访问超过 5600 万首曲目！
Gaana
gaana.com
Gaana.com - 在线收听和下载最新的 MP3 歌曲。在 Gaana+ 上下载新的或旧的印地语歌曲、宝莱坞歌曲、英语歌曲* 等并离线播放。免费创建、分享和收听流媒体音乐播放列表。
Qobuz
qobuz.com
超过 8000 万首曲目可用于高音质无限流媒体。 Qobuz 也是 24 位高分辨率下载领域的全球领导者。
NhacCuaTui
nhaccuatui.com
在 NhacCuaTui 音乐商店体验数百万首高品质版权歌曲和 MV。在许多平台上免费在线收听和下载音乐。
酷我音乐
kuwo.cn
酷我音乐-无损音质正版在线试听网站，酷我音乐为您提供高品质音乐，无损音乐下载，拥有各类音乐榜单，快捷的新歌速递，完善的主题电台，个性化的歌曲推荐，高品质音乐在线听，好音质，用酷我。陪着我，不要停 Kuwo Music
QQ音乐
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QQ音乐是腾讯公司推出的一款网络音乐服务产品，海量音乐在线试听、新歌热歌在线首发、歌词翻译、手机铃声下载、高品质无损音乐试听、海量无损曲库、正版音乐下载、空间背景音乐设置、MV观看等，是互联网音乐播放和下载的优选。
TikTok Music
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TikTok Music 是面向下一代音乐爱好者的全新音乐服务，提供增强的音乐发现平台。千万首歌曲，正版音乐，海量曲库，新歌热歌——天天听歌的优质音乐平台！
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