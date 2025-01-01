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移动营销软件 - 最热门应用

通过移动营销软件，企业可以跨移动网络浏览器、应用程序和广告平台制定战略、执行和监督针对智能手机、平板电脑和其他移动设备的各种营销活动。零售、餐饮、旅游和娱乐等各个行业都利用这些工具通过优惠、折扣和调查来吸引移动受众。移动营销软件能够收集浏览历史记录和位置等用户数据，有助于与现有客户和潜在客户进行量身定制的及时互动。这种快速的互动通常会导致快速的销售增长或用户获取，因为客户可以通过他们的移动设备迅速做出回应。将这些软件解决方案与电子邮件营销和主动通知工具集成，使营销团队能够在整个营销活动中扩大其影响力。

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Podium

Podium

podium.com

讲台是一个综合客户通信平台，帮助企业提高网站转化率和客户互动，集成消息、评论、付款和营销功能。

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse是一款全面的电子邮件营销平台，提供自动化、分析、着陆页构建等多种功能，帮助企业与客户互动并提升销售。

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse是一个多渠道营销自动化平台，支持电子邮件、短信营销及聊天机器人，帮助企业管理客户关系和销售流程。

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io是一个客户参与平台，帮助企业通过数据驱动的活动实现个性化沟通，支持多渠道自动化和客户数据管理。

Mobile Roadie

Mobile Roadie

mobileroadie.com

Mobile Roadie是一个移动应用程序创建平台，用户可以快速设计和管理自定义应用，适用于各种需求和行业。

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly是一个用户参与平台，允许用户在移动应用和网站中集成互动全屏故事，以增强用户体验和参与度。

TextUs

TextUs

textus.com

TextUs是一款SMS互动平台，帮助招聘人员和销售人员提高沟通效率，管理联系人并优化业务流程。

Regal.io

Regal.io

regal.io

Regal.io 是一款基于人工智能的客户体验应用，通过实时理解客户意图，自动定制多触点的互动，提升客户参与度。

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

ClickSend是一个综合通信平台，提供短信、邮件和语音服务，帮助企业管理与客户的沟通。支持多渠道，适合各种规模的企业使用。

Patch Customer Retention

Patch Customer Retention

patchretention.com

补丁客户保留应用程序帮助企业通过RFM细分自动化客户管理，提升客户满意度和忠诚度。

Insider

Insider

useinsider.com

Insider是一个全渠道客户体验平台，帮助企业通过个性化工具和客户数据在不同渠道与客户互动。

Attentive

Attentive

attentive.com

Attentive 是一个对话式营销平台，通过 SMS 和电子邮件优化消息绩效，帮助企业实现个性化客户沟通。

OneSignal

OneSignal

onesignal.com

OneSignal是一个客户消息传递和参与解决方案，支持邮件、移动和网页推送通知、应用内消息和短信。

Prokeep

Prokeep

prokeep.com

Prokeep是一款客户体验管理软件，帮助批发分销商通过集中沟通提高销售和客户满意度，增强业务效率。

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage是一个跨渠道客户参与平台，帮助企业通过实时数据和个性化沟通优化客户体验。

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital是一个整合客户体验和数据的平台，帮助营销团队进行个性化跨渠道营销，并简化客户数据管理与决策。

Endear

Endear

endearhq.com

Endear是一个零售客户关系管理平台，帮助店员通过个性化互动与客户建立联系，并整合客户信息和购买历史。

Atomic.io

Atomic.io

atomic.io

Atomic.io是一个应用内客户互动工具，支持发送个性化消息，增强客户体验，集成简单，适用于移动和Web应用。

Boingnet

Boingnet

boingnet.com

Boingnet是一个直接邮件营销自动化平台，帮助用户创建、管理和跟踪个性化邮件活动，提高营销效率并支持与CRM系统集成。

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode是一款技术平台，通过提供可编辑的QR码和分析工具，帮助企业优化客户互动和营销效果。

CallFire

CallFire

callfire.com

CallFire提供简单易用的语音营销解决方案，帮助企业通过语音广播、IVR和短信与客户互动，提升营销效果和客户参与度。

Mobiz

Mobiz

app.mobiz.co

Mobiz是一款一体化文本营销解决方案，帮助企业增加订阅用户并提供个性化购物体验，支持图片短信和销售页面。

Branch

Branch

branch.io

Branch 是一个提供跨设备和平台用户测量的解决方案，帮助企业简化用户旅程和优化营销渠道.

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

StorifyMe是一款用户参与平台，允许用户创建和发布互动故事、广告和短视频，简化内容创作与分发。

Sender

Sender

sender.net

Sender是一款电子邮件营销平台，帮助企业创建、管理和自动化电子邮件活动，提供用户友好的界面和多种自动化功能。

Notifyre

Notifyre

notifyre.com

Notifyre是一款安全的短信和传真解决方案，简化在线短信和传真流程，支持电子邮件和开发者API，确保信息安全。

Sakari

Sakari

sakari.io

Sakari 是一款批量短信服务，提供发送公告、提醒、警报等功能，支持国际消息传递和与CRM系统集成。

monetag

monetag

monetag.com

Monetag是一个帮助出版商通过桌面、移动和社交媒体等渠道获利的广告平台，提供管理和优化广告的工具。

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica 是一款移动应用分析工具，提供用户行为、收入和崩溃报告的全面分析，支持 iOS 和 Android 平台的开发人员。

