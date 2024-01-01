多渠道零售软件 - 最热门应用 - 玻利维亚

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使用 WebCatalog Desktop 将网站转化为桌面应用，并访问大量 Mac、Windows、Linux 专属的应用。使用空间组织应用，在多个帐户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
多渠道零售管理软件将电子商务企业中的所有产品数据协调到一个集中存储库中。多渠道零售是一种数字营销方法，为电子商务客户提供多种途径来在购买前访问产品目录详细信息。该软件无缝集成线下和线上购物体验，促进业务运营和物流与产品信息的整合。它确保客户在所有渠道中享受统一的体验，促进重复惠顾，自动化订单处理，并为电子商务实体提供全面的运营概览，以优化库存、订购和未来策略。该多功能软件可与目录管理系统、产品信息管理 (PIM)、供应链运营和商业智能工具连接。
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Veeqo
veeqo.com
免费送货软件的功能不仅仅是打印标签。借助 Veeqo 完全免费的运输管理软件，以低运费、自动化和强大的履行工具降低履行订单的成本和速度。 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的即时费率折扣：立即获得 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的折扣费率。无需谈判，无需设定运输量。如果您有自己的运营商帐户，您可以随时连接。自动费率选择：通过费率购物，自动为您在任何渠道收到的每个订单选择最佳价值标签，从而节省时间。快速批量发货：Veeqo 可以选择最优惠的价格并一次发货最多 100 个订单。这样您就可以节省时间、点击次数和现金。自动运输规则：提前设置重量、价值、交货选项和其他规格。 Veeq...
Webgility
webgility.com
Webgility 是灵活、强大的电子商务自动化软件，可将您所有的电子商务商店和市场、销售点系统、运输平台等连接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 无需 IT。自动化可跨销售渠道同步电子商务数据（运输、采购、库存、定价等），并自动安全地将会计数据（税务、客户和订单详细信息）下载到您的 QuickBooks。这一过程实际上消除了耗时的手动数据输入，从而减少了代价高昂的错误。无需担心簿记准确性，采用新的销售渠道和策略，寻找新客户，并充满信心地销售更多产品，因为您知道您可以自动对各个司法管辖区的税收收入进行排序，而不必在订单管理上花...
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、推销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一家富有远见的技术领导者，致力于创造全渠道履行的未来。通过我们由超过 1,500 个互联 3PL 组成的无与伦比的网络以及一套集成的云原生仓库、订单和库存管理平台，我们使现代商家和品牌能够以卓越的灵活性和规模满足任何地方的需求，而无需痛苦的平台迁移。
EasyStore
easystore.co
一个统一的商务平台，可帮助您在线和面对面（零售）销售。我们简化您跨所有渠道的销售流程，包括在线商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推荐计划等。您可以从一个后端管理所有产品、订单、库存、客户，从而更轻松地开展业务并简化运营。
Channable
channable.com
Channable 是一个多渠道电子商务平台，通过简化跨渠道的产品数据优化、促进多渠道销售以及通过有针对性的搜索和产品广告提高转化率，使品牌、零售商和代理商能够加速电子商务增长。借助 Channable，每个团队成员都可以在一个平台上跨渠道协作列出、管理和宣传产品。
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite 使品牌和零售商能够轻松地在多个在线销售渠道上列出和销售产品，并获得对库存和订单的集中控制。 Sellbrite 基于云的渠道管理平台与许多流行的市场和购物车集成，包括 Amazon、eBay、Walmart、Etsy、Shopify、BigCommerce 等；以及市场领先的解决方案，例如 ShipStation。 Sellbrite 具有简单、直观的界面，提供强大的工具和自动化功能，可简化列表、防止超售并优化履行。
Noverstock
noverstock.com
Noverstock是一家专注于电子商务行业的尖端SaaS公司。它是一个全面的解决方案，可简化在线商家的运营并提高效率，从而促进其工作。该平台提供广泛的功能，包括库存管理、订单履行、运输管理和分析。借助 Noverstock，在线商家可以轻松管理其业务并专注于增加销售额。
Feedonomics
app.feedonomics.com
凭借其领先的数据馈送管理平台，Feedonomics 帮助品牌和零售商优化并在全球数百个电子商务购物目的地列出其产品目录。我们针对市场和广告渠道的全方位服务解决方案可实现众多流程的自动化，例如提要设置、订单管理和数据保护。 Feedonomics 让您可以自由地专注于业务的其他领域。作为支持产品 Feed 的商家或代理机构，您不必仅仅为了管理产品 Feed 就投入时间和资源来清理产品数据、设置导出、排除错误以及了解最新的 Feed 要求。
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce 是一家领先的电子商务平台和市场集成商，其愿景是为在线卖家构建安全、优化和可扩展的集成工具和技术，为他们提供多渠道功能。 CedCommerce 正在帮助在线市场创建优化的集成生态系统，以实现卖家的顺利入职和简化的产品数据馈送流程。通过与 Google、Facebook、沃尔玛和 eBay 等合作伙伴的密切合作，我们为所有主要平台（即 Shopify、WooCommerce、Magento、BigCommerce 和 Prestashop）构建了 50 多个销售渠道工具。为什么选择CedCommerce？作为多渠道电子商务的推动者，CedCommerce 不仅确保商家能够...
