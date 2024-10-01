多渠道零售软件 - 最热门应用 - 塞浦路斯

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SureDone 站在市场和渠道效率和有效性的前沿，推动品牌、制造商和成熟的卖家实现销售增长和盈利。我们产品的核心是一个尖端平台，旨在自动化和简化市场和渠道销售的众多方面。我们通过简化、标准化和自动化重复、不准确和容易出错的流程来提高市场团队的效率和有效性。从与后端 ERP、POS、CRM 系统（包括 Netsuite 等）的强大连接，到与领先供应商的无缝集成以实现实时库存、定价更新和直运，再加上开放式 API 来全面扩展所有功能，我们的平台是卓越运营的基石。我们的系统不仅是针对规模而设计的 - 支持 eBay、亚马逊、沃尔玛、BigCommerce、Shopify 等市场上的数以百万计的产品...