多渠道零售软件 - 最热门应用 - 奥兰群岛

Listing Mirror

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Listing Mirror 是一款多渠道管理软件，专为在线销售的个人和公司而设计。 Listing Mirror 与流行的市场集成，允许您从一个用户界面管理列表、运输和库存。 - 复制产品列表、管理它们并将它们发送到您选择的市场。 - 管理和同步您销售地点之间的库存。 - 连接到您现有的履行流程，包括亚马逊 FBA 和其他 3PL。 - 使用软件中的其他很酷的工具，例如库存预测。 - 在几分钟内同步所有销售渠道，节省大量时间！从产品列表数据到库存管理，我们提供全面的多渠道解决方案，以节省在线销售的时间并减少错误。我们强大的软件可以自动化并利用您的多渠道销售，以便您可以考虑增长。最重要的是，L...