Sellercloud
sellercloud.com
在 Sellercloud，我们致力于帮助在线零售商在任何销售产品的地方进行销售。我们的平台与 200 多个销售渠道和市场集成，帮助您吸引更多客户并产生更多销售额。我们的库存和订单管理软件提供了一套强大的工具，可通过同步、简化和自动化来应对多渠道销售的挑战。使用 Sellercloud 为任何在线销售品牌和企业提供的完整解决方案来管理订单、采购订单、库存、运输以及中间的每个阶段。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一个专为企业（尤其是在北美运营的企业）量身定制的电子商务管理平台。它提供了一个集成的解决方案，帮助企业管理其电子商务运营的各个方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 综合仪表板：提供关键业务指标的综合视图，包括对市场份额、产品性能、运输状态和库存水平的洞察。集成：与 Amazon、Shopify、eBay、沃尔玛等主要在线市场无缝连接。它还与领先的运输公司整合以简化物流。订单管理：提供对订单状态的详细洞察，使企业能够跟踪、管理和优化其履行流程。产品管理：管理整个产品组合、分析表现最佳的品牌和了解销售趋势的中心。库存管理：允许企业监控库存历史记录、了解...
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot 是您在线销售的中心枢纽。连接您的渠道并管理您的库存、订单、运输标签和财务报告 Stockpilot 提供了一整套功能，可通过单个面板简化您的电子商务流程。我们提供来自每个重要市场和网上商店 CMS 以及许多运输承运商的广泛集成。防止交叉销售，保持健康的库存并专注于发展您的业务！
PIMworks
pimworks.io
PIMworks 是一款全面的产品信息管理 (PIM) 解决方案，可帮助集中管理您的所有产品信息和数据。除了产品数据管理之外，在线零售商和品牌还可以轻松管理数字资产，将准确的产品数据无缝整合到多个渠道，优化符合市场标准的产品内容，并领先竞争对手一步。 PIMworks 可帮助您创建定制的产品内容体验并提供各种集成，包括 Bigcommerce、Magento 以及 Shopify、Amazon 等。 PIMworks 基于 AI-ML 的产品目录丰富功能有助于提高产品内容的准确性。所有创建产品目录的团队都可以通过使用我们的 PIM 系统创建工作流程来有效协作。可以通过仪表板上的见解来监控和分析...
