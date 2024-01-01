多层次营销 (MLM) 软件 - 最热门应用 - 孟加拉国 最热门 最近添加

多层次营销 (MLM) 软件，也称为直销软件或派对计划软件，可促进直销公司及其分销商在整个销售和营销流程中的运营。多层次营销是网络营销的一种形式，自主分销商通过直接向消费​​者销售公司的产品或服务来获得报酬。传销中常见的销售产品包括化妆品、保健食品和家居用品。 在传销框架内，分销商被提示从他们的个人关系中招募新的分销商，形成所谓的“下线”。这种结构中的报酬是双重的：分销商从自己的直接销售中获得收入，并根据其下线产生的销售额另外获得佣金。虽然多层次营销仍然是一种合法的商业模式，但某些传销企业已被贴上传销的标签。值得注意的是，传销在许多司法管辖区都是非法的，包括但不限于美国、加拿大、英国、印度和澳大利亚。