Braze

Braze

braze.com

Braze是一个客户参与平台，帮助企业通过个性化的跨渠道营销与客户建立联系，支持实时数据处理和复杂的跨渠道体验.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp是一个多渠道营销平台，支持电子邮件、短信和社交媒体消息的创建、自动化和监测，适合企业管理营销活动。

Iterable

Iterable

iterable.com

Iterable是一个客户通信平台，通过实时数据和多渠道支持，帮助品牌个性化客户体验，提高营销效率。

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach是一个数字体验平台，提供AI驱动的搜索、无头CMS和营销自动化工具，帮助电子商务企业实现个性化客户体验。

Trumpia

Trumpia

trumpia.com

Trumpia是一款在线营销软件，提供短信、电子邮件和社交媒体营销工具，帮助企业管理多渠道营销活动。

Airbridge

Airbridge

airbridge.io

Airbridge是一款统一的移动测量平台，提供归因、增量分析和营销组合建模，帮助企业优化应用增长并加强受众管理与数据分析。

InAppStory

InAppStory

inappstory.com

InAppStory是一款增强用户参与度的工具，允许开发人员在应用中集成互动故事和消息，提升用户忠诚度和保留率。

Alpine IQ

Alpine IQ

alpineiq.com

Alpine IQ 是一个综合平台，提供数据分析和忠诚度营销工具，帮助零售商优化在线和离线业务。

Appsflyer

Appsflyer

appsflyer.com

AppsFlyer 是一个移动归因和分析平台，帮助企业优化用户获取与保留策略，提供数据分析、欺诈保护和隐私技术。

Appcues

Appcues

appcues.com

Appcues是一个无代码平台，帮助非技术团队在网络和移动应用中改善产品使用，提供用户入职、调查和消息传递功能。

Netmera

Netmera

netmera.com

Netmera是一个多渠道客户参与平台，通过个性化的推送通知和消息，帮助企业提高用户参与和保留。

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud是一个综合客户参与和体验平台，帮助营销人员创建个性化的客户体验，连接数据，进行精准营销。

Foursquare

Foursquare

location.foursquare.com

Foursquare是一个地理位置服务平台，提供位置数据分析、市场营销工具和开发者支持，帮助企业解决地理空间问题并优化用户体验。

Connectly.ai

Connectly.ai

connectly.ai

Connectly.ai 通过 WhatsApp 提供自动化的互动营销，集中管理客户沟通，支持多平台对话和数据驱动决策。

CleverTap

CleverTap

clevertap.com

Clevertap是一款客户生命周期管理和移动营销平台，提供全渠道客户参与、产品分析和个性化服务，帮助企业提升客户留存和转化。

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend 是一个强大的通知基础设施，通过 API 优先的方法，集中管理多渠道的产品通知，包括交易、活动和定时通知。

Appnext

Appnext

appnext.com

Appnext是一个独立的应用发现平台，提供个性化应用推荐，帮助开发人员增加下载量和用户参与度。

Sonar

Sonar

sendsonar.com

Marchex Sonar是一款智能短信平台，帮助销售和营销团队自动化初始沟通、跟进、日程安排等，提高客户转化率和互动效果。

Apxor

Apxor

apxor.com

Apxor 是一个无代码数字引导平台，帮助消费类应用和网站提高用户留存率和收入，通过智能用户互动提升用户体验和参与度。

Voxie

Voxie

voxie.com

Voxie是一款对话式人工智能文本营销工具，帮助零售、服务和餐饮品牌与客户互动，从中获得洞察以增加收入。

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

Xtremepush EU是一款CRM解决方案，帮助iGaming公司利用实时数据和AI来管理玩家关系，提高留存率和玩家体验。

MDirector

MDirector

mdirector.com

MDirector是一款电子邮件营销平台，提供电子邮件和批量短信服务，帮助企业连接目标受众并实时优化营销效果。

Blueshift

Blueshift

blueshift.com

Blueshift是一个客户参与平台，通过AI分析客户数据，实现个性化、实时的全渠道营销，帮助品牌提升客户体验与忠诚度。

ASO index

ASO index

asoindex.io

ASO Index是一款优化移动应用可见性和下载量的工具，提供关键词研究、竞争分析和性能跟踪等功能，支持App Store和Google Play.

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow是一个工具，允许用户创建交互式内容，如测验和计算器，帮助企业获得和管理潜在客户，提高参与度。

Reteno

Reteno

reteno.com

Reteno是一款用户参与平台，帮助企业通过多渠道管理广告系列，以及分析用户行为和个性化内容，提升客户留存和互动。

Practina

Practina

practina.com

Practina是一款AI社交媒体营销工具，帮助企业自动化内容创建、广告投放和受众定位，提高在线影响力和客户互动。

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage 是一个全面的客户参与平台，帮助企业整合客户数据，自动化多渠道营销活动，实现个性化沟通和效果跟踪。

Emarsys

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emarsys.com

Emarsys是一个全渠道客户参与平台，帮助企业根据客户行为和偏好进行个性化营销，并提供客户数据管理和广告系列优化工具。

Airship

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飞艇是一款移动参与平台，提供推送通知、应用内消息和自动化工具，帮助开发人员增强用户互动，优化通信策略。

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