3DSellers
3dsellers.com
该标记的领先 eBay 销售工具位于 3Dsellers eBay 销售经理平台上。通过 eBay 自动化和列表、订单、消息等的批量操作，获得更多 eBay 销售和反馈并节省时间。借助甚至与 Shopify、Etsy、亚马逊和其他市场集成的帮助台和订单管理器，为您的 eBay 买家提供快速（甚至自动）客户支持。
easySales
easy-sales.com
easySales 是一个基于云的 SaaS 平台，可自动执行在线商店的电子商务活动，使他们能够轻松地在多个渠道上进行销售，从而降低运营成本并发展业务。它以灵活且用户友好的方式提供基于云的多渠道自动化产品列表和订单管理、实时库存同步、自动翻译和报告。通过内置的 API 集成，easySales 解决了市场平台存在的复杂性以及商家使用的不同平台（例如电子商务平台、计费软件、快递服务、电子邮件和短信以及市场）之间缺乏集成的问题。立即开始 14 天免费试用，体验 easySales 的优势。
Sellbery
sellbery.com
Sellbery 是在线商店优化不同渠道之间的产品和订单同步的一种简单方法。导入列表并在 Shopify、Amazon、eBay 等平台之间同步所有订单。推出新渠道变得更加容易和快捷。
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一种零售运营管理解决方案。我们的客户需要一种真正的 SaaS 解决方案，可以在一个易于使用的应用程序中处理多个销售渠道和产品。我们的解决方案涵盖从采购到报告的所有内容，甚至借助 RetailOps 移动应用程序实现移动化。
Unicommerce
unicommerce.com
Unicommerce 成立于 2012 年，按截至 2022 年 3 月 31 日的财年收入计算，是印度最大的交易处理电子商务支持 SaaS 平台，可为品牌、卖家和物流提供端到端的电子商务运营管理服务提供商公司。我们全面的 SaaS 产品套件充当企业电子商务履行运营的神经中枢，使他们能够管理多个地点的库存、最大限度地降低履行成本、处理多个线上和线下渠道的订单、管理退货、生成正确的发票、对账订单付款、客户发货跟踪、税务和其他监管合规性。我们的产品套件与行业和规模无关，旨在满足各种类型和规模的线上和线下零售和电子商务企业的业务需求。我们的产品有助于简化客户的电子商务运营，并使我们能够成为客户供应...
ChannelGrabber
channelgrabber.com
您是否在 eBay、Amazon 和 Play.com 上销售产品并且： 不断超售产品？想要在一个位置管理您的所有列表吗？难以跟上来自多个渠道的订单？是否觉得打印提货单、发票和邮资标签非常耗时？那么 ChannelGrabber 可能是您的解决方案！收到订单后实时更新库存水平 将您的快递和会计需求集中在一起 只需点击几下即可打印标签、发票和发货订单 通过一个位置管理您的整个在线业务 不要只相信我们的话- 立即预订在线演示，了解使用 ChannelGrabber 将为您节省多少时间和金钱！ （P.S.可能很多！）
Omnirio
omnirio.com
Omnirio 可让您在一个易于使用的地方管理所有在线商店，以便您可以在任何地方进行销售！
LitCommerce
litcommerce.com
LitCommerce 是一款多渠道销售工具，可帮助您将一个主商店整合到多个销售渠道。它使用户能够集中数据管理并从单个仪表板管理所有渠道。您可以使用该工具将产品从一个平台列出到另一个平台，并在频道列表和相应的主商店产品之间建立连接，以使它们在价格、库存、订单和许多其他同步选项中保持同步！
Ectaro
ectaro.com
Ectaro 是一款全面的软件解决方案，旨在简化和自动化您的整个电子商务运营，从产品信息管理到订单履行等。 Ectaro 拥有多种特性和功能可供选择，对于任何希望将业务提升到新水平的在线零售商来说都是终极工具。 Ectaro 还提供强大的多渠道集成，使您可以在各种不同的市场上销售您的产品，包括 Amazon、eBay 等。借助 Ectaro，您可以在一个方便的位置轻松管理您的列表、跟踪您的库存并处理来自所有销售渠道的订单。 Ectaro 还包括强大的订单管理和履行工具，包括高级分析，可帮助您优化库存水平、减少缺货并轻松管理退货。您甚至可以使用 Ectaro 管理您的供应商和采购订单，从而轻松地...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker 是一款多渠道管理软件，可简化 Amazon、eBay、Etsy、Reverb 和 Mirakl 等所有平台的销售，并具有 1,000 多个其他集成。 - 利用我们先进的自动化模块，团队可以将订单处理速度提高 10 倍，并通过我们独特的包装助手和自动操作功能最大限度地减少错误，这些功能可处理发货创建、客户电子邮件、发票生成和标签打印等任务。 - 我们在欧洲、美国和巴西拥有超过 23,000 名活跃用户，为致力于国际扩张的卖家提供专家支持。
SellerSkills
sellerskills.com
SellerSkills 简化您的电子商务业务。借助我们基于网络的库存、订单、采购订单、运输和列表管理软件，我们让您有信心管理和扩展您的电子商务业务。 SellerSkills 直观的界面提供了强大的自动化工具来简化您的产品列表，并与美国和加拿大的亚马逊、eBay、Etsy、沃尔玛等市场集成。 SellerSkills 与以下平台集成： 市场：亚马逊（美国、加拿大、墨西哥）- 列表、库存、订单管理、FBA 和 FBM、prime eBay（美国、加拿大）- 列表、库存、订单管理 沃尔玛（美国、加拿大）- 列表、库存、订单管理 Etsy 运输承运商： USPS FedEx UPS CanadaP...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator 是一种灵活的商务管理解决方案，可让您跨多个渠道和市场简化、自动化和管理您的产品、列表、定价、库存和订单。 StoreAutomator 客户在第一年不必要的管理任务上花费的时间减少了 50%，销售额快速增长，收入增加。
ChannelSight
channelsight.com
适用于每种产品、每个旅程、每个 KPI 的领先电子商务智能平台。 ChannelSight 与世界上最成功的零售品牌合作，使他们能够最大限度地提高在线销售额。我们的产品（您可以组合使用或作为独立产品使用）包括：Where To Buy 技术、可购物媒体和数字货架。我们的软件使电子商务品牌能够提供卓越的客户体验、收集详细的见解并保持一流的品牌。通过与客户采取“合作第一”的方针，我们专业的品牌绩效团队确保我们共同实现我们的目标。
Cymbio
cym.bio
Cymbio 通过世界上第一个端到端直运和市场平台帮助品牌实现数字销售增长。我们包罗万象的 B2B 自动化中心支持所有系统、协议和供应商，同时将品牌无缝地暴露在全球零售生态系统中。 Cymbio 为 800 多家零售商、市场、百货商店和精品店（例如 Nordstrom、Kohl's、Macy's、Farfetch、Urban Outfitters）提供支持，并为数百个品牌提供服务，包括 Steve Madden、Marchesa、Camper 等。我们很自豪能够在不改变任何当前系统或流程的情况下实现品牌完整零售设置的自动化，简化产品数据、图像、地图、分类、库存同步、订单、计费、跟踪、退货等等。
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch 是一种动态营销解决方案，它将数据转换和优化与帮助和建议相结合。它使商家和代理机构能够在电子商务渠道上取得成功。使用 DataFeedWatch 优化您的产品 Feed 文件，并将产品传播到 60 多个国家/地区的不同渠道！通过改进产品 Feed，您还可以提高 Google Shopping、Facebook、Instagram、Amazon、eBay 等渠道上的广告活动效果！优化产品列表可以加快销售速度并提高整体营销活动投资回报率。 DataFeedWatch 使您能够轻松地为购物源创建复杂的规则。 15 天免费试用和 24/7 支持！
MikMak
mikmak.com
MikMak 是全球领先的多渠道品牌电子商务加速平台，提供分析和电子商务支持软件，帮助产品制造商和 CPG 公司了解消费者的在线行为、确定营销资金的最佳用途并推动在线销售。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一种简单的业务工具，可以解决品牌的库存管理难题，并将所有电子商务和批发销售渠道连接到一个集中中心。整合、优化和无缝扩展您的品牌，而您的银行预算可以用于其他需求。在对全渠道订单和库存管理解决方案做出任何决定之前，请先到 Blastramp 总部试一试。我们致力于品牌的一大飞跃！主要特性 - 专为拥有多个销售渠道的小型但成长型品牌而打造 - 强大的库存和订单管理功能 - 集中中心管理从工厂 PO 到退货管理的整个生命周期。 - 以订单为中心的 CRM 功能巩固了品牌员工、供应商、销售代表、3PL/仓库和客户之间的沟通。 - 简单的定价结构（无隐藏费用） 集成：ERP -...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse是一家人工智能驱动的跨境电商集成解决方案软件公司，是希望在国际电商领域取得成功的企业的有力支持者。它提供广泛的服务，包括库存管理、订单管理、物流管理、报告管理、内容管理、退货管理、价格管理、履行管理、发票管理和产品列表，并提供从一个平台轻松控制所有这些功能的机会。单面板。它为客户提供竞争优势，提高运营效率，并帮助他们在国际市场上占据一席之地。 ShopiVerse 通过消除复杂性而可靠，为企业提供快速、成功的国际扩张。
CrescoData
crescodata.com
CrescoData 是亚太地区领先的企业商务自动化平台。 CrescoData Commerce Connect Platform 是一个集成平台，可在世界领先的商务平台之间映射和自动化产品、库存和订单数据。我们喜欢解决复杂的商务数据映射和自动化问题！连接到 CrescoData 云商务套件，获取行业领先的技术，利用云 AI 和机器学习的力量，大规模智能连接、映射和自动化商务数据。无需编码即可开始连接 Channel API。通过我们的渠道集成即服务 (cPaaS) 消除耗时的渠道维护。能够通过单一集成访问超过 85 个预配置连接器。 CrescoData Commerce Connect ...
Stock Konnect
stockkonnect.co
探索最简单的多渠道列表管理系统 Stock Konnect 让您与新客户建立联系，无论他们在哪里购物 – 您可以在一个平台上创建、同步和管理：来自多渠道电子商务的列表、库存和订单以更简单、更快、更愉快的方式。
Shoptimised
shoptimised.com
Shoptimized 是一款 Feed 管理软件，可让您完全控制产品 Feed 优化。它允许您优化和编辑多个购物 Feed，而无需更改您的网站或依赖开发人员。
Dux Software
duxsoftware.com.ar
Dux Software ERP：业务管理的权威解决方案 Dux Software ERP 可以在一处满足您的所有业务管理需求。我们的 SaaS（软件即服务）软件专为中小型企业设计，提供一整套工具，帮助您优化运营并提高业务效率。借助 Dux Software ERP，您可以简化计费、有效管理销售、控制财务、管理采购并轻松监控库存。我们的平台可让您直观地管理多笔存款，让您完全掌控自己的资源。 Dux Software ERP 的脱颖而出之处在于它与领先的电子商务商店平台（例如 WooCommerce、Tienda Nube、Mercado Libre 和 PrestaShop 等）的无缝集成。这...
OnePatch
onepatch.com
OnePatch 是多渠道电子商务软件。它允许卖家通过一个易于使用的平台轻松管理跨市场、网站、账户包和运输公司的订单、产品、库存和库存。
crwizard
crwizard.com
优化您的产品提要，优化您的支出。根据不同渠道的需求（例如产品列表广告、比价网站或联属网络）优化产品 Feed 数据，为您的在线商店带来更多流量并提高转化率。 - 从各种来源导入您的产品数据，包括 Shopify、Woocommerce、XML、CSV 等。 - 通过添加 Google Analytics、Google Sheet 或任何其他文件来丰富您的数据，以提高产品列表的效率。例如，您可以自动排除具有高流量和零转化、淡季、低库存、低变体可用性的产品，这将提高您的广告支出回报率。 - 创建 XML 产品源或使用 API 选项将您的产品列表发布到不同渠道，包括但不限于 Google、Faceb...
GoDataFeed
godatafeed.com
管理产品数据的各个方面以及如何将其交付到数字货架。使用智能目录创建单一事实来源，整合源数据、标准化格式并增强提要属性。通过与 Google、Amazon、Facebook、Pinterest、TikTok 和 200 多个电子商务渠道的行业领先集成来发布您的目录。自动跨渠道级联库存变化和产品更新。无需手动输入数据。没有差异。没有超卖。
Sumtracker
sumtracker.com
Sumtracker 是一款面向电子商务商家的库存管理软件。 Sumtracker 解决了单店和多店店主的库存管理问题。在 Shopify、Amazon、eBay 和 Etsy、BigCommerce、WooCommerce 和 Walmart 上的商店之间保持库存同步。通过单个产品更新多个列表的库存。自动更新捆绑库存。管理多个地点。获取详细的库存日志，跟踪产品的所有移动。轻松更新库存。以易于使用的格式批量导入和导出。管理采购订单并了解何时根据提前期和警报阈值订购库存。
SureDone
suredone.com
SureDone 站在市场和渠道效率和有效性的前沿，推动品牌、制造商和成熟的卖家实现销售增长和盈利。我们产品的核心是一个尖端平台，旨在自动化和简化市场和渠道销售的众多方面。我们通过简化、标准化和自动化重复、不准确和容易出错的流程来提高市场团队的效率和有效性。从与后端 ERP、POS、CRM 系统（包括 Netsuite 等）的强大连接，到与领先供应商的无缝集成以实现实时库存、定价更新和直运，再加上开放式 API 来全面扩展所有功能，我们的平台是卓越运营的基石。我们的系统不仅是针对规模而设计的 - 支持 eBay、亚马逊、沃尔玛、BigCommerce、Shopify 等市场上的数以百万计的产品...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks 确保市场上最快的 B2B 电子商务实现价值。我们致力于通过 StockPort™ 引擎实现客户成功、低代码/无代码简单性以及统一数据完整性，为您提供致力于助您成功的电子商务合作伙伴。
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes 将产品信息管理 (PIM)、饲料/渠道管理和数字货架分析整合到一个中央系统中，从而实现所有销售渠道的整体优化。因此，shopvibes 支持整个欧洲的品牌、制造商和零售商的多渠道销售。借助shopvibes，所有相关产品信息都可以集中数字化管理，并针对所有销售渠道和合作伙伴进行优化。我们基于云的解决方案使所有相关利益相关者能够协同工作。通过中央数据结构，shopvibes 提供独特的功能来提高数据质量。因此，产品数据可以专门针对渠道、销售合作伙伴或品种进行优化。在人工智能的帮助下，为数据优化给出明确的行动建议。数据向所有渠道和合作伙伴的播放是完全自动化的，无需手动准备或处理...
Kentro.io
kentro.io
Kentro：电子商务的下一代 ERP 在电子商务运营需要敏捷性和效率的时代，Kentro 成为 NetSuite 或 SAP 等传统 ERP 系统的现代替代品。作为一款基于云的多渠道 ERP，Kentro 专为电子商务领域而设计，提供了一系列功能，可以以极低的成本和复杂性简化运营。为什么选择肯特罗？现代 ERP 解决方案：Kentro 专为电子商务时代而构建，以其直观的设计和先进的功能超越了老式系统。经济高效：以更实惠的价格体验 NetSuite 或 SAP 等高端 ERP 系统的强大功能。用户友好的界面：通过易于使用且高效的界面浏览您的电子商务操作。实时运营：通过实时库存管理、订单履行和供...
Productsup
productsup.com
Productsup 是领先的产品对消费者 (P2C) 平台，使制造商、品牌、服务提供商和市场能够将商业无政府状态转变为商业成功。 Productsup P2C 平台提供一系列解决方案，例如信息流管理、市场体验和社交商务、产品内容联合以及卖家和供应商入职培训。它每月为 900 多个品牌处理超过 2 万亿个产品，包括宜家、丝芙兰、拜尔斯道夫、Redbubble 和 ALDI，每月处理的数据请求比谷歌的消费者搜索服务还要多。
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions 是一家领先的商务集成平台，自 2010 年以来一直致力于为品牌、3PL 和大型经销商解决一些电子商务最复杂的集成和自动化问题。我们的使命是让每笔数字商务交易都成为消费者和卖家的理想选择。使用 Ideal Order™ 比率作为黄金标准 KPI，我们的目标是最大限度地提高每个订单的效率、盈利能力和客户满意度。为此，Etail Solutions 创建了大量工具，专门用于管理在线世界中的多对多数据关系： • 我们的集成平台在处理多种协议（API/EDI/平面文件等），聚合和标准化跨来源的数据，并将您的电子商务生态系统无缝集成到一个集成网络中，您可以从一个集中式平台控...
Listing Mirror
listingmirror.com
Listing Mirror 是一款多渠道管理软件，专为在线销售的个人和公司而设计。 Listing Mirror 与流行的市场集成，允许您从一个用户界面管理列表、运输和库存。 - 复制产品列表、管理它们并将它们发送到您选择的市场。 - 管理和同步您销售地点之间的库存。 - 连接到您现有的履行流程，包括亚马逊 FBA 和其他 3PL。 - 使用软件中的其他很酷的工具，例如库存预测。 - 在几分钟内同步所有销售渠道，节省大量时间！从产品列表数据到库存管理，我们提供全面的多渠道解决方案，以节省在线销售的时间并减少错误。我们强大的软件可以自动化并利用您的多渠道销售，以便您可以考虑增长。最重要的是，L...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint 是专为互联商务而构建的现代零售运营平台。 Flxpoint 将您的供应链与销售渠道连接起来，并实现电子商务运营的完全自动化。大规模销售，无需手动流程或定制开发，以免拖慢您的速度。
SellerActive
selleractive.com
Cart.com 的 SellerActive 是一套功能强大的工具，允许电子商务品牌从一个位置在全球最大的市场上列出和更新其产品。大多数品牌在前 60 天内平均收入增长 22%！轻松构建集中的产品目录，将新列表批量上传到多个渠道，并在一个地方快速解决特定于市场的问题。此外，我们的自动重新定价工具可帮助您设置动态且持续更新的定价规则，使您能够在平均 72% 的时间内获得购买按钮，并帮助您在竞争中领先。与其他重新定价工具不同，我们的定价策略会考虑您的履行和产品